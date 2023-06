Assange: An Unholy Masquerade of Tyranny Disguised as Justice Julian Assange’s persecution has nothing to do with the law. It is a simple demonstration of the crushing power of the state, writes Craig Murray. By Craig Murray CraigMurray.org.uk There has never existed any government so evil and repugnant that it has been unable to find lawyers, and



Nürnberger Prozesse. Angeklagte auf der Anklagebank, ca. 1945-1946.

(vorne, von links nach rechts): Hermann Göring, Rudolf Heß, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel zweite Reihe, von links nach rechts): Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel. ( Büro des U.S. Chief of Counsel for the Prosecution of Axis Criminality/Still Picture Records LICON, Special Media Archives Services Division (NWCS-S)



Die Verfolgung von Julian Assange hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Sie ist eine einfache Demonstration der erdrückenden Macht des Staates, schreibt Craig Murray.

Assange: Eine unheilige Maskerade der Tyrannei, getarnt als Gerechtigkeit

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

15. Juni 2023

Es hat noch nie eine Regierung gegeben, die so böse und abscheulich war, dass sie nicht in der Lage war, Anwälte und vor allem Richter zu finden, die ihr zuarbeiten konnten.

Hitler hatte es nicht nötig, Anwälte und Richter zu produzieren. Eine beträchtliche Anzahl, ja die Mehrheit der etablierten und angesehenen deutschen Juristen war bereit, sich aktiv an der Entwicklung und Umsetzung des NS-Rechts zu beteiligen.

Dazu gehört natürlich Roland Freisler, ein Doktor der Rechtswissenschaften der Universität Jena, der vor seiner Erhebung als Rechtsanwalt tätig war.

So eröffnete Staatsanwalt Telford Thomas den Prozess gegen die NS-Juristen in Nürnberg:

“Dieser Fall ist insofern ungewöhnlich, als die Angeklagten wegen Verbrechen angeklagt sind, die im Namen des Gesetzes begangen wurden. Diese Männer, zusammen mit ihren verstorbenen oder flüchtigen Kollegen, waren die Verkörperung dessen, was im Dritten Reich als Gerechtigkeit galt.

Die meisten der Angeklagten haben zu verschiedenen Zeiten als Richter, Staatsanwälte und Beamte des Reichsjustizministeriums gedient. ALLE BIS AUF EINEN SIND BERUFSJURISTEN. Sie sind an Gerichte und Gerichtssäle gewöhnt, auch wenn ihre jetzige Rolle für sie neu sein mag.

Aber ein Gericht ist weit mehr als ein Gerichtssaal; es ist ein Prozess und ein Geist. Es ist das Haus des Rechts. Das wissen die Angeklagten, oder sie müssen es in der Vergangenheit gewusst haben. Ich bezweifle, dass sie es je vergessen haben.

Der Kern der Anklage in diesem Fall ist in der Tat, dass diese Männer, die Führer des deutschen Justizsystems, bewusst und absichtlich das Gesetz unterdrückt haben, eine unheilige Maskerade der Tyrannei betrieben haben, die als Gerechtigkeit getarnt war, und das deutsche Justizsystem in einen Motor der Willkür, der Eroberung, der Plünderung und des Gemetzels verwandelt haben.”

Thomas’ Zitat “eine unheilige Maskerade der Tyrannei, getarnt als Gerechtigkeit” ist ein Satz, der mir als perfekte Zusammenfassung des staatlichen “juristischen” Prozesses gegen Julian Assange im Kopf herumschwirrt, den ich in den letzten Jahren ausführlich beschrieben habe.

Natürlich zusammen mit der Tatsache, dass die NATO-Staaten Assange hassen – und seine gerichtliche Ermordung anstreben – gerade weil er Wahrheiten enthüllt hat, die ihr System der “Eroberung, Plünderung und Abschlachtung” im Irak, in Afghanistan, Libyen, Jemen, Syrien und anderswo in Verlegenheit gebracht haben.

Es ist erwähnenswert, dass Hitler keineswegs der einzige war, der die angesehenen Juristen für seine Zwecke einsetzen konnte.

Der Ankläger von Stalins Schauprozessen, Andrej Wischinski, den Freisler nach Moskau reiste, um ihn in Aktion zu sehen, und dessen Geschrei und Spott Freisler bewusst kopierte, war ebenfalls ein “richtiger” Jurist, ein Absolvent der Universität von Kiew mit einer Praxiserfahrung in Moskau.

(Am Rande sei bemerkt, dass Stalins Lieblingsrichter Ulrich ein Autodidakt aus der Militärgerichtsbarkeit war).

Wir werden mit einem angeborenen Respekt vor der Rechtsstaatlichkeit und dem Glauben daran erzogen, dass sie, auch wenn sie Fehler macht, unparteiisch und ehrlich ist. Leider ist das nur einer der Mythen, nach denen unsere Gesellschaft funktioniert. Das ist etwas, das ich nur widerstrebend verstanden habe.

Dennoch hat mich das aktuelle und knappe Urteil von Richter Jonathan Swift, mit dem Assanges Berufung gegen das Auslieferungsurteil des Obersten Gerichtshofs abgewiesen wurde, so überrascht, dass ich etwas tiefer graben wollte.

Ich begann daher mit Swifts überraschendem Urteil vom Dezember, in dem er gemeinsam mit Richter Lewis das Vorhaben der Tory-Regierung, Flüchtlinge nach Ruanda abzuschieben, für rechtmäßig erklärte.

Sein Urteil beruht vor allem auf der Vorstellung, dass jede von der britischen Regierung erdachte Fiktion mehr Rechtskraft besitzt als die tatsächlichen Fakten. Es besteht kein realer Zweifel daran, dass Ruanda eine grausame Diktatur ist und Gegner tötet. Ebenso wenig, dass es die Bewohner von Flüchtlingslagern auf seinem Boden getötet hat.

Aber das ist in Ordnung, sagen Swift und Lewis, weil die Regierung von Ruanda in einer Absichtserklärung erklärt hat, dass sie das unseren Flüchtlingen nicht antun wird, die anders sind als die anderen Flüchtlinge:

“73. Die Kläger berufen sich auf die Ereignisse des Jahres 2018, als Flüchtlinge aus Nachbarländern im Flüchtlingslager Kiziba gegen die Bedingungen im Lager protestierten. Es wurde berichtet (z. B. von Human Rights Watch), dass die Polizei, die als Reaktion auf die Proteste in das Lager eindrang, übermäßige Gewalt anwandte. Sie schossen auf die Flüchtlinge und einige wurden getötet. Die Kläger verweisen auch ganz allgemein auf die Beschränkung der Freiheit der politischen Meinungsäußerung in Ruanda, wenn diese Meinung kritisch gegenüber den ruandischen Behörden ist.

74. Wir sind nicht der Ansicht, dass aus den Ereignissen im Flüchtlingslager Kiziba im Jahr 2018 ein direkter Rückschluss gezogen werden kann. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Umstände, die zu diesen Protesten geführt haben, bei einer im Rahmen des MEDP nach Ruanda überstellten Person wiederholen. Die Behandlung der überstellten Personen sowohl vor als auch nach der Prüfung ihrer Asylanträge ist in der Vereinbarung (in den Absätzen 8 und 10) und in der Unterstützungs-NV geregelt. Aus den bereits genannten Gründen gehen wir davon aus, dass sich die ruandischen Behörden an die in diesen Dokumenten festgelegten Bedingungen halten werden.”

…

Darüber hinaus besagt die Flüchtlingskonvention laut Swift und Lewis, dass Flüchtlinge nicht schlechter behandelt werden dürfen als die eigenen Bürger eines Staates. Wenn Ruanda also seine eigene Bevölkerung verfolgt, dann ist es kein Verstoß, wenn wir die Flüchtlinge, die wir schicken, ebenfalls verfolgen.

“… der Fall der Kläger läuft darauf hinaus, dass es nach der Abschiebung nach Ruanda möglich ist, dass einer oder mehrere der Abgeschobenen eine kritische Meinung gegenüber den ruandischen Behörden vertreten, und diese Möglichkeit bedeutet, dass die Soering-Schwelle jetzt überschritten ist.

77. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass die Möglichkeiten der politischen Opposition in Ruanda sehr begrenzt und streng geregelt sind. Die Lage wird in dem Bewertungsdokument “Allgemeine Menschenrechte in Ruanda” dargelegt, einem der Dokumente, die der Innenminister am 9. Mai 2022 veröffentlichte. Das Recht, sich friedlich zu versammeln, die Pressefreiheit und die Redefreiheit sind eingeschränkt. Die Kläger machten geltend, dass dieser Zustand bedeuten könnte, dass eine Überstellung nach Ruanda einen Verstoß gegen Artikel 15 der Flüchtlingskonvention bedeuten würde (der vorsieht, dass Flüchtlingen die günstigste Behandlung gewährt werden muss, die Inländern in Bezug auf nichtpolitische und gemeinnützige Vereinigungen und Gewerkschaften gewährt wird). Wir sind jedoch der Ansicht, dass diese Behauptung überhaupt nicht stichhaltig ist. Abgesehen davon, dass sich Artikel 15 nicht auf alle Vereinigungsrechte erstreckt, handelt es sich in jedem Fall um eine Nichtdiskriminierungsvorschrift, d.h. Personen, die unter dem Schutz der Flüchtlingskonvention stehen, dürfen nicht weniger günstig behandelt werden als die eigenen Staatsangehörigen des Aufnahmelandes. Dafür gibt es in diesem Fall keine Anhaltspunkte”.

Das britische Innenministerium in der Marsham Street, London. (Andrew Abbott, CC BY-SA 2.0)

In der Tat, so Swift und Lewis, ist der Fall des Angeklagten “spekulativ”. Es gibt keine Beweise dafür, dass die Regierung Ruandas sie foltern will, einfach weil die Regierung Ruandas sie noch nicht einmal getroffen hat. Außerdem hat die ruandische Regierung im Rahmen eines Abkommens mit dem Vereinigten Königreich, dem “MEDP”, zugesagt, keine Menschen zu misshandeln, da die ruandische Regierung 120 Mio. Bargeld erhält, das sie entweder stehlen oder für die wirtschaftliche Entwicklung Ruandas ausgeben kann.

“Um auf das im Bewertungsdokument des Innenministers behandelte Material zurückzukommen: Es gibt auch Beweise (aus einem Bericht des US-Außenministeriums aus dem Jahr 2020), dass politische Gegner in “inoffiziellen” Haftanstalten festgehalten wurden und dass die dort festgehaltenen Personen Folter und Misshandlungen nach Artikel 3, die nicht mit Folter gleichzusetzen sind, erlitten haben. Darüber hinaus gibt es Beweise dafür, dass die Gefängnisse in Ruanda überfüllt sind und die Bedingungen sehr schlecht sind. Dennoch ist das Vorbringen der Kläger spekulativ. Sie stützt sich nicht auf Beweise für eine gegenwärtig vertretene Meinung. Es wird nicht angedeutet, dass von den einzelnen Klägern verlangt würde, gegenwärtig vertretene politische oder andere Ansichten zu verbergen. Das Vorbringen der Kläger geht auch davon aus, dass die Reaktion der ruandischen Behörden auf jede Meinung, die eine überstellte Person in Zukunft haben könnte, eine Misshandlung nach Artikel 3 bedeuten würde (oder könnte). In Anbetracht der Tatsache, dass die betreffende Person gemäß den Bedingungen des MEDP überstellt worden wäre, stellt diese Möglichkeit kein reales Risiko dar.”

Swift und Lewis führen in den Absätzen 81 bis 84 weiter aus, dass nach britischem Recht die Bescheinigung des Innenministers, dass Ruanda ein sicheres Land ist, “unwiderlegbar” ist, d.h. es gibt keine rechtliche Möglichkeit, ihren Wahrheitsgehalt in Frage zu stellen, und sie bedarf auch nicht der Zustimmung des Parlaments. Die “Sicherheit” Ruandas ist eine rechtliche Tatsache, einfach weil Innenministerin Suella Braverman dies bescheinigt.

Nachdem Swift und Lewis festgestellt haben, dass die Innenministerin nach der Tory-Einwanderungsgesetzgebung jeden Ort, den sie für sicher hält, unabhängig von der objektiven Wahrheit als sicher einstufen kann (vorausgesetzt, es werden bestimmte Verfahrensschritte unternommen), gehen sie zu der Nicht-Folgerung über, von der ihr Urteil abhängt, nämlich dass ein Land, das für die Zwecke des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs als “sicher” eingestuft wurde, damit tatsächlich für die Aufnahme britischer Abgeschobener im Sinne der UN-Flüchtlingskonvention in Frage kommt.

Die UN-Flüchtlingskonvention besagt Folgendes:

“Kein Vertragsstaat darf einen Flüchtling in irgendeiner Weise an die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht wäre.”

Das ist die völkerrechtliche Verpflichtung, die in das britische Recht übernommen wurde. Sie verschwindet nicht mit einer Unterschrift des Innenministers, sondern hängt von der tatsächlichen, realen Lage der Dinge ab.

Es wäre weder im realen Leben noch in der Flüchtlingskonvention sicher, Menschen in den Jemen, die Ostukraine oder den Sudan abzuschieben, nur weil Braverman etwas unterschrieben hat. Die Flüchtlingskonvention unterliegt nicht den Fantasievorstellungen von “unwiderlegbaren” Whitehall-Zertifikaten.

Als ergebene Diener der Exekutive haben Lewis und Swift unbestreitbar eines mit Freisler, Ullrich und Vishinski gemeinsam, nämlich die Ungeduld mit lästigen Angeklagten, die sie mit Beweisen, lästigen Argumenten und lästigen Papiermengen belästigen, und den Versuch, ihr eigenes Leben zu retten.

Lewis und Swift beginnen ihr Urteil über Ruanda mit einer vollmundigen Schimpftirade über das Ärgernis, sich durch den Papierkram wühlen zu müssen, den die Deportierten zu ihrer Verteidigung frecherweise vorlegten:

“36. Die Schriftsätze in diesem Verfahren sind kein Musterbeispiel für gute Praxis. Die Verfahrensanweisung 54A verlangt, dass die Schriftsätze klar und prägnant sein müssen. Keiner der Schriftsätze erfüllt dieses Erfordernis, obwohl viele, wenn nicht alle, seit Einleitung des Verfahrens ein oder mehrere Male überarbeitet wurden. Auf Seiten der Kläger hat der Schriftsatz in der Klage CO/2032/2022 (AAA u. a.) eine Spitzenposition eingenommen, indem er verschiedene allgemeine Anfechtungsgründe sowie spezifische Anfechtungsgründe für den Sachverhalt der einzelnen Kläger in dieser Rechtssache darlegt. Es werden sieben allgemeine Anfechtungsgründe geltend gemacht (Gründe 1, 1A – 1C, 2A und 3-6). Diese Gründe überschneiden sich jedoch häufig oder greifen ineinander über. In anderen Klagen anderer Kläger wurden diese allgemeinen Anfechtungsgründe übernommen oder abgewandelt, und es wurden Rügen erhoben, die sich auf ihre eigenen Umstände bezogen. In der Klageschrift in der Rechtssache CO/2056/2022 (Asylum Aid) wird das Entscheidungsverfahren des Innenministers gerügt. Die Ausführungen zur Verfahrensgerechtigkeit in dieser Rechtssache überschneiden sich weitgehend mit den in der Rechtssache CO/2023/2022 und anderen Klagen erhobenen Rügen zur Verfahrensgerechtigkeit. Asylum Aid vertritt die Auffassung, dass diese Punkte zeigen, dass das Verfahren zur Behandlung von Unzulässigkeits- und Abschiebungsentscheidungen systematisch ungerecht ist. Der Schriftsatz des Innenministers ist eine Erwiderung in natura. Die geänderte detaillierte Klagebegründung (für alle Klagen) umfasst etwa 215 Seiten.

37. Auf Ersuchen des Gerichts erstellten die Parteien eine vereinbarte Liste von Streitpunkten. Die Liste enthält 29 allgemeine Fragen, von denen sich viele wiederholen oder überschneiden, und viele weitere Fragen, die sich auf die einzelnen Ansprüche beziehen.

38. Derselbe Ansatz wurde in den Skeleton Arguments wiederholt. Erwähnenswert sind das Rahmenargument in CO/2032/2022 und CO/2104/2022 (262 Seiten) sowie das Rahmenargument in CO/2094/2022 (63 Seiten). Beide überschreiten die nach der Praxisanweisung 54A zulässige Höchstlänge (25 Seiten) deutlich. Die Erlaubnis zur Einreichung von Schriftsätzen, die den zulässigen Höchstumfang überschreiten, wurde nicht im Voraus beantragt; jedes Dokument wurde dem Gericht als vollendete Tatsache vorgelegt. Die Länge dieser Dokumente hat nicht dazu beigetragen, die Art und Weise, in der die verschiedenen Rügen vorgebracht werden, zu verdeutlichen. Die Dokumente mäandern und wiederholen sich.

Dies ist offensichtlich ein besonderes Ärgernis von Swift. Meine Untersuchung seines Urteils zu den Abschiebungen aus Ruanda ist nur ein Vorspiel, um dieses Urteil zur Assange-Beschwerde in einen Kontext zu stellen. Was ich bei beiden Entscheidungen festgestellt habe, ist das Beharren darauf, dass die von der Exekutive vorgetragenen Darstellungen nicht in Frage gestellt werden dürfen, und eine extreme Abneigung dagegen, sich mit langwierigen Argumenten im Namen von Personen auseinanderzusetzen, deren Leben auf dem Spiel steht.

Die Assange-Beschwerde

Die Royal Courts of Justice am Strand in der City of Westminster, wo der Londoner High Court seinen Sitz hat. (Sjiong, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Ich bin der Ansicht, dass die Berufung von Julian Assange beim High Court an sich ein Dokument von historischer Bedeutung ist. Ich habe mich daher entschlossen, es in vollem Umfang zu veröffentlichen, und ich empfehle Ihnen, zumindest einen Blick hineinzuwerfen.

assangehighcourtappeal

Schon der erste Satz von Assanges Berufung lässt aufhorchen und erklärt, warum sein Auslieferungsverfahren praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand und warum der High Court entschlossen ist, jede öffentliche Anhörung zu vermeiden:

“Julian Assange und Wikileaks waren für die Aufdeckung von Verbrechen der US-Regierung in einem massiven und beispiellosen Ausmaß verantwortlich.”

Auf den ersten 3 Seiten (von 150) werden die Argumente und das Terrain umrissen, auf dem sie sich bewegen (DJ ist Bezirksrichterin Vanessa Baraitser):

“IN DER ANGELEGENHEIT EINER BERUFUNG UNTER S.103 DES AUSLIEFERUNGSGESETZES 2003

B E T W E E N:

JULIAN ASSANGE

Rechtsmittelführer

v

REGIERUNG DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Beklagter

__________________________________________________________

VOLLENDETE RECHTSMITTELBEGRÜNDUNG

____________________________________________________________

Verweise auf CB/X sind Verweise auf das Kerngenehmigungsbündel.

EB/X sind Verweise auf das Bündel von Beweismitteln nach Abschnitt 103.

1. Einleitung

1.1. Julian Assange und Wikileaks waren für die Aufdeckung von Straftaten seitens der US-Regierung in einem massiven und beispiellosen Ausmaß verantwortlich. Die 2010 und 2011 erfolgte Veröffentlichung von Material, das von einem diensthabenden Militäroffizier, Private Manning, verschickt wurde, steht an der Spitze der Enthüllungen von öffentlichem Interesse. Durch die Veröffentlichung dieses Materials “deckte WikiLeaks … ungeheuerliche, sogar mörderische Verfehlungen auf, darunter Kriegsverbrechen, Folter und Gräueltaten an Zivilisten

(Feldstein, EB/10, §4).

1.2. Julian Assanges Arbeit, die darauf abzielt, durch die Aufdeckung globaler Menschenrechtsverletzungen die öffentliche Rechenschaftspflicht zu gewährleisten und die Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung staatlicher Verbrechen zu erleichtern, hat dazu beigetragen, unzählige Menschenleben zu retten, Menschenrechtsverletzungen bereits im Ansatz zu stoppen und despotische und autokratische Regime zu stürzen.

1.3. Diejenigen, die schwerwiegende staatliche Verbrechen aufdecken, die Verteidiger der grundlegenden Menschenrechte, sind und waren schon immer anfällig für politische Vergeltungsmaßnahmen und Verfolgung durch die Regime, deren Verbrechen sie aufdecken. Julian Assange ist da keine Ausnahme.

1.4. Das Gesetz schützt Menschenrechtsverteidiger mit aller Härte. Die Aufdeckung staatlicher Straftaten ist rechtlich gesehen ein geschützter politischer Akt, das Ergebnis einer politischen Meinung. Eine Strafverfolgung “wegen” solcher Handlungen ist nach § 81 des Gesetzes von 2003 ohne Weiteres verboten.

1.5. Die Geschichte dieser Strafverfolgung zwischen den Enthüllungen von Herrn Assange in den Jahren 2010 und 2011 und der Anklageerhebung im Jahr 2018 ist ein Lehrbuchbeispiel für politische Verfolgung. Der Verlauf dieses Falles seit 2011 ist einfach außergewöhnlich. Er beinhaltet unter anderem Komplotte der US-Regierung, um Richter zu behindern, die die von Herrn Assange aufgedeckten Sachverhalte untersuchen; um den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zum Schweigen zu bringen, der sich mit den Enthüllungen von Herrn Assange befasst hat; und um Herrn Assange selbst zu entführen und auszuliefern oder ihn zu ermorden. Was nun folgt, ist ein Verhalten, wie man es normalerweise von einer Militärdiktatur erwarten würde. Die DJ hat es versäumt, auf diese Probleme unter dem Gesichtspunkt von § 81 zu reagieren (oder sie auch nur anzusprechen), weil sie (obwohl sie wiederholt deutlich auf das Gesetz hingewiesen wurde) nicht erkannt oder anerkannt hat, dass die Aufdeckung staatlicher Kriminalität rechtlich gesehen eine geschützte “politische” Handlung ist, die § 81 in Anspruch nimmt.

1.6. Die Beweise in diesem Fall haben sich außerdem seit der Entscheidung des DJ im Januar 2021 weiterentwickelt. Die Ermittlungen in Amerika liefern nun ein umfassenderes Bild von den Plänen der US-Bundesstaaten, Herrn Assange zu entführen, zu überstellen und zu ermorden. Sie zeigen auch, dass die Einleitung eines Strafverfahrens in diesem Fall – durch eine Strafanzeige im Dezember 2017 – nach Hindernissen (von denen einige Berichten zufolge vom Vereinigten Königreich errichtet wurden) für diese kriminellen Pläne erfolgte.

1.7. Die Strafverfolgung, zu der sich die USA stattdessen gezwungen sahen und die im Jahr 2018 eingeleitet wurde, ist nicht weniger außergewöhnlich. (a) Sie ist rechtlich beispiellos. (b) Sie durchschneidet die etablierten Grundsätze der Meinungsfreiheit. (c) Es sieht einen Prozess vor, bei dem Herrn Assange als Ausländer die Berufung auf den Ersten Verfassungszusatz verwehrt werden kann, (d) ja sogar einen Prozess außerhalb des Schutzes der US-Verfassung überhaupt, und (e) es geht mit der Androhung einer grob unverhältnismäßigen Strafe einher. Kurzum, die Umstände der Strafverfolgung sind so krass und ungewöhnlich, dass sie für sich genommen Auslieferungshindernisse darstellen.

1.8. Zu den Umständen des daraufhin gestellten Auslieferungsersuchens. (f) Es verstößt gegen das im einschlägigen Vertrag und im Völkerrecht ausdrücklich vorgesehene Verbot der Auslieferung wegen politischer Straftaten. (g) Sie stellt die wesentlichen Tatsachen bewusst falsch dar. Der DJ ging diese Punkte einzeln durch und kam zu dem Schluss, dass keiner von ihnen gegen das Gesetz von 2003 verstößt. Aus Gründen, die im Folgenden dargelegt werden, lag sie in mehrfacher Hinsicht eindeutig falsch.

1.9. Aber selbst wenn sie in jedem dieser Punkte bei getrennter Betrachtung Recht hatte, musste die Richterin zurücktreten und untersuchen, was sie ihr insgesamt über die politischen Ursprünge dieses Falles sagten, was sie jedoch völlig versäumte. Kurz gesagt waren sie alle, einzeln und in ihrer Gesamtheit, der deutlichste Beweis für eine Strafverfolgung “wegen” der politischen Ansichten von Herrn Assange – nämlich seinem erklärten und nachgewiesenen Engagement für die Aufdeckung von Verbrechen auf US-Staatsebene.

1.10. Diese gemäß Crim PR r.50.20(5) zugestellten verbesserten Rechtsmittelgründe sind wie folgt aufgebaut:

1.11. Teil A: befasst sich mit Rechtsmittelgrund 1, nämlich dass der Richter zu Unrecht das Argument zurückgewiesen hat, dass das Ersuchen zum Zwecke der Verfolgung oder Bestrafung von Julian Assange wegen seiner politischen Ansichten gestellt wurde und daher durch § 81(a) ausgeschlossen ist.1 Dementsprechend gibt Teil A einen Überblick über die Vorgeschichte dieser Angelegenheit und erläutert den übergreifenden § 81-Fall, mit dem sich der DJ nicht befasst hat. Dies beinhaltet:

(i) Abschnitt 2: die Beweise vor dem DJ bezüglich der politischen Ansichten von Herrn Assange;

(ii) Abschnitt 3: die Beweise vor dem DJ über die Kriminalität, die Herr Assange aufgedeckt hat.

Grund 1 umfasst auch den Vorwurf des Verfahrensmissbrauchs aufgrund von Hintergedanken des Ersuchens und der zugrunde liegenden Strafverfolgung, der in Teil D behandelt wird.

(iii) Abschnitt 4: Das Gesetz, das der DJ ignoriert hat;

(iv) Abschnitt 5 und 6: Die anderen Beweise, die dem Vorsitzenden des Gerichts über die Ursprünge der Strafverfolgung 2018 vorlagen.

(v) Abschnitt 7: Die Entscheidung des DJ

1.12. Teil B: behandelt die Rechtsmittelgründe 2 bis 6. Dabei handelt es sich um die verschiedenen ungeheuerlichen Aspekte der Strafverfolgung, die schließlich 2018 aufgenommen wurde und die einzeln eine Auslieferung ausschließen, unabhängig von

s.81; einschließlich: (i) Abschnitt 9: Eine beispiellose Strafverfolgung (Beschwerdegrund 2: Artikel 7 EMRK);

(ii) Abschnitt 10: Eine Strafverfolgung wegen geschützter Meinungsäußerung (Beschwerdegrund 3: Artikel 10 EMRK);

(iii) Abschnitt 11: Eine Strafverfolgung mit dem Ziel, einen Schuldspruch zu erwirken (Beschwerdegrund 4: Artikel 6 EMRK);

(iv) Abschnitt 12: Eine Strafverfolgung ohne jeglichen Schutz der Konventionsrechte (Beschwerdegrund 5);

(v) Abschnitt 13: Gefolgt von einer grob unverhältnismäßigen Strafe (Rechtsmittelgrund 6).

1.13. Teil C: behandelt die Rechtsmittelgründe 7 bis 8. Dabei handelt es sich um die Aspekte des darauf folgenden Auslieferungsersuchens, die unabhängig von § 81 der Auslieferung entgegenstehen:

(i) Abschnitt 14: Ein Auslieferungsersuchen wegen politischer Straftaten, die gegen den Vertrag und das Völkerrecht verstoßen (Rechtsmittelgrund 7);

(ii) Abschnitt 15: Ein Auslieferungsersuchen, das die wesentlichen Tatsachen absichtlich falsch, unangemessen und ungenau wiedergibt (Rechtsmittelgrund 8).

1.14. Teil D: kehrt in Abschnitt 16 zu § 81 und Verfahrensmissbrauch zurück (Rechtsmittelgrund 1), wie es der DJ hätte tun sollen. Schließlich befassen sich die Abschnitte 17 und 18 mit den neuen Beweisen in diesem Fall.

Screenshot aus dem von WikiLeaks veröffentlichten Video “Collateral Murder”.

Es folgen weitere 147 Seiten herausragender juristischer Argumente, darunter zwingende Beweise. Die Zusammenfassung der von Julian Assange aufgedeckten Verbrechen der US-Regierung auf den Seiten 9 bis 18 ist einfach umwerfend. Dieser Abschnitt beginnt wie folgt:

Jede einzelne der fünf “nationalen Sicherheits”-Veröffentlichungen, die Gegenstand dieses Auslieferungsersuchens sind, enthüllte die Verwicklung der US-Regierung in Verbrechen der ersten Größenordnung. Diese Enthüllungen enthüllten unwiderlegbare Beweise für u.a. illegale Überstellungen, Folter und schwarze Gefängnisse der CIA in ganz Europa sowie aggressive Schritte, die unternommen wurden, um die Straffreiheit aufrechtzuerhalten und die Strafverfolgung von an diesen Verbrechen beteiligten amerikanischen Agenten zu verhindern. Im Folgenden finden Sie die unwidersprochenen Beweise für die von Herrn Assange aufgedeckten Gräueltaten, die dem DJ vorliegen.

Hier ist nur ein Beispiel für die darauf folgenden Beweise:

“3.3. Der unwidersprochene Beweis von Herrn Stafford-Smith war, dass die von WikiLeaks enthüllten Kabel über die Drohnentötungen der US-Regierung in Pakistan ‘zu [späteren] gerichtlichen Feststellungen beigetragen haben, dass die Drohnenangriffe der USA Straftaten sind und dass Strafverfahren gegen hochrangige US-Beamte eingeleitet werden sollten, die an solchen Angriffen beteiligt sind’ (Stafford-Smith, EB/22, §84, 91). Diese waren sehr wichtig für den Rechtsstreit in Pakistan” (EB/40 Tr 8.9.20, xic, p4). Das Oberste Gericht in Peshawar entschied unter anderem, dass die von der CIA und den US-Behörden durchgeführten Drohnenangriffe eine “eklatante Verletzung grundlegender Menschenrechte” darstellten, darunter “eine eklatante Verletzung des absoluten Rechts auf Leben” und “ein Kriegsverbrechen” (Stafford-Smith, EB/22, Rdnr. 91). Es fanden “Straftaten statt, die wir als solche bezeichnen müssen” (EB/40 Tr 8.9.230, xic. p4). Darüber hinaus und als Folge davon wurden “die Drohnenangriffe, die zu Hunderten stattfanden und viele unschuldige Todesopfer forderten, sehr schnell gestoppt”, so dass “im Jahr 2019 keine mehr gemeldet wurden” (Stafford-Smith, EB/22, §93). WikiLeaks habe “einer massiven Menschenrechtsverletzung ein Ende gesetzt” (Stafford-Smith, EB/22, §92-93). Pakistan war ein amerikanischer Verbündeter. Es war nicht so, dass wir das einem Feind angetan hätten, und das wiederum ist für mich einfach außergewöhnlich” (Stafford-Smith, EB/40 Tr 8.9.20, re-x, 26-

27). Ohne die WikiLeaks-Enthüllungen wäre es ‘sehr, sehr anders und sehr schwierig’ gewesen, dieses Verbrechen zu verhindern (Stafford-Smith, EB/40 Tr 8.9.20, xic, p5).”

Es gibt noch viel anderes Material in dem Appell, von dem die Regierungen der USA und Großbritanniens nicht möchten, dass es in der Öffentlichkeit wiedergegeben wird:

“Zweitens liefert der Bericht weitere, bestätigende Beweise (die dem DJ nicht zur Verfügung stehen) für die Ergebnisse der daraus resultierenden ‘No Limits’-Diskussionen. Nämlich das Auftauchen von Plänen der US-Regierung, über die der Zeuge 2 (EB/2) vor dem DJ ausgesagt hat, um:

(i) Herrn Assange zu entführen:

Diese Untersuchung von Yahoo News, die auf Gesprächen mit mehr als 30 ehemaligen US-Beamten beruht – acht von ihnen beschrieben Details der Vorschläge der C.I.A., Assange zu entführen” (p2)

Pompeo und [die stellvertretende CIA-Direktorin Gina] Haspel wollten sich an Assange rächen. Bei Treffen zwischen hochrangigen Beamten der Trump-Administration, nachdem WikiLeaks begann, das Material aus Tresor 7 zu veröffentlichen, begann Pompeo, die Entführung von Assange zu diskutieren” (S. 18)

(ii) Um Herrn Assange in die USA auszuliefern:

Pompeo und andere in der Agentur schlugen vor, Assange aus der Botschaft zu entführen und ihn heimlich über ein Drittland in die Vereinigten Staaten zu bringen – ein Verfahren, das als Überstellung bekannt ist. Die Idee war, ‘in die Botschaft einzubrechen, [Assange] herauszuholen und ihn dorthin zu bringen, wo wir ihn haben wollen’, sagte ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter” (S. 18)

(iii) Oder aber Herrn Assange zu ermorden:

Einige hochrangige Beamte innerhalb der CIA und der Trump-Administration diskutierten sogar über die Ermordung von Assange und gingen so weit, “Skizzen” oder “Optionen” für die Ermordung von Assange anzufordern. Diskussionen über die Entführung oder Tötung von Assange fanden “auf höchster Ebene” der Trump-Administration statt, sagte ein ehemaliger hochrangiger Beamter der Spionageabwehr. Es schien keine Grenzen zu geben” (p1)

Einige Diskussionen gingen sogar über eine Entführung hinaus. US-Beamte hätten auch in Erwägung gezogen, Assange zu töten, sagten drei ehemalige Beamte. Einer dieser Beamten sagte, er sei über ein Treffen im Frühjahr 2017 unterrichtet worden, bei dem der Präsident fragte, ob die CIA Assange ermorden könnte, und ihm ‘Optionen’ zur Verfügung stellte, wie dies zu tun sei” (S. 20) “Führungskräfte der Agentur forderten und erhielten ‘Skizzen’ von Plänen zur Tötung von Assange … sagte ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter. Es gab Diskussionen darüber, ‘ob die Tötung von Assange möglich war und ob sie legal war’, sagte der ehemalige Beamte” (S. 20).

Swift weist die 150-seitige Berufung auf nur drei Seiten mit einer knappen und höhnischen Ablehnung zurück.

“Es gibt 8 vorgeschlagene Berufungsbegründungen. Sie werden sehr ausführlich dargelegt (etwa 100 Seiten), aber die außergewöhnliche Länge des Schriftsatzes dient nur dazu, deutlich zu machen, dass die vorgeschlagene Berufung nicht mehr als ein Versuch ist, die umfangreichen Argumente, die dem Bezirksrichter vorgetragen und von ihm zurückgewiesen wurden, zu wiederholen.”

Swift legt dann fest, dass, wenn Assanges Anwälte eine Anhörung für ihren Antrag auf Berufung beantragen, diese Anhörung auf 30 Minuten begrenzt wird.

Außerdem begrenzt er Assanges Verteidigung auf nur 20 Seiten. 20 Seiten und 30 Minuten (letzteres ist die Zeit für die gesamte Anhörung, einschließlich der Antwort der US-Regierung). Das ist der Wert, den Swift den Plädoyers für das Leben eines Menschen beimisst. Swift macht sich sogar über die Verteidigung lustig: “Die vorliegende Berufungsbegründung ist sperrig und entspricht nicht den bekannten Regeln des Plädoyers”. Weiterlesen bei Consortium News.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …