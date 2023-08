AS’AD AbuKHALIL: Arab Apathy on Israeli Protests The divide in Israel today is between the right and the far right – those who want to repress the Palestinians and those who want to repress the Palestinians even more. For that reason, Arabs regard the protests as irrelevant to their lives. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium New



Demonstranten blockieren am 26. März erneut die Ayalon-Autobahn in Tel Aviv, um gegen Rechtsreformen zu protestieren. (Oren Rozen, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 )

Die Kluft in Israel besteht heute zwischen der Rechten und der extremen Rechten – zwischen denen, die die Palästinenser unterdrücken wollen, und denen, die die Palästinenser noch mehr unterdrücken wollen. Aus diesem Grund betrachten die Araber die Proteste als irrelevant für ihr Leben.

Arabische Apathie gegenüber israelischen Protesten

Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News

10. August 2023

Die israelischen Proteste haben in den westlichen Medien ein breites Echo gefunden, das überwiegend und unverhohlen lobend war. Das Ziel der westlichen Liberalen ist mit den israelischen Gegnern von Premierminister Benjamin Netanjahu verbunden – den Likud von der Macht zu stürzen.

Die Proteste geben jedoch nur ein unvollständiges Bild der israelischen Politik und Gesellschaft wieder, da die westlichen Medien seit 1948 die Existenz nicht-liberaler und religiöser Israelis, insbesondere derjenigen, die nicht aus Europa stammen, heruntergespielt haben. Der israelische Schriftsteller Amos Oz machte für den Aufstieg des Likud nach 1977 die Demografie der Juden aus dem Nahen Osten verantwortlich, die die anhaltende Dominanz der europäischen Juden in der israelischen Politik schwächte.

Westliche Medien und sogar einige arabische Medien, wie das saudische Sprachrohr Ash-Sharq Al-Awsat, geißelten die Palästinenser und Araber dafür, dass sie die israelische Protestbewegung nicht unterstützten und sich nicht für sie interessierten. Es stimmt, dass die Palästinenser und die Araber im Allgemeinen weitgehend apathisch auf die jüngsten innenpolitischen Ereignisse in Israel reagiert haben. Die Proteste richteten sich gegen ein Gesetz, das jetzt von der Knesset verabschiedet wurde und die Macht der israelischen Gerichte schwächen würde.

Westliche Liberale verlassen sich darauf, dass die israelische Justiz Israel im Grunde vor den Auswirkungen der sich ändernden politischen Orientierungen unter den israelischen Juden bewahrt. Im Gegensatz dazu haben westliche Liberale nie viel Interesse oder Besorgnis über den ungleichen Status der Araber im Palästina von 1948 oder in den besetzten Gebieten von 1967 gezeigt. Für sie kann die Frage der Gerechtigkeit und Fairness nur in Bezug auf die Juden Israels beurteilt werden – nicht in Bezug auf die Araber. Und aus dieser Perspektive wird die Rolle der israelischen Justiz wichtig, weil sie Israel vor den Auswirkungen der Wahlveränderungen in der Körperschaftspolitik bewahren kann, wo die Arbeitspartei keine bedeutende Rolle mehr spielt.

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog, rechts, beauftragt den Vorsitzenden der Likud-Partei, Benjamin Netanjahu, mit der Bildung einer neuen Regierung, 13. November 2022. (Kobi Gideon, Pressebüro der Regierung, CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Die Kluft in Israel besteht heute nicht zwischen rechts und links, sondern zwischen rechts und ganz rechts, zwischen denen, die die Palästinenser unterdrücken wollen, und denen, die die Palästinenser noch mehr unterdrücken wollen. Zwischen denen, die die Bombenangriffe auf palästinensische Häuser fortsetzen wollen, und denen, die die Bombenangriffe auf palästinensische Häuser fortsetzen und ausweiten wollen. Aus diesem Grund ist es verständlich, dass die Araber die Proteste als irrelevant für ihr Leben betrachten.

Die Debatte in Israel konzentriert sich heute ausschließlich darauf, wie sich politische Veränderungen auf verschiedene Segmente der israelischen Juden auswirken werden; sie hat nichts mit den Arabern zu tun, sie hat nichts mit dem institutionalisierten ungleichen Status der Araber in Palästina von 1948 zu tun. Und die Demonstranten sind zwar wütend auf Netanjahu und den Likud, drängen die Regierung aber nicht in Fragen der Unterdrückung und Ermordung von Arabern.

Die israelischen Demonstranten wenden sich gegen die „positive Diskriminierung“ zugunsten religiöser israelischer Juden (die vom Militärdienst befreit werden und die Kontrolle über ihre Lehrpläne ausüben dürfen), aber nicht im Geringsten gegen die negative Diskriminierung, der Palästinenser seit der Staatsgründung ausgesetzt sind.

Da sich die Debatte in Israel auf die Rolle des Obersten Gerichtshofs konzentriert, sind die Araber selbst Opfer der israelischen Justiz, genauso wie sie Opfer der israelischen Armee und der israelischen politischen Institutionen waren. Alle Teile der israelischen Regierung waren stets für die Verunglimpfung und Unterwerfung der Palästinenser verantwortlich, sowohl im Palästina von 1948 als auch in den so genannten besetzten Gebieten (eine Anspielung auf die seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiete).

Die israelische Justiz beanstandet nur selten und kosmetisch einige Auswüchse der israelischen Armee. Aber insgesamt werden der Rassismus und der Apartheidcharakter des Staates sowie die anhaltende Massengewalt der israelischen Armee gegen Palästinenser von der israelischen Justiz legitimiert und gebilligt, unabhängig davon, ob es in diesem oder jenem israelischen Gericht ein arabisches Mitglied gibt.

Institutionalisierter Rassismus und Ungleichheit

Palästinensische Frauen blicken auf einen illegalen israelischen Außenposten im Westjordanlanddorf Jalud im Jahr 2017.

(EU-Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe, Flickr, CC-BY-NC-ND 2.0)

Israel ist ein Staat, der auf institutionalisiertem Rassismus und Ungleichheit basiert, und alle Teile des Staates sind gleichermaßen schuldig an der Unterdrückung der Palästinenser. Die Vorstellung, dass wir die israelische Justiz brauchen, um die israelische Demokratie zu retten, ist nur insofern wahr, als westliche Liberale die israelische Demokratie mit der Dominanz europäischer Juden in Israel in Verbindung bringen.

Es geht nicht darum, ob die israelische Justiz in irgendeiner Weise die Gewalttaten und die rassistische Gesetzgebung der israelischen Legislative und Exekutive einschränken wird. Die Debatte über die Justiz ist eine durch und durch zionistische Debatte und betrifft die Araber nicht im Geringsten und sollte sie auch nicht betreffen.

Die unterschiedlichen Auffassungen westlicher Medien und Kommentatoren und der arabischen Öffentlichkeit über die Proteste rühren von unterschiedlichen Einschätzungen über das Wesen des israelischen politischen Systems her. Westliche Regierungen und Medien haben Israel seit 1948 als eine vollwertige Demokratie betrachtet, mit der die westlichen Mächte die gleichen Werte teilen – was auch immer das bedeutet.

Westliche Regierungen haben die Misshandlung und Verunglimpfung von Arabern durch Israel innerhalb „seiner Grenzen“ nie als Widerspruch zum demokratischen Versprechen des Staates und zu seiner hochtrabenden Unabhängigkeitserklärung betrachtet (wie offensichtlich ist die Propaganda der israelischen „Gründungsväter“, dass sie eine Unabhängigkeitserklärung hatten, die der Erklärung der amerikanischen Gründungsväter sehr ähnlich ist).

Es ist ähnlich wie bei den westlichen Mächten, die keine Skrupel hatten, mit dem Apartheid-Südafrika Geschäfte zu machen, weil die unterdrückte Rasse von den Weißen im Westen als minderwertig angesehen wurde. Auch die Unterdrückung der Palästinenser wird im Westen nicht als Problem für die Einordnung des israelischen politischen Systems angesehen. Solange es eine Demokratie für jüdische Bürger gibt (die als Westler betrachtet werden, obwohl viele von ihnen aus asiatischen und afrikanischen Ländern stammen), sind die Bedingungen und die Erfüllung des demokratischen Versprechens aus Sicht des Westens erfüllt.

Darüber hinaus hat die europäische Abstammung der israelischen Führer seit der Gründung Israel für Europäer und Amerikaner – aus ethnischen Gründen – viel attraktiver gemacht.

Kolonialer Siedlerstaat

Flüchtlingslager Jaramana in Damaskus, Syrien, errichtet nach der Nakba, 1948. (Wikimedia)

Flüchtlingslager Jaramana in Damaskus, Syrien, errichtet nach der palästinensischen Katastrophe oder Nakba, 1948. (gemeinfrei, Wikimedia Commons)

In der arabischen Welt hat man Israel nie abgekauft, dass es eine Demokratie war oder ist. Der Staat wurde – und wird – als kolonialer Siedlerstaat betrachtet, der einen jüdischen Vormachtstaat auf der bestehenden palästinensischen Nation errichtet hat. Die Diskriminierung von Nicht-Juden ist in die Struktur von Staat und Gesellschaft eingebaut (und wurde in der Balfour-Erklärung von 1917 festgelegt). Es gibt keinen Aspekt innerhalb dieses Staates, der nicht Elemente von Diskriminierung und Rassismus in sich trägt. Die Debatte, dass wir uns Sorgen um die Rettung der israelischen Demokratie machen müssen, ist also nur für diejenigen von Bedeutung, die Israel von vornherein als eine Demokratie betrachtet haben – was für Araber nicht zutrifft.

Israel ist insofern eine Demokratie, als allen Regierungen, die den Interessen der USA und des Westens untergeordnet sind, ein besonderer, höherer Status der politischen Klassifizierung zuerkannt wird. So wurden in den letzten Jahrzehnten alle Golfdiktaturen von den westlichen Ländern nicht als Diktaturen behandelt.

Das Beharren der amerikanischen Medien auf der Betrachtung Israels als Spiegelbild des politischen Systems der USA zeigt sich darin, dass sie kürzlich auf die Notwendigkeit der Gewaltenteilung in Israel verwiesen haben. In Wirklichkeit ist das politische System Israels kein präsidiales System wie das der USA. Es ist ein parlamentarisches System, in dem es keinen Grundsatz der Gewaltenteilung gibt, ganz zu schweigen davon, dass Israel nicht einmal eine geschriebene Verfassung hat, sondern eine Sammlung von Grundgesetzen, die eine Art (praktische) Leitverfassung bilden.

Es gab eine Zeit, in der PLO-Führer Jassir Arafat und seine Kumpane die Ergebnisse der israelischen Wahlen mit großer Spannung erwarteten, in der Hoffnung, dass die Arbeitspartei gewinnen und Frieden mit den Palästinensern schließen würde. Es gab eine Zeit, in der palästinensische Organisationen wie die linke Demokratische Front für die Befreiung Palästinas Erklärungen abgaben, in denen sie ihre Solidarität mit dem so genannten „israelischen Friedenslager“ zum Ausdruck brachten. All diese Aufrufe bedeuteten für die Palästinenser nichts, da sie mit dem Diskurs und der Agenda der verschiedenen israelischen Gruppen nichts anfangen konnten.

Die Arbeitspartei gewinnt heute manchmal kaum noch einen Sitz bei israelischen Wahlen, und es gibt in Israel kein selbsterklärtes Friedenslager mehr – vorausgesetzt, es gab jemals eines. Bei allen Debatten in Israel geht es um den jüdischen Teil der Bevölkerung, nicht um die Ureinwohner des historischen Palästina. Die derzeitigen israelischen Parteien haben nie den Versuch unternommen, die Frage der Besatzung und der Ungerechtigkeit mit ihren eigenen Protesten zu verbinden, die sich ausschließlich auf innerjüdische Debatten konzentrieren. Manchmal werden Demonstranten, die gegen die Besatzung skandieren oder palästinensische Flaggen tragen, vertrieben oder geschlagen.

Araber, die die Proteste beobachten, konnten nicht umhin, die friedliche und sanfte Behandlung der Demonstranten durch die israelische Polizei zu bemerken. Sie stehen im Gegensatz zu der scharfen Munition, die gegen arabische Demonstranten in den „besetzten Gebieten“ von 1967 und auch innerhalb dessen, was in den westlichen Medien als „Israel selbst“ bezeichnet wird, eingesetzt wurde. Im Umgang des israelischen Staates mit den Protesten zeigt sich der Rassismus des Staates selbst.

Aus diesen Gründen verfolgen die Araber die Proteste nicht mit Interesse, weil sie wissen, dass die Palästinenser unabhängig vom Ergebnis des internen Kampfes in Israel besetzt, unterdrückt und ermordet werden. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002), The Battle for Saudi Arabia (2004) und betreibt den beliebten Blog The Angry Arab. Er twittert als @asadabukhalil

