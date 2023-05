Eye-witness Crimea May 30, 2023: Information Clearing House — ” DV ” — May of this year, we took the long, 27-hour train ride from Moscow to Crimea to see how life is there and what the sentiment of the people are as the US and Ukraine sharpen their threats to “recapture” this peninsula from Russia.

Augenzeuge Krim

Von Dan Kovalik und Rick Sterling

30. Mai 2023



Information Clearing House — “DV” —

Im Mai dieses Jahres nahmen wir die lange, 27-stündige Zugfahrt von Moskau auf die Krim auf uns, um zu sehen, wie das Leben dort ist und wie die Stimmung in der Bevölkerung ist, während die USA und die Ukraine ihre Drohungen zur “Rückeroberung” dieser Halbinsel von Russland verschärfen. Und während wir dort waren, wurden diese Drohungen durch eine Reihe von terroristischen Drohnenangriffen auf der Krim untermauert, die zwar kaum ernsthaften Schaden anrichteten, aber eine Eskalation des US-ukrainischen Angriffs auf die Krim signalisierten.

Trotz dieser Drohungen und Angriffe fanden wir auf dieser historischen Halbinsel am Schwarzen Meer einen wunderschönen, fast idyllischen Ort mit einer florierenden Wirtschaft und einem allgemeinen Gefühl von Wohlstand und Hoffnung vor. Wir fanden auch ein Volk vor, das ganz zufrieden damit zu sein scheint, ein Teil Russlands zu bleiben, so wie es die Krim seit 1783 mit einer kurzen Unterbrechung war.

Während unserer Reise besuchten wir die drei großen Städte Simferopol, Sewastopol und Jalta.

Die Krim hat eine zerklüftete, aber wunderschöne Küstenlinie.

Die Hauptstadt Simferopol

Simferopol ist eine Stadt im Landesinneren mit etwa einer halben Million Einwohnern. Hier befinden sich Universitäten, das Parlament und die Industrie der Krim. Als wir die Stadt besuchten, genossen die meisten Menschen die Feiertage. Wir sahen mehrere Gruppen von Teenagern, die auf der Straße und vor Denkmälern patriotische Lieder sangen. Es ist schwer vorstellbar, dass etwas Vergleichbares in den USA oder Kanada passiert. Der Unterschied mag zum Teil auf die Erziehung zurückzuführen sein, aber er zeigt auch das unterschiedliche Bewusstsein und die unterschiedlichen Erfahrungen. Ungefähr jeder siebte Bürger starb im Zweiten Weltkrieg, so dass jede Familie in der Sowjetunion Familienmitglieder verlor. Der Einmarsch der Nazis und die Besatzung waren schrecklich, real und haben jeden getroffen.

Theaterschüler singen patriotische Lieder auf der Straße, 6. Mai 2023.

In Simferopol trafen wir zwei Frauen, Larisa und Irina, die detailliert beschrieben, was Anfang 2014 geschah. Die Auseinandersetzungen begannen, als eine kleine Gruppe von Ultranationalisten versuchte, die Lenin-Statue im Zentrum der Hauptstadt zu zerstören. Da sie dies als einen Angriff auf ihr sowjetisches und russisches Erbe ansahen, versammelte sich eine viel größere Gruppe und hielt sie auf.

Dann wurden drei Polizisten, die auf der Krim wohnten, bei Maidan-Protesten getötet. Als ihre Leichen nach Hause gebracht wurden, wuchs die Angst, dass die Gewalt in Kiew auf die Krim übergreifen könnte. Freiwillige bildeten Selbstverteidigungsbataillone.

Hunderte von Krimbewohnern fuhren mit gecharterten Bussen nach Kiew, um friedlich gegen das Chaos und die Gewalt auf dem Maidan zu protestieren. Die Gewalt gipfelte in der Ermordung von Polizisten und Demonstranten durch Scharfschützen in von der Opposition kontrollierten Gebäuden am 20. Februar. Die Krimbewohner erkannten, dass friedliche Proteste aussichtslos waren, und fuhren mit den gecharterten Bussen zurück auf die Krim. In der Stadt Korsun wurde der Konvoi von acht Bussen von einer Bande des neonazistischen “Rechten Sektors” angehalten. Dutzende von Menschen wurden verprügelt und sieben Krimianer getötet.

Am 20. Februar 2014 wurden Buspassagiere auf der Krim verprügelt und sieben Menschen getötet.

Am 22. Februar wurde die gewählte ukrainische Regierung gestürzt. Gleich an ihrem ersten Tag an der Macht erließ die Putschregierung ein Gesetz zur Abschaffung des Russischen als Staatssprache. Diese Ereignisse lösten Schock, Angst und den dringenden Wunsch nach einer Wiedervereinigung mit Russland aus. Larisa und Irina zufolge gab es eine große Nachfrage in der Bevölkerung nach einem Referendum über die Abspaltung von der Ukraine.

Das Krim-Parlament stimmte zu und schlug zunächst vor, das Referendum im Mai abzuhalten. Die Bevölkerung verlangte jedoch, dass das Referendum viel früher stattfinden sollte. Larisa erzählt, dass am 27. Februar die russische Flagge über dem Parlament wehte. Sie weiß nicht, wie, aber sie sagt: “Es war wie ein Wunder”. Die Menschen spürten damals, dass Russland die Krim akzeptieren könnte. Plötzlich wehten überall in der Stadt russische Flaggen.

Das Parlament der Krim in der Hauptstadt Simferopol

Die Angst vor Gewalt war immer noch da. Soldaten in grünen Uniformen ohne Abzeichen, die so genannten “höflichen Männer”, tauchten an wichtigen Orten wie dem Flughafen und dem Parlament auf. Es wird allgemein angenommen, dass es sich dabei um russische Spezialeinheiten handelte. Sie wurden von fast allen herzlich willkommen geheißen, und die Ereignisse verliefen ohne Gewalt. Larisa lachte über westliche Journalisten, die das Foto eines Panzers aus dem Zweiten Weltkrieg in einem Park verwendeten, um zu suggerieren, dass russische Panzer in der Hauptstadt seien.

Russland war an dem Referendum nicht beteiligt; es wurde vom traditionellen Wahlrat am 16. März organisiert und durchgeführt. Das Ergebnis war eindeutig: Bei einer Wahlbeteiligung von 83 % stimmten 97 % für den Wiederanschluss an Russland.

Zwei Tage später richtete das Krim-Parlament einen Appell an die Russische Föderation. Zwei Tage später wurde das Abkommen in Moskau unterzeichnet. Larisa und Irina sagen: “Alle waren glücklich”; sie nennen es “Krim-Frühling”.

Museum für Atom-U-Boote

Wir haben viele erstaunliche Orte auf der Krim besucht. In der Hafenstadt Balaklawa besuchten wir ein Museum, das uns an die zunehmende Gefahr eines Atomkriegs erinnerte. Das erstklassige Museum befindet sich an dem Ort, an dem sowjetische U-Boote repariert, umgerüstet und Atomraketen installiert wurden. Der Ort ist ein Tunnel auf Meereshöhe unter einem Berg. Der Tunnel führt vom offenen Schwarzen Meer zum geschützten Hafen von Balaklawa. Unter dem Berg konnten die U-Boote jeden Angriff überstehen und im Bedarfsfall reagieren. Als wir die Ausstellung besuchten, waren auch viele Schulkinder anwesend, die sich über die Gefahren eines Atomkriegs informierten und darüber, wie und warum Russland es für notwendig hielt, seine eigenen nuklearen Kapazitäten zu entwickeln. Die Lehrgrafiken beginnen mit der Tatsache, dass die USA Atombomben auf Japan abgeworfen haben, und warum Russland darauf vorbereitet sein muss, sich zu verteidigen. Heute ist diese Website ein Bildungsmuseum. Wir denken nicht oft über Atomwaffen und die Wahrscheinlichkeit nach, dass sie im Falle eines Krieges zwischen Russland und den USA eingesetzt werden könnten. Das Museum zeigt, dass die Russen dieses Thema sehr ernst nehmen. Russlands aktive nuklear bewaffnete U-Boote befinden sich in Wladiwostok und anderswo.

Atom-U-Boot-Basis unter dem Berg in Balaklawa (heute ein Museum).

Das Tal des Todes

Auf der Fahrt von Balaklawa nach Norden hielten wir an einem Denkmal mit Blick auf ein Tal, das Schauplatz einer wichtigen Schlacht im Krimkrieg von 1854 war. Es wurde in Alfred Tennysons Gedicht “The Charge of the Light Brigade” (Der Angriff der leichten Brigade) verewigt, in dem die britische Kavallerie die eingebetteten russischen Truppen angriff und viele Verluste erlitt. In dem Gedicht heißt es: “Ins Tal des Todes ritten die Sechshundert”. Ein berühmtes Foto, das von einem der ersten Kriegsfotografen aufgenommen wurde, zeigt einen kargen, mit Kanonenkugeln übersäten Hang, der die britischen Angreifer niedermähte.

Der große russische Schriftsteller Leo Tolstoi nahm als Freiwilliger am Krimkrieg teil und dokumentierte selbst seine Erfahrungen in der Schlacht. Ein Krimbewohner sagte uns, als er darauf hinwies, dass die Krim seit langem zu Russland gehört: “Der Krimkrieg war ein russischer Krieg, kein ukrainischer Krieg.”

Heute gibt es in diesen Tälern weidende Schafe und Weinberge mit erstklassigen Weingütern, die mit denen in Napa Valley, Kalifornien, vergleichbar sind. Besucher können wie in Kalifornien Weinproben machen. Der vergangene Krieg und das Blutvergießen scheinen weit weg zu sein.

Sewastopol: Eine besondere Stadt

Weiter nördlich liegt Sewastopol, eine blühende Stadt und der Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Sewastopol ist bekannt als “die sowjetischste Stadt in Russland und die russischste Stadt in der Ukraine”, und sogar das Rathaus trägt noch immer das Hammer-und-Sichel-Emblem an seinen Toren.

Als sich die Ukraine 1991 von der Sowjetunion abspaltete, handelte Russland einen langfristigen Pachtvertrag für den Marinehafen aus. Das russische Militär ist seit 240 Jahren in diesem Hafen stationiert. Neben den russischen Marineschiffen fischen auch Einheimische von den Docks aus. Der Hafen strahlt eine entspannte, lockere Atmosphäre aus, obwohl der Krieg mit der Versenkung des russischen Marineschiffs “Moskva” zu Beginn des Konflikts sehr präsent war.

Tanya stellte uns den ehemaligen sowjetischen und ukrainischen Marinekapitän Sergej vor. Er beschrieb, wie sich viele Matrosen und Offiziere nach der Entscheidung zur Abspaltung von der Ukraine im Frühjahr 2014 für die russische statt für die ukrainische Marine entschieden. Während unseres Besuchs wurde immer wieder betont, dass die Krim seit 1783 russisch ist und die große Mehrheit der Bevölkerung Russisch als Muttersprache hat und sich als Russen betrachtet.

Die Menschen in Russland sind sich des Krieges und des Faschismus sehr bewusst. Sie nennen den Zweiten Weltkrieg den Großen Vaterländischen Krieg. Die Sowjetunion verursachte bei weitem die meisten Verluste an Soldaten der Achsenmächte. Die USA, Kanada und andere Verbündete unterstützten den Krieg mit Truppen und Nachschub, aber es war die Sowjetunion, die die Hauptlast des Krieges trug und die Hauptursache für den Sieg über Nazi-Deutschland war.

Die Krim war ein Hauptziel der Nazi-Achse und Schauplatz einiger der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Trotz heftigen Widerstands wurde die Halbinsel vorübergehend besiegt. Nach 250 Tagen der Belagerung wurde Sewastopol im Juni 1942 von den Deutschen eingenommen. Die Krim wurde 1944 von der sowjetischen Roten Armee zurückerobert.

Diese Geschichte mag erklären, warum die Krimbewohner ultra-nationalistischer Hass-Rhetorik entschieden ablehnend gegenüberstehen und warum sie sich nach dem Sturz der gewählten ukrainischen Regierung im Februar 2014 entschlossen haben, sich wieder mit Russland zu vereinigen.

In Sewastopol besuchten wir das Partisanenmuseum, ein Haus, in dem antifaschistische Krimbewohner den Widerstand gegen die Nazi-Besatzung organisierten. Das Haus hatte einen versteckten Keller, in dem Flugblätter gedruckt wurden und die Partisanen Sabotageaktionen organisierten.

Partisanenmuseum in Sewastopol.

Ein paar Kilometer südlich von Sewastopol befindet sich die Anhöhe, auf der das deutsche Nazikommando seinen Sitz hatte. Sie wurde in eine Gedenkstätte umgewandelt, und während unseres Besuchs am Samstag vor dem 9. Mai, dem Tag des Sieges, gab es neben pädagogischen Ausstellungen und militärischen Vorführungen auch Miniaturpanzer, die von Kindern auf einer 50 Fuß langen Strecke gefahren wurden.

Jalta

In einem Palast in Jalta verhandelten die Staats- und Regierungschefs der USA, des Vereinigten Königreichs und der Sowjetunion über die Einflusssphären in Europa nach der Niederlage der Achsenmächte. Die drei Länder waren im Zweiten Weltkrieg Verbündete, doch nur wenige Jahre später entstand der Kalte Krieg.

Jalta ist eine blühende Touristenstadt. Der Palast, in dem sich Roosevelt, Churchill und Stalin trafen, ist für Besucher geöffnet. Während unseres Besuchs waren die Hotels in Jalta fast ausgebucht, und die Promenade und die Straßen der Stadt waren voll mit Einheimischen und Besuchern. Russen, die früher nach Westeuropa gereist sind, reisen jetzt durch ihr eigenes riesiges Land, und die Krim ist besonders beliebt.

Überlegungen zur Krim

Die Krim ist unglaublich schön und historisch. Heute ist die Lage auf der Krim trotz gelegentlicher Sabotageakte ruhig und einladend.

Nach der Abspaltung der Krim versuchte die Ukraine, die Krimbewohner zu bestrafen, indem sie die Stromzufuhr zur Halbinsel abschaltete. Sie waren fünf Monate lang ohne Strom. Als nächstes blockierte die Ukraine die Frischwasserversorgung.

Trotz dieser feindseligen Handlungen zeigen die Krimbewohner keine Feindseligkeit gegenüber den regulären Ukrainern. Sie sagen: “Sie sind unsere Brüder und Schwestern”. Ukrainisch ist auf der Krim eine Staatssprache, und die Ukrainer werden respektiert. Es gibt Statuen zu Ehren ukrainischer Schriftsteller und Künstler. Viele ukrainische Zivilisten sind auf die Krim gekommen, um dem Krieg zu entkommen.

Sergej sagt, die Krimbewohner seien traurig über den Konflikt in der Ukraine, würden aber langsam und geduldig auf den Sieg hinarbeiten.

Irina sagt: “Selenskyj wird eher den Mond zurückholen als die Krim”. Übersetzt mit Deepl.com

