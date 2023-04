Gunning for conflict: Israeli-Azerbaijani collaboration against Iran According to a 6 March investigation by , Israeli weapons were being transported to the Azerbaijani military during the 2020 Nagorno-Karabakh war, which left thousands of civilians dead, wounded, and displaced.

https://media.thecradle.co/wp-content/uploads/2023/04/The-Mossad-in-Azerbaijan-and-Iran.jpg

Bildnachweis: The Cradle



In dem Bestreben, das Machtgleichgewicht in der Region zu verschieben, hat Israel jahrelang illegal Waffen nach Aserbaidschan geliefert, was sich auf dessen Konflikt mit Armenien auswirkte und eine Krise mit dem angrenzenden Iran auslöste.



Auf Konflikt aus: Israelisch-Aserbaidschanische Zusammenarbeit gegen den Iran

von Anis Raiss

05. April 2023

Laut einer Untersuchung von Haaretz vom 6. März wurden während des Berg-Karabach-Krieges 2020, der Tausende von toten, verwundeten und vertriebenen Zivilisten zur Folge hatte, israelische Waffen an das aserbaidschanische Militär geliefert.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entwickelte sich der Konflikt in der umstrittenen Region Berg-Karabach zwischen Aserbaidschan und Armenien zu einem offenen und blutigen Krieg, in dessen Verlauf beide Seiten mit Sanktionen und strengen Ausfuhrbeschränkungen seitens der USA und Europas konfrontiert waren.

Die Enthüllungen über israelische Waffenexporte nach Aserbaidschan haben eine Kontroverse ausgelöst und die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) kritisiert, weil das aserbaidschanische Militär Menschenrechtsverletzungen begangen haben soll, darunter die Verwendung von verbotener Streumunition und der Beschuss von Zivilgebieten.

Diese Enthüllungen haben auch die Spannungen zwischen Israel und Armenien verschärft. Im Zuge der Krise rief Eriwan 2020 seinen Botschafter aus Tel Aviv zurück und forderte Israel auf, alle Waffenexporte nach Aserbaidschan einzustellen und in dem Konflikt eine neutrale Position einzunehmen.

Einfliegen israelischer Waffen nach Aserbaidschan

Den neuen Dokumenten zufolge landet die aserbaidschanische Frachtfluggesellschaft Silk Way Airlines seit etwa einem Jahrzehnt auf dem israelischen Luftwaffenstützpunkt Ovda, um Sprengstoff zu transportieren. Das israelische Luftfahrtgesetz verbietet den routinemäßigen Transport von Sprengstoffen vom dichter besiedelten Ben-Gurion-Flughafen. 2016 wurde Silk Way eine Ausnahmegenehmigung erteilt, um weiterhin auf Ovda zu landen – wobei einige dieser Flüge Berichten zufolge das offizielle Rufzeichen des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums verwenden.

Die Enthüllung hat auch im Inland Bedenken über mögliche Gefahren durch die Fracht der Fluggesellschaft geweckt und die israelischen Behörden veranlasst, eine Untersuchung über die Einhaltung der Vorschriften durch die Fluggesellschaft einzuleiten, um die Öffentlichkeit zu schützen.

Dies geschah, nachdem ein Bericht des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) aufgedeckt hatte, dass Silk Way zwischen 2014 und 2017 angeblich 350 geheime Flüge durchgeführt und dabei Hunderte von Tonnen Waffen illegal von Bulgarien nach ISIS, Syrien und andere regionale Staaten transportiert hat. Die Enthüllung kam ans Licht, nachdem ein Reporter 2016 einen Antrag auf Informationsfreiheit bei der US-Regierung eingereicht hatte.

In dem Bericht wurde auch festgestellt, dass Silk Way, das einem Unternehmen gehört, das in der Vergangenheit Verbindungen zum aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew und seiner Familie unterhielt, mehrere lukrative Aufträge vom US-Militär erhalten hat. Interessanterweise erhielt die Fluggesellschaft von der US-Export-Import-Bank Darlehen in Höhe von 419,5 Millionen Dollar, um ihre Flotte zu erweitern und drei Frachtflugzeuge des Typs 747-8 von Boeing zu kaufen, um ihre als “unheimlich” bezeichneten Operationen fortzusetzen.

Die Ex-Im Bank ist eine Bundesbehörde, deren Hauptaufgabe darin besteht, den Erwerb von in den USA hergestellten Produkten wie Boeing-Flugzeugen zu unterstützen. Die aserbaidschanische Fluggesellschaft hat jedoch die Behauptungen, sie habe Hunderte von Geheimflügen zum Waffentransport durchgeführt, entschieden zurückgewiesen und behauptet, der Bericht sei das Ergebnis einer organisierten Fehlinformationskampagne, die von geopolitisch motivierten Autoren verfasst wurde.

Ungeachtet dieser Anschuldigungen unterhält Silk Way vertragliche Beziehungen zu mehreren der größten Institutionen der Welt, darunter das US-Militär, Boeing und Boeing Global Services, das kanadische Verteidigungsministerium, die deutsche Bundeswehr, die französische Armee und die Vereinten Nationen.

Das Bündnis zwischen Israel und Aserbaidschan

Tel Aviv und Baku haben eine pragmatische und diskrete Beziehung entwickelt, wobei Aserbaidschan für die israelische Verteidigungsindustrie ein wichtiger Markt mit einem Wert von mehreren Milliarden Dollar ist. Seit 2005, und obwohl es unter einem Waffenembargo steht, berichtet Haaretz, dass fast 70 Prozent des aserbaidschanischen Waffenarsenals von Israel geliefert wurden, während israelische Technologiefirmen Baku mit fortschrittlicher Spionagetechnologie versorgt haben, einschließlich der umstrittenen Pegasus-Spionagesoftware der berüchtigten israelischen Cyberwaffenfirma NSO Group.

Aserbaidschan seinerseits beliefert Israel mit Öl und – was besonders wichtig ist – mit Zugang zu den Grenzen des Iran. Im Jahr 2011 wurde das Bündnis zwischen den beiden Ländern mit einem 1,6-Milliarden-Dollar-Geschäft weiter gestärkt, das eine Batterie von Barak-Raketen, Searcher- und Heron-Drohnen von Israel Aerospace Industries (IAI) sowie eine Partnerschaft zwischen Aeronautics Defence Systems und der lokalen Rüstungsindustrie in Aserbaidschan umfasste.

Die Zusammenarbeit zwischen Israel und Aserbaidschan beschränkt sich nicht nur auf den militärischen Bereich, sondern erstreckt sich auch auf wirtschaftliche Unternehmungen. Die Regierung in Baku hat kürzlich Ausschreibungen für den Wiederaufbau der “befreiten Gebiete” in Karabach veröffentlicht und lädt ausländische Unternehmer ein, in grüne Energiezonen zu investieren. Israelische Unternehmen haben sich bereits an diesen Projekten beteiligt, darunter auch die Investitionsplattform OurCrowd.

OurCrowd unterzeichnete eine Absichtserklärung mit der Public Investment Company of Azerbaijan (AIC) für eine strategische Zusammenarbeit bei Investitionen. Die AIC wird in 10-15 Start-ups aus dem OurCrowd-Portfolio investieren, die der aserbaidschanischen Wirtschaft helfen können, und sich dabei auf Bereiche wie Energie, Gesundheit, Agrartechnologie, Lebensmitteltechnologie und Bildung konzentrieren.

Die Präsenz des Mossad in Aserbaidschan

Jüngsten Berichten zufolge hat Baku dem israelischen Geheimdienst Mossad erlaubt, eine Außenstelle einzurichten, die es ihm ermöglicht, in Aserbaidschan Abhör- und Ortungsgeräte zu installieren, um die Aktivitäten des Irans im Austausch gegen Waffen aus Israel zu überwachen. Darüber hinaus hat Baku Berichten zufolge einen Flugplatz vorbereitet, um Israel zu unterstützen, falls es beschließt, iranische Atomanlagen anzugreifen.

Der Zugang Israels zu Flugplätzen in Aserbaidschan würde seine Fähigkeit, die iranischen Atomanlagen anzugreifen, entscheidend verbessern, da israelische Jagdbomber dann weiter nach Norden fliegen und in Aserbaidschan landen könnten, anstatt auf Luftbetankung angewiesen zu sein.

Die israelischen Luftbetankungsübungen wurden in der Vergangenheit von einem hochrangigen Offizier des US-Militärgeheimdienstes kritisiert, der sie einmal als “ziemlich minimal” und “nicht sehr gut” bezeichnete. Im Jahr 2010, während einer gemeinsamen Übung mit Rumänien, äußerten die USA ihr Unbehagen über Bombardierungsübungen gegen den Iran von einem NATO-Mitgliedstaat aus, und die Israelis mussten schließlich ihre militärischen Aktivitäten dort reduzieren. Die Nutzung aserbaidschanischer Flugplätze ist zwar keine Garantie für einen israelischen Angriff auf den Iran, erhöht aber mit Sicherheit die Wahrscheinlichkeit eines solchen Angriffs.

In einem Interview mit der Times im Jahr 2012 verriet der Mossad-Agent “Shimon”, dass Aserbaidschan ein Land ist, in dem Mossad-Agenten verdeckt operieren und das als “Ground Zero für Geheimdienstarbeit” gilt.

Shimon zufolge ist die Präsenz des Mossad in der Südkaukasus-Republik bedeutend, aber unauffällig, wobei die Operationen in den letzten Jahren ihre Nähe zum Iran verstärkt haben. Die Grenzregion zwischen Aserbaidschan und Iran, die nur wenige Stunden von der Hauptstadt Baku entfernt liegt, ist angeblich ein wichtiges Gebiet für israelische Operationen im Iran.

Untergrabung der Sicherheit des Irans

Berichten zufolge hat der Mossad 2018 über Aserbaidschan vertrauliche Dokumente über das iranische Atomprogramm übermittelt. Die iranischen Behörden verhafteten zehn Personen mit mutmaßlichen Verbindungen zur Spionageagentur, die beschuldigt wurden, iranisches Geheimdienstpersonal in der Provinz West-Aserbaidschan ins Visier genommen zu haben.

Dem Spionagenetzwerk wurde vorgeworfen, versucht zu haben, mit gewaltsamen Mitteln wie Entführung, Drohungen und Schlägen Informationen von iranischem Geheimdienstpersonal zu erlangen. Außerdem wurde ihnen vorgeworfen, Häuser und Autos von Mitarbeitern des iranischen Geheimdienstes in Brand gesetzt und versucht zu haben, Geheimdienstmitarbeiter zu ermorden. Die Gruppe soll unter der Leitung von Mossad-Offizieren in West-Aserbaidschan, Teheran und Hormozgan operiert haben.

Nach 30 Jahren diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Staaten wurde am 29. März die aserbaidschanische Botschaft in Tel Aviv eingeweiht.

Während der Feierlichkeiten, an denen der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov persönlich teilnahm, ließ der israelische Außenminister Eli Cohen eine Bombe platzen: “Bayramov und ich haben vereinbart, eine gemeinsame Front gegen den Iran zu bilden.”

Die iranische Antwort kam schnell und wurde schließlich vom Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanaani, auf Twitter veröffentlicht, wo er enthüllte, dass Baku sich nicht nur geweigert hatte, Cohens aufrührerische Behauptung gegenüber Beamten in Teheran zu erklären, sondern sogar “neue Anschuldigungen gegen den Iran” vorgebracht hatte:

In einem weiteren Tweet warnte Kanaani, dass Tel Avivs Ziel darin bestehe, Zwietracht unter den Muslimen zu säen, und riet “muslimischen Brüdern und Schwestern in [der schiitischen Mehrheit] Aserbaidschan, sich der wahren Absichten des zionistischen Feindes bewusst zu sein.”

Sowohl der Mossad als auch die Silk Way Airlines haben sich als wichtige Bestandteile der strategischen Informations- und Militärpartnerschaft zwischen Israel und Aserbaidschan im Kampf gegen den Iran erwiesen, und da die Spannungen zunehmen, wird diese Zusammenarbeit wahrscheinlich weiter ausgebaut werden. Solange Tel Aviv bereit ist, Embargo und Sanktionen zu umgehen, um Baku mit militärischen Gütern zu versorgen, wird die Abhängigkeit Aserbaidschans von Israel zunehmen.

Es bleibt abzuwarten, wie weit Baku bereit ist, seinen südlichen Nachbarn zu verärgern. Dass Israel aserbaidschanisches Territorium als Ausgangspunkt für Aggressionen gegen den Iran nutzt, wird niemals toleriert werden, wie Erbil und Baku in den letzten Jahren gelernt haben.

Aber wird Aserbaidschan in der Lage sein, die Operationen Tel Avivs innerhalb seiner Grenzen zu kontrollieren und einzudämmen, wenn es hart auf hart kommt? Die Stabilität und Sicherheit der Region könnte davon abhängen, zumal sich die geopolitische Landschaft Westasiens weiterhin rasch verändert. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …