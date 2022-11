Armageddon in the Holy Land? Israel’s Nuclear Weapons Program, Mordechai Vanunu, and the Coming War on Iran – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Armageddon im Heiligen Land? Israels Atomwaffenprogramm, Mordechai Vanunu und der bevorstehende Krieg gegen den Iran



Von Timothy Alexander Guzman

Global Research



21. November 2022

***

Letzten Monat stimmten die Vereinten Nationen über eine Resolution ab, in der Israel aufgefordert wird, sein nicht ganz so geheimes Atomwaffenprogramm einzustellen. Das Ergebnis war eindeutig: Mehr als 152 Länder stimmten für die Beendigung des israelischen Atomwaffenprogramms und den Beitritt zum Atomwaffensperrvertrag, der der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) die Inspektion der israelischen Atomanlagen erlauben würde. Nur fünf Länder haben gegen die Resolution gestimmt, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, Israel, Palau und Mikronesien. Im Falle von Palau und Mikronesien würde ich darauf wetten, dass sie höchstwahrscheinlich auf die eine oder andere Weise bestochen oder erpresst wurden, um für Israel zu stimmen.

Zugegeben, die Welt ist besorgt über den Russland-Ukraine-Konflikt und sollte es auch sein, aber Präsident Wladimir Putin und die Russische Föderation sind ein rationaler Akteur, denn ihre Atomwaffenhaltung macht deutlich, dass sie zu Verteidigungszwecken eingesetzt werden. Das Außenministerium der Russischen Föderation hat eine Erklärung zur Verhütung eines Atomkriegs veröffentlicht, in der es heißt: “Bei der Umsetzung seiner Politik im Bereich der nuklearen Abschreckung lässt sich Russland streng und konsequent von dem Postulat der Unzulässigkeit eines Atomkriegs leiten, in dem es keine Gewinner geben kann und der niemals entfesselt werden darf. Die russischen doktrinären Richtlinien in diesem Bereich sind sehr klar umrissen, sie sind rein defensiver Natur und lassen keine weite Auslegung zu.” Der Jerusalem Post zufolge gab sogar US-Präsident Joe Biden in einem CNN-Interview zu, dass “Putin ein rationaler Akteur ist, der sich erheblich verkalkuliert hat”, und auf die Frage, ob Putin eine taktische Atomwaffe einsetzen würde, antwortete Biden: “Nun, ich glaube nicht, dass er das tun wird.”

Der Großteil der Welt weiß jedoch, dass Israel und seine Führung voller radikaler Idealisten und religiöser Fanatiker sind, die über Atomwaffen verfügen und die Welt in ein Armageddon-Szenario im Nahen Osten führen könnten. In der King James Version der Bibel wird Harmagedon in Offenbarung 16:16 erwähnt: “Und er versammelte sie an einen Ort, der in der hebräischen Sprache Harmagedon heißt.” Harmagedon ist der Ort, an dem in der Endzeit die letzte Schlacht zwischen den Mächten des Guten und des Bösen stattfindet, es ist der Ort, an dem “Gott kommt und Krieg führt gegen die Könige der Erde”. Der Ort, an dem Harmagedon stattfindet, ist der “Berg von Megiddo”, eine wichtige Stadt im alten Palästina, die die Ebene von Esdraelon (Tal von Jesreel) überblickt und südöstlich von Haifa im Norden Israels liegt. Für die Menschheit bedeutet Harmagedon die letzten Tage unserer Existenz, natürlich nur, wenn die USA und ihre NATO-Verbündeten Israel erlauben, sein Atomwaffenarsenal zur Zerstörung der iranischen Atomanlagen einzusetzen. Aber wer in diesem kommenden Krieg, der die Menschheit beenden wird, gut und wer böse ist, hängt davon ab, wie Sie die historischen Ereignisse sehen, die sich vor mehr als 2000 Jahren im Heiligen Land abgespielt haben, oder Sie können sich auf die jüngsten Ereignisse beziehen, die 1948 stattfanden, als Palästina zu dem von den Zionisten besetzten Land wurde, das heute Israel heißt, aber das bleibt Ihnen überlassen.

Die Idee von Atomwaffen ist etwas, von dem ich wünschte, wir könnten es vom Angesicht der Erde tilgen, aber die Realität ist, dass mehrere Länder Atomwaffen haben, und sie werden nirgendwo hingehen, nicht in absehbarer Zeit. Zu den Ländern, die Atomwaffen besitzen, gehören die Vereinigten Staaten, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Russland, China, Nordkorea, Indien, Pakistan und natürlich Israel, das nicht öffentlich erklärt hat, dass es Atomwaffen besitzt. Ich bin jedoch besorgt über zwei Länder, die ohne Zweifel Atomwaffen einsetzen würden, um ihre Ziele zu erreichen: die Vereinigten Staaten und Israel, das meiner Meinung nach radikal genug ist, um eine Atomwaffe gegen seine Gegner einzusetzen. Wie wir alle wissen, waren die Vereinigten Staaten das erste Land der Welt, das während des Zweiten Weltkriegs Atombomben auf Japan einsetzte. Die erste Bombe wurde auf Hiroshima eingesetzt und bestand aus Uran, die andere Bombe, die auf Nagasaki eingesetzt wurde, wurde aus Plutonium hergestellt. Am 6. August 1945 warfen die USA ihre erste Atombombe auf die Stadt Hiroshima ab und töteten dabei mehr als 140 000 Menschen, viele weitere starben Monate später an Strahlenkrankheiten. Die zweite Bombe wurde am 9. August 1945 1945 warfen die USA ihre erste Atombombe auf die Stadt Hiroshima ab, wobei mehr als 140 000 Menschen getötet wurden und viele weitere Monate später an den Folgen der Strahlung starben. Die zweite Bombe wurde am 9. August 1945 auf die Stadt Nagasaki abgeworfen, wo schätzungsweise 74.000 Menschen getötet wurden und Hunderttausende an den Folgen litten.

Die USA waren das erste Land der Welt, das Massenvernichtungswaffen einsetzte, und jetzt haben wir Israel, das eine Doktrin verfolgt, die uns alle, die wir sie kennen, beunruhigen sollte, und sie heißt Samson-Option, die sich darauf bezieht, dass die Philister Samson, der an einem Massaker an den Philistern in einer Schlacht beteiligt war, gefangen nahmen und dann folterten. Samson war eine biblische Figur, die die Säulen des philippinischen Tempels zum Einsturz brachte und so Tausende von Philistern und sich selbst tötete. Der Journalist und Autor Seymour Hersch veröffentlichte einen augenöffnenden Bericht über die Gefahr der israelischen Außenpolitik in “The Samson Option: Israels nukleares Arsenal und die amerikanische Außenpolitik”, in dem er erklärt, was Samson für Israel bedeutet:

In der Geschichte Israels eine Anspielung auf die Entscheidung von mehr als neunhundert jüdischen Verteidigern – bekannt als die Zeloten – im Jahr 73 n. Chr. lieber Selbstmord zu begehen, als eine Niederlage gegen die Römer zu ertragen.

Die Befürworter der Kernenergie argumentierten, dass an ihrer Stelle die Samson-Option treten würde. Der Bibel zufolge war Simson nach einem blutigen Kampf von den Philistern gefangen genommen und mit herausgerissenen Augen zur öffentlichen Unterhaltung im Tempel des Dagon in Gaza zur Schau gestellt worden. Er bat Gott, ihm ein letztes Mal seine Kraft zurückzugeben, und rief: “Meine Seele soll mit den Philistern sterben.” Damit stieß er die Säulen des Tempels auseinander, brachte das Dach zum Einsturz und tötete sich und seine Feinde. Für Israels Befürworter der Atomwaffen wurde die Samson-Option zu einer anderen Art zu sagen: “Nie wieder “*.



Der Yum-Kipper-Krieg: Wie der Nahe Osten fast zu Hiroshima und Nagasaki wurde

In nicht allzu vielen Büchern wird erwähnt, dass Israel im Yum-Kipper-Krieg von 1973 beinahe Atomwaffen eingesetzt hätte. Hersch erwähnt in seinem Buch jedoch die frühen Ergebnisse des Yum-Kipper-Krieges, als Israel den Einsatz seiner Atomwaffen gegen Ägypten und Syrien in Erwägung zog, was den Nahen Osten in ein atomares Ödland verwandelt hätte. Dies hätte zur Folge gehabt, dass der Staat Israel niemals in Frieden mit seinen arabischen Nachbarn hätte leben können, denn wenn die Araber mit Atomwaffen angegriffen worden wären, wäre ihre einzige Lebensaufgabe damals und auch in Zukunft gewesen, Israel um jeden Preis zu bekämpfen und zu vernichten:

Die ersten Tage waren eine überwältigende Niederlage. Die israelischen Soldaten wurden getötet wie nie zuvor; einige Einheiten flohen einfach aus der Schlacht. Fünfhundert Panzer und neunundvierzig Flugzeuge, darunter vierzehn F-4 Phantoms, gingen in den ersten drei Tagen verloren. Auf dem Sinai durchbrachen die ägyptischen Streitkräfte, die mit Raketen und elektronischen Abwehrsystemen ausgerüstet waren, die Bar-Lev-Verteidigungslinie am Ostufer des Kanals und verfügten bald über zwei große Armeen am Ostufer. Die anfänglichen israelischen Gegenangriffe von drei Panzerdivisionen wurden abgewehrt”. Auf den Golanhöhen durchbrachen die syrischen Streitkräfte, unterstützt von vierzehnhundert Panzern, die israelischen Verteidigungslinien und rückten an den Rand von Galiläa vor. Nur wenige israelische Panzer standen zwischen den Syrern und dem dicht besiedelten Hulla-Tal. Haifa war nur noch Stunden entfernt.

Hersch erläuterte weiter, wie das “Küchenkabinett” von Golda Meir beschloss, einen Nuklearalarm auszulösen, d. h. sie waren bereit, einen Atomschlag gegen die ägyptischen und syrischen Streitkräfte zu führen:

Viele Israelis dachten, es sei alles vorbei – dass, wie Moshe Dayan sagte, “dies das Ende des Dritten Tempels ist”. Über das Ausmaß von Dayans Panik am Montag, dem 8. Oktober, wurde nie vollständig berichtet, aber es ist unter Israelis weithin bekannt. Eine von Dayans Aufgaben als Verteidigungsminister war es, die zensierten Medien und ihre Chefredakteure täglich mit Informationen über den Krieg zu versorgen – im Wesentlichen, um zu kontrollieren, was sie schrieben. Ein Journalist, ein Armeegeneral im Ruhestand, der an der Montagssitzung teilnahm, erinnerte sich an Dayans Einschätzung: “Die Lage ist verzweifelt. Alles ist verloren. Wir müssen uns zurückziehen.” In einer späteren Sitzung wurde über Appelle an das Weltjudentum, die Verteilung von Panzerabwehrwaffen an alle Bürger und den letzten Widerstand in den zivilen Bevölkerungszentren gesprochen. Es war die dunkelste Stunde Israels, aber es wurde kein Rückzug angeordnet.

Stattdessen rief Israel seinen ersten Nuklearalarm aus und begann, sein Atomwaffenarsenal aufzurüsten. Und es nutzte diesen Alarm, um Washington zu einem grundlegenden Politikwechsel zu erpressen. Moshe Dayans Befürchtungen und Israels Düsternis wurden während eines dramatischen Treffens am Montag, dem 8. Oktober, im Büro von Golda Meir in Tel Aviv, nur wenige hundert Meter vom “Bor”, dem riesigen unterirdischen Kriegskomplex des Militärs, entfernt, umgedreht. Meirs engste Mitarbeiter, das so genannte Küchenkabinett, versammelten sich zu einer Sitzung, die die ganze Nacht andauern sollte. Neben Dayan und Meir waren unter anderem General David (Dado) Elazar, der Stabschef der Armee, Yigal Allon, der stellvertretende Premierminister, Brigadegeneral Yisrael (Gingy) Leor, der militärische Berater des Premierministers, und Israel Galili, der einflussreiche Minister ohne Geschäftsbereich und langjährige Vertraute Meirs, anwesend.

Zu den ersten Zielen gehörten sowohl ägyptische als auch syrische Militärhauptquartiere:

Das Küchenkabinett stimmte zu, dass die Atomraketenwerfer in Hirbat Zachariah, so viele wie bereit waren, einsatzbereit gemacht werden sollten, ebenso wie acht speziell gekennzeichnete F-4S, die in Tel Nof, dem Luftwaffenstützpunkt in der Nähe von Rehovot, rund um die Uhr in Alarmbereitschaft waren. Auf der anfänglichen Zielliste standen die ägyptischen und syrischen Militärhauptquartiere bei Kairo und Damaskus. Es konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, wie viele Waffen eingesetzt wurden, obwohl bekannt war, dass Dimona bis 1973 mehr als zwanzig Sprengköpfe hergestellt hatte.

Glücklicherweise kam es nie zu einem Atomschlag im Nahen Osten. Am 3. Oktober 2013. Die Times of Israel veröffentlichte ein Interview des Nuklearhistorikers Avner Cohen mit dem Titel “Dayan drängte Premierministerin Meir, den Einsatz von Atomwaffen im Krieg von 1973 in Betracht zu ziehen”, in dem erklärt wird, warum die Idee, die ägyptischen und syrischen Streitkräfte mit Atomraketen anzugreifen, von Golda Meir und ihren Beratern verworfen wurde:

Das Interview, das vor einigen Jahren von dem Nuklearhistoriker Avner Cohen geführt wurde, wurde am späten Donnerstag auf der Website des Woodrow Wilson International Center for Scholars offiziell veröffentlicht. Es erscheint 40 Jahre nach dem Jom-Kippur-Krieg – und genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Welt ihre Aufmerksamkeit auf das iranische Nuklearprogramm richtet, das, wie Israels Premierminister Benjamin Netanjahu diese Woche vor der UN-Vollversammlung erklärte, auf die Entwicklung von Atomwaffen abzielt

Cohen zufolge verlief die Diskussion zwischen Golda Meir und Mitgliedern ihres Küchenkabinetts wie folgt:

Galili und Allon, Meirs engste Berater, hätten die Nuklear-Idee entschlossen abgewehrt, sagt Azaryahu, und gerufen: “Wir sollten nicht in Panik geraten…”

Und tatsächlich sagte Meir zu Dayan – der “die ganze Zeit die Hand auf der Türklinke hatte, als wäre dies eine Art Gespräch unter Freunden” -, er solle die Idee vergessen.

Dayan antwortete: “OK, wenn du das sagst, akzeptiere ich [es]. Ich werde gehen.”

Die Welt wurde von einer nuklearen Katastrophe im Nahen Osten verschont, aber wird die Welt auch von einer weiteren Bedrohung durch den möglichen Einsatz von Atomwaffen durch Israel gegen den Iran verschont bleiben?

Die Rückkehr von Benjamin Netanjahu und den Rechtsextremen in Israel

Wenn Sie dachten, Benjamin Netanjahus Karriere in der israelischen Politik sei beendet, haben Sie sich getäuscht. So extrem Benjamin Netanjahu auch ist, das israelische Volk sieht in ihm einen Kämpfer, der bereit ist, die bösen Muslime zu bekämpfen, die nur das jüdische Volk töten und schließlich Israel zerstören wollen. In einem kürzlich von der Times of Israel veröffentlichten Artikel “Netanjahu-Verbündeter: Ich glaube, er wird im Iran zuschlagen, wenn die Atomgespräche scheitern und die USA nicht handeln” wird behauptet, dass Netanjahu im Iran handeln wird, wenn es den USA nicht gelingt, ein Atomabkommen zu erzielen, das nur Israel und seinen westlichen Verbündeten nützt. Tzachi Hanegbi, ein rechtsextremer Likud-Abgeordneter und ehemaliger Minister, behauptete, Netanjahu werde einen Angriff auf die iranischen Atomanlagen anordnen, wenn ein neues Abkommen über den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) nicht zu günstigen Bedingungen für die Sicherheitsinteressen Israels zustande kommt:

In einem Gespräch mit dem Nachrichtensender Channel 12 sagte Tzachi Hanegbi am Freitag, dass Netanjahu in einer solchen Situation “nach meiner Einschätzung handeln wird, um die Atomanlagen im Iran zu zerstören”.

Hanegbi, ein langjähriger Likud-Abgeordneter und ehemaliger Minister, von dem nicht erwartet wird, dass er es in die nächste Knesset schafft (nachdem er bei den Vorwahlen auf Platz 46 der Liste der Partei gelandet war), hat in der Vergangenheit mit einem möglichen israelischen Schlag gedroht, um den Iran an der Entwicklung einer Atomwaffe zu hindern

Was Hanegbi als Nächstes sagte, ist, was passieren wird, wenn kein Atomabkommen zu Israels Bedingungen zustande kommt und Netanjahu keine Wahl bleibt: “Das ist meine Einschätzung, basierend auf meinen über 35 Jahren, in denen ich Netanjahu kenne… Wenn es keine Wahl gibt, muss jemand das Kommando übernehmen – das wird Netanjahu sein.”

Hier ist etwas zu bedenken, was das angebliche Atomwaffenprogramm des Iran betrifft, über das Israel sehr besorgt ist. Es ist zwar übertrieben, aber wenn der Iran Israel mit einer Atombombe angreifen würde, würden dann nicht auch Palästinenser, Jordanier, Syrer, Ägypter und das libanesische Volk getötet? Ich meine, seien wir ehrlich, wenn der Iran so leichtsinnig wäre, eine Atomwaffe im Nahen Osten einzusetzen, würde er natürlich seine Feinde in Israel töten, aber gleichzeitig würde er auch seine Verbündeten in der Umgebung Israels töten, und das würde dem Iran überhaupt nicht nützen. Die iranische Regierung und ihr Volk sind keine irrationalen Menschen, die so etwas Verrücktes tun würden. Es würde unumkehrbare Folgen für alle Araber weltweit haben.

Ein weiterer erwähnenswerter israelischer Extremist ist Itamar Ben-Gvir, der Führer der rechtsextremen Jewish Power Party, der nach seinem Wahlsieg in Netanjahus neuer Regierungskoalition erwartet wird. Der Artikel von Al Jazeera “Die Welt ist besorgt über den rechtsextremen Ben-Gvir: Israelischer Präsident” befasst sich mit den Äußerungen des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog zu Ben-Gvir, die bemerkenswert sind: “Sie haben einen Partner, um den sich die ganze Welt Sorgen macht. Das habe ich ihm auch gesagt”, so Herzog weiter, “Sie werden ein Problem mit dem Tempelberg haben. Das ist ein kritisches Thema”, was bedeutet, dass unter Ben-Gvir rechtsextreme Israelis mehr Spannungen an der Al-Aqsa-Moschee verursachen dürfen. Im vergangenen Mai betraten Hunderte von Israelis die Jerusalemer Al-Aqsa-Moschee während eines nationalistischen Flaggenmarsches, der die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern verstärkte. Mit anderen Worten: Die Rückkehr von Benjamin Netanjahu und die neue israelische Regierungskoalition, zu der auch die Jüdische Kraft-Partei mit ihrem Vorsitzenden Itamar Ben-Gvir gehört, der ein extremistischer Fanatiker ist, schaffen einen gefährlichen Präzedenzfall in der Nahostpolitik.

Es gibt noch ein weiteres Problem für den Iran, und das ist das kriegsbefürwortende Establishment, das Israel und dem militärisch-industriellen Komplex in Washington dient. Wer auch immer die US-Präsidentschaftswahlen 2024 gewinnt, ob es ein Republikaner wie Donald Trump ist, der der israelfreundlichste Präsident der Neuzeit war, oder ein Ron DeSantis, der ein Neokonservativer ist, oder im Grunde jeder Demokrat, einschließlich der möglichen Rückkehr von Hillary Clinton oder Joe Biden, der durch ein Wunder wiedergewählt wird, Der Punkt ist, wer auch immer US-Präsident wird, es ist garantiert, dass es eine US-Israel-Koalition geben wird, die bereit sein wird, einem Angriff auf den Iran grünes Licht zu geben, weil sowohl Demokraten als auch Republikaner pro-israelisch sind und absolut von einer der mächtigsten Lobbys in Washington, D. C. kontrolliert werden. C. und das ist das AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee).

Da Trump sich zur Wiederwahl stellt, ist es wichtig zu verstehen, wen er vertritt. So sagte Trump 2021 in einem Radiointerview mit dem konservativen Talkmaster Ari Hoffman: “Die größte Veränderung, die ich im Kongress gesehen habe, ist, dass Israel den Kongress buchstäblich in der Hand hatte – Sie verstehen das – vor 10 Jahren, vor 15 Jahren. Und es war so mächtig. Es war so mächtig. Und heute ist es fast das Gegenteil”, fuhr er fort, “Sie haben zwischen AOC (Repräsentantin Alexandria Ocasio-Cortez) und [Repräsentantin Ilhan] Omar – und diesen Leuten, die Israel hassen. Sie hassen es mit Leidenschaft – sie kontrollieren den Kongress, und Israel ist keine Kraft mehr im Kongress. Ich meine, es ist einfach erstaunlich. Ich habe noch nie eine solche Veränderung gesehen.” Trump schloss mit den Worten: “Und wir sprechen nicht über einen sehr langen Zeitraum, aber ich denke, Sie wissen genau, was ich meine. Sie hatten eine solche Macht, Israel hatte eine solche Macht – und das zu Recht – über den Kongress, und jetzt nicht mehr. Es ist eigentlich unglaublich.” Es liegt eine gewisse Ironie in Trumps Aussage, denn es stimmt, dass Israel den US-Kongress beherrscht, aber was Trump über Israels “rechtmäßige” Macht über den Kongress sagte, sollte ausreichen, um zu überlegen, für wen er eigentlich arbeitet.

Friedensaktivist, Whistleblower und Verräter an Israel: Die Notlage von Mordechai Vanunu

Mordechai Vanunu ist ein in Marokko geborener israelischer Staatsbürger, ein ehemaliger Nukleartechniker und Friedensaktivist, der 1986 das israelische Atomwaffenprogramm in der Londoner Sunday Times detailliert enthüllte. Vanunu war der Whistleblower, der von Mossad-Agenten unter Drogen gesetzt und entführt und in einer israelischen Gefängniszelle wie ein Terrorist behandelt wurde, wo er mehr als 11 Jahre seiner 18-jährigen Haftstrafe in Einzelhaft verbrachte. Bis heute wird Vanunu als Verräter an Israel angesehen. Am 21. April 2004 veröffentlichte die New York Times einen Artikel über Vanunus Entlassung aus dem Gefängnis mit dem Titel “Israeli Who Revealed Nuclear Secrets is Freed” (Israeli, der Atomgeheimnisse verriet, ist frei) und schrieb: “Mr. Vanunu, 49, kehrt in eine Gesellschaft zurück, in der er heute genauso verpönt zu sein scheint wie 1986, als er vom israelischen Geheimdienst in Rom entführt wurde, nachdem er der Londoner Sunday Times ein ausführliches Interview über Israels geheimes Atomprogramm gegeben hatte”, erklärte Vanunu nach seiner Freilassung gegenüber der Presse: “All jenen, die mich einen Verräter nennen, sage ich, dass ich stolz und glücklich bin über das, was ich getan habe.” So sehr ich es auch hasse, es zu sagen, aber die New York Times, die ich “das Toilettenpapier der Geschichte” nenne, war in Bezug auf Israels Atomwaffenprogramm einigermaßen ehrlich:

Bevor Herr Vanunu sich zu Wort meldete, wurde weithin angenommen, dass Israel über Atomwaffen verfügt. Aber bis heute weigert sich Israel im Rahmen seiner Politik der “nuklearen Zweideutigkeit”, den Besitz solcher Waffen zu bestätigen oder zu leugnen. Auf der Grundlage der Informationen von Herrn Vanunu schätzten Nuklearexperten, dass Israel zwischen 100 und 200 Atomwaffen besitzt. Neuere Schätzungen bewegen sich in einem ähnlichen Bereich.

Israel hat den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen nie unterzeichnet und lehnt internationale Inspektionen strikt ab. Israel argumentiert, dass es eine plausible Abschreckungsdrohung in einer Region braucht, in der seiner Meinung nach mehrere Länder, darunter der Irak, Libyen und der Iran, versucht haben oder noch versuchen, Atomwaffen zu entwickeln. Kritiker sagen jedoch, dass Israel mit der stillschweigenden Unterstützung der Vereinigten Staaten im Geheimen ein großes Atomwaffenarsenal entwickeln durfte, während die Amerikaner darauf bestanden, dass andere Länder im Nahen Osten am Bau von Massenvernichtungswaffen gehindert werden.

Vanunu sagte, Israel brauche die Atomwaffen nicht, vor allem jetzt nicht, wo der gesamte Nahe Osten frei von Atomwaffen ist.

1979 schrieb sich Vanunu an der Ben-Gurion-Universität ein und galt als radikaler Studentenaktivist, weil er die Innen- und Außenpolitik der israelischen Regierung kritisierte. Vanunu lehnte den Libanonkrieg 1982 ab, wurde aber als Reservist zum Ingenieurkorps eingezogen, verweigerte jedoch jede Teilnahme am Einsatz und entschied sich für den Küchendienst. Als Friedensaktivist kämpfte er für die Gleichberechtigung der arabischen Israelis. Er hatte sich mit arabischen Studenten verbündet, die ebenfalls Pro-PLO-Aktivisten waren, was in der israelischen Gesellschaft ein Tabu darstellte. Interessant an Vanunu war, dass er sich über die Dominanz der aschkenasischen Juden und der Juden europäischer Herkunft in der israelischen Gesellschaft ärgerte, da er Zeuge der Diskriminierung der sephardischen und mizrachischen jüdischen Gemeinschaften aus dem Nahen Osten und Nordafrika wurde. Vanunu fühlte sich auch in der Anlage von Dimona diskriminiert, weil er in Marokko geboren wurde.

Unabhängig davon, was die Israelis oder die Amerikaner von Mordechai Vanunu halten, ist er wirklich ein Held, der sich geopfert hat, um Israels Atomwaffenfähigkeiten aufzudecken. Jetzt, da in Tel Aviv eine neue rechtsextreme Regierungskoalition im Entstehen begriffen ist, ist die Gefahr eines Atomschlags gegen den Iran eine reale Möglichkeit für die Zukunft, da Israel die “lose Kanone” in der Region ist. Die New York Times veröffentlichte auch, was Vanunu den Medien über seine Geheimnisse bezüglich des israelischen Atomprogramms sagte:



Herr Vanunu sagte jedoch, er habe in dem Interview mit der Sunday Times alle seine Geheimnisse preisgegeben, Fotos zur Verfügung gestellt und seine neun Jahre im israelischen Atomkomplex in der südlichen Stadt Dimona in der Negev-Wüste beschrieben.

“Mein Geheimnis ist tot”, sagte er in gebrochenem Englisch und weigerte sich, Hebräisch zu sprechen. “Mein Fall ist tot. Alles wurde veröffentlicht.”

Und veröffentlicht wurde in der Tat ein Video eines israelischen Nachrichtenmagazins, das eine 3-D-Version der Atomwaffenfabrik von Dimona erstellt hat. Für den Fall, dass das Video entfernt wird, finden Sie hier eine weitere Plattform zum Herunterladen des Videos:

Übersetzt mit Deepl.com



Timothy Alexander Guzman schreibt auf seinem eigenen Blog, Silent Crow News, wo dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Er leistet regelmäßig Beiträge für Global Research.

Alle Bilder in diesem Artikel stammen von SCN

Global Research

Timothy Alexander Guzman, Global Research, 2022

