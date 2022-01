Die Nakba-Leugner, verstrikt in Hasbara Lügen und Mythen

https://www.richardsilverstein.com/2022/01/07/arab-jews-the-nakba-that-wasnt/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=tikun-olam-new-posts-daily-digest_1

Arabische Juden: Die “Nakba”, die keine war Zionistische Behauptungen über eine historische Massenvertreibung von Juden aus arabischen Ländern sind größtenteils Hype, Hasbara und Mythos

von Richard Silverstein

Die Behauptung der arabisch-jüdischen “Nakba” sollte eine Gegenbehauptung zu der Behauptung von fast 1 Million Palästinensern darstellen, die während der Nakba aus ihrer angestammten Heimat vertrieben wurden. Wenn sie Flüchtlinge waren, dann waren es auch die arabischen Juden, die aus ihrer eigenen Heimat “vertrieben” wurden. Die Befürworter dieser Ansicht vernachlässigten jedoch die Gefühle der Mizrachi-Juden selbst, von denen viele aus zionistischen Prinzipien heraus Alija machten. Sie als “Flüchtlinge” zu bezeichnen, wertete ihren Platz in der israelischen Gesellschaft ab und machte sie zu fremden Außenseitern (ähnlich wie die Palästinenser, die sich nach dem Krieg von 1948 in Flüchtlingslagern im Libanon, in Syrien und Jordanien niederließen).

Im Laufe der Jahre hat eine immer wiederkehrende Hasbara-Trophe die arabischen Staaten beschuldigt, ihre gesamte jüdische Bevölkerung in den Jahren zwischen 1948 und 1956 ethnisch gesäubert zu haben. Dabei werden anschauliche Karten verwendet, die zeigen, wie viele Juden ursprünglich in diesen Ländern lebten und wie viele heute noch übrig sind. Begriffe wie “Vertreibung”, “Flüchtling”, “jüdische Nakba” und “Pogrome” werden in den Mund genommen, als seien sie eine schreckliche historische Tatsache. Die Wahrheit ist, wie so oft bei zionistischen ideologischen Behauptungen, eine andere.

Der Ansatz lässt sich so zusammenfassen: Die Juden in den muslimischen Ländern kümmerten sich eher um ihre eigenen Angelegenheiten, schrieben auf Hebräisch oder Judeo-Arabisch, engagierten sich in zionistischen Aktivitäten – und wurden in ihrer Freizeit verfolgt. Das jüdische Engagement in der nationalen oder kommunistischen Politik, die Literatur in der Landessprache oder in europäischen Sprachen, die Gründung des irakischen Rundfunkorchesters, die Beteiligung von Juden an der ägyptischen Filmindustrie oder die jüdische Beteiligung am Krieg in Algerien werden nicht erwähnt.

… Man könnte aus dem [Lehrplan] schließen, dass der einzige Kontakt, den mizrachische Juden … mit ihrer lokalen Umgebung hatten, in Form des nächsten Pogroms stattfand… Schließlich gibt es nichts Besseres als ein gutes Trauma, um uns alle um unsere Erinnerung an die nationale Tragödie zu versammeln, wo wir den Kopf eines persischen Juden auf die Schultern eines polnischen Juden und den Kopf eines deutschen Juden auf die Schultern eines irakischen Juden legen können, um gemeinsam zu jammern, dass das Schtetl brennt.

Prof. Ella Shohat, selbst eine Nachfahrin vertriebener irakischer Juden, fügt ihre eigene Kritik an diesem islamfeindlichen Mythos des ewigen Judenhasses hinzu:

…Der Diskurs über “jüdische Flüchtlinge aus arabischen Ländern”… bettet die Annahme ein, dass Muslime immerwährende Verfolger von Juden sind, und absorbiert die Geschichte der Juden in arabischen/muslimischen Ländern in etwas, das man als “pogromisierte” Version der “jüdischen Geschichte” bezeichnen könnte… Diese Rhetorik bezieht die arabisch-jüdische Erfahrung in die Shoah ein, was zum Beispiel in der Kampagne zur Aufnahme der Farhud-Angriffe auf Juden im Irak im Jahr 1941 in das US-amerikanische Holocaust-Gedenkmuseum deutlich wird. Man kann die Gewalt der Farhud anprangern und sie sogar mit der Nazi-Propaganda im Irak in Verbindung bringen, die aus Berlin kam, ohne sie zu instrumentalisieren, um Araber mit Nazis gleichzusetzen oder einen Diskurs des ewigen muslimischen Antisemitismus zu schmieden.

…Dieser tausendjährige Verfolgungsdiskurs verbindet die Punkte von Pogrom zu Pogrom und projiziert die historischen Erfahrungen der Juden im christlichen Europa auf die Erfahrungen der Juden in muslimischen Räumen.

Die zionistische Sichtweise der arabisch-jüdischen Sammlung von Exilanten in Zion behauptet, dass sie sie vor Leid und Antisemitismus bewahrt hat. Dass sie dadurch von ihrem Leben als ewige Fremde in der Diaspora befreit wurden. Dass es sie an einen Ort brachte, an dem sie Zuflucht fanden, wo sie als Juden sicher sein konnten. Doch das Gegenteil ist der Fall: Die große Mehrheit der arabischen Juden zog es vor, in ihren Heimatländern zu bleiben. Es war die zionistische Entschlossenheit, einen Staat auszurufen – trotz der Warnungen der arabischen Führer, dass dies eine rote Linie sei, die sie nicht akzeptieren könnten -, die zur Auflösung dieser Gemeinden führte. Ben Gurions einziges Ziel war es, einen Nationalstaat des jüdischen Volkes auszurufen, in dem es vollständige Souveränität genießen würde. Die Juden in der Diaspora kümmerten ihn nicht im Geringsten. Im Gegenteil, er erklärte ausdrücklich, dass er das Leben der deutschen Juden, die sich weigerten, Alija zu machen, aufs Spiel setzen würde, solange er andere, die bereit waren, nach Israel auszuwandern, retten könnte.

Ben Gurions Unabhängigkeitserklärung war nur eine der Ursachen für die Unruhen, die die Juden zwangen, ihre Heimat zu verlassen. Er konzipierte eine sorgfältig koordinierte, langfristige Kampagne, um den Zionismus in den arabisch-jüdischen Gemeinden mit Hilfe von Jischuw-Schlihim zu verbreiten, die mit dieser Aufgabe betraut wurden. Das ultimative Ziel war es, so viele wie möglich davon zu überzeugen, Alija zu machen. Sie taten dies, indem sie ein idyllisches Bild vom Leben in Palästina zeichneten (das schnell durch die miserablen Bedingungen in den Absorptionslagern, den so genannten Ma’abarot, zunichte gemacht wurde) und sie davor warnten, dass sie als Juden in ihrer eigenen Heimat letztlich gehasst würden und dort keine Zukunft haben könnten.

Shohat zitiert die Bitterkeit ihrer eigenen Mutter, die Alija nach Israel machte:

Nach ihrem Exodus aus dem Irak und dem Schock der Ankunft in Israel erlebten die irakischen Juden, ebenso wie die arabischen/sephardischen/mittelöstlichen Juden im Allgemeinen, Ausgrenzung, Ablehnung und Fremdbestimmung als Araber/Orientale an einem Ort, der zumindest als Zufluchtsort betrachtet worden war. Die Erkenntnis, dass man nicht dazugehört, lässt sich an der häufigen Klage ablesen: “Im Irak waren wir Juden, in Israel sind wir Araber.”

Die Zionisten säten bei den arabischen Juden Zweifel an ihren muslimischen Mitbürgern. Sie schürten auch bei letzteren Zweifel an der Loyalität ihrer jüdischen Brüder und Schwestern. Die Muslime fragten sich, wie ein Jude mit zionistischen Sympathien seinem Heimatland gegenüber loyal sein konnte. Von dort war es nur ein kurzer Sprung zu der Angst und Paranoia, die notwendig waren, um die Juden als feindliche Fünfte Kolonne zu verteufeln, die ihre arabische Nation sabotieren wollte.

Die Wahrheit ist, dass der Zionismus in der arabischen Welt das jüdische Leben destabilisierte und Feindseligkeit und Konflikte schuf. Die Juden waren dank des Zionismus weniger sicher und mehr gefährdet. Der Exodus hat keine Leben gerettet. Vielmehr brachte er sie in einen Staat, der sie mit Verachtung betrachtete und sie hart behandelte. Ein Staat, der sogar mizrachische Kinder aus fehlgeleiteten rassistischen Motiven verschachert, verkauft, vergiftet und getötet hat.