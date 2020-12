App macht das Töten von Palästinensern so einfach wie Pizzabestellungen Von David Cronin

Die Gruppe Palestine Action hat kontinuierlich an Standorten in Großbritannien protestiert, die von der israelischen Waffenfirma Elbit Systems betrieben werden. (Über Facebook)

Killing a Palestinian will soon be as easy as ordering a pizza. That repugnant message – albeit couched in less explicit terms – was delivered through a recent article published by the website IsraelDefense. It quotes Oren Matzliach, a colonel who is overseeing the use of a new app by the Israeli military.