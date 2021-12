Assange-Urteil ist ein gefährlicher Präzedenzfall für Journalisten und die britische Justiz Von Jonathan Cook

Die deutsche Ampel-Regierung muss ein Zeichen setzen und Assange Asyl anbieten, dass wäre ein Zeichen des Aufbruchs!

https://www.middleeasteye.net/news/uk-assange-ruling-dangerous-precedent-journalists-press



Bild: Unterstützer von Julian Assange vor dem Royal Courts of Justice in London (Reuters)



Assange-Urteil ist ein gefährlicher Präzedenzfall für Journalisten und die britische Justiz



Die Entscheidung des englischen High Court, die den Weg für eine Auslieferung ebnet, wird es Journalisten noch schwerer machen, die USA zur Rechenschaft zu ziehen

Von Jonathan Cook

10. Dezember 2021

Am Freitag hat der englische High Court den Weg dafür geebnet, dass der WikiLeaks-Gründer Julian Assange an die USA ausgeliefert und wegen der Veröffentlichung hunderttausender Dokumente, von denen einige Beweise für US-amerikanische und britische Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan enthalten, vor Gericht gestellt werden kann.

Mit dieser Entscheidung wurde ein Urteil einer unteren Instanz vom Januar aufgehoben, die die Auslieferung blockiert hatte, allerdings nur aus humanitären Gründen: Assange wäre durch die repressiven Haftbedingungen in den USA stark selbstmordgefährdet.

Dem 50-jährigen Australier droht im Falle eines Schuldspruchs eine Haftstrafe von bis zu 175 Jahren.

Julian Assanges Fall entlarvt britische Heuchelei in Sachen Pressefreiheit

Amnesty International bezeichnete das Urteil als eine “Travestie der Justiz”, während Rebecca Vincent von Reporter ohne Grenzen twitterte, es sei eine “entsetzliche” Entscheidung, die “einen düsteren Moment für Journalisten und den Journalismus auf der ganzen Welt” markiere.

Assanges Anwälte kündigten an, dass sie gegen das Urteil beim Obersten Gerichtshof Berufung einlegen werden. Doch der Kampf um die Freilassung von Assange wird sich – selbst wenn er letztlich erfolgreich sein sollte – mit Sicherheit noch viele Jahre hinziehen.

Der WikiLeaks-Gründer hat bereits mehr als ein Jahrzehnt in verschiedenen Formen der Inhaftierung verbracht: Hausarrest, politisches Asyl und seit Anfang 2019 Einzelhaft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London.

Laut Nils Melzer, Juraprofessor und Folterexperte der Vereinten Nationen, ist der Schaden, den Assange dadurch erlitten hat, immens. Er hat wiederholt davor gewarnt, dass Assange unter den Auswirkungen “lang anhaltender psychologischer Folter” leidet.

Familie und Freunde warnen, dass er regelmäßig grundlegende Fakten verwechselt. Bei einer Anhörung fiel es ihm sichtlich schwer, sich an seinen Namen und sein Alter zu erinnern.

Kriegsverbrechen

Die Gründe für Assanges Inhaftierung haben sich im Laufe der Jahre mehrfach geändert: von anfänglichen Ermittlungen wegen angeblicher Sexualverbrechen in Schweden über einen Verstoß gegen die Kautionsauflagen in Großbritannien bis hin zu Spionage in jüngster Zeit.

Aber die Präsenz des nationalen Sicherheitsstaates USA war nie weit entfernt. Assanges Unterstützer behaupten, Washington habe die Ereignisse im Stillen beeinflusst und erst mit dem Auslieferungsantrag im Jahr 2019 direkt seine Hand gezeigt.

Es war von Anfang an klar, dass die von den USA vorgebrachten Argumente große Auswirkungen auf die Zukunft des Journalismus und seine Fähigkeit, mächtige Staaten zur Rechenschaft zu ziehen, haben könnten. Und doch wurde über die Anhörungen nur oberflächlich berichtet, vor allem in den britischen Medien.

Die Vereinigten Staaten wollten ganz klar sicherstellen, dass sich eine solche undichte Stelle nicht wiederholen würde.

Der Auslieferungsantrag stützt sich auf die Behauptung der USA, Assange habe Spionage betrieben, als er 2010 und 2011 Hunderttausende von geleakten Dokumenten mit hochrangigen Partnern wie der New York Times, der Washington Post, dem Guardian, El Pais und Der Spiegel veröffentlichte. Die als Irak- und Afghanistan-Kriegsprotokolle bezeichneten Dokumente zeigen, dass die US-Armee in diesen Ländern Kriegsverbrechen begangen, Nichtkombattanten getötet und Folterungen durchgeführt hat.

Das Problem war: Wenn Assange für seine journalistische Tätigkeit ins Gefängnis kommen konnte, warum dann nicht auch die Redakteure der Zeitungen, in denen er veröffentlichte? Die leitenden Mitarbeiter der New York Times, des Guardian und des Spiegel zu verhaften, hätte nie gut ausgesehen.

Wenn Assange für seine journalistische Tätigkeit eingesperrt werden konnte, warum dann nicht auch die Redakteure der Zeitungen, in denen er publizierte?

Genau dieses Problem ließ die Beamten der Regierung von Barack Obama nicht los. Sie fühlten sich durch den ersten Verfassungszusatz in die Enge getrieben.

Doch unter Donald Trump hat sich die Zurückhaltung schnell gelegt. Trumps Unterstützung für Assange im Wahlkampf hielt die Beamten des Justizministeriums nicht davon ab, zu argumentieren, dass Assange ein Hacker und kein Journalist sei.

Unter dieser Prämisse fühlten sie sich frei, den neuen, digital basierten nationalen Sicherheitsjournalismus, für den Assange und WikiLeaks Pionierarbeit geleistet haben, als “Spionage” umzudefinieren.

Zu diesem Zweck beriefen sie sich auf das Spionagegesetz von 1917, ein drakonisches Gesetz aus dem Ersten Weltkrieg, das der Regierung die Befugnis gab, Kritiker ins Gefängnis zu stecken.

Es war ein Schritt mit schwerwiegenden Folgen. Trumps Justizbeamte beanspruchten effektiv eine neue Art der universellen Gerichtsbarkeit: das Recht, Assange vor Gericht zu stellen, obwohl er kein US-Bürger ist und nicht beschuldigt wird, eine der fraglichen Handlungen auf US-Boden begangen zu haben.

Die englischen Gerichte haben nun den Zorn der Öffentlichkeit auf sich gezogen, indem sie scheinbar der politischen Verfolgung zugestimmt haben. Kritiker befürchten, dass der Präzedenzfall bedeutet, dass jeder Journalist im Vereinigten Königreich nun in die USA zur Strafverfolgung geschleppt werden könnte, wenn er Washington ausreichend in Verlegenheit bringt.

Misstrauen erwecken

Assange und seine Unterstützer sagen, dass die rechtlichen Argumente des Auslieferungsverfahrens nie mehr als eine Fassade waren. Sie sagen, dass es viele Hinweise darauf gab, dass die USA nicht auf Gerechtigkeit, sondern auf Rache an Assange aus waren.

Vor einem Jahrzehnt, lange bevor die USA offen um Assange kämpften, stand er vor einem weiteren Auslieferungsstreit – dieses Mal mit einem schwedischen Staatsanwalt – als Teil einer Untersuchung wegen angeblicher sexueller Übergriffe. Zu dieser Zeit floh Assange in die Botschaft Ecuadors in London und suchte politisches Asyl.

WikiLeaks-Gründer Julian Assange verlässt das Westminster Magistrates Court in London, Großbritannien, 13. Januar 2020 (Reuters)

Das Verschwinden von E-Mail-Ketten zwischen der britischen Staatsanwaltschaft (Crown Prosecution Service, CPS) und Schweden aus dieser Zeit hat den Verdacht geweckt, dass nicht alles so war, wie es schien.

Einige davon haben überlebt und lassen vermuten, dass zusätzlicher Druck ausgeübt wurde.

Ein Anwalt der CPS schrieb 2011 an einen schwedischen Kollegen: “Bitte denken Sie nicht, dass dieser Fall wie eine weitere Auslieferung behandelt wird.” Im darauffolgenden Jahr, als Schweden sich offenbar anschickte, die Ermittlungen gegen Assange einzustellen, antwortete derselbe britische Anwalt: “Wagen Sie es nicht, kalte Füße zu bekommen!!!”

Auch in den USA wurden Maßnahmen gegen Assange ergriffen. Im Jahr 2011 wurde im Eastern District of Virginia hinter verschlossenen Türen eine Grand Jury einberufen, um eine Anklageschrift zu verfassen. Der Ort war nicht zufällig gewählt. In diesem Bezirk von Virginia haben die meisten US-Geheimdienste ihren Sitz.

Verfolgt von Washington

Aber so richtig los ging es erst, als Trump ins Weiße Haus einzog. Die CIA mischte sich ein und ihr damaliger Direktor Mike Pompeo bezeichnete WikiLeaks als “nichtstaatlichen feindlichen Geheimdienst”.

Tatsächlich startete die CIA 2017 einen “geheimen Krieg” gegen Assange, wie aus einer im September veröffentlichten Untersuchung von Yahoo News hervorgeht. Die Agentur plante mehrfach, Assange zu vergiften und zu entführen, während er sich in der ecuadorianischen Botschaft versteckt hielt. Dem Bericht zufolge schlug die CIA vor, den Australier zu ergreifen und ihn in die USA zu schmuggeln, in Anlehnung an die “außerordentlichen Überstellungen”, die der Geheimdienst im “Krieg gegen den Terror” einsetzte.

Kritiker befürchten, dass dieser Präzedenzfall bedeutet, dass jeder Journalist im Vereinigten Königreich nun zur Strafverfolgung in die USA geschleppt werden könnte, wenn er Washington ausreichend in Verlegenheit bringt.

Zu der Entführungsaktion gehörten Berichten zufolge auch Pläne für ein mögliches Feuergefecht in den Straßen Londons.

Unabhängig davon wurde berichtet, dass die CIA auch die Botschaft abgehört hat, während Assange dort war, und zwar über eine spanische Firma, die von Ecuador beauftragt wurde, für Sicherheit zu sorgen. Dies geschah offenbar ohne das Wissen Ecuadors.

Eine solche Operation hätte die territoriale Souveränität Ecuadors verletzt. Noch schlimmer ist jedoch, dass die CIA durch das Abhören von Assanges vertraulichen Gesprächen mit seinen Anwälten, als er sich auf den hochpolitischen Auslieferungsstreit vorbereitete, von dem er wusste, dass er kommen würde, die Rechtmäßigkeit eben dieses Prozesses in Frage stellte.

Man kann sogar behaupten, dass die britischen Gerichte den Auslieferungsprozess allein aus diesen Gründen hätten abweisen müssen.

Trotzdem entschied der englische High Court am Freitag, dass er sich mit den “Zusicherungen” zufrieden gibt, dass Assanges Wohlergehen im Falle seiner Auslieferung an die USA geschützt wird.

Britische Richter mögen sich von diesen Zusicherungen überzeugen lassen. Viele andere, einschließlich Assange, werden es nicht sein. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...