Aufstieg und Niedergang der Rechtsextremen in Deutschland

Von M.K. Bhadrakumar, People’s Dispatch.

14. Juni 2023

Foto oben: Rechtsextreme Demonstranten in Deutschland zeigen bei einer Demonstration die Nationalflagge.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 20 % der Wähler die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) unterstützen könnten.

Es besteht kein Zweifel daran, dass es sich um ein politisches Erdbeben handelt, und die Partei könnte in den kommenden Jahren bei der Bildung einer Bundesregierung in Berlin unverzichtbar werden.

ANMERKUNG: Die Rechte füllt ein Vakuum auf der Linken. In den europäischen Ländern und den Vereinigten Staaten lassen so genannte “linke” Politiker die Menschen weiterhin im Stich, indem sie den Neoliberalismus und die Militarisierung vorantreiben, und eröffnen der Rechten einen Raum, in dem sie sich zu Themen äußern können, die den Menschen am Herzen liegen, und eine falsche Vorstellung von einer politischen Alternative vermitteln. – Margaret Flowers

Die politische Klasse in Deutschland ist fassungslos über die Ergebnisse einer am Freitag veröffentlichten YouGov-Umfrage, wonach 20 % der Wähler der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) ihre Stimme geben würden. Damit wäre sie die zweitstärkste Partei hinter der Mitte-Rechts-Partei Christlich-Demokratische Union (CDU) (28 %) und vor der Mitte-Links-Partei (SPD) von Bundeskanzler Olaf Scholz (19 %). Es ist unbestreitbar, dass es sich um ein politisches Erdbeben handelt.

In Anbetracht des deutschen Verhältniswahlsystems – das im Gegensatz zu den USA oder dem Vereinigten Königreich, wo die Politik ebenfalls zersplittert ist, aber durch das Mehrheitswahlrecht geschützt wird – kann man davon ausgehen, dass die derzeitige Ampelkoalition aus SPD, Grünen (15 %) und neoliberalen Freien Demokraten (7 %) nach nur eineinhalb Jahren im Amt keinen Regierungsauftrag mehr hat.

Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die SPD 25,7 %, die FDP 11,5 % und die Grünen 14,8 % der Stimmen erhalten. Dieser abrupte Absturz der Koalition in nur 18 Monaten führt zu politischen Unsicherheiten in einer Zeit, in der sich die Wirtschaft in einer tiefen Rezession befindet und der Ukraine-Krieg auf einem Kipppunkt steht. Der Aufstieg der AfD, die im Übrigen das gesamte rechtsextreme Spektrum von demokratischen Nationalisten bis hin zu Neonazis abdeckt, bedeutet selbst einen Wandel in der deutschen Politik seit dem Zweiten Weltkrieg, der erhebliche Folgen hat.

20 % ist bereits eine wichtige Schwelle in einem fragmentierten Gemeinwesen wie dem deutschen, und es gibt politische Beobachter, die das äußere Potenzial der AfD auf etwa 30 % schätzen. Bisher war eine Koalition mit der AfD für die beiden etablierten Parteien CDU und SPD ein Tabu. In der sich abzeichnenden Situation steht die CDU vor der Qual der Wahl – eine Rückkehr zur “großen Koalition” mit der SPD (auf die es angesichts der miserablen Bilanz der Jahre 2005-2009 und 2013-2021 unter Bundeskanzlerin Angela Merkel keinen Appetit gibt). Die Alternative wird eine Koalition mit der AfD sein, die irgendwann unvermeidlich werden könnte.

Tatsächlich ist das in der europäischen Politik insgesamt der aktuelle Trend – das Auftauchen der Rechtsextremen aus der Kälte. Das war vor kurzem in Schweden der Fall und ist jetzt in Finnland zu beobachten. Der Punkt ist, dass die AfD jetzt auf dem Vormarsch ist, und sobald sie die gläserne Grenze von 20 % durchbricht, wird es für die Parteien der Mitte immer schwieriger, sie als Koalitionspartner aus der Mainstream-Politik auszuschließen.

Es wird erwartet, dass die Rezession in Deutschland lang anhalten wird, was nahezu garantiert, dass der Konjunkturzyklus zumindest auf kurze Sicht der AfD zugute kommt. Die Zuwanderung ist ein weiteres Thema, das zur Unterstützung der AfD beiträgt. Offiziellen Zahlen zufolge ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland zwischen Januar und März 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 80 % gestiegen.

Zwei weitere Themen, die die öffentliche Meinung bewegen, sind die Ablehnung von Scholz’ Unterstützung für die Ukraine und der Ärger über seine Energiepolitik. Scholz und die SPD haben sich auf die Seite der Ukraine gestellt. Das ist ein Politikwechsel, und das Thema spaltet die Menschen weiter. Die AfD, die europaskeptisch ist und für bessere Beziehungen zu Russland eintritt, macht sich die Tatsache zunutze, dass etwa ein Drittel der Deutschen mit Scholz’ Ukraine-/Russland-Politik nicht einverstanden ist.

Spielt das eine Rolle? Ja, das tut es. Da sich die Wirtschaft in einer Rezession befindet – und Deutschland die gesamte Eurozone mit sich zieht – dürfte der Aufschwung der AfD den Enthusiasmus für die Bereitstellung von mehr Geld und Material für die Ukraine dämpfen. So befürworten beispielsweise nur 28 % der Befragten in der jüngsten Umfrage die Lieferung deutscher Kampfjets an die Ukraine.

In einem Bericht der Deutschen Welle heißt es: “Insgesamt nimmt die Unterstützung für Waffenlieferungen an die Ukraine ab, nur eine Minderheit ist der Meinung, dass die Waffenlieferungen ausgeweitet werden sollten. Der Ruf nach Diplomatie wird lauter: 55 Prozent sind jetzt der Meinung, die Bemühungen der Bundesregierung um Verhandlungen zur Beendigung der Kämpfe sollten intensiviert werden.”

Ebenso ist eine zunehmende Polarisierung der Ansichten der Deutschen über ihre “europäische” Identität festzustellen. Wie ein Kommentator anmerkte, ist es vielleicht nur ein numerischer Zufall, dass die 18 %, die mit dem Begriff der europäischen Identität überhaupt nicht einverstanden sind, die gleiche Zahl sind wie die aktuellen Umfragewerte für die AfD. Wahrscheinlicher ist, dass es sich um eine Überschneidung handelt.

Paradoxerweise nimmt die Zahl der Europafeinde und der Euroskeptiker gleichermaßen zu, wobei letztere mit 56 % gegenüber 41 % Europafeinden einen deutlichen Vorsprung haben! Dies kann die EU letztendlich in eine Falle führen, da niedrige Zustimmungsraten zur EU es den Mitgliedstaaten erschweren, einer weiteren Integration zuzustimmen, obwohl eine weitere Integration notwendig ist, um die EU erfolgreicher zu machen. Das große Bild ist, dass die Art der EU-Integration durch die Hintertür, die bisher stattgefunden hat, möglicherweise nicht mehr funktioniert.

Das künftige Potenzial der AfD ist von Bedeutung, da sie im deutschen Verhältniswahlrecht keine absolute Mehrheit gewinnen muss, um zu regieren. Kurzfristig zeichnet sich in Deutschland jedoch ein politischer Stillstand ab, der auch durch die Tatsache verstärkt wird, dass die Linke schrumpft und möglicherweise nicht einmal die für den Einzug in das nächste Parlament erforderliche Mindestzahl von 5 % der Stimmen erreicht.

Was die Grünen betrifft, so stecken sie ebenfalls im Schlamm fest, da ihr Ruf durch einen Vetternwirtschaftsskandal beschädigt wurde, der noch lange nachwirken wird (da die Grünen eine eng verbundene Gemeinschaft sind und es ihnen künftig schwer fallen wird, die Kraft moralischer Argumente zu nutzen, die ein Schlüsselelement ihres politischen Aufstiegs war).

Außerdem haben die Grünen während ihrer Regierungszeit im vergangenen Jahr den Ausstieg aus der Kernenergie vollzogen und den Umstieg auf erneuerbare Energien in Deutschland in rasantem Tempo vorangetrieben, was bei den Wählern auf Ablehnung stößt. Ein Gesetz, mit dem Hausbesitzer gezwungen werden sollen, ihre Heizungssysteme ab Januar nächsten Jahres von Öl und Gas auf Wärmepumpen umzustellen, hat sich als Volltreffer erwiesen, da die Kosten für die Haushalte potenziell lähmend sind – je nach Größe des Hauses zwischen 15.000 und 40.000 Pfund. Die ärmeren Hausbesitzer gehören meist zur unteren Mittelschicht, und sie sind auch der Teil der Wählerschaft, der den Rechtsextremen am offensten gegenübersteht.

Es genügt zu sagen, dass die Grünen auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein werden, die traditionellen Parteien zu ersetzen. Es tut sich also eine große Lücke in der ideologischen Landschaft der politischen Mitte auf. Die Entwicklung geht freilich in die Richtung, dass die AfD bei der Bildung einer Bundesregierung in Berlin irgendwann unverzichtbar werden könnte.

Leider hat sich das Gerede von Deutschland als nächster Supermacht neben China verflüchtigt. Es scheint nur noch ein ferner Traum zu sein. Das europäische Kraftzentrum liegt in Trümmern. Die Ukraine-Krise hat die Party verdorben. Die Schuld daran trägt die deutsche Führungselite, die seit dem Regimewechsel 2014 eine zweifelhafte Rolle in der Ukraine gespielt hat – vor allem bei der Untergrabung des Minsker Abkommens, das eine regionale Autonomie für den Donbass innerhalb einer föderalen Ukraine vorsieht.

Im Grunde genommen waren die deutschen Eliten nicht in der Lage oder nicht willens zu begreifen, dass die Wirtschaft ihres Landes und der Wohlstand der Nation auf den billigen, unbegrenzten Energielieferungen aus Russland und den Potenzialen des wachsenden russischen Marktes für die deutsche High-Tech-Industrie aufgebaut wurden. Die Vögel kommen nach Hause, um zu brüten. Übersetzt mit Deepl.com

M. K. Bhadrakumar ist ein ehemaliger Diplomat. Er war Indiens Botschafter in Usbekistan und der Türkei.

