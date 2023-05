https://electronicintifada.net/content/75-years-israel-remains-addicted-aggression/37826

Drei Jungen unterhalten sich in den Trümmern eines Hauses, das bei einem israelischen Luftangriff während des jüngsten Angriffs auf Gaza zerstört wurde. Omar Al-Dirawi APA-Bilder

Auch nach 75 Jahren bleibt Israel süchtig nach Aggression

von Ahmed Abu Artema



24. Mai 2023

Im Gedächtnis der Palästinenser wird der Mai immer mit der Nakba verbunden sein.

Die ethnische Säuberung der einheimischen palästinensischen Bevölkerung aus ihren Häusern und ihrem Land in den Jahren 1947-49 war der Grundstein für die Gründung Israels.

Nur durch die gewaltsame Vertreibung von 750 000 bis 1 Million Palästinensern – und die Ermordung Tausender weiterer Menschen, viele davon in Dutzenden von Massakern in ganz Palästina – konnte der entstehende zionistische Staat eine jüdische Mehrheit sichern.

Doch offensichtlich fühlt sich der Kolonialstaat noch nicht zufrieden oder sicher. Ganz im Gegenteil.

In diesem Monat, Mai 2023, 75 Jahre nach der Nakba, hat Palästina eine Reihe neuer israelischer Angriffe ertragen müssen.

Am 2. Mai starb der palästinensische Gefangene Khader Adnan in einem israelischen Gefängnis, nachdem er fast drei Monate lang in den Hungerstreik getreten war. Er war in den Hungerstreik getreten, um gegen seine Verwaltungshaft zu protestieren, d. h. gegen seine Inhaftierung ohne Anklage oder Gerichtsverfahren.

Adnan verbrachte acht Jahre mit Unterbrechungen in israelischen Gefängnissen, meist in Verwaltungshaft.

Sein Tod kann kein Zufall gewesen sein. Israel wusste, dass er dringend medizinische Versorgung benötigte, doch wurde ihm keine angeboten und er wurde nicht in ein Krankenhaus verlegt.

Man hat ihn absichtlich sterben lassen, um andere Gefangene von ähnlichen Hungerstreiks abzuhalten.

Sein Tod löste einen größeren israelischen Angriff aus, der am 9. Mai begann, als israelische Kampfflugzeuge eine Reihe von Wohnhäusern in Gaza angriffen, in denen Familien schliefen.

Bei den ersten Angriffen wurden 12 Menschen getötet und 20 verletzt. Unter den Opfern befanden sich drei Kämpfer des Islamischen Dschihad sowie deren Frauen und Kinder.

Diesem ersten Angriff folgten innerhalb von fünf Tagen mehrere weitere. Mindestens 33 Palästinenser wurden getötet, die meisten davon Zivilisten, darunter sieben Kinder.



Mörderischer Mai

Seit Anfang 2023 hat Israel rund 140 Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen getötet.

Seit der Nakba von 1948 hat Israel über 100.000 Palästinenser getötet und mindestens 130.000 Häuser und andere Gebäude zerstört.

Seit der Besetzung des restlichen historischen Palästina im Jahr 1967 hat Israel mehr als eine Million Palästinenser inhaftiert und hindert palästinensische Flüchtlinge nach wie vor daran, in ihre Häuser und Dörfer zurückzukehren.

Und in den letzten Jahren ist der Mai zum Monat der Morde geworden.

Im Jahr 2021 führte ein israelischer Angriff auf die Jerusalemer al-Aqsa-Moschee zu einer umfassenden Konfrontation mit Palästinensern in ganz Palästina, in deren Folge 256 Palästinenser in Gaza getötet wurden, darunter 66 Kinder und 40 Frauen.

Im Mai letzten Jahres tötete ein israelischer Scharfschütze die bekannte palästinensische Journalistin Shireen Abu Akleh, während sie in Dschenin arbeitete.

Wenige Tage später griff die israelische Polizei ihre Beerdigung in Jerusalem an.

Diese mutwillige Gewalt zeigt, dass Israels Projekt der ethnischen Säuberung noch nicht abgeschlossen ist. Ein Staat, der auf Aggression und der systematischen Terrorisierung der einheimischen Bevölkerung Palästinas basiert, wird nicht ruhen, bis das 1948 begonnene Projekt abgeschlossen ist.

Aber in 75 Jahren ist es Israel noch nicht gelungen, seine grundlegende Lüge, Palästina sei ein Land ohne Menschen, zu untermauern, indem es das palästinensische Volk, seine Erinnerung, seine Geschichte oder seine Weigerung, aufzugeben, auslöschte.

Furcht und Abscheu

Mit anderen Worten: Israel ist ängstlich und aufgewühlt. Es lebt in der ständigen Besessenheit, von Gefahren umgeben zu sein.

Angesichts einer solchen Logik ist allein die Existenz der Palästinenser in Palästina für den Kolonialstaat brandgefährlich.

Nach der jüngsten israelischen Aggression gegen den Gazastreifen, bei der mindestens sechs Führer des Islamischen Dschihad ermordet wurden, hat Israel seine Arroganz zur Schau gestellt. Benjamin Netanjahu, Israels Ministerpräsident, erklärte, Israels Angriff habe “das Gleichgewicht der Abschreckung verändert”, und verkündete stolz, dass Israels Flaggenmarsch – eine jährliche rechtsnationalistische Behauptung der Souveränität über das besetzte Jerusalem – wie geplant stattfinden würde.

Stabile (und vernünftige) Länder haben es nicht nötig, die Souveränität über die Städte zu beweisen, die sie als Hauptstädte beanspruchen. Es ist ein Symbol für tief sitzendes Unbehagen, dass Israel es nach 56 Jahren Besatzung als glorreichen Sieg ansieht, einen Marsch für Siedler zu organisieren, die in Jerusalem Flaggen schwenken.

Der Fahnenmarsch ist nur insofern ein Sieg, als die Fähigkeit des israelischen Militärs, Palästinenser zu töten und zu verhaften oder sie mit Checkpoints einzukesseln, ein Sieg ist: Er ist nur durch überwältigende Gewalt und die fortgesetzte Unterstützung westlicher Regierungen möglich geworden.

Der hohle Sieg ist keine Niederlage für die Palästinenser, die trotz des unermesslichen Leids und der militärischen Gewalt, der sie ausgesetzt sind, weiter um ihre Existenz kämpfen.

Mit anderen Worten: Die Nakba ist nicht nur ein Ereignis der Vergangenheit. Sie ist eine andauernde Realität für die Palästinenser, die jeden Tag mit mehr Morden, Abriegelungen, Verhaftungen, Hauszerstörungen, Rassendiskriminierung, Erniedrigung und Segregation konfrontiert sind.

Israel kann seinen inhärent gewalttätigen kolonialen Charakter nicht aufgeben, gerade weil es durch die Vertreibung eines Volkes aus seinem Heimatland entstanden ist. Die fortdauernde Anwesenheit von Palästinensern auf einem Teil ihres Landes steht in direktem Widerspruch zu der zionistischen Erzählung über die Entstehung Israels.

Israel verleugnet immer noch seine Existenz und glaubt, dass sie nur durch ethnische Säuberung und Auslöschung der einheimischen Bevölkerung Palästinas aufrechterhalten werden kann.

Jedes neue israelische Verbrechen vergrößert das Leiden der Palästinenser. Aber es zeigt auch, dass Israel weit davon entfernt ist, selbstbewusst und mit sich im Reinen zu sein, sondern ein Staat der Angst und Unsicherheit ist.

Ahmed Abu Artema ist ein palästinensischer Schriftsteller, Aktivist und Flüchtling aus Ramle.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …