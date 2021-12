Großen Dank an meinen Freund Ilan Pappé der auch das Vorwort für mein Buch ” Das Elfte Gebot- Israel darf Alles” schrieb für diesen treffenden Artikel.

On Haaretz: Can Settler Colonialism Be Liberal and Apartheid Be Progressive? By Ilan Pappe Can you imagine in the heyday of Apartheid in South Africa, a political movement or newspaper that would be regarded as liberal, and commended worldwide for its bravery, notwithstanding expressing their support for the Apartheid system itself?

Auf Haaretz: Kann Siedlerkolonialismus liberal und Apartheid fortschrittlich sein?

Von Ilan Pappé





13. Dezember 2021

Können Sie sich in der Blütezeit der Apartheid in Südafrika eine politische Bewegung oder eine Zeitung vorstellen, die als liberal angesehen und weltweit für ihren Mut gelobt wird, obwohl sie das Apartheidsystem selbst unterstützt? Können Sie sich vorstellen, was passiert wäre, wenn die Anti-Apartheid-Bewegung in Afrika von der Idee ausgegangen wäre, dass die Apartheid an sich in Ordnung ist, aber einige ihrer grausamen Maßnahmen inakzeptabel sind? Wäre die Apartheid jemals beendet worden, wenn dies der Kern der Opposition gegen sie gewesen wäre? Die Antwort liegt auf der Hand: Nur diejenigen, die die Apartheid von Grund auf ablehnten, haben zu ihrem Untergang beigetragen.

Im Falle Israels hat es den Anschein, dass selbst pro-palästinensische Organisationen und Aktivisten die Elastizität des liberalen Zionismus und seine Rolle als Schutzschild für das zionistische Regime selbst nicht ganz begreifen. Ein Beispiel dafür ist die Zeitung Haaretz, die der zionistischen Ideologie völlig treu ergeben ist und von Anfang an Teil des Siedler-Kolonialprojekts war, und dennoch wird sie weltweit gelobt. Ihre Berichte gelten als die authentischsten und wahrheitsgetreuesten Beweise für das, was insbesondere in den besetzten Gebieten vor sich geht (sie ist vorsichtiger, wenn es um die ausgefeiltere Apartheid geht, die gegen die 48 Araber, die palästinensischen Bürger Israels, ausgeübt wird).

Es ist nicht so, dass es keine alternativen Quellen zu Haaretz gäbe; es gibt u.a. die sechs Menschenrechtsorganisationen, die Israel mit amerikanischer Zustimmung zu terroristischen Organisationen erklärt hat (MERETZ, die einzige liberale zionistische Partei in der Knesset, mit der Haaretz zu Recht identifiziert wird, erhob zunächst Einwände gegen diesen Schritt, dann hatte sie ein kurzes Treffen mit dem Vorsitzenden von Shaback und hat seitdem kein Wort mehr gesagt)[i].

Eine kürzlich von Betzelm (B’tselem) geäußerte Kritik und Würdigung der Verwendung des Begriffs Apartheid hat gezeigt, dass der Unterschied zwischen den Berichten palästinensischer Menschenrechtsorganisationen und denen der zionistischen Linken in der Einbeziehung der Fakten in eine breitere ideologische und moralische Diskussion besteht. [Diese palästinensischen Organisationen mögen ähnliche Informationen wie Haaretz, Betzelm oder Human Rights Watch über die israelische Missbrauchspolitik liefern, aber im Gegensatz zu den anderen Quellen verknüpfen sie ihre Berichte mit einem tiefgreifenden Verständnis für die zerstörerische Natur des Zionismus und des Siedlerkolonialstaates Israel.

Selbst die schlimmsten Gräueltaten können toleriert und erklärt werden, wenn sie aus dem Kontext gerissen werden – d.h. nicht mit einer Ideologie in Verbindung gebracht werden – und somit die diskreten Punkte der israelischen Kriminalität nicht miteinander verbunden werden, um ein vollständiges und wahrheitsgetreues Bild der wahren Absicht des Siedler-kolonialen Projekts des Zionismus zu liefern, das nicht enden wird, bis es gestoppt wird – nämlich die Palästinenser und Palästina zu eliminieren. Ich bin mir sicher, dass wir alle verstehen, dass die Eliminierung mehr als eine Form annehmen kann: Es könnte ein Völkermord sein, es könnte eine schrittweise ethnische Säuberung sein, Belagerungen, Abriegelungen, Blockaden und Hungersnöte sowie die Auslöschung von Erbe, Geschichte und Kultur. Sie kann in dramatischen Aktionen oder tagtäglich stattfinden und sich gegen den Einzelnen oder die Gesellschaft als Ganzes richten.

Das Bedürfnis, sich die Kritik an Israel anzueignen und auch zu regulieren, ist das Hauptprojekt des liberalen Zionismus – manchmal auch als israelische Linke bezeichnet – und sein wichtigstes Sprachrohr ist Haaretz. Die Zeitung ist auch mit einer Nichtregierungsorganisation namens Akevot (Fußspuren) verbunden, und ihr Chefhistoriker, Adam Raz, verkündet stolz seinen Zionismus. Gelegentlich teilt Raz den Lesern neue Beweise für die Massaker von 1948 oder die Misshandlungen der 48er-Araber unter der Militärherrschaft mit. Er veröffentlicht auch Bücher auf Hebräisch zu diesem Thema und ist Herausgeber des Sprachrohrs des Berl-Katzanelson-Fonds, Telem (Katzanelson war der Chefideologe der zionistischen Arbeitsbewegung, der seit den 1930er Jahren offen und unerbittlich für die ethnische Säuberung der Palästinenser eintrat). Glücklicherweise wurde seine manipulative Methode kürzlich von einer der letzten verbliebenen israelischen Historikerinnen mit solidem moralischen Rückgrat, Rona Sela, im Jerusalem Quarterly entlarvt.[iii]

Für die Palästinenser und diejenigen, die den Kampf unterstützen, ist es von Vorteil, wenn sie mit dem Material konfrontiert werden; viel besser wäre es, wenn wir selbst Zugang dazu hätten, was wir aber nicht können. Diejenigen, die die Archive leiten, und auch Haaretz, wissen, dass man den liberalen zionistischen Historikern dieses belastende Material anvertrauen kann. Der liberale Zionismus war schon immer davon besessen, ein Gleichgewicht zwischen dem hohen moralischen Anspruch und dem Wunsch zu finden, Israel als zivilisierten Staat darzustellen, der hier und da Fehler begeht (was in der Regel bedeutet, dass er im Laufe der Geschichte Palästinenser tötet). Die Botschaft ist klar: Keiner dieser Fehler, selbst wenn es sich um Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt, zu denen sich der liberale Zionist bekennt, sollte den Zionismus oder die Idee der Legitimität Israels, ein rassistischer und ethnisch jüdischer Staat im Herzen der arabischen Welt zu bleiben, in Frage stellen.

Wenn es um die Wahrheit geht, haben die Palästinenser nichts zu verlieren. Auch ohne die Berichte in der Haaretz über die gegenwärtigen oder vergangenen Missbräuche gegen die Palästinenser gibt es genügend Quellen, einschließlich dieses speziellen Ortes, die der Welt sagen, was sie über Palästinas Vergangenheit und Gegenwart wissen muss. Diese anderen Quellen enthalten genügend Informationen für jeden Interessierten, um sich eine fundierte und moralische Meinung über die anhaltende Nakba in Palästina zu bilden.

Warum also verwenden ich und viele andere immer noch Haaretz als Quelle? Der Hauptgrund ist, dass wir leider, vielleicht zu Unrecht, das Gefühl haben, dass wir grundlegende Wahrheiten über Palästina immer noch durch israelische und zionistische Quellen legitimieren oder besser gesagt “kosherisieren” müssen. Als “neuer Historiker” in Israel hatte ich volles Verständnis für das anfängliche Unbehagen, mit dem unsere Arbeiten von palästinensischen Wissenschaftlern, die bereits zu diesem Thema gearbeitet hatten, aufgenommen wurden.

Die “neuen Historiker” trugen zur Legitimierung des Palästina-Narrativs bei, aber es ist ungeheuerlich, dass es legitimiert werden musste. Ich habe mich persönlich mit diesem Dilemma auseinandergesetzt und die Bezeichnung “neuer Historiker” abgelegt. Statt als Legitimator sehe ich mich als professioneller Historiker Palästinas, der sich voll und ganz dem Kampf verschrieben hat und der zur Festschreibung des palästinensischen Narrativs beiträgt, statt es zu ergänzen; ein Narrativ, das immer noch an zu vielen Stellen geleugnet wird, wie auch die Nakba insgesamt.

Es ist jedoch an der Zeit, unsere Strategie zu klären und zu fokussieren, zumindest als Wissenschaftler und Aktivisten, in einer Zeit, in der die globalen politischen Eliten – mit einer Handvoll Ausnahmen – immer noch den liberalen zionistischen Aspekt des Lebens in Israel nutzen, um ihre bedingungslose Unterstützung für den Apartheidstaat Israel zu rechtfertigen. Ich bin mir bewusst, dass wir alle sehnsüchtig darauf warten, und ich hoffe, dass dies in naher Zukunft der Fall sein wird, dass eine neue und geeinte kollektive palästinensische Führung uns im Befreiungskampf voranbringt, entweder als Palästinenser oder als ihre Unterstützer. In der Zwischenzeit ist eine klare und präzise Sprache, die eine klare Definition des Zionismus mit all seinen irreführenden Anspielungen beinhaltet, genauso wichtig wie alle anderen Aspekte des Kampfes für Gerechtigkeit und Freiheit in Palästina.

Wir können von unseren liberalen zionistischen Freunden verlangen, dass sie die Extrameile zum Antizionismus gehen, so wie wir von unseren weißen Freunden im Apartheid-Südafrika eine klare moralische Anti-Apartheid-Haltung gefordert haben. Es gibt keinen fortschrittlichen Siedlerkolonialismus, keine liberale ethnische Säuberung und keine aufgeklärte Besatzung. All dies sind Formen der Unmenschlichkeit, die wir im Namen der Menschlichkeit ablehnen sollten.

Fußnoten:

[i] Die letzte Verurteilung durch die Zeitung und die Partei erfolgte am 23. Oktober 2021, seither völliges Schweigen.

[ii] https://www.aljazeera.com/opinions/2021/2/10/btselems-bombshell-apartheid-report-stating-the-obvious

[iii] https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/A%20Question%20of%20Responsibility.pdf

– Ilan Pappé ist Professor an der Universität von Exeter. Zuvor war er Dozent für Politikwissenschaft an der Universität von Haifa. Er ist Autor von The Ethnic Cleansing of Palestine, The Modern Middle East, A History of Modern Palestine: Ein Land, zwei Völker, und Zehn Mythen über Israel. Pappé wird als einer der “Neuen Historiker” Israels bezeichnet, die seit der Veröffentlichung einschlägiger britischer und israelischer Regierungsdokumente in den frühen 1980er Jahren die Geschichte der Gründung Israels im Jahr 1948 neu schreiben. Er hat diesen Artikel für die Palästina-Chronik geschrieben. Übersetzt mit Deepl.com

