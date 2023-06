Au-delà des « valeurs » et de la « morale »

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 30 mai 2023

Texte original : https://sicht-vom-hochblauen.de/kommentar-vom-hochblauen-jenseits-von-werten-und-moral-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Que s’est-il passé en Allemagne ? Ce gouvernement croit-il vraiment qu’il puisse nous prendre pour des imbéciles ? Il semble presque que oui. Après tout, on nous renvoie dans la phase d’après-guerre la plus dangereuse et la plus grave que l’on puisse imaginer. Seulement 78 ans après la fin de l’une des pires guerres d’agression allemandes de l’histoire de l’Allemagne – avec 27 millions de Russes tués par les Allemands – nous sommes complices d’attaques contre la Russie et les rendons possibles en soutenant l’Ukraine, et nous semons en plus la haine contre la Russie en oubliant totalement l’histoire. On dirait vraiment que la Seconde Guerre mondiale n’a jamais existé – avec un chancelier allemand du SPD qui crie sans relâche « Slava Ukraini ». Ne sait-il pas ce qu’il crie ? Un cri nazi taché de brun, à nouveau utilisé aujourd’hui sans complexe par des politiciens européens, avec, à leur tête, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. N’oublions pas non plus que des milliards de dollars américains avaient également joué un rôle essentiel dans le fait que l’Allemagne hitlérienne ait pu mener la Seconde Guerre mondiale. https://pressefreiheit.rtde.live/international/171290-sacharowa-ueber-us-hilfen-an/

C’est comme si nous nous retrouvions à nouveau dans le « bunker du Führer »

Les milliards d’aide à l’Ukraine coulent à flots alors qu’on sait très bien entre-temps que cet État n’est ni capable de vaincre la Russie, ni de voler de ses propres ailes – pendant que les milliards américains et allemands affluent et disparaissent dans un puits sans fond de ce pays corrompu. « Tout compris », « tout sur une seule carte », c’est ce que quelques politiciens allemands fauteurs de trouble tentent de nous expliquer.

On nous explique qu’il va de soi que nous devons réduire notre bien-être sans protester tant que l’Ukraine est en guerre et réclame une aide étrangère. Quelle folie ! Je dois soutenir une guerre qui a été planifiée depuis des années par des « Occidentaux des valeurs » et dont il est prouvé qu’elle a été provoquée ? En effet, les États-Unis ont toujours été prêts à tout mettre en œuvre pour « ruiner » la Russie. Avec les vassaux consentants, ces plans sont devenus de plus en plus concrets – avec la certitude que la Russie réagisse si on la provoque suffisamment. L’élargissement de l’OTAN vers l’Est, qui devait mettre la Russie de plus en plus en difficulté, le coup d’État de Kiev soutenu par l’Occident et le sale jeu dans le Donbass : un jeu avec le feu de l’OTAN, jusqu’à ce que la Russie ne puisse finalement plus faire autrement que d’agir.

Les « valeurs occidentales » ont froidement compté avec des victimes de guerre. Avec toujours plus d’armes, cette guerre est attisée et s’intensifie. Une industrie est en plein essor : les armuriers, les lobbyistes de l’armement s’en mettent plein les poches et rient sous cape en constatant que tout fonctionne comme sur des roulettes. Les médias nous inculquent chaque jour que l’augmentation de l’armement va de soi et tentent de faire de nous des experts en armement. Il semble vraiment que la guerre se rapproche de plus en plus. On nous ment en nous disant que nous ne sommes pas parti de guerre, alors que nous formons sur le sol allemand des combattants ukrainiens sur des chars et bientôt sur des avions de combat. Je me demande quand les premiers soldats de la Bundeswehr iront-ils combattre activement en Ukraine ? Le flanc Est des pays baltes est déjà « sous leadership» allemand. On n’en croit pas ses yeux et on se sent à nouveau transporté dans le « bunker du Führer ».

Qui doit vraiment être traduit devant la Cour internationale de justice ?

Nous nous laissons mener par le bout du nez par un cabotin de troisième ordre et fêter ce clown comme un héros de guerre courageux. Cet homme ment constamment et on ne peut pas lui faire confiance. . Il avait garanti qu’il n’y aurait pas d’attaques sur le territoire russe, seulement de l’autodéfense avec des armes américaines. Qu’est-ce que lui et sa bande de nazis ont fait? Belgorod et d’autres cibles russes avec des morts ont été le triste résultat de ses mensonges.

https://freeassange.rtde.live/russland/171310-drohnenangriff-auf-moskau-mehrere-wohnhaeuser-beschaedigt/

Les crimes mis en scène comme celui de Boutcha, la destruction de Marioupol provoquée par des fascistes ukrainiens – tous sont, tout naturellement, mis sur le compte des Russes, peu importent les faits. C’est ainsi que fonctionne la propagande de guerre. Alors que Zelensky sacrifie froidement ses combattants et les envoie à une mort certaine, comme à Bakhmout, pour se préserver lui-même, on lui fait encore l’honneur du prix Charlemagne. On honore donc un criminel de guerre, oui, il n’est vraiment rien d’autre. Ses messages vidéo ne sont plus qu’un triste tissu de mensonges et de mots d’ordre jusqu’au-boutistes. Qui doit vraiment être traduit devant la Cour internationale de justice ?

Alors que les États-Unis louvoient et déconseillent à l’Ukraine d’attaquer le territoire russe, ils déclarent d’un autre côté que c’est à l’Ukraine de planifier sa tactique de guerre. Les Etats-Unis continuent de livrer allègrement et l’OTAN, « l’alliance de défense », escalade avec ses Etats membres l’armement et la guerre. N’est-ce pas irresponsable et criminel de continuer ainsi ? Quand va-t-on se réveiller ? Probablement pas avant que les Etats-Unis se soient redressés à nos frais. Le droit international tant invoqué a été écarté depuis longtemps par ces attaques.

Ne devrait-on pas, justement en Allemagne, se demander si l’on peut continuer à livrer des armes et à former des militaires dans ces conditions ? Faut-il que des soldats et des civils russes soient à nouveau tués avec des armes allemandes avant que l’Allemagne ne se ravise ? Nous nous approchons de plus en plus dangereusement de la Troisième Guerre mondiale et d’un possible enfer nucléaire. Avons-nous pris cela vraiment en compte ? On a l’impression que certains politiciens allemands ont effectivement tout misé sur une seule carte, sans hésitation. Ils se sont laissés entrainer dans une frénésie guerrière destructrice. Il est effrayant de voir avec quelle nonchalance on traite de guerre et d’armes. Deux guerres mondiales, deux guerres d’agression perdues avec toutes leurs terribles conséquences pour l’Europe et le monde ne suffisent-elles pas à ces va-t-en-guerre?

Marginaliser les va-t-en-guerre !

On considère à nouveau les nazis comme des partenaires naturels, ceux qui s’y opposent sont marginalisés. Le journalisme propre, c’était hier, la désinformation, les mensonges, la propagande de guerre ouverte et l’absence de critique, c’est aujourd’hui. RT est depuis longtemps devenue une chaîne ennemie et est bloquée par tous les moyens. Mais comme on sait, par « décret d’en haut », la censure n’existe pas en Allemagne ! Qu’est-il advenu des émissions d’information allemandes ? Une propagande partiale de l’OTAN et du gouvernement, soutenue en plus financièrement par l’État.

Je me demande combien de temps encore la Russie restera aussi circonspecte et ne réagira pas en fonction de ses possibilités militaires. Je n’ose pas imaginer les conséquences. Après tout, elles nous toucheraient en Allemagne et en Europe, pas les États-Unis.

Nous sommes tous appelés à utiliser notre bon sens et à ne plus craindre d’être marginalisés. Ce sont les va-t-en-guerre que nous devons marginaliser, ceux qui nous entrainent froidement dans des guerres, au-delà des « valeurs » et de la « morale ».

