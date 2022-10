Towards Economic Destabilization: Why Germany’s Pursuit of Peace in Ukraine Is Paralyzed – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.



Berlins Abhängigkeit von russischem Gas und sein Einknicken vor der US-Politik bringt es in eine schwierige Lage, insbesondere bei den Wählern.

Auf dem Weg zur wirtschaftlichen Destabilisierung: Warum Deutschlands Streben nach Frieden in der Ukraine gelähmt ist

Von Prof. Anatol Lieven

Responsible Statecraft

25 Oktober 2022

Es gibt wachsende Befürchtungen, dass die Energieknappheit und der Preisanstieg infolge der russischen Invasion in der Ukraine, der Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland und der russischen Kürzungen der Gaslieferungen zu einer Art “Deindustrialisierung” Europas führen könnten, da Fabriken mit hohem und unflexiblem Energiebedarf geschlossen oder in andere Teile der Welt verlagert werden.

Diese Befürchtungen gelten insbesondere für Deutschland, das industrielle Kraftzentrum Europas, dem es bisher gelungen ist, den steilen Rückgang der Produktionskapazitäten, von dem andere europäische Länder in den letzten zwei Generationen betroffen waren, weitgehend zu vermeiden. Im Jahr 2021 lag der Anteil des verarbeitenden Gewerbes am deutschen BIP bei fast 20 Prozent und damit doppelt so hoch wie in Frankreich.

Die Industrie ist nicht nur für die deutsche Wirtschaft entscheidend, sondern auch für die nationale Identität und die Stabilität des politischen Systems. Nach der katastrophalen Niederlage und Demütigung des Zweiten Weltkriegs war das “Wirtschaftswunder” der 1950er Jahre mit der Wiederbelebung der berühmten deutschen Industrien von zentraler Bedeutung für die Wiederherstellung der Selbstachtung der Nation.

Der Anteil der Industrie an der deutschen Wirtschaft ist in den letzten Jahren zurückgegangen, aber ihre Vertreter bilden nach wie vor den Kern der politischen Basis der beiden größten politischen Parteien: die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer für die Sozialdemokraten (SDP) und für die Christdemokraten (CDU/CSU) der “Mittelstand”, die selbständigen deutschen Mittelschichten, die häufig aus kleinen und mittleren Industrieunternehmen in Familienbesitz stammen.

Der Stimmenanteil von CDU und SPD ist in den letzten zwei Jahrzehnten bereits erheblich zurückgegangen, was zum Teil – wie auch anderswo im Westen – darauf zurückzuführen ist, dass sich die ehemaligen industriellen Klassen von den politischen Eliten im Stich gelassen fühlen. Sollte es in Deutschland zu einer so schnellen und radikalen Deindustrialisierung kommen, wie sie Großbritannien in den frühen 1980er Jahren erlebte, ist es wahrscheinlich, dass in Deutschland die Unterstützung für extremistische Parteien zunehmen würde: auf der rechten Seite die Alternative für Deutschland (AFD), am anderen Ende des Spektrums Die Linke (die Linken).

Im Rahmen des parlamentarischen Regierungssystems und des Verhältniswahlrechts in Deutschland würde dies zu einer radikalen Polarisierung führen und die Gefahr mit sich bringen, dass entweder das parlamentarische Regierungssystem faktisch nicht mehr funktioniert oder die Macht an die extreme Rechte übergeht, wie es gerade in Italien geschehen ist. An diesem Punkt würde die liberale Demokratie in Europa insgesamt in Trümmern liegen. Das wiederum würde die ideologischen Grundlagen der amerikanischen Weltmachtstellung erschüttern.

Angesichts dieser ziemlich offensichtlichen Gefahr – ganz abgesehen von der apokalyptischen Bedrohung durch einen Atomkrieg – scheint es wahrscheinlich, dass frühere deutsche Regierungen alles getan hätten, um die russischen Gaslieferungen wiederherzustellen, indem sie eine Friedensregelung oder zumindest einen Waffenstillstand in der Ukraine herbeiführten: indem sie zwischen Washington, Moskau und Kiew vermittelten und eigene Friedensvorschläge unterbreiteten.

Schließlich hatten die sozialdemokratischen Regierungen von Willy Brandt und Helmut Schmidt in den 1970er und 1980er Jahren die Ostpolitik initiiert, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Westdeutschland und den kommunistischen Staaten Osteuropas, die von der christdemokratischen Regierung Helmut Kohls übernommen wurde. Und sowohl die SDP- als auch die CDU-Regierung einigten sich auf den Aufbau einer neuen Infrastruktur zur Versorgung Westdeutschlands und Westeuropas mit sowjetischem Erdgas. Diese Schritte wurden trotz des starken Widerstands vieler Menschen in Washington unternommen.

Im Gegensatz dazu hat es seit dem Auftauchen der Bedrohung durch eine russische Invasion in der Ukraine vor fast einem Jahr keine ernsthaften eigenständigen deutschen Bemühungen gegeben, um den Krieg zu verhindern oder zu beenden. Die deutsche Öffentlichkeit ist beunruhigt über die wirtschaftlichen Folgen des Krieges, aber die deutschen Medien, Denkfabriken und der größte Teil des politischen Establishments scheinen sich voll und ganz der Linie der USA und der NATO verschrieben zu haben, wonach Friedensgespräche allein Sache der Ukraine sind.

Ohne deutsche Führung gibt es überhaupt keine Möglichkeit für eine Friedensinitiative der Europäischen Union. Die Franzosen werden nicht allein handeln, und die kleineren Länder sind nicht in der Lage, dies zu tun. Bei einem kürzlichen Besuch in Berlin habe ich einige unabhängige Denker getroffen, die die Idee einer deutschen Friedensinitiative unterstützen. Ich habe jedoch niemanden getroffen, der der Meinung war, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich geschehen könnte. Die allgemeine Meinung war, dass nur die unmittelbare Bedrohung durch einen Atomkrieg das deutsche Establishment zu irgendwelchen Maßnahmen bewegen könnte – und dann könnte es schon zu spät sein.

Wie ist dieser Wandel in Deutschland zu erklären? Und könnte sich die deutsche Haltung wieder ändern? Übersetzt mit Deepl.com

