Während Russland bei allen großen Sport Events ausgeschlossen wurde, eine mehr als kritikwürdige “westliche-Werte” Maßnahme gegen Russland, darf das zionistische Aprtheid-Besatzer Regime überall ungestört in der westlichen “Werte” Welt mitspielen. Eine Ungerechtigkeit mit unsäglichen Doppelstandards, ein Verbrechen gegenüber den Palästinensern dass schnell sein Ende finden muss. Weltweit muss das jüdisch-faschistische Regime ausgeschlossen werden, bis palästinensische Mannschaften die selben Chancen und Rechte haben, wir ihre zionistischen Unterdrücker. Evelyn Hecht-Galinski

Aufruf zum Boykott des Teams Israel bei den World Baseball Classic

von Robert Ross

The Electronic Intifada

3. März 2023

Fast alle Spieler des Teams Israel wurden in den USA geboren. (Über Facebook)

Palästinenser und ihre Verbündeten rufen die Baseballfans auf, das Team Israel bei den World Baseball Classic in diesem Monat zu boykottieren.

Das Team, das vom Jüdischen Nationalfonds finanziell unterstützt wird, soll von den Menschenrechtsverletzungen und Massakern ablenken, die der Staat und viele seiner Bürger seit mehreren Jahrzehnten begehen, so die Boykottbefürworter.

Aus der letzten offiziellen Mannschaftsaufstellung des Teams Israel geht hervor, dass nur einer der Spieler im Nahen Osten geboren wurde. Die übrigen Spieler sind Amerikaner, die sich nicht scheuen, für einen Apartheidstaat zu spielen.

Nächste Woche beginnt das World Baseball Classic, das in den USA, Taiwan und Japan ausgetragen wird. Die Regeln des Wettbewerbs verlangen nicht, dass die Spieler die Staatsbürgerschaft des Landes haben, für das sie spielen, sondern nur, dass sie die Möglichkeit haben, Staatsbürger zu werden.

“Während Israel den Palästinensern das von den Vereinten Nationen anerkannte Recht verweigert, in das Land zurückzukehren, aus dem es uns ethnisch gesäubert hat”, sagte Stephanie Adam von der Palästinensischen Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (PACBI), “macht die israelische Baseball-Nationalmannschaft von der Möglichkeit Gebrauch, nach dem israelischen Rückkehrgesetz für jede Person jüdischer Abstammung zu spielen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.”

Die palästinensische Nationalmannschaft nimmt nicht an den World Baseball Classic teil. Dennoch hat sie kürzlich die Silbermedaille beim West Asia Cup gewonnen.

Es besteht auch aus Spielern, die überwiegend aus den USA stammen. Doch im Gegensatz zum Team Israel hat jeder Spieler der palästinensischen Baseball-Nationalmannschaft seine Wurzeln in dem Land, die mehrere Generationen zurückreichen, Familien aus bestimmten palästinensischen Dörfern und Häuser, aus denen viele ihrer Eltern oder Großeltern während der Nakba, der ethnischen Säuberung Palästinas 1948, oder der Naksa, Israels Invasion des Westjordanlands und des Gazastreifens 1967, fliehen mussten.

Während die amerikanischen Mitglieder des Team Israel nach Tel Aviv fliegen, die Staatsbürgerschaft annehmen und sich nach Belieben im Land bewegen können (frühere Mitglieder des Team Israel wurden in einem Privatjet des verstorbenen Kasinomagnaten Sheldon Adelson geflogen und erhielten Propagandatouren durch das Land), ist es den meisten Palästinensern verboten, das Land überhaupt zu betreten.

“Meine Mutter stammt aus einer Stadt namens Allar in Jerusalem”, sagt Nader Ihmoud, ein Außenfeldspieler der palästinensischen Nationalmannschaft. “Ihre Familie musste 1948 gehen, als die zionistischen Streitkräfte Allar und Hunderte anderer Dörfer entvölkerten.

“Sie landeten in Turmus Aya, in der Nähe von Ramallah [einer Stadt im Westjordanland]. Und dort lernte sie meinen Vater kennen.

Fünf der palästinensischen Spieler leben im Gazastreifen, wo die israelische Belagerung es ihnen fast unmöglich macht, mit ihren Mannschaftskameraden im Ausland zu trainieren.

Während sich die israelischen Spieler auf die World Baseball Classic vorbereiten, hat das israelische Militär sein Projekt des Siedlerkolonialismus auf palästinensischem Gebiet ausgeweitet. Ermutigt durch eine offen rassistische neue Regierung haben das Militär und die Siedler Palästinenser im Westjordanland in einem Ausmaß angegriffen und getötet, wie es seit der zweiten Intifada nicht mehr vorgekommen ist.

Bei angeblichen Versuchen, palästinensische Widerstandskämpfer festzunehmen, massakrierte das israelische Militär im Januar 10 Menschen in Dschenin und letzten Monat 11 in Nablus und verletzte Hunderte weitere. In diesem Jahr hat Israel bereits mehr als 60 Palästinenser getötet, darunter 14 Kinder.

Unter dem Schutz des israelischen Militärs haben israelische Siedler palästinensische Dörfer geplündert, Männer, Frauen und Kinder gleichermaßen angegriffen und Hunderte von Autos und Häusern angezündet. Im Januar zündeten Siedler das Auto der Tante von Nader Ihmoud im besetzten Westjordanland an, während er und seine Mannschaftskameraden sich auf den West Asia Cup vorbereiteten.

“Meine Tante kann kaum laufen, und ihr Mann ist taub”, sagte Ihmoud. “Ein Fahrzeug zu haben, ist also sehr wichtig für sie.”

Nur wenige israelische Siedler werden wegen solcher Angriffe verhaftet, und noch weniger werden verurteilt.



Sportswashing

Das israelische Baseballteam vermittelt wie andere Kulturexporte des Landes ein anderes Bild der Nation, das den Eindruck erweckt, Israel sei ein ebenso normales Gebilde wie alle anderen 19 Nationen, die an den World Baseball Classic teilnehmen.

“Das ist Sport-Washing”, argumentiert Ihmoud. “Jedes Mal, wenn [Team Israel] das Feld betritt und man sie normalisiert, normalisiert man auch die Besatzung. Man normalisiert den Tod von Kindern, Frauen und Männern, die es nicht verdient haben zu sterben, die leben wollen, die mit ihren Kindern aufwachsen und ihr Land genießen wollen.”

“Unterdrückerische Regime nutzen seit langem Sportwettkämpfe, um ihre Menschenrechtsverletzungen reinzuwaschen und ihr Ansehen zu verbessern”, sagte Stephanie Adam von PACBI. “Israel ist da nicht anders. Israel hat wiederholt Sportveranstaltungen genutzt, um zu verschleiern, was palästinensische Gelehrte und Organisationen und in jüngster Zeit auch Amnesty International als jahrzehntelanges Apartheidregime dokumentiert haben.”

Laut Sylvan Adams, einem selbsternannten “Botschafter des Staates Israel”, der den israelischen Sport finanziert hat, besteht das Ziel dieser Veranstaltungen darin, das internationale Bild Israels zu verändern.

“Wir werden hier in Israel als Kriegsgebiet wahrgenommen, als ein Land, das sich in einem Konflikt befindet”, sagte Adams. “Wir wollen, dass [der israelische Sport] dazu beiträgt, die Geschichte zu erzählen, von der man nicht oft hört.”

Als Israel erkannte, dass es in der Welt ein Image als Aggressor gegen die Palästinenser entwickelt hatte, startete es vor etwa 17 Jahren die millionenschwere PR-Kampagne “Brand Israel”. Seitdem hat die Regierung verschiedene israelische Kunst-, Sport- und Unterhaltungsprojekte finanziert, um Israel als normalen und kulturell relevanten Staat “wiederzubeleben”.

Israelische Künstler wurden ins Ausland geschickt, und ausländische Musiker, Sportler und Künstler wurden dafür bezahlt, in das Land zu kommen, “um die politischen Interessen des Staates Israel durch Kultur und Kunst zu fördern und dazu beizutragen, ein positives Image für Israel zu schaffen”, heißt es in einer Vertragsvorlage, die PACBI zugespielt und von der Website Mondoweiss veröffentlicht wurde.

“Schalten Sie den Fernseher aus”

Die Palästinenser haben auf diese und andere Bemühungen mit einem internationalen Boykott der israelischen Kultur- und Sporteinrichtungen reagiert. Stephanie Adam wiederholte die Erklärung von PACBI vom letzten April und sagte: “Die Palästinenser fordern die internationalen Sportorganisationen, einschließlich der Organisatoren der World Baseball Classic, auf, ihre Heuchelei zu beenden und das Apartheid-Israel so lange zu suspendieren, bis es das internationale Recht und die Rechte der Palästinenser respektiert, so wie das Apartheid-Südafrika behandelt wurde.”

Die palästinensische Baseball-Nationalmannschaft muss sich unterdessen auf ein eigenes Turnier vorbereiten. Das Team hofft, später in diesem Jahr am Asien-Cup in Taiwan teilnehmen zu können.

“Abgesehen von all der Politik geht es hier um Baseball, und wir wollen gewinnen”, sagte Tariq Suboh, der palästinensische Fänger. Suboh schlug den ersten internationalen Homerun in der Geschichte Palästinas beim West Asia Cup in Pakistan zu Beginn dieses Jahres.

“Das Team Israel sollte von Menschen, die an sozialer Gerechtigkeit interessiert sind, boykottiert werden”, sagte Bill Mullen im Namen der US-Kampagne für einen akademischen und kulturellen Boykott Israels. “Ähnlich wie die internationale Sportgemeinschaft sich weigerte, das südafrikanische Rugby während der Apartheid-Ära zu unterstützen, sollten wir uns weigern, ein Team von überwiegend amerikanischen Spielern zu unterstützen, die Wasser für die israelische Besatzung tragen.”

Auch die Mitglieder der palästinensischen Baseball-Nationalmannschaft fordern die Fans auf, die Spiele Israels bei den World Baseball Classic zu boykottieren. Ihmoud sagte, das Team habe die Möglichkeit erörtert, in einem internationalen Wettbewerb gegen Israel zu spielen.

“Wenn wir, aus welchen Gründen auch immer, im selben Turnier wie sie spielen würden, würden wir das Spiel boykottieren”, erklärte Ihmoud.

Wenn Baseballfans in Erwägung ziehen, eines der Spiele Israels zu sehen, so Ihmoud, “möchte ich, dass sie entweder den Fernseher ausschalten oder an die World Baseball Confederation schreiben und ihr mitteilen, dass sie [das Team Israel] nicht Teil der Organisation sein sollte”.

“Ich kann Ihnen eines garantieren”, sagte der palästinensische First Baseman Rumsey Yasin, “wenn Sie die Leute wirklich darüber aufklären, was vor sich geht, wenn ich all diese Videos von Kindern, die erschossen werden, Videos von einem alten Mann, der getötet wird, ein Kind, das aus Angst vor einem Soldaten von einem Gebäude springt, zeige, kann ich Ihnen garantieren, dass 99,9 Prozent der Leute anfangen werden, zu boykottieren.”

“All die Unterstützung wird weltweit und in den [Vereinigten] Staaten von Palästinensern und Nicht-Palästinensern gleichermaßen sehr geschätzt”. Übersetzt mit Deepl.com

Robert Ross ist Professor an der Point Park University und Autor des Buches The Great Baseball Revolt: The Rise and Fall of the 1890 Players League (University of Nebraska Press).

