Opinion: -What Planet Is NATO Living On? The February meeting of NATO (North Atlantic Treaty Organization) Defense Ministers, the first since President Biden took power, revealed an antiquated, 75-year-old alliance that, despite its military failures in Afghanistan and Libya, is now turning its military madness toward two more formidable, nuclear-armed enemies: Russia and China. This theme was emphasized by U.S.

Auf welchem Planeten lebt die NATO?



Von Medea Benjamin, Nicolas J.S. Davies

Das Versäumnis der NATO, ihre eigene Rolle in dem, was sie euphemistisch als “unsichere Zeiten” bezeichnet, ernsthaft zu überprüfen, sollte daher für Amerikaner und Europäer alarmierender sein als ihre einseitigen Kritiken an Russland und China, deren Beiträge zur Unsicherheit unserer Zeit im Vergleich dazu verblassen.

Das Treffen der Verteidigungsminister der NATO (North Atlantic Treaty Organization) im Februar, das erste seit dem Amtsantritt von Präsident Biden, offenbarte ein antiquiertes, 75 Jahre altes Bündnis, das trotz seiner militärischen Misserfolge in Afghanistan und Libyen seinen militärischen Wahnsinn nun auf zwei furchterregendere, nuklear bewaffnete Feinde richtet: Russland und China.

Dieses Thema wurde von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin in einem Meinungsartikel in der Washington Post im Vorfeld des NATO-Treffens hervorgehoben, indem er darauf bestand, dass “aggressives und zwanghaftes Verhalten von ermutigten strategischen Konkurrenten wie China und Russland unseren Glauben an die kollektive Sicherheit stärkt.”

Russland und China als Rechtfertigung für die Aufrüstung des Westens heranzuziehen, ist ein Schlüsselelement des neuen Strategischen Konzepts” der Allianz mit dem Titel NATO 2030: United For a New Era”, das die Rolle der Allianz in der Welt für die nächsten zehn Jahre definieren soll.

Die NATO wurde 1949 von den Vereinigten Staaten und elf weiteren westlichen Staaten gegründet, um der Sowjetunion und dem Aufstieg des Kommunismus in Europa entgegenzutreten. Seit dem Ende des Kalten Krieges ist sie auf 30 Staaten angewachsen und hat sich auf den größten Teil Osteuropas ausgedehnt. Sie hat eine lange und anhaltende Geschichte illegaler Kriegsführung, der Bombardierung von Zivilisten und anderer Kriegsverbrechen.

Im Jahr 1999 begann die NATO ohne Zustimmung der UNO einen Krieg, um den Kosovo von Serbien zu trennen. Ihre illegalen Luftangriffe während des Kosovo-Krieges töteten Hunderte von Zivilisten, und ihr enger Verbündeter, der kosovarische Präsident Hashim Thaci, steht nun wegen schockierender Kriegsverbrechen vor Gericht, die unter dem Deckmantel der NATO-Bombardierung begangen wurden.

Fernab des Nordatlantiks kämpft die NATO seit 2001 an der Seite der Vereinigten Staaten in Afghanistan und griff 2011 Libyen an, wobei sie einen gescheiterten Staat hinterließ und eine massive Flüchtlingskrise auslöste.

Die erste Phase der Überprüfung des neuen Strategischen Konzepts der NATO wird als Bericht der NATO 2030 Reflection Group bezeichnet. Das klingt ermutigend, da die NATO offensichtlich und dringend über ihre blutige Geschichte nachdenken muss. Warum fängt eine Organisation, die sich nominell der Verhinderung von Kriegen und der Erhaltung des Friedens verschrieben hat, immer wieder Kriege an, die Tausende von Menschen töten und Länder auf der ganzen Welt in Gewalt, Chaos und Armut versinken lassen?

Aber leider ist diese Art der Selbstbeobachtung nicht das, was die NATO mit “Reflexion” meint. Die Reflexionsgruppe lobt stattdessen die NATO als “das erfolgreichste Militärbündnis der Geschichte” und scheint sich ein Beispiel an Obama genommen zu haben, indem sie nur “nach vorne schaut”, während sie mit fest aufgesetzten Scheuklappen in ein neues Jahrzehnt der militärischen Konfrontation stürzt.

Die Rolle der NATO im “neuen” Kalten Krieg ist in Wirklichkeit ein Rückfall in ihre alte Rolle im ursprünglichen Kalten Krieg. Das ist lehrreich, denn es fördert die hässlichen Gründe zutage, aus denen die Vereinigten Staaten überhaupt die Gründung der NATO beschlossen haben, und stellt sie einer neuen Generation von Amerikanern und Europäern vor Augen, die sie im Kontext der heutigen Welt untersuchen müssen.

Jeder Krieg der USA mit der Sowjetunion oder Russland hätte die Europäer immer direkt an die Front geführt, sowohl als Kombattanten als auch als Opfer von Massenunfällen. Die Hauptaufgabe der NATO besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Menschen in Europa weiterhin die ihnen zugewiesenen Rollen in Amerikas Kriegsplänen spielen.

Wie Michael Klare in einem Bericht von NATO Watch über die NATO 2030 erklärt, zielt jeder Schritt, den die USA mit der NATO unternehmen, darauf ab, sie in die US-Pläne zur Bekämpfung und Niederlage Chinas und Russlands in einem totalen Krieg zu integrieren.”

Der Plan der US-Armee für eine Invasion Russlands, der euphemistisch als “The U.S. Army in Multi-Domain Operations” bezeichnet wird, beginnt mit Raketen- und Artillerie-Bombardements auf russische Kommandozentralen und Verteidigungskräfte, gefolgt von einer Invasion durch gepanzerte Kräfte, um Schlüsselgebiete und -orte zu besetzen, bis Russland kapituliert.

Es überrascht nicht, dass Russlands Verteidigungsstrategie angesichts einer solchen existenziellen Bedrohung nicht darin bestünde, zu kapitulieren, sondern die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten mit Atomwaffen zu bekämpfen.

Die US-Kriegspläne für einen Angriff auf China sind ähnlich und beinhalten Raketen, die von Schiffen und Basen im Pazifik abgefeuert werden. China hat sich nicht so öffentlich zu seinen Verteidigungsplänen geäußert, aber wenn seine Existenz und Unabhängigkeit bedroht wären, würde es wahrscheinlich ebenfalls Atomwaffen einsetzen, so wie es auch die Vereinigten Staaten tun würden, wenn die Positionen umgekehrt wären. Aber das tun sie nicht – denn kein anderes Land verfügt über die offensive Kriegsmaschinerie, die es für eine Invasion der Vereinigten Staaten benötigen würde.

Michael Klare kommt zu dem Schluss, dass die NATO 2030 “alle Bündnismitglieder zu einem kostspieligen, alles verschlingenden militärischen Wettbewerb mit Russland und China verpflichtet, der sie einem immer größeren Risiko eines Atomkriegs aussetzt.”

Unter den Europäern gibt es auch Widerstand gegen die Forderung der NATO, dass die Mitglieder 2 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben sollten – ein willkürliches Ziel, das nur 10 der 30 Mitglieder erreicht haben. Ironischerweise werden einige Staaten das NATO-Ziel erreichen, ohne ihre Militärausgaben zu erhöhen, weil der COVID ihr BIP schrumpfen ließ, aber NATO-Mitglieder, die sich wirtschaftlich schwer tun, werden den Militärausgaben wohl kaum Vorrang einräumen.

Die Kluft zwischen der Feindseligkeit der NATO und den wirtschaftlichen Interessen Europas geht tiefer als nur bei den Militärausgaben. Während die Vereinigten Staaten und die NATO Russland und China in erster Linie als Bedrohung sehen, betrachten europäische Unternehmen sie als wichtige Partner. Im Jahr 2020 hat China die USA als wichtigsten Handelspartner der Europäischen Union abgelöst, und Ende 2020 hat die EU ein umfassendes Investitionsabkommen mit China abgeschlossen, trotz der Bedenken der USA.

Die europäischen Länder haben auch ihre eigenen wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland. Deutschland setzt sich weiterhin für die Nord Stream 2-Pipeline ein, eine 746 Meilen lange Erdgas-Ader, die von Nordrussland nach Deutschland führt – auch wenn die Biden-Administration sie als “schlechtes Geschäft” bezeichnet und behauptet, sie mache Europa anfällig für russischen “Verrat”.

Die NATO scheint die sich verändernde Dynamik der heutigen Welt nicht zu bemerken, als ob sie auf einem anderen Planeten leben würde. Ihr einseitiger Bericht der Reflexionsgruppe nennt Russlands Verletzung des Völkerrechts auf der Krim als Hauptursache für die Verschlechterung der Beziehungen zum Westen und besteht darauf, dass Russland “zur vollständigen Einhaltung des Völkerrechts zurückkehren” müsse. Aber er ignoriert die weitaus zahlreicheren Verstöße der USA und der NATO gegen das Völkerrecht und ihre führende Rolle bei den Spannungen, die den erneuten Kalten Krieg anheizen:

Die illegalen Invasionen im Kosovo, in Afghanistan und im Irak;

Das gebrochene Abkommen über die NATO-Erweiterung nach Osteuropa;

Der Rückzug der USA aus wichtigen Rüstungskontrollverträgen;

Mehr als 300.000 Bomben und Raketen, die von den USA und ihren Verbündeten seit 2001 auf andere Länder abgeworfen wurden;

US-Proxy-Kriege in Libyen und Syrien, die beide Länder ins Chaos stürzten, Al-Qaida wiederbelebten und den Islamischen Staat hervorbrachten;

Das US-Management des Putsches in der Ukraine 2014, der zum wirtschaftlichen Zusammenbruch, zur russischen Annexion der Krim und zum Bürgerkrieg in der Ostukraine führte; und

Die nackte Realität der USA als Serienaggressor, dessen offensive Kriegsmaschinerie die Verteidigungsausgaben Russlands im Verhältnis 11 zu 1 und Chinas im Verhältnis 2,8 zu 1 in den Schatten stellt, selbst wenn man die Militärausgaben anderer NATO-Staaten nicht mitzählt.

Das Versäumnis der NATO, ihre eigene Rolle in den von ihr euphemistisch als “unsichere Zeiten” bezeichneten Zeiten ernsthaft zu überprüfen, sollte daher für Amerikaner und Europäer alarmierender sein als ihre einseitige Kritik an Russland und China, deren Beitrag zur Unsicherheit unserer Zeit im Vergleich dazu blass ist.

Die kurzsichtige Bewahrung und Erweiterung der NATO für eine ganze Generation nach der Auflösung der UdSSR und dem Ende des Kalten Krieges hat auf tragische Weise die Voraussetzungen für die Erneuerung jener Feindseligkeiten geschaffen – oder vielleicht sogar ihr Wiederaufleben unvermeidlich gemacht.

Die Reflexionsgruppe der NATO rechtfertigt und fördert den erneuten Kalten Krieg der Vereinigten Staaten und der NATO, indem sie ihren Bericht mit gefährlich einseitigen Bedrohungsanalysen füllt. Eine ehrlichere und ausgewogenere Überprüfung der Gefahren, mit denen die Welt konfrontiert ist, und der Rolle der NATO darin würde zu einem viel einfacheren Plan für die Zukunft der NATO führen: dass sie so schnell wie möglich aufgelöst und abgebaut werden sollte.

Medea Benjamin, Mitbegründerin von Global Exchange und CODEPINK: Women for Peace, ist die Autorin des 2018 erschienenen Buches “Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran”. Zu ihren früheren Büchern gehören: “Kingdom of the Unjust: Behind the U.S.-Saudi Connection” (2016); “Drone Warfare: Killing by Remote Control” (2013); “Don’t Be Afraid Gringo: A Honduran Woman Speaks from the Heart” (1989), und (mit Jodie Evans) “Stop the Next War Now (Inner Ocean Action Guide)” (2005). Folgen Sie ihr auf Twitter: @medeabenjamin

Nicolas J.S. Davies ist der Autor von “Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq” (2010). Er schrieb auch die Kapitel über “Obama at War” in “Grading the 44th President: a Report Card on Barack Obama’s First Term as a Progressive Leader” (2012).

