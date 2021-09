Nur Diktaturen handeln nach diesem Muster der “Kollektiven Bestrafung”. Sippenhaft ist ein übles Handeln, aber als Widerständler auszubrechen aus dieser z.T. über 20 Jahre langen Haft, ist eine Heldentat! Dazu noch das vielgepriesene Sicherheitssystem zu überwinden und die Häscher düpiert zu haben, ist grandios. Die Mütter haben allen Grund stolz zu sein auf ihre Söhne.



https://www.middleeasteye.net/news/israel-jailbreak-palestinian-families-escaped-prisoners-fear-their-lives

Israelische Streitkräfte verhaften Familienmitglieder in einer Kampagne der “kollektiven Bestrafung”, während die Fahndung weitergeht

Ich war so glücklich, als ich die Nachricht hörte, aber ich bleibe besorgt… bis ich Nachrichten höre, die mich beruhigen, dass es ihm gut geht”, sagt die Mutter von Munadil Nfeiat im Haus der Familie in Jenin, 7. September 2021 (MEE/Shatha Hanaysha)

Ausbruch aus israelischen Gefängnissen: Familien fürchten um das Leben entkommener palästinensischer Gefangener



Von Shatha Hanaysha

in Jenin, Besetztes Westjordanland

8. September 2021

Seit ihre Söhne am Montag aus dem israelischen Hochsicherheitsgefängnis Gilboa geflohen sind, haben die Familien der sechs palästinensischen Gefangenen kaum geschlafen und fürchten um das Leben ihrer Angehörigen.

Seit Mittwochmorgen sind bereits mehrere Familienmitglieder verhaftet worden, was der Palästinensische Gefangenenclub als “kollektive Bestrafung” und als Versuch bezeichnet, Druck auf die Ausbrecher auszuüben.

Die sechs ehemaligen Häftlinge sind aus dem Gilboa-Gefängnis im Norden Israels ausgebrochen, nachdem sie vom Boden ihrer Zellentoilette aus ein Loch gegraben hatten, um zu den Gängen zu gelangen, die beim Bau des Gefängnisses entstanden waren, so Arik Yaacov, der Nordkommandant des Israelischen Strafvollzugsdienstes (IPS).

Nach Angaben des israelischen Rundfunks wurde der Tunnel über mehrere Monate hinweg gegraben.

Erst bei der morgendlichen Häftlingszählung entdeckten die israelischen Gefängnisbehörden die Flucht.

Berichten zufolge handelt es sich bei den Entflohenen um Zakaria Zubeidi, den ehemaligen Kommandeur der al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, sowie um Mahmoud Abduallah Ardah, Mohamed Qassem Ardah, Yaqoub Mahmoud Qadr, Ayham Nayef Kamanji und Munadil Yaqoub Nfeiat, allesamt Mitglieder der al-Quds-Brigaden, dem militärischen Flügel der Bewegung Islamischer Dschihad.

Nach israelischen Angaben wurde am frühen Montagmorgen eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet, bei der die israelischen Behörden Hunderte von Polizisten und Drohnen einsetzten.

Es ist noch nicht bekannt, ob die Gefangenen die Stadt Dschenin erreicht haben.

Ich bin stolz auf ihn

Familienangehörige der Gefangenen, die mit Middle East Eye in Dschenin sprachen, äußerten gemischte Gefühle von Stolz und Angst.

Nidal, der Bruder von Munadil Nfeiat, sagte, sie seien mit der Nachricht aufgewacht, dass sechs palästinensische Gefangene – darunter sein Bruder – aus dem israelischen Gefängnis geflohen seien.

“Mein Bruder hat insgesamt sechseinhalb Jahre im Gefängnis verbracht. Seit seiner letzten Verhaftung sind eineinhalb Jahre vergangen, und bis heute wurde keine Anklage gegen ihn erhoben”, sagte er.

Ich habe ihn schon zu lange nicht mehr besucht oder seine Stimme am Telefon gehört, ich vermisse ihn so sehr, und ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Ich habe Angst und mache mir Sorgen um ihn”.

– Mutter von Munadil Nfeiat, dem entkommenen Gefangenen

“Wir haben [die Nachricht] aus den Medien erfahren. Wir hoffen, dass Gott alle sechs Gefangenen beschützen wird.”

Nfeiat, 26, stammt aus Ya’bad, südwestlich von Jenin, und war seit 2019 ohne Anklage in Haft.

Am Mittwoch nahmen die israelischen Streitkräfte seinen Vater zum Verhör fest, ließen ihn aber Stunden später wieder frei.

Nfeiats Mutter sagte gegenüber MEE, dass sie nicht mehr schlafen könne, seit sie die Nachricht über ihren Sohn gehört habe, und dass sie sich weigere, zu essen oder zu trinken, bis sie sicher sein könne, dass er in Sicherheit sei.

“Ich habe ihn schon zu lange nicht mehr besucht oder seine Stimme am Telefon gehört, er fehlt mir so sehr, und ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Ich habe Angst und mache mir Sorgen um ihn”, fügte sie hinzu.

“Er ist ein netter junger Mann, der gerne Menschen hilft. Seine Freunde und Nachbarn lieben ihn. Was er getan hat, ist eine Sache des Stolzes, ich bin stolz auf ihn, denn nicht jeder kann tun, was er getan hat”.

Obwohl Nfeiats Familie froh ist, dass ihr Sohn aus dem Gefängnis entkommen ist, befürchten sie, dass die israelischen Streitkräfte ihn töten könnten.

“Ich war so glücklich, als ich die Nachricht hörte, aber ich bleibe besorgt, dass die Besatzung ihn töten könnte, bis ich eine Nachricht höre, die mich beruhigt, dass es ihm gut geht”, sagte seine Mutter.

Seit fast 20 Jahren im Gefängnis

Nach dem Ausbruch aus dem Gefängnis hat der israelische Geheimdienst Mitglieder der Familie des 35-jährigen Ayham Kamanji aus dem Dorf Kafr Dan vorgeladen.

Kamanji war seit 2006 inhaftiert und wegen der Tötung eines israelischen Siedlers und der Teilnahme an anderen bewaffneten Aktivitäten gegen israelische Ziele zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Nachdem sie in das israelische Militärlager in Salem bei Dschenin gerufen worden waren, wurde seine Familie zu seiner Flucht befragt und gefragt, ob sie irgendwelche Informationen über ihn hätten, die dem israelischen Geheimdienst helfen könnten, ihn zu finden.

“Sie haben mich und meinen Sohn Majd vorgeladen und uns über unseren letzten Besuch bei Ayham im Gefängnis befragt, worüber wir gesprochen haben und welche Themen wir diskutiert haben”, sagte Fuaad Kamanji, Ayhams Vater, gegenüber MEE.

“Sie fragten mich auch, mit wem Ayham nach seiner Flucht Kontakt aufnehmen könnte und an wen er sich wenden würde. Sie fragten nach seinen Beziehungen außerhalb des Gefängnisses.”

Laut Fuaad drohte der israelische Geheimdienst der Familie mit Strafe, falls sie Informationen verheimlichen oder ihrem Sohn während der Suchaktion helfen würde.

Nach Angaben von Fuaad drohte der israelische Geheimdienst der Familie mit Strafe, falls sie Informationen verheimlichen oder ihrem Sohn während der Durchsuchungsaktion Hilfe leisten würde.

“Ich habe ihnen gesagt, dass unser Sohn Ayham vor fast 20 Jahren festgenommen wurde und dass sich das Leben seither sehr verändert hat. Wohin würde er gehen? Und an wen würde er sich wenden? Selbst wenn er ins Dorf käme, würden die Leute ihn vielleicht nur aufgrund der [im Internet kursierenden] Fotos erkennen, aber er würde niemanden erkennen.”

ayham

Ein Porträt von Ayham Kamanji in seinem Familienhaus im Dorf Kafr Dan, in der Nähe von Jenin im Norden des besetzten Westjordanlands, am 7. September 2021 (MEE/Shatha Hanaysha)

Fuaad sagte gegenüber MEE, dass die Familie Kamanji ständig in Sorge ist, dass ihr Sohn von den israelischen Streitkräften getötet wird.

“Jedes Mal, wenn mein Telefon klingelt, haben wir Angst, dass wir schlechte Nachrichten erhalten”, sagte er.

Frühere Fluchtversuche

Der freigelassene palästinensische Gefangene Maher al-Akhras, der seit seinem 18. Lebensjahr insgesamt mindestens fünf Jahre lang von den israelischen Behörden inhaftiert wurde, war während seiner Verwaltungshaft Zellengenosse einiger der Ausbrecher.

Er sagte gegenüber MEE, dass die israelischen Gefängnisbehörden dazu neigten, einigen der Ausbrecher strengere Beschränkungen aufzuerlegen, weil sie bereits mehrere Fluchtversuche unternommen hatten.

“Sie waren immer mit dem Gedanken an eine Flucht beschäftigt”, sagte er.

Sie waren immer mit dem Gedanken an eine Flucht beschäftigt”.

– Maher al-Akhras, ehemaliger Häftling

“Ich habe noch nie jemanden wie diese jungen Gefangenen gesehen; sie waren barmherzig zu allen Gefangenen, sehr nett zu allen. Sie waren menschlich und halfen jedem Gefangenen, der einer politischen Gruppierung angehörte”.

Al-Akhras fügte jedoch hinzu, dass die Ausbrecher stur und aggressiv gegenüber ihren Gefängniswärtern waren.

“Sie waren unnachgiebig und sehr stark, so dass die israelische Gefängnisverwaltung sie als Gefangene betrachtete, mit denen man rechnen musste”, fuhr er fort. “Diese jungen Männer versuchten mehrmals zu fliehen und gruben mehrere Tunnel, aber es gelang ihnen nicht, so dass die Gefängnisbehörden ihnen weitere Beschränkungen auferlegten.”

Laut al-Akhras schenkte die israelische Gefängnisverwaltung den sechs Gefangenen besondere Aufmerksamkeit, wenn sie die Gefängnisärzte zu medizinischen Untersuchungen aufsuchten, und verhängte strenge Einschränkungen für den gesamten Bereich, in dem sich ihre Zelle befindet.

“Sie haben den gesamten Bereich, in dem sich die sechs Gefangenen aufhielten, mit strengen Auflagen belegt und Wachen eingesetzt”, sagte er.

“Sie haben immer darüber nachgedacht, wie sie ihre Freiheit erlangen könnten, und haben sich nie auf Tauschgeschäfte verlassen. Sie haben sich immer auf sich selbst verlassen und die Augen vor dem Jahrhundertabkommen verschlossen”, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die Normalisierungsabkommen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten im vergangenen Jahr. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...