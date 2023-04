AUKUS Exists To Manage The Risks Created By Its Existence ❖ “NATO exists to manage the risks created by its existence,” Professor Richard Sakwa once wrote in an attempt to articulate the absurdity of the military alliance’s provocative nature on the world stage. At some point Australians must wake up to the fact that this is equally true of AUKUS: we’re told the military alliance exists for our protection, but its very existence makes us less safe.

AUKUS existiert, um die Risiken zu managen, die durch seine Existenz entstehen

Von Caitlin Johnstone

30. März 2023

“Die NATO existiert, um die Risiken zu bewältigen, die durch ihre Existenz entstehen”, schrieb Professor Richard Sakwa einmal in einem Versuch, die Absurdität des provokativen Charakters des Militärbündnisses auf der Weltbühne zu verdeutlichen. Irgendwann müssen die Australier aufwachen und erkennen, dass dies auch auf AUKUS zutrifft: Man sagt uns, dass das Militärbündnis zu unserem Schutz da ist, aber seine bloße Existenz macht uns weniger sicher.

Wie der frühere Premierminister Paul Keating kürzlich in der Australian Financial Review feststellte, hat die Regierung die AUKUS-Allianz und das damit verbundene obszön teure Atom-U-Boot-Geschäft mit allen möglichen Argumenten gerechtfertigt. Zuerst behauptete sie, dass sie unsere eigenen Küsten vor einem chinesischen Angriff schützen soll, dann schwenkte sie zu der Behauptung um, dass sie die Seewege vor einer Blockade durch China schützen soll, nachdem Keating die erste Behauptung vor zwei Wochen im National Press Club demontiert hatte.

Canberra hat sich schwer getan, genau zu erklären, warum China einen unprovozierten Angriff auf Australien oder seine Schifffahrtsrouten starten sollte. Ersteres könnte keinen Nutzen bringen, der die immensen Kosten aufwiegen würde, selbst wenn es gelänge, und letzteres ist absurd, denn offene Handelsrouten machen China überhaupt erst zu einer wirtschaftlichen Supermacht.

Zu unserem Glück haben die Haustiere des Pentagons, die in der jüngsten Propagandaschlacht der australischen Medien für einen Krieg mit China zitiert wurden, genau erklärt, wie die Argumente Canberras lauten. Sie sagen, dass Australien Gefahr läuft, von China angegriffen zu werden, weil die USA Australien benutzen wollen, um China anzugreifen.

Im zweiten Teil der berüchtigten gemeinsamen Kriegspropagandaserie “Roter Alarm” von The Sydney Morning Herald und The Age schrieben die imperialen Spinmeister Peter Hartcher und Matthew Knott Folgendes:

Aber warum sollte China seine begrenzten Ressourcen nutzen, um Australien anzugreifen, anstatt sich ausschließlich auf die Einnahme Taiwans zu konzentrieren? Wegen der strategisch entscheidenden Rolle, die Australien für die Vereinigten Staaten in diesem Konflikt spielen soll.

“Unsere Geographie bedeutet, dass wir für die Amerikaner eine südliche Basis für das sind, was als nächstes kommt”, sagt Ryan. “Das ist es, wie sie uns sehen. Sie wollen unsere Geografie. Sie wollen, dass wir zu gegebener Zeit Stützpunkte für mehrere hunderttausend Amerikaner bauen, wie im Zweiten Weltkrieg.”

Jennings sagt, die Amerikaner würden Taiwan verteidigen, indem sie von Stützpunkten in Australien aus kämpfen.

“Amerika hat eine Strategie, die sich Dispersion nennt, d.h. wenn sich eine Krise andeutet, zieht sich die Luftwaffe aus Guam zurück, die Marinesoldaten aus Okinawa. Und warum? Weil sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie ausgelöscht werden. Woher kommen sie? Sie kommen hierher. Eine Gefahr, über die unsere Regierung sehr besorgt ist, ist, dass das Telefon klingelt und der US-Präsident darum bittet, dass 150.000 Amerikaner bis nächsten Dienstag im Nordterritorium sein sollen.

Ryan sagt, dass bis zu 200.000 US-Soldaten in den Norden Australiens kommen könnten.

Interessanterweise enthält der Artikel auch die in der Mainstream-Presse seltene Feststellung, dass die Präsenz der amerikanischen Überwachungsbasis Pine Gap Australien zu einem legitimen Ziel für Interkontinentalraketen macht:

“Aus unserer strategischen Perspektive ist Entfernung nicht mehr gleichbedeutend mit Sicherheit”, sagt er. In den ersten drei Tagen eines Krieges wäre Peking versucht, australische Militärbasen mit Interkontinentalraketen anzugreifen, um unseren Nutzen in dem Konflikt zu minimieren.

“Wenn China Taiwan ernsthaft militärisch angreifen will, können sie nur dann einen schnellen Erfolg ins Auge fassen, wenn sie präventiv die Einrichtungen angreifen, die eine Bedrohung für sie darstellen könnten. Das bedeutet, dass Pine Gap verschwindet”, sagt er und bezieht sich dabei auf die streng geheime US-amerikanisch-australische Basis im Northern Territory, die die USA zur Aufdeckung von Atomraketenstarts nutzen.

In ihrer Eile, für mehr Militarismus und Brinkmanship zu plädieren, geben diese Kriegspropagandisten zu, was jedem aufmerksamen Beobachter seit langem klar ist: dass das Einzige, was Australien vor China in Gefahr bringt, seine Bündnisse und Abkommen mit den Vereinigten Staaten sind. Der Unterschied zwischen ihnen und normalen Menschen ist, dass sie darin kein Problem sehen.

Andere Lakaien des Imperiums haben ähnliche Eingeständnisse gemacht. In einem kürzlich erschienenen Artikel der Zeitschrift Foreign Policy wird Sam Roggeveen vom Lowy Institute mit den Worten zitiert, dass das AUKUS-Atom-U-Boot-Geschäft es für Australien “fast unmöglich” machen wird, nicht in einen Krieg zwischen den USA und China verwickelt zu werden:

“Wenn man ein Waffensystem baut, das fast speziell für den Einsatz Tausende von Kilometern nördlich von uns entwickelt wurde und das sich perfekt für eine militärische Kampagne gegen China eignet”, so Roggeveen, “dann wird es für Australien im letzten Moment, wenn der Anruf aus dem Weißen Haus kommt – ‘Wollt ihr an diesem Krieg teilnehmen oder nicht?’ – sehr schwierig, ja fast unmöglich sein, Nein zu sagen.”

Die einzige Möglichkeit für China, Australien anzugreifen, besteht darin, dass die Rolle Australiens als militärischer Aktivposten der USA uns zu einem Ziel macht, wenn die USA China angreifen, möglicherweise wegen Taiwan oder einer anderen internen Angelegenheit, die außer den Chinesen niemanden etwas angeht. Man sagt uns, wir seien mit den USA verbündet, um uns zu schützen, aber dieser “Schutz” erinnert mich an einen alten Witz von Willie Barcena:

“Mein Kumpel Tito wollte immer, dass ich einer Gang beitrete. Tito, mit zwei blauen Augen, einem Arm in einer Schlinge und Krücken, sagte: ‘Hey, Willie, warum trittst du nicht der Gang bei? Du bekommst Schutz!'”

Dieser offensichtliche Punkt wird von denjenigen auf den Kopf gestellt, die verzweifelt versuchen, Zustimmung für Militarismus und Imperium zu erzeugen, wie wir kürzlich in einer Folge der ABC-Sendung Q+A gesehen haben, in der der Premierminister von Südaustralien, Peter Malinauskas, den Senator der Grünen, Jordon Steele-John, einen “Isolationisten” nannte (mein Gott, wie ich dieses Wort hasse), weil er AUKUS in Frage gestellt hatte, und sagte, wenn wir angegriffen werden, dann deshalb, weil wir uns nicht schnell genug auf diesem selbstzerstörerischen Pfad bewegt haben.



“Befürchten Sie, dass Südaustralien aufgrund des AUKUS-Abkommens und der Rolle Südaustraliens dabei zu einem Ziel wird?” wurde Malinauskas von Gastgeber Stan Grant gefragt.

“Nein”, sagte Malinauskas. “Denn wenn Australien zur Zielscheibe wird, spricht das dafür, dass wir nicht die Entscheidungen getroffen haben, die wir schon vor langer Zeit hätten treffen sollen, um sicherzustellen, dass wir nicht zur Zielscheibe werden, und der beste Weg, das zu tun, ist, unsere Verteidigungsposition zu verbessern.”

Das ist natürlich Blödsinn. AUKUS hat nichts mit “Verteidigung” zu tun. Man braucht keine Langstrecken-U-Boote, um Australiens leicht zu verteidigende Küsten zu verteidigen, man braucht Langstrecken-U-Boote, um China anzugreifen. Australiens “Verteidigungshaltung” ist eine Angriffshaltung.

Keating führte diesen Punkt in dem bereits erwähnten Auftritt im National Press Club weiter aus, indem er andeutete, dass der eigentliche Plan für diese Atom-U-Boote darin besteht, Chinas nuklear bewaffnete U-Boote auszuschalten, um deren “Zweitschlagskapazität” zu lähmen, d.h. um den USA zu ermöglichen, einen Atomkrieg mit China zu gewinnen. Keating äußerte sich wie folgt, nachdem er argumentiert hatte, dass viele Kurzstrecken-U-Boote ein viel besseres Mittel zur Verteidigung der australischen Küste seien als einige wenige, wesentlich teurere nukleare Langstrecken-U-Boote:

“Das ist die bessere Verteidigungspolitik für Australien, als sich mit den Amerikanern dort oben in den seichten Gewässern der chinesischen Küste zusammenzutun und zu versuchen, alle chinesischen Atomwaffen mit einem Schlag auszuschalten – sehen Sie, Sie wissen das, Phil, oder Sie wissen das vielleicht – die Chinesen haben in ihrem Luft-See-Schlachtplan vor acht oder zehn Jahren die Frage gestellt, ob sie alle chinesischen Atomwaffen mit einem Schlag ausschalten könnten. Und die Leute bezweifeln, dass dies möglich ist, dass man die Standorte finden und sie ausschalten kann.

“Die großen Staaten haben U-Boote in tiefen Gewässern, die dieselben Atomwaffen tragen, aber nicht angreifbar sind – das nennt man Zweitschlagsfähigkeit. Was die Amerikaner versuchen, ist, den Chinesen die Zweitschlagskapazität zu verweigern, und wir wären die Trottel da oben, die ihnen helfen. Wir werden da oben stehen und sagen: “Oh nein, wir werden unsere Boote in den flachen Gewässern Chinas in Gefahr bringen.”

Hören Sie also auf, davon zu schwafeln, dass AUKUS irgendetwas mit der Verteidigung Australiens oder seiner Schifffahrtswege zu tun hat oder überhaupt irgendetwas anderes verteidigt als die letzten verzweifelten Hoffnungen des US-Imperiums auf die Sicherung der unipolaren planetarischen Hegemonie.

AUKUS ist keine Verteidigungspartnerschaft, weil es nichts mit Verteidigung zu tun hat, und es ist auch keine Verteidigungspartnerschaft, weil es keine “Partnerschaft” ist. Es ist das US-Imperium, das Australien in den Untergang treibt, zum Nutzen von niemandem außer dem US-Imperium.



AUKUS existiert, um die Risiken zu managen, die durch seine Existenz entstehen, und dasselbe gilt für ANZUS und all die anderen Wege, auf denen unsere Nation in die Funktionsweise der US-Kriegsmaschinerie eingebunden wurde. Wenn man uns sagt, dass unsere Verstrickungen mit der US-Kriegsmaschinerie es uns fast unmöglich machen werden, den Eintritt in einen schrecklichen Krieg zu vermeiden, der unser Land zerstören wird, dann ist die offensichtliche Schlussfolgerung, dass wir uns sofort davon lösen müssen.

Das Problem ist nicht, dass Australiens korrupte Medien behaupten, unser Land müsse den USA in einen Krieg mit China folgen, das Problem ist, dass sie mit ziemlicher Sicherheit Recht haben. Die australischen Medien sind nicht kriminell, weil sie uns sagen, dass die USA uns in einen Krieg von unvorstellbarem Ausmaß ziehen werden; das ist einfach die Wahrheit. Nein, die australischen Medien sind kriminell, weil sie uns sagen, dass wir das einfach akzeptieren und uns mit dem Gedanken anfreunden müssen.

Nein. Auf keinen Fall. Dieser Krieg darf nicht stattfinden. Er darf nicht stattfinden. Wir können nicht mit einem nuklear bewaffneten Land in den Krieg ziehen, das gleichzeitig als unser wichtigster Handelspartner unsere Wirtschaft stützt. Wir müssen alle Allianzen zerfetzen, die es zu zerfetzen gilt, alle Mächte verärgern, die es zu verärgern gilt, die US-Truppen aus dem Land werfen, aus dem Commonwealth austreten, Assange nach Hause bringen, wo er hingehört, und eine echte Nation werden. Übersetz mit Deepl.com

