Ausladung eines Philosophen

Wenn heute in Berlin der elfte Kongress der Gesellschaft für Analytische Philosophie (GAP), eine der größten Fachgesellschaften in Europa, beginnt: Thema “Philosophie der Öffentlichkeit”, dann wird Gründungsmitglied Emeritus Georg Meggle weil ausgeladen, nicht dabei sein. Sein Vergehen, den “Krefelder Appell” zu unterschreiben.



Soviel zur Öffentlichkeit, Meinungsfreiheit und demokratischen Verständnis der Philosophen, was für ein Armutszeugnis.



Auch seine lobenswerte Auseinandersetzung mit dem Boykott Sanktionen BDS Begriff, bescherte ihm eine Ausladung seines Salzburger Seminars zur “Ethik des Boykotts”.



Soviel zur Debatten Kultur, Meinungsfreiheit und Freiheit der Lehre in Deutschland. Seien wir froh, dass es noch engagierte und mutige Philosophen, wie Georg Meggle gibt.

Evelyn Hecht-Galinski

Ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben dafür geben, daß Sie Ihre Meinung frei aussprechen dürfen. Voltaire

3. September 2022

Gesellschaft für Analytische Philosophie

Der Vorstand

Erklärung zur Ausladung von Georg Meggle

Die Gesellschaft für analytische Philosophie richtet vom 12. bis zum 15. September 2022 an der Hum–

boldt–Universität Berlin den internationalen Kongress »Philosophie und Öffentlichkeit – Philosophy

and the Public« aus. Der Kongress wird mit einem Vortrag von Tim Henning (Mainz) und einer daran

anschließenden Podiumsdiskussion zum Thema »Wissenschaftsfreiheit und Moral« eröffnet. Neben

Tim Henning und Elif Özmen (Gießen) war Georg Meggle (Leipzig/Kairo) als Gast dieses Podiums vor–

gesehen.

Vor wenigen Tagen ist der Vorstand der GAP darauf aufmerksam geworden, dass Georg Meggle als

Erstunterzeichner den Appell »Den Kriegstreibern in den Arm fallen« unterstützt hat, der unter ande–

rem die Verschwörungstheorie des »Great Reset« propagiert: Hinter »der ›Impf‹–Kampagne« stehe

eine Strategie des »Forums der Superreichen«, durch die »der Kapitalismus über einen gezielten Zu–

sammenbruch und einen ›Neustart‹ auf eine noch perversere Stufe gehoben werden soll«. Der Politik

wird vorgeworfen, »unter dem Deckmantel der Pandemie–Bekämpfung Milliarden Menschenleben

zu gefährden und die Überlebenden einer Totalkontrolle zu unterwerfen«.

Dieses Pamphlet hat Georg Meggle zu unserer Bestürzung nicht nur in seinem eigenen Namen, son–

dern mit dem Zusatz »Ehrenpräsident der Gesellschaft für Analytische Philosophie« unterschrieben.

Als die Einladung an Meggle vor geraumer Zeit erging, war seine Unterzeichnung des Appells nicht

absehbar. Nun hat der Vorstand beschlossen, die Einladung an Meggle zur Teilnahme am Eröffnungs–

podium des Kongresses zurückzunehmen. Die Entscheidung haben wir in Ausübung unserer Wissen–

schaftsfreiheit als einladende Institution aus zwei Gründen getroffen:

(1) Wir halten es für unangemessen, das Eröffnungspodium eines wissenschaftlichen Kongresses mit

einer Person zu besetzen, die eine krude Verschwörungstheorie wie die Great Reset–Theorie unter–

stützt. Eine solche Theorie zu propagieren widerspricht den epistemischen Standards, für die die GAP

als Fachgesellschaft steht. Es ist auch dem Signal entgegengesetzt, das wir mit der Auftaktveranstal–

tung des Kongresses aussenden möchten: zu zeigen, dass man auch über kontroverse Themen sach–

lich und unter Berücksichtigung der Beleglage diskutieren kann.

(2) Thema des Podiums »Wissenschaftsfreiheit und Moral« sind ziemlich spezifische Fragen: Kann es

legitim sein, wissenschaftliche Positionen mit moralischen Gründen zu kritisieren? Gibt es solche legi–

timen Gründe, die nicht mit der Freiheit der Forschung und Lehre konfligieren? Mit der Unterzeich–

nung des genannten Appells hat Georg Meggle eine Position bezogen, die auf dem Podium nicht un–

widersprochen bleiben könnte. Die Moderatorin müsste eine Einordnung der Einladung Meggles im

Lichte seiner Unterstützung des Appells vornehmen, die anderen Podiumsgäste müssten sich dazu

verhalten. Damit würde sich der Fokus des Podiums völlig verschieben. Die Kongressleitung sieht

nicht, wie sie den geplanten thematischen Zuschnitt der Veranstaltung unter diesen neuen Bedingun–

gen gewährleisten könnte.

Eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit Georg Meggles entsteht durch die Ausladung nicht. Die

grundgesetzlich geschützte Freiheit von Forschung und Lehre begründet keinen Anspruch darauf, bei

einer bestimmten Veranstaltung zu sprechen.

Georg Meggles Verdienste um die analytische Philosophie in Deutschland bleiben unbestritten und

unberührt.

