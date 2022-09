https://www.middleeastmonitor.com/20220927-whose-side-is-the-pa-on/

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas spricht während der 77. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) im UN-Hauptquartier in New York, Vereinigte Staaten, am 23. September 2022. [Palästinensische Präsidentschaft – Anadolu Agency]



Auf wessen Seite steht die PA?

Von Ramzy Baroud

27. September 2022

Die Verhaftung einiger prominenter palästinensischer Aktivisten, darunter Musab Shtayyeh, durch die Polizei der Palästinensischen Autonomiebehörde am 20. September war nicht das erste Mal, dass der berüchtigte Präventive Sicherheitsdienst (PSS) jemanden verhaftet hat, der von Israel gesucht wird. Der PSS wird vor allem mit der routinemäßigen Verhaftung und Folter von Palästinensern in Verbindung gebracht, die gegen die israelische Besatzung aktiv sind.

Mehrere Palästinenser sind infolge der Gewalt des PSS gestorben, zuletzt Nizar Banat, der am 24. Juni letzten Jahres zu Tode gefoltert wurde. Die Ermordung von Banat löste im gesamten besetzten Palästina einen Volksaufstand gegen die PA aus.

Seit Jahren kritisieren verschiedene palästinensische und internationale Menschenrechtsgruppen die Gewalt der Palästinensischen Autonomiebehörde gegen abweichende palästinensische Stimmen, oft in denselben Menschenrechtsberichten, in denen die militärische Besetzung Palästinas durch Israel kritisiert wird. Auch die De-facto-Regierung der Hamas im Gazastreifen muss ihren Teil der Schuld an der Gewalt gegen Andersdenkende übernehmen.

In ihrem Weltbericht vom Januar 2022 stellte Human Rights Watch fest: “Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) verwaltet die Angelegenheiten in Teilen des Westjordanlandes, wo sie systematisch willkürliche Verhaftungen vornimmt und Dissidenten foltert.” Dies war weder das erste noch das letzte Mal, dass eine Menschenrechtsgruppe eine solche Anschuldigung erhoben hat.

Die Verbindung zwischen israelischer und palästinensischer Gewalt gegen politische Dissidenten und Aktivisten ist den meisten Palästinensern ebenso klar, auch wenn einige von ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt geglaubt haben mögen, dass die Rolle der Palästinensischen Autonomiebehörde darin besteht, als Übergang zwischen ihrem nationalen Befreiungsprojekt und der vollen Unabhängigkeit und Souveränität vor Ort zu dienen. Fast dreißig Jahre nach der Gründung der Palästinensischen Autonomiebehörde hat sich eine solche Vorstellung jedoch als Wunschdenken erwiesen. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat es nicht nur versäumt, den ersehnten unabhängigen Staat Palästina zu gründen, sondern hat sich auch zu einer massiv korrupten Institution entwickelt, deren Existenz mehr oder weniger den Interessen einer kleinen Klasse palästinensischer Politiker und Geschäftsleute dient; in Palästina sind sie weitgehend ein und dieselbe Gruppe.

Abgesehen von der Korruption und der Gewalt der Palästinensischen Autonomiebehörde ist es für die meisten Palästinenser ein Ärgernis, dass die Behörde mit der Zeit zu einer weiteren Manifestation der israelischen Besatzung geworden ist, indem sie die palästinensische Meinungsfreiheit einschränkt und Verhaftungen im Auftrag der Sicherheitsdienste der Besatzung vornimmt. Leider wurden viele der vom israelischen Militär im Westjordanland verhafteten Personen auch von den Schlägern der PA verhaftet.

Die Unruhen in Nablus nach der Verhaftung von Shtayyeh erinnerten an die Ausschreitungen gegen die israelischen Besatzungstruppen in der Stadt im nördlichen Westjordanland und anderswo im besetzten Palästina. Im Gegensatz zu früheren Konfrontationen zwischen Palästinensern und der Polizei der Palästinensischen Autonomiebehörde – z. B. nach der Ermordung von Banat – war die Gewalt diesmal weit verbreitet und betraf Demonstranten aus allen palästinensischen politischen Gruppen, einschließlich der regierenden Fatah-Partei.

Vielleicht war sich die Palästinensische Autonomiebehörde der massiven kollektiven psychologischen Veränderung, die in den letzten Jahren in Palästina stattgefunden hat, nicht bewusst und versuchte verzweifelt, die Gewalt einzudämmen. Daraufhin erklärte ein Komitee, das die vereinigten palästinensischen Fraktionen in Nablus vertritt, am 21. September, dass es mit den Sicherheitskräften der PA in der Stadt einen “Waffenstillstand” vereinbart habe. Das Komitee, dem prominente palästinensische Persönlichkeiten angehören, erklärte gegenüber Associated Press und anderen Medien, dass die Vereinbarung jede künftige Verhaftung von Palästinensern in Nablus an die Bedingung knüpft, dass die betreffende Person gegen palästinensisches und nicht gegen israelisches Recht verstoßen hat. Allein diese Bestimmung bedeutet ein stillschweigendes Eingeständnis der Palästinensischen Autonomiebehörde, dass die Verhaftung von Shtayyeh und Ameed Tbaileh durch israelische und nicht durch palästinensische Ziele motiviert war.

Aber warum sollte sich die PA so schnell dem Druck der einfachen Palästinenser auf der Straße beugen? Die Antwort liegt in der veränderten politischen Stimmung in Palästina.

Bei der Betrachtung dieser Angelegenheit muss festgestellt werden, dass der Unmut über die PA seit Jahren wächst. Eine Meinungsumfrage nach der anderen hat gezeigt, wie wenig die meisten Palästinenser von ihrer Führung, von PA-Präsident Mahmoud Abbas und insbesondere von der “Sicherheitskoordination” der PA mit Israel halten.

Darüber hinaus hat die Folterung und der Tod des politischen Dissidenten Banat im vergangenen Jahr die Geduld der Palästinenser mit der Führung zunichte gemacht. Banats Tod hat gezeigt, dass die PA kein Verbündeter des Volkes ist, sondern eine Bedrohung für das Volk.

Es muss auch gesagt werden, dass die Einheitsintifada vom Mai 2021 viele Teile der Gesellschaft im gesamten besetzten Palästina ermutigt hat. Zum ersten Mal seit Jahren fühlen sich die Palästinenser unter einer einzigen Losung vereint und sind nicht länger Geisel der Geographie der Politik und der Fraktionen. Eine neue Generation junger Palästinenser hat das Gespräch über Abbas, die Palästinensische Autonomiebehörde und ihre endlose und unwirksame politische Rhetorik hinausgeführt.

READ: Al-Aqsa-Moschee: Spannungen nach Stürmung des Innenhofs durch Siedler hoch

Schließlich hat der bewaffnete Kampf im Westjordanland so stark zugenommen, dass der Stabschef der israelischen Armee, Aviv Kochavi, am 6. September behauptete, seit März seien im Westjordanland rund 1.500 Palästinenser verhaftet und Hunderte von Anschlägen auf das israelische Militär vereitelt worden.

In der Tat mehren sich die Anzeichen für eine bewaffnete Intifada in den Regionen Jenin und Nablus. Besonders interessant und aus Sicht Israels und der Palästinensischen Autonomiebehörde besorgniserregend an dem aufkeimenden bewaffneten Kampf ist, dass er weitgehend vom militärischen Flügel der regierenden Fatah-Partei in direkter Zusammenarbeit mit der Hamas und anderen islamischen und nationalen militärischen Flügeln geführt wird.

So ermordete die israelische Armee am 9. August Ibrahim Al-Nabulsi, einen prominenten militärischen Befehlshaber der Fatah, zusammen mit zwei anderen. Die Palästinensische Autonomiebehörde unternahm nicht nur wenig, um die israelische Militärmaschinerie an weiteren Morden dieser Art zu hindern, sondern verhaftete sechs Wochen später auch Shtayyeh, einen engen Weggefährten von Nabulsi.

Interessanterweise ist Shtayyeh kein Mitglied der Fatah, sondern ein Kommandeur des militärischen Flügels der Hamas, der Al-Qassam-Brigaden. Obwohl Fatah und Hamas als erbitterte politische Rivalen gelten, scheint ihr politisches Gerangel für die militärischen Gruppen im Westjordanland nicht von Bedeutung zu sein.

Leider wird es wahrscheinlich zu mehr Gewalt kommen, da Israel entschlossen ist, jede bewaffnete Intifada im Westjordanland niederzuschlagen, bevor sie sich in den besetzten Gebieten ausbreitet; innerhalb der Palästinensischen Autonomiebehörde steht aufgrund des hohen Alters von Abbas ein Führungswechsel an; und unter den Palästinensern wächst die Einigkeit in der Frage des Widerstands.

Während die israelische Antwort auf all dies leicht aus dem gewalttätigen Erbe Israels abzulesen ist, wird die künftige Vorgehensweise der PA wahrscheinlich ihr Verhältnis zu Israel und seinen westlichen Unterstützern einerseits und zum palästinensischen Volk andererseits bestimmen. Es stellt sich die Frage: Auf wessen Seite steht die PA? Übersetzt mit Deepl.com



Buchvorstellung des neuesten Buches von Ramzy Baroud – Die letzte Erde: Eine palästinensische Geschichte am 27. März 2018 [Jehan Alfarra/Middle East Monitor]

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...