Bild: Wikileaks founder Julian Assange. (Photo: File)

Assange Wins. The Cost: The Crushing of Press Freedom, and the Labeling of Dissent as Mental Illness The unexpected decision by Judge Vanessa Baraitser to deny a US demand to extradite Julian Assange, foiling efforts to send him to a US super-max jail for the rest of his life, is a welcome legal victory, but one swamped by larger lessons that should disturb us deeply.



Assange gewinnt. Der Preis: Die Zerschlagung der Pressefreiheit und die Etikettierung von Dissens als Geisteskrankheit

Von Jonathan Cook

4. Januar 2021

Die unerwartete Entscheidung von Richterin Vanessa Baraitser, eine US-Forderung nach Auslieferung von Julian Assange abzulehnen und damit die Bemühungen zu vereiteln, ihn für den Rest seines Lebens in ein US-Hochsicherheitsgefängnis zu schicken, ist ein willkommener juristischer Sieg, aber einer, der von größeren Lektionen überschwemmt wird, die uns zutiefst beunruhigen sollten.

Diejenigen, die sich so energisch dafür eingesetzt haben, Assanges Fall im Rampenlicht zu halten, obwohl die US-amerikanischen und britischen Konzernmedien so eifrig daran gearbeitet haben, ihn im Dunkeln zu halten, sind die Helden des Tages. Sie haben den Preis zu hoch angesetzt, damit Baraitser oder das britische Establishment zustimmen, Assange auf unbestimmte Zeit in den USA wegzusperren, weil er ihre Kriegsverbrechen und ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Irak und in Afghanistan aufgedeckt hat.

Aber wir dürfen den Preis, der von uns für diesen Sieg verlangt wird, nicht herunterspielen.

Ein Moment des Feierns

Wir haben kollektiv auf unsere verschiedenen kleinen Weisen dazu beigetragen, für Assange ein gewisses Maß an Freiheit zurückzugewinnen und hoffentlich einen Aufschub dessen, was ein Todesurteil sein könnte, da sich sein Gesundheitszustand in einem überfüllten Belmarsh-Hochsicherheitsgefängnis in London, das zu einer Brutstätte für Covid-19 geworden ist, weiter verschlechtert.

Dafür sollten wir uns einen Moment des Feierns erlauben. Aber Assange ist noch nicht über den Berg. Die USA haben gesagt, dass sie gegen die Entscheidung Berufung einlegen werden. Und es ist noch nicht klar, ob Assange in Großbritannien im Gefängnis bleiben wird – möglicherweise in Belmarsh – während viele Monate weiterer juristischer Auseinandersetzungen über seine Zukunft stattfinden.

Dem US-amerikanischen und britischen Establishment ist es egal, wo Assange inhaftiert ist – ob in Schweden, Großbritannien oder den USA. Das Wichtigste für sie ist, dass er weiterhin außer Sichtweite in einer Zelle irgendwo eingesperrt ist, wo seine physische und mentale Stärke zerstört werden kann und wo er effektiv zum Schweigen gebracht wird, um andere zu ermutigen, die Lektion zu ziehen, dass es einen zu hohen Preis für abweichende Meinungen zu zahlen gibt.

Der persönliche Kampf für Assange wird nicht vorbei sein, bis er wirklich frei ist. Und selbst dann wird er Glück haben, wenn das letzte Jahrzehnt der verschiedenen Formen von Inhaftierung und Folter, denen er ausgesetzt war, ihn nicht dauerhaft traumatisiert, emotional und geistig geschädigt zurücklässt, ein blasser Schatten des unapologetischen, energischen Verfechters der Transparenz, der er vor Beginn seiner Tortur war.

Das allein wird ein Sieg für das britische und US-amerikanische Establishment sein, die sich so sehr für die Enthüllungen von Wikileaks über ihre Verbrechen schämten und sich davor fürchteten.

Abgelehnt wegen einer Formsache

Aber abgesehen von dem potenziellen persönlichen Sieg für Assange, vorausgesetzt, er verliert nicht in der Berufung, sollten wir zutiefst besorgt sein über die rechtlichen Argumente, die Baraitser bei der Ablehnung der Auslieferung vorbrachte.

Die US-Forderung nach Auslieferung wurde abgelehnt, was effektiv eine Formsache war. Das US-Masseninhaftierungssystem ist so offensichtlich barbarisch und verwerflich, dass, wie Experten bei den Anhörungen im September schlüssig darlegten, Assange in großer Gefahr wäre, Selbstmord zu begehen, sollte er ein weiteres Opfer der Hochsicherheitsgefängnisse werden.

Man sollte auch eine andere wahrscheinliche Überlegung des britischen Establishments nicht außer Acht lassen: dass in wenigen Tagen Donald Trump aus dem Weißen Haus verschwunden sein wird und eine neue US-Regierung seinen Platz einnehmen wird.

Es gibt keinen Grund, wegen des designierten Präsidenten Joe Biden sentimental zu werden. Auch er ist ein großer Fan der Masseneinkerkerung, und er wird kein größerer Freund von dissidenten Medien, Whistleblowern und Journalismus sein, der den nationalen Sicherheitsstaat herausfordert, als es sein demokratischer Vorgänger Barack Obama war. Was überhaupt kein Freund ist.

Aber Biden braucht wahrscheinlich nicht den Fall Assange, der über seinem Kopf hängt und zu einem Schlachtruf gegen ihn wird, ein unangenehmes Überbleibsel der autoritären Instinkte der Trump-Administration, das seine eigenen Beamten verteidigen müssten.

Es wäre schön, sich vorzustellen, dass das britische juristische, richterliche und politische Establishment bei der Entscheidung gegen die Auslieferung Rückgrat bewiesen hat. Die weitaus wahrscheinlichere Wahrheit ist, dass sie das neue Biden-Team aushorchten und die Erlaubnis erhielten, auf eine sofortige Entscheidung zugunsten der Auslieferung zu verzichten – aufgrund einer Formalität.

Behalten Sie im Auge, ob die neue Biden-Administration entscheidet, den Berufungsfall fallen zu lassen. Wahrscheinlicher ist, dass seine Beamten den Fall noch viele Monate lang unter dem Radar der Medien weiterlaufen lassen werden.

Journalismus als Spionage

Bezeichnenderweise unterstützte Richter Baraitser alle rechtlichen Hauptargumente der Trump-Administration für eine Auslieferung, obwohl sie von Assanges Anwälten umfassend demoliert wurden.

Baraitser akzeptierte die gefährliche neue Definition der US-Regierung von investigativem Journalismus als “Spionage” und deutete an, dass Assange auch Großbritanniens drakonisches Gesetz über Amtsgeheimnisse gebrochen habe, als er Kriegsverbrechen der Regierung aufdeckte.

Sie schien die umfangreichen Beweise zu billigen, die zeigen, dass die USA Assange innerhalb der ecuadorianischen Botschaft ausspioniert haben, sowohl unter Verletzung des Völkerrechts als auch seines Klienten-Anwalt-Privilegs – ein Verstoß gegen seine grundlegendsten gesetzlichen Rechte, der allein schon das Verfahren hätte stoppen müssen.

Baraitser argumentierte, dass Assange in den USA einen fairen Prozess erhalten würde, obwohl es fast sicher war, dass er im östlichen Bezirk von Virginia stattfinden würde, wo die wichtigsten US-Sicherheits- und Geheimdienste ihren Sitz haben. Jede Jury dort würde von US-Sicherheitspersonal und deren Familien dominiert werden, die keine Sympathie für Assange haben würden.

Während wir also dieses Urteil für Assange feiern, müssen wir es auch lautstark als einen Angriff auf die Pressefreiheit anprangern, als einen Angriff auf unsere hart erkämpften kollektiven Freiheiten und als einen Angriff auf unsere Bemühungen, das US-amerikanische und britische Establishment zur Rechenschaft zu ziehen, weil es sich über die Werte, Prinzipien und Gesetze hinwegsetzt, die sie selbst zu wahren vorgeben.

Selbst wenn uns mit der einen Hand ein kleiner Preis in Assanges aktuellem juristischen Sieg angeboten wird, nimmt die andere Hand des Establishments viel mehr von uns.

Die Verunglimpfung geht weiter

Es gibt eine letzte Lektion aus dem Assange-Urteil. Im letzten Jahrzehnt ging es darum, Assange zu diskreditieren, zu entehren und zu dämonisieren. Dieses Urteil sollte als eine Fortsetzung dieses Prozesses gesehen werden.

Baraitser hat die Auslieferung nur mit der Begründung abgelehnt, dass Assange psychisch krank und autistisch sei und dass er ein Selbstmordrisiko darstelle. Mit anderen Worten: Die prinzipiellen Argumente für eine Freilassung von Assange sind entschieden zurückgewiesen worden.

Wenn er seine Freiheit wiedererlangt, dann nur, weil er als geistig unzurechnungsfähig charakterisiert wurde. Das wird benutzt werden, um nicht nur Assange zu diskreditieren, sondern auch die Sache, für die er gekämpft hat, die Wikileaks-Organisation, die er mitbegründet hat, und alle weiteren Dissidenten gegenüber dem Establishment-Narrativ. Diese Idee wird sich im populären öffentlichen Diskurs festsetzen, wenn wir eine solche Darstellung nicht auf Schritt und Tritt herausfordern.

Assanges Kampf zur Verteidigung unserer Freiheiten, zur Verteidigung derjenigen in fernen Ländern, die wir nach Belieben zur Förderung der egoistischen Interessen einer westlichen Elite bombardieren, war nicht autistisch oder ein Beweis für eine Geisteskrankheit. Sein Kampf, unsere Gesellschaften gerechter zu machen, die Mächtigen für ihre Handlungen zur Verantwortung zu ziehen, war kein Beweis für eine Funktionsstörung. Es ist unser aller Pflicht, unsere Politik weniger korrupt, unsere Rechtssysteme transparenter und unsere Medien weniger unehrlich zu machen.

Wenn nicht viel mehr von uns für diese Werte kämpfen – für echte Vernunft, nicht für die perversen, unhaltbaren, selbstmörderischen Interessen unserer Führer – sind wir dem Untergang geweiht. Assange hat uns gezeigt, wie wir uns und unsere Gesellschaften befreien können. Es obliegt dem Rest von uns, seinen Kampf fortzusetzen. Übersetzt mit Deepl.com

– Jonathan Cook wurde mit dem Martha-Gellhorn-Sonderpreis für Journalismus ausgezeichnet. Zu seinen Büchern gehören “Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East” (Pluto Press) und “Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung” (Zed Books). Besuchen Sie seine Website www.jonathan-cook.net. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...