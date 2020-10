In Erinnerung an den von jüdischen “Verteidigungssoldaten ermordeten Bassel-al-Araj

Auflösen und sie fallen lassen

Von Bassel al-Araj

Mann hält brennendes Poster von zwei Männern

Palästinenser in Gaza-Stadt protestieren gegen den Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmud Abbas, November 2012. Abbas hatte Bemerkungen gemacht, in denen er auf das Recht der Palästinenser verzichtete, in ihre Häuser zurückzukehren, aus denen sie 1948 von zionistischen Milizen vertrieben worden waren. Majdi Fathi APA-Bilder

Bassel al-Araj war ein palästinensischer Intellektueller und Aktivist. Israelische Streitkräfte töteten ihn am 6. März 2017 bei einem Hausüberfall in al-Bireh bei Ramallah, dem Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde im besetzten Westjordanland.

Sein Tod machte ihn zu einer Ikone des palästinensischen Widerstands, und seine Ermordung löste unter den Palästinensern weit verbreitete Empörung aus und fordert ein Ende der “Sicherheitskoordination” der PA mit Israel.

Im Jahr 2018 wurden al-Arajs Schriften in einem Buch mit dem Titel “I Have Found My Answers” (Ich habe meine Antworten gefunden) gesammelt, das nach einer Zeile in seinem Testament benannt ist. Al-Araj schrieb im Dezember 2012 das folgende Stück aus dem Buch.

Ich war gerade dabei, einen Artikel mit dem Titel “Warum die Palästinensische Autonomiebehörde aufgelöst werden muss” zu schreiben, als mir ein Freund das Programm der in jenem Jahr stattfindenden israelischen Herzliya-Konferenz mitteilte.

Ich war überrascht zu erfahren, dass die hochrangige Persönlichkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde, Saeb Erekat, zusammen mit Prinz Hasan von Jordanien daran teilnahm. Ich beschloss, den Titel zu ändern in “Zerlegt sie und lasst sie fallen”.

Warum müssen wir also die PA abschaffen und ihre Führer stürzen?

1. Die Harkis

Während des algerischen Unabhängigkeitskrieges schlossen sich viele Algerier – mindestens 150.000 – der französischen Armee und Geheimpolizei an und kämpften gegen die Revolution. Diese so genannten Harkis haben einen Anteil am Blut von einer Million Märtyrern an ihren Händen. Die Mehrheit von ihnen gehörte zu der Klasse, die von der französischen Besatzung profitierte.

Die Situation in Palästina weist viele der gleichen Merkmale dessen auf, was in Algerien kurz vor der Revolution geschah.

Es ist kein Geheimnis, dass es eine Kompradorenklasse gibt, die direkt von der Existenz der Besatzung profitiert, und die gegenwärtige Situation verleiht diesem kleinen Teil der Gesellschaft große Privilegien. Vermeiden wir es, gegeneinander die Waffen zu erheben. Bauen wir sie ab und lassen wir sie fallen.

2. Der Staat ist der Tod der Revolution

Nach dem Erfolg der kubanischen Revolution waren sich Che Guevara und Fidel Castro über diese Dialektik uneins. Guevara war der Ansicht, dass Revolutionäre von der Last des Staates befreit werden müssten, damit sie die Revolution exportieren könnten. Castro war anderer Meinung. Aber die Realität ist, dass Guevara Recht hatte und Castro Unrecht.

Ihre Meinungsverschiedenheit betraf einen Staat mit allen Attributen eines Staates. Was ist also mit einem halben Staat? Guevaras Analyse lässt sich auch auf die Palästinenserfrage anwenden: Nachdem 1993 die Osloer Abkommen zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation unterzeichnet worden waren, wurden die Verpflichtungen und Aufgaben des Staates zu einer Last auf dem Rücken der Revolution, auf Kosten der Befreiung.

Und nachdem die Zionisten 2005 aus dem Gazastreifen geflohen waren, wurde die Hamas in die Palästinensische Autonomiebehörde eingegliedert und durch einen Waffenstillstand eingeschränkt, der aus Rücksicht auf ihre Regierungsverantwortung und -pflichten ständig erneuert wurde. Damit wir uns von dieser Last befreien können, müssen wir sie abbauen und sie fallen lassen.

3. Korruption

Es gibt viel zu sagen, aber ich werde mich hier auf die politische Korruption konzentrieren, da sie die am weitesten verbreitete Form der Korruption ist, die man überall findet, von der Spitze der Pyramide bis ganz nach unten.

Von der Palästinensischen Autonomiebehörde über die Legislative bis hinunter auf die nationale Ebene, über Parteien und Fraktionen, die Institutionen der Palästinensischen Befreiungsorganisation, öffentliche Organisationen und Gewerkschaftsgruppen – sie alle haben ihre Legitimität verloren.

Nach dem Grundgesetz müssen wir auf Wahlen warten, um Alternativen zu wählen, und so wurden wir zu Geiseln des Zorns der Hamas über [Fatah-Führer] Sakher Habash, der Blasphemie verbreitet, oder des Zorns von Habash, weil jemand 30 Minuten zu spät kommt.

Wenn sie sich auf etwas einigten, dann war es, 41,8 Prozent der Flüchtlinge (laut UNRWA-Statistik von 2008) ihres Rechts zu berauben, Vertreter in den Nationalrat zu wählen, um die Stabilität der Haschemitischen Monarchie in Jordanien zu erhalten.

Und sie entfernten 1,4 Millionen palästinensische Bürger Israels von ihrer Agenda. Um dieser Korruption ein Ende zu setzen, müssen sie also zerschlagen und fallen gelassen werden.

4. Ein Unternehmer von innen

Das Oslo-Abkommen übertrug alle Lasten und Pflichten der Besatzung auf die PLO, ohne irgendwelche Rechte wiederherzustellen, und machte sie damit zur billigsten Besatzung in der Geschichte. Lassen Sie uns diese Lasten loswerden. Bauen Sie sie ab und lassen Sie sie fallen.

5. Die Kultur von Oslo

Wenn ich Geschichten von Ältesten über die Kultur und Moral der palästinensischen Gesellschaft während der ersten Intifada höre, bin ich wirklich schockiert. Es ist, als ob sie von einer völlig anderen Welt sprechen würden.

Wenn ich mir diese Gesellschaft anschaue, sehe ich, wie sie von Konsumismus und Individualismus, einem Mangel an Moral und Prinzipien, der Verbreitung von Minderwertigkeitsgefühlen und kolonialisiertem Denken überrollt wird.

In eine politische Partei einzutreten bedeutet, die Vorteile zu ernten, und nicht, Opfer zu bringen und zu kämpfen. Wenn ich all das sehe, wird mir klar, dass wir, um uns von dieser Schande zu befreien, sie abbauen und sie fallen lassen müssen.

6. Sicherheitskoordination

Ich kann nicht sagen, dass ich weiß, was Sicherheitskoordination mit Israel ist, weil ich kein offizielles Dokument gelesen habe, in dem beschrieben wird, was bei diesen Treffen geschieht (was gegen das grundlegendste Prinzip der guten Regierungsführung, die Transparenz, verstößt). Aber es genügt mir, Issa Qaraqe [der damalige Minister für Gefangenenangelegenheiten der PA] in seinem Artikel über das Ende der Sicherheitskoordination zu zitieren. Bauen Sie ihn ab und lassen Sie sie fallen.

7. Betteln

Wir fingen an, um alles zu betteln, um das, was sich zu haben lohnt und was nicht, besonders nachdem arabische Staaten begannen, große Summen an die PLO zu zahlen, und große Länder begannen, trotz allem zu zahlen, nur um die Revolutionäre zu befrieden. Dies beeinträchtigte die unabhängige Entscheidungsfähigkeit der Palästinenser, für deren Schutz Jassir Arafat sein ganzes Leben lang kämpfte, ohne nachzugeben. Um dem Betteln ein Ende zu setzen, zerlegen Sie sie und lassen Sie sie fallen.

8. Die Legitimierung von Banden

Nach Oslo erhielten die Siedler die Legitimität, sich auf unserem Land aufzuhalten. Aber das Schlimmste wird vielleicht noch kommen, wo der Traum von Akkon ein Verbrechen sein wird, der Besitz von Ghassan Kanafanis Geschichte Rückkehr nach Haifa wird gegen die Politik des Staates sein, und das Pferd von Mahmoud Darwish, das zurückgelassen wurde, wird zu einem illegalen Einwanderer werden.

Ist es da ein Wunder, dass PA-Führer Mahmoud Abbas darauf besteht, dass er die Legitimität Israels nicht untergraben will? Was ich am merkwürdigsten finde, ist Abbas’ ständige Entschuldigungen für die Kämpfe unseres Volkes. Also nehmen Sie es auseinander und lassen Sie es fallen.

Um herauszufinden, was alles nötig wäre, um es zu zerschlagen und fallen zu lassen, bräuchte ich alle 20 Jahre Verhandlungen und die Anzahl der Worte, die Saeb Erekat auf der Herzliya-Konferenz gesprochen hat, aber diese acht Punkte reichen aus, um eine Anklageschrift gegen diejenigen zu erstellen, die fallen müssen.

Wir werden wie die alten Israeliten werden, die ohne Schutz in der Wüste umherwandern, wenn wir in diesem Zustand unter den Profiteuren bleiben. Deutsch übersetzt mit Deepl.com

Übersetzung von Tamara Nassar.

