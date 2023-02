Falscher Ansatz, gerade Palästina hat das Recht sich zu verteidigen und Widerstand gegen die illegale Besatzung zu leisten, während der Besatzer hat dieses Recht nicht zusteht. Am 4. Februar wurde ein weiterer palästinensischer Jugendlicher von der zionistischen Besatzungsarmee ermordet Evelyn Hecht-Galinski



Palestine too has a right to self-defence Last week, former US Ambassador to the United Nations, Nikki Haley, tweeted then retweeted: “Israel has a right to self-defense.” This bold statement seems to be missing a crucial detail: Palestine too has a right to self-defence.

Menschen demonstrieren während einer von der Chicago Coalition for Justice in Palestine organisierten Demonstration gegen die Tötung von 9 Menschen im Flüchtlingslager Dschenin während einer israelischen Militäroperation, während die Polizei Sicherheitsmaßnahmen ergreift, am 29. Januar 202 in Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten [Jacek Boczarski/Anadolu Agency].



Auch Palästina hat ein Recht auf Selbstverteidigung

von Anjuman Rahman

3. Februar 2023

Letzte Woche hat die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, getwittert und dann retweetet: “Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung”. Diese kühne Aussage scheint ein entscheidendes Detail zu übersehen: Auch Palästina hat ein Recht auf Selbstverteidigung.

Im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht wurden nationale Befreiungskriege durch die Verabschiedung des Zusatzprotokolls I zu den Genfer Konventionen von 1949 ausdrücklich als ein geschütztes und wesentliches Recht der besetzten Völker überall anerkannt.

Die Erklärung spiegelt jedoch genau den Eindruck und die Reaktion der Welt auf die Ausübung dieses Rechts durch die Palästinenser wider, die von Ungleichheit, Doppelmoral und Ungerechtigkeit geprägt ist.

Der Tweet erfolgte als Reaktion auf einen Anschlag in der illegalen Siedlung Neve Ya’akov, bei dem sieben Siedler getötet und drei verwundet wurden. In einem Versuch, den Angriff zu verurteilen, schrieb der ehemalige US-Gesandte: “Ich bin untröstlich über die Nachrichten, die heute Abend aus Jerusalem kommen. Nur ein Monster würde das Feuer auf eine Menge unschuldiger Gläubiger eröffnen, die in einer Synagoge beten. Dieser Akt des Bösen bestärkt das jüdische Volk nur in seiner Entschlossenheit, und wir müssen uns mit ihm gegen jeglichen Terrorismus stellen. #PrayForJerusalem”

Der Anschlag fand jedoch nicht in einem Gotteshaus statt.

Vielmehr dient die illegale Siedlung Neve Ya’akov im besetzten Ost-Jerusalem als zentrale Kommandozentrale des israelischen Militärs für die Besetzung des Westjordanlandes, bekannt als Fort Nehemia.

Die 1972 auf von den israelischen Besatzungsbehörden illegal beschlagnahmtem Land errichtete Siedlung bildet eine strategische Verbindung zwischen dem Gürtel jüdischer Siedlungen im Zentrum Ostjerusalems und dem westlichen Teil der Stadt, was zur Zersplitterung der palästinensischen Gemeinden führt.

Israel hat das Westjordanland 1967 besetzt und in der Region Dutzende von Siedlungen und Außenposten errichtet, die nach internationalem Recht als illegal gelten.



Ein 10. Palästinenser wurde später an diesem Tag in der Nähe von Al-Ram, nördlich von Jerusalem, erschossen.

Das Lager Jenin, in dem rund 15 000 Palästinenser leben, deren Familien während der Nakba 1948 aus den Städten und Dörfern im heutigen Nordisrael geflohen oder vertrieben worden waren, ist Schauplatz einer Zunahme gewaltsamer Übergriffe der israelischen Armee.

Nur wenige Tage vor der tödlichen Razzia wurden zwei palästinensische Männer von israelischen Soldaten in demselben Lager erschossen. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurde Jawad Fareed Bawaqneh, ein 57-jähriger Vater von sechs Kindern und Lehrer an einer örtlichen Schule, direkt in die Brust geschossen, und der 28-jährige Adham Jabareen wurde in den Bauch getroffen.

READ: Blinken setzt Abbas unter Druck, US-Sicherheitsplan für Dschenin und Nablus zu akzeptieren

Eine große Zahl israelischer Besatzungstruppen mit mehr als 70 bewaffneten Fahrzeugen stürmte das Flüchtlingslager von Jenin und griff mehrere Bewohner mit scharfen Waffen und Tränengas an, was Proteste der Anwohner auslöste.

Diese historischen und sozialen Zusammenhänge werden nicht nur in den Tweets von Nikki Haley, sondern auch in der Mehrzahl der Nachrichtenberichte über die Schießerei in Neve Ya’akov eklatant ignoriert. Sie sind jedoch entscheidend, um das Ereignis als Ganzes zu verstehen und die anhaltende israelische Brutalität anzuerkennen, unter der die Palästinenser leben und zu der die Medien schweigen.

Durch diese Doppelmoral wird die Vorstellung verstärkt, dass Palästinenser sich einfach mit ihrer eigenen Ermordung, ihren Übergriffen und ihrer Enteignung abfinden sollten; dass Widerstand im Falle Palästinas ein Verbrechen ist.

Aber nicht nur die israelische Aggression gegen Dschenin oder die wiederholten Razzien im besetzten Westjordanland haben den Zorn der Palästinenser hervorgerufen; die Palästinenser leben unter einem Apartheidsystem, das ihnen nur wenige Rechte einräumt.

Allein im Januar wurden 35 Palästinenser, darunter fünf Kinder, getötet. Dies geschah, nachdem das Jahr 2022 als das tödlichste Jahr für Palästinenser – insbesondere im Westjordanland – seit 2005 bezeichnet wurde, in dem mehr als 226 Palästinenser von israelischen Besatzungstruppen getötet wurden, darunter 49 während einer dreitägigen Bombardierung des Gazastreifens. In diesem Jahr sind bereits 35 Menschen ums Leben gekommen, und es sieht so aus, als würde sich die Gewalt der israelischen Besatzung im Jahr 2023 nicht nur fortsetzen, sondern sogar noch verstärken – im Durchschnitt eine Hinrichtung pro Tag.

Trotz der Brutalität werden Palästinenser, die Widerstand leisten, immer wieder dämonisiert und als “Terroristen” bezeichnet. Während der Aggressor Israel die Schlinge, die er um sie gelegt hat, immer enger zieht.

Palästina muss aufhören, sich von seinem völkerrechtlich anerkannten Grundrecht auf Selbstbestimmung, Freiheit und Unabhängigkeit entfremden zu lassen. Für Palästinenser, die unter jahrzehntelanger illegaler militärischer Besatzung leiden, schließt dies das Recht auf Widerstand in jeder notwendigen Form ein. Übersetzt mit Deepl.com

