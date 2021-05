Roaming Charges: Back to the Future in Gaza – CounterPunch.org It’s been said many times but unfortunately can’t be said often enough that the conflation of criticism of Israeli atrocities with anti-semitism is a deliberate tactic even though it demeans the toxicity of real anti-semitism.



Auslandskosten : Zurück in die Zukunft in Gaza

von Jeffrey St. Clair



28. Mai 2021

Bild: IDF-Aufnahmen eines Luftangriffs auf Gaza.

+ Die vergangenen zwei Wochen in Gaza waren eine kritische Zeit für Menschen mit Gewissen. Es war einer dieser historischen Momente, die offenbaren, woraus Menschen gemacht sind, und es lohnt sich, einen Moment darüber nachzudenken, wer was wann und wo gesagt hat. Wer hat sich während der ersten Vertreibungen in der Nachbarschaft von Sheikh Jarrar geäußert, wer hat sich geäußert, als die ersten Raketen in Gaza einschlugen, wer hat sich geäußert, als ein Flüchtlingslager getroffen wurde, als Wohngebäude in Schutt und Asche gelegt wurden, wer hat gewartet, bis das AP/Al Jazeera Gebäude ins Visier genommen wurde, wer hat sich geweigert, auf den Köder hereinzufallen, beide Seiten zu beschuldigen? Ich frage das, weil meine Erinnerungen an die frühen Tage des Afghanistankrieges noch frisch sind, als die Stimmen der Opposition so wenige waren, als diejenigen von uns, die sich zu Wort meldeten, als Verräter und Beschwichtiger der Terroristen geteert wurden, als viele ihre Jobs verloren, ihre Auftritte als Schriftsteller und Musiker, ihre feste Stelle als Dozent, ihre Freunde und Liebhaber. Ich denke darüber nach, wie einige der Leute, die jetzt als populäre Stimmen der “Anti-Kriegs”-Bewegung herumstolzieren, wie Glenn Greenwald, sowohl den Afghanistan- als auch den Irak-Krieg unterstützt haben. Ich bin natürlich froh, dass sie umgestiegen sind. Aber ich vertraue den Leuten, die von Anfang an dabei waren, die keine Berge von zivilen Leichen und eine allmähliche Veränderung der öffentlichen Meinung brauchten, um ihre Meinung zu ändern. Das ist zum Teil kritisch, weil die Konsequenzen für den Ruf, Israel zu kritisieren, sehr gefährlich sind, und auch, weil die letzten zwei Wochen nur eine hypergewalttätige Phase des Gaza-Krieges waren, die schon vor dem Raketenhagel stattfand und morgen und nächste Woche und nächsten Monat weitergehen wird, wenn die täglichen Demütigungen, Vertreibungen, Schläge, Verhaftungen und Tötungen außerhalb des Rampenlichts der Medien stattfinden. Und wer wird sich dann noch zu Wort melden? Und was werden sie sagen?

+ Der nächste Krieg gegen Gaza ist der aktuelle Krieg gegen Gaza und der vergangene Krieg gegen Gaza.

+ Es sind zwei Kriege, die gegen die Palästinenser geführt werden. Der eine ist ein offener Krieg, der von Israel für seine eigenen expansionistischen Ziele geführt wird. Israel kümmert sich nicht um seinen Ruf. Es macht ihm nichts aus, als Tyrann wahrgenommen zu werden. Es mag es sogar bevorzugen.

Der andere Krieg ist ein versteckter Krieg, der von den USA für ihre eigenen geopolitischen Ziele unterstützt und finanziert wird. Die USA müssen im Schatten bleiben, vor allem um ihre Rolle in den periodischen “Friedensabkommen” zu bewahren, die mehr und mehr palästinensisches Gebiet an Israel abtreten im Austausch für eine Pause im Gemetzel. Aber dieses Mal, als die Bombardierung weiterging und die weltweite Empörung durchsickerte, wurde die unterstützende Rolle der USA entlarvt, wie Nosferatu, der in die ersten Strahlen der Morgendämmerung gezogen wurde.

Und so reiste Tony Blinken nach Jerusalem, um ein Ritual der Versöhnung zu inszenieren und sogar das Büro des US-Konsulats mit den Palästinensern wieder zu öffnen (trotz ominöser Warnungen vor den “Risiken” auf der redaktionellen Seite der New York Times). Dennoch weigerte sich Blinken demonstrativ, sich mit Vertretern der Hamas zu treffen, als wolle er Israels Bestreben, die gegenwärtige Regierung von Gaza, so wie sie ist, zu vertreiben, diplomatisch legitimieren.

Die USA haben die Zerstörung des Gazastreifens finanziert und bieten nun an, seinen Wiederaufbau zu finanzieren, in einem Zyklus von Boom und Staub, der seit Jahrzehnten andauert. Doch es ist klar, dass das Angebot der US-Hilfe nur ein weiterer faustischer Handel ist, bei dem das Außenministerium die Bedingungen diktiert. Nur der Wiederaufbau kommt mit Bedingungen. Die Lieferungen von stadtzerstörenden Waffen nach Tel Aviv sind strikt nach eigenem Ermessen zu verwenden, oder dem Fehlen davon.

+ Unvermeidlich wird die politische Gegenreaktion auf die jüngsten Raketenangriffe auf Gaza nicht gegen Israel sein, sondern die Proteste *gegen* Israel, die als “antisemitisch” bezeichnet und als Rechtfertigung für die nächste Runde akademischer und politischer Säuberungen, Pressezensur und, ja, Bombardierungen verwendet werden.

+ Es wurde schon oft gesagt, aber leider kann man es nicht oft genug sagen, dass die Verquickung von Kritik an israelischen Gräueltaten mit Antisemitismus eine bewusste Taktik ist, auch wenn sie die Giftigkeit des echten Antisemitismus herabsetzt. Man hat fast das Gefühl, dass, wenn es den Antisemitismus nicht gäbe, es Israels strategischem Interesse dienen würde, ihn in die Welt zu bomben, als eine Art permanentes Schutzschild gegen die öffentliche Empörung über seine Menschenrechtsverbrechen.

+ In 11 Tagen hat die IDF das Zentrum von Gaza-Stadt härter bombardiert als die gesamte 53-tägige Militäroperation von 2014.

+ Eine explizitere Befürwortung der Apartheid könnte Biden nicht abgeben. Es wäre, als würde er sagen, dass es keinen Frieden im südlichen Afrika geben wird, bis der Rest der Welt Südafrika als unabhängigen Staat für Weiße anerkennt. Wenigstens nannte er Israel nicht die “einzige Demokratie des Nahen Ostens”.

+ Natürlich ist Michael Oren, der ehemalige israelische Botschafter in den USA, der Typ, der einmal behauptete, dass Obamas Annäherung an die muslimische Welt in seinen “Vater-Verlassenheits-Problemen” verwurzelt sei.

+ Hier spielt Bernie seine übliche Rolle, die Linken zu züchtigen. Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat gerade einen großen Bericht herausgegeben, der dokumentiert, wie sie die Definition von Apartheid erfüllt…

+ In einem Interview des israelischen Senders Channel 12 mit Piloten, die an der Sprengung von 9 Wohntürmen in Gaza beteiligt waren, bezeichnete ein Pilot die Luftangriffe als “einen Weg, die Frustration der Armee abzulassen…”

+ Unter dem Deckmantel eines Waffenstillstandes treibt die israelische Polizei Hunderte von palästinensischen Demonstranten und Friedensaktivisten zusammen und hält sie unter den unheimlichen “Sonderhaft”-Befehlen fest, die in der Vergangenheit so viele Palästinenser weggesperrt haben, viele von ihnen Teenager. Sie haben die Massenverhaftungen zynisch “Operation Recht und Ordnung” genannt. Ein Palästinenser witzelte, dass das nächste Bombardement in Gaza Operation Crush Antisemitism (Zerschlagung Antisemitismus) heißen wird.

+ Es ist aufschlussreich zu sehen, wie sehr sich Israel über die Jahre von jeder ernsthaften internationalen Untersuchung seiner Kriegsverbrechen abgeschottet hat, hauptsächlich dank der Intervention der USA und der EU-Staaten…

+ Nur wenige Länder verstehen Teilung, Besatzung und Annexion so gut wie Irland, was wahrscheinlich erklärt, warum das irische Parlament, der Dail, dafür stimmte, Israels “De-facto-Annexion” von palästinensischem Land zu verurteilen, was die erste Verwendung dieses Ausdrucks durch eine EU-Regierung in Bezug auf Israel war.

+ Alle Politik ist “performativ” (eines meiner neuen Lieblingswörter), aber einige Performances haben längere Laufzeiten als andere. In der am wenigsten überraschenden Show-Schließung der Woche, beendete St. Bernard leise, vor Menendez und dem Rest des Israel-Blocks im Senat nachgebend, seinen Versuch, Bidens Waffenverkaufspaket an Israel zu stoppen.

+ Die Online-Disziplinierung und Bestrafung von Prominenten, die sich kritisch zu Israels Kriegsverbrechen äußern, ist ein zentrales Merkmal, um ihnen die Kontrolle über die Erzählung dessen, was in Palästina geschieht, zu entreißen. Innerhalb weniger Stunden machte Mark Ruffalo eine Behauptung, dass Israel in Gaza “Völkermord” begeht. Das sorgte für Schlagzeilen und Gegenwind. Ruffalo verwelkte unter der orchestrierten Wut, wie schon viele vor ihm. Er widerrief und sein Widerruf erntete noch größere Schlagzeilen. Aber er hat nicht nur widerrufen. Ruffalo geißelte auch Palästinenser und Unterstützer der palästinensischen Befreiung dafür, dass sie sachlich begründete und rechtlich zutreffende Begriffe wie “Apartheid” und “Völkermord” verwendeten, um Israels Angriff auf Gaza zu beschreiben. Auf diese Weise wurde Ruffalo von einem Kritiker zu einem hochrangigen Vertreter genau der Kraft, die er gerade angeprangert hatte. (Siehe meine Kommentare zu Thomas Mann weiter unten.)

+ Es gibt eine Unsicherheit im Herzen des amerikanischen Liberalismus, einen Mangel an Vertrauen in seine eigenen erklärten Überzeugungen.

+ Stellen Sie sich vor, dass es Ihnen verboten ist, das Wort “Israel” bei der Arbeit zu verwenden, wenn Ihre Arbeit darin besteht, über die Politik des Nahen Ostens zu berichten…. “CBC News Toronto Executive Producer Laura Green … fügte hinzu, dass es gute Praxis ist, ‘die Verwendung von Palästina umgangssprachlich in unserem eigenen Austausch zu vermeiden’, um das Risiko zu verringern, dass jemand ‘es versehentlich in etwas schreibt oder sagt, das veröffentlicht oder gesendet wird.'”

+ Effacedbook schlägt wieder zu… Facebooks KI-Algorithmen jagen und blockieren die Beiträge von pro-palästinensischen Aktivisten mit dem gleichen unerbittlichen zensorischen Eifer, den sie einst gegen BLM-Aktivisten einsetzten.

+ Die Entscheidung der Lehrergewerkschaft des San Francisco Unified School District, eine Resolution zu verabschieden, die die BDS-Bewegung gegen Israel unterstützt, muss ein Schlag sein, wenn man bedenkt, wie viel Widerstand es gab.

+ Und sie wird wahrscheinlich Bestand haben. Als Reaktion auf eine Klage der Journalistin Abby Martin hat ein Bundesrichter gerade entschieden, dass das Anti-BDS-Gesetz von Georgia verfassungswidrig ist.

+ Die Zahlen von Gallup zeigen, dass 53 Prozent der Demokraten jetzt dafür sind, mehr Druck auf Israel auszuüben, ein Sprung von 10 Punkten seit 2018, weshalb Israel verzweifelt versucht, alle seine Kritiker als Antisemiten zu teeren.

+ Unterdessen ist die Unterstützung für Israel unter jungen evangelikalen Christen in den USA seit 2018 stark gesunken: von 75% auf 33%. Fast die Hälfte der Evangelikalen im Alter von 18-29 Jahren sagen, dass sie jetzt die Gründung eines palästinensischen Staates befürworten…

+ Der AP-Redakteur, der Emily Wilder dafür gezüchtigt hat, “Black Lives Matter” in ihrer Twitter-Bio zu haben, ist der schlimmsten Art von journalistischer Voreingenommenheit schuldig, der Art, die ihre Vorurteile hinter einem Mantel der “Objektivität” versteckt.

+ Ich hoffe, dass einige der 180.000 Menschen, die Anfang dieser Woche in London auf die Straße gingen und den größten pro-palästinensischen Protest der Stadt veranstalteten, vor dem Hauptquartier der Labour-Partei kampierten und sie auf die lauteste Art und Weise wissen ließen, wie verwerflich sie geworden sind…

+ Israels Bombardierung des Gazastreifens erwies sich als willkommene Ablenkung für Biden vom totalen Zusammenbruch seiner innenpolitischen Agenda…

+ Gerade wenn man denkt, dass die Biden-Administration in einer Woche nicht noch tiefer sinken kann, überraschen sie einen, indem sie genau das tun… “Biden erneuert Trumps Entschlossenheit, dass Kuba bei Antiterrorismus-Bemühungen ‘nicht kooperiert’.”

+ “Eilig!” Mitch’s plötzliche Sorge um die Rechte der Frauen ist rührend…

+ Was Sie statt eines nationalen Gesundheitssystems bekommen: 634 Milliarden Dollar für die Aufrüstung des US-Atomwaffenarsenals.

+ Kamala Harris tauchte diese Woche wieder mit Versprechungen von “Investitionsabkommen” für zentralamerikanische Länder auf. Vielleicht sollten die USA erst einmal mit den ganzen Putschversuchen aufhören…?

+ Irgendetwas muss passieren: Der durchschnittliche Verkaufspreis für ein Haus in den USA hat ein Allzeithoch von 341.600 Dollar erreicht. Die Hauspreise sind landesweit um 19,1 % gestiegen, ein weiterer Rekord.

+ Hier macht Biden seine übliche Masche mit den Gewerkschaften und der Mittelklasse, obwohl seine neoliberale Wirtschaftspolitik beides immer weiter ausgehöhlt hat. Als Einschränkung bemerkt er, dass er kein Problem damit hat, wenn jemand “eine Million Dollar” verdient… Für einen “Mann-ist-er-aus-der-Rolle”-Moment erinnert mich das an Poppy Bush im Lebensmittelladen, der sich über die magische Zauberei des Preisscanners wundert.

+ 6: die Anzahl der Tage im Jahr 2021, an denen die Polizei niemanden getötet hat.

+ 937: die Anzahl der Menschen, die von der Polizei getötet wurden, seit die Polizei George Floyd getötet hat.

+ Wie viele Unterlassungserklärungen muss der Geist von James Baldwin schicken, bevor Sie aufhören, ihn zu zitieren?

+Sag mal, bist du nicht derselbe Typ, der die NBA-Spieler nach dem Polizistenmord an Jacob Blake dazu gebracht hat, ihren Streik zu beenden?

+ Die Budget-Falken der Washington Post kreisen wieder und bieten Biden Ratschläge an, wie er “Milliarden von Dollar sparen” könnte. Scheiß auf das “Sparen”. Finden Sie bessere Wege, es auszugeben. Und geben Sie mehr davon aus. Viel mehr, auch wenn Sie das Zeug drucken müssen…

+ Was es brauchte, damit Little Ben vom Marjorie Taylor Greene-Zug abspringt. (Keine Sorge, sie hat wahrscheinlich immer noch Netanyahu.)

+ Marjorie Taylor Greene ist das Beste, was den Dems seit dem Überfall auf das Capitol passiert ist. Ihre Eskapaden haben Bidens Rückzug auf die Infrastruktur, die Streichung von Studentenschulden, die Ausweitung von Medicare auf die über 60-Jährigen, die Einführung einer öffentlichen Option, Mieterleichterungen, Mindestlöhne usw. vollständig verdeckt…

+ Wo ist der Impfstoff gegen die systemischen Verheerungen des Kapitalismus? 2020 stiegen die CEO-Gehälter um 16%, während die Arbeitergehälter um 1,8% stiegen.

+ Bidens Entscheidung, trotz seiner endlos wiederholten gegenteiligen Versprechen, keine Schulden für Studentenkredite zu erlassen, kann keine große Überraschung sein. Was haben Sie wirklich geglaubt, was passieren würde? Biden hat seine ganze Karriere lang Schuldeneintreiber vertreten.

+ Das neueste selbstreflexive Angebot der aufgeweckten CIA… (Ein Sieg, der “nie realisiert” wurde, ist CIA-Codesprache für “in den Arsch getreten worden”.)

+ Es gibt nicht viele Vergehen, die die US-Regierung nicht im großen Stil begangen hat und für die sie andere Nationen im Kleinen lächerlich macht. Siehe Tony Blinken über Weißrussland, was in keiner Weise das unerhörte Verhalten von Lukaschenko entschuldigen soll.

+ Ich kaufe nicht, was Le Boulangerie de Clyburn verkauft…

+ Im Jahr 2019 stellten Afroamerikaner 12% der erwachsenen amerikanischen Bevölkerung, aber 33% der Gefängnisinsassen…

+ Gwendolyn Midlo Hall spricht über ihre neu veröffentlichten Memoiren Haunted by Slavery…

+ Ammon Bundy, der legal weder das Gelände des Kapitols von Idaho betreten noch sich im Gebäude aufhalten darf, kandidiert als Gouverneur. Und so wie es aussieht, wird er wahrscheinlich gewinnen…

+ Die seltsamste Sichtweise auf die Schießerei in San Jose bisher (obwohl es noch früh ist): Der pensionierte NYPD-Detective Pat Brosnan auf Fox News: “Sobald das Covid anfängt zu steigen, werden diese feigen Schützen genau im Tandem mit der Anzahl der Impfungen herauskommen. Sie können sicher sein, dass sie wahrscheinlich geimpft wurden.”

+ Die Schlagzeilen der IPSO-Umfrage von dieser Woche drehten sich darum, dass 53 % der Republikaner und 25 % aller Amerikaner glauben, dass Trump immer noch der heimliche Präsident der USA ist. Aber die wirkliche Geschichte ist doch, dass 14% der Menschen sich nicht erinnern können, wen sie 2020 gewählt haben, was ein Zustand politischer Bewusstlosigkeit ist, mit dem ich völlig einverstanden bin…

+ Die High School in Florida hat einige Fotos von Studentinnen bearbeitet, um mehr von ihrer Brust zu verdecken. Wird Matt Gaetz eine Untersuchung durch den Kongress einleiten?

+ Gaetz erwägt Berichten zufolge eine Kandidatur für das Präsidentenamt im Jahr 2024. Warum nicht? Gaetz hat alle Clinton/Trump-Kisten abgehakt: üppiges Haar, Sexualstraftäter, falscher Populist, pathologischer Narzisst. Ich würde sagen, er hat eine Chance.

+ Ist Feinstein vorgibt, senil wie einige Mafia don Flucht Anklage zu sein oder ist die Hirnfäule wirklich so weit fortgeschritten? Feinstein wurde von NBC News’ Sahil Kapur am Donnerstag gefragt, ob ein GOP Verzögerungstaktik auf die 1/6 Kommission würde sie motivieren, die Regel abzuschaffen:

“Ich sehe nicht, dass wir die 60-Stimmen-Schwelle abschaffen. I don’t.” Aber würde sie dafür stimmen, sie abzuschaffen? “Das ist das erste Mal, dass ich es höre. Keiner hat es vorgeschlagen. Keiner hat mit mir darüber gesprochen. Also ist es ein Nicht-Thema.”

+ Die Aufregung um die 1/6 Kommission ist lächerlich. Die Geschichte solcher parteiübergreifenden Untersuchungen ist eine Geschichte des Hin- und Herschiebens, der Ablenkung und der Vernebelung. Denken Sie an die Arbeit der Warren- und der 9/11-Kommission, die Kaninchenlöcher öffneten, in denen Tausende verschwanden und nie zurückkehrten.

+ Es gibt einen beruhigenden Mythos unter den liberalen “guten Regierungs”-Typen, dass Anhörungen und Kommissionen schlechtes Verhalten reformieren werden, das klassische Beispiel sind die Church/Pike Hearings, die den Direktor der CIA entlarvten. Aber ein paar Jahre später führte die neu “reformierte” und gezüchtigte Agentur ihre bisher größte verdeckte Operation in Afghanistan durch, mischte sich in die Wahlen von 1980 ein, missachtete eklatant ein Verbot des Kongresses, die Contras zu finanzieren und leitete Todesschwadronen in ganz Mittelamerika. Es ist fast so, als ob das öffentliche Ritual der Reform der Agentur Deckung gab, um sich in noch mehr bösartigen Unternehmungen zu engagieren. Diese Agenturen sind nicht “reformierbar”. Sie können nur beseitigt werden oder, zumindest, nicht mehr finanziert werden.

+ Ein GOP-Abgeordneter und Lehrer in Kansas namens Mark Samsel wurde beschuldigt, seine Schüler in die Hoden zu treten, eine Tat, die er behauptet, er auf “Anweisungen von Gott durchgeführt.”

Gott sagt zu Samsel: ” Mache mir einen Sohn.”

Und Samsel sagt: “Du willst mich wohl verarschen.”

Gott sagt: “Nein.” Mark sagt: “Was?”

Gott sagt: “Du kannst tun, was du willst, aber… wenn du mich das nächste Mal siehst, rennst du besser weg.”

Mark sagt: “Wo soll ich kicken?”

Gott sagt: “Erst in die rechte Kugel, dann in die andere …”

+ Neue Ausgaben und Übersetzungen der Bibel kommen alle paar Jahre heraus, aber nur wenige von ihnen haben den Mumm, neue Bücher einzufügen, die zwei Jahrtausende nach der ersten Ausgabe geschrieben wurden. Aber die God Bless America Bibel, die sicher ein Bestseller wird, enthält die US-Verfassung neben den Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.

Die B-I-B-E-L

Ja, das ist das Buch für mich

besonders der Teil

der mir direkt ins Herz spricht.

über das Halten der Schwarzen

in Sklaverei…

+ Roxanne Dunbar-Ortiz: “Die Verfassung ist der heilige Text der Zivilreligion, die der US-Nationalismus ist, und dieser Nationalismus ist unerbittlich mit der weißen Vorherrschaft verbunden.”

+ NBC hob die Alarme über die wachsende Bedrohung durch QAnon, indem er eine Umfrage zitiert, die angeblich zeigt, dass “ein-in-fünf Amerikaner” glauben QAnon Verschwörungstheorien. Aber wenn man sich die Umfrage selbst, nur 15% Prozent der Befragten kaufte in Q zentralen Lehrsatz, dass die US-Regierung, Medien und Finanzwelt “von einer Gruppe von Satan-anbetenden Pädophilen kontrolliert werden, die eine globale Kindersexhandel Betrieb laufen.” “15%” entspricht “eins zu fünf” nur, wenn Sie Mathe mit einer Handgranate üben…

+ Ein Bericht des Bulletin of Atomic Scientists berichtet, wie das System der Kohlenstoff-Ausgleiche, das von der Luftfahrtindustrie verwendet wird, um zu behaupten, dass ihre Kohlenstoff-Emissionen “netto null” sind, “ernsthaft fehlerhaft” ist. “Ernsthaft fehlerhaft” ist die feine Art des Bulletin of Atomic Scientists zu sagen: “Total beschissener Betrug.”

+ Wie viele “Kipppunkte” wird ein Planet voraussichtlich ertragen? Nach der neuesten Klimaeinschätzung der World Meteorological Association besteht jetzt eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die globalen Temperaturen innerhalb der nächsten fünf Jahre 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau liegen werden, und diese Wahrscheinlichkeit steigt.

+ Die Arktis erwärmt sich dreimal schneller als der Rest des Planeten und treibt den Anstieg des Meeresspiegels voran, der 300 Millionen Menschen auf der ganzen Welt bedroht, die in Küstengemeinden leben, was natürlich ein Grund ist. Dies ist natürlich ein Grund, warum die Lobby der fossilen Brennstoffe sehr glücklich über die Daten ist, die zeigen, dass 80 Prozent der US-High-School-Schüler nicht einmal ein grundlegendes Verständnis der Wissenschaft haben.

+ Die Biden-Administration unterstützt weiterhin Trumps bösartige Ölgrab-Politik in Alaska. Diese Woche verkündeten sie ihre Unterstützung für ConocoPhillips’ massiv zerstörerisches Willow Öl- und Gasprojekt am North Slope, während Anwälte in Bidens Justizministerium weiterhin die schreckliche Entscheidung des ehemaligen Innenministers David Bernhardt verteidigen, dem Staat Alaska zu erlauben, eine Straße durch die Izembek-Wildnis zu bauen. Diese Entscheidungen sind alle Bidens, keine Arm-Twisting oder Kuhhandel mit Mitch oder Manchin.

+ Eine neue Studie schätzt, dass es den Staat New Mexico 8,3 Milliarden Dollar kosten könnte, die Abfälle zu beseitigen, die an Öl- und Gasförderstätten zurückgelassen werden. Es ist die gleiche alte Geschichte, überall im Westen. Die Bergbau-, Öl- und Holzkonzerne reißen alles ab, verschwinden mit dem Geld, hinterlassen giftigen Schutt und die Rechnung für die Beseitigung… wenn sie denn beseitigt werden kann.

+ Hier ist eine bessere Idee, Senator: Streichen Sie die Ölfördermengen, verbieten Sie den Kohleabbau und stoppen Sie die Abholzung alter Wälder.

+ Was ist wirklich für den Rückgang der Rentierbestände verantwortlich? Tipp: Es sind nicht die Wölfe, sondern ein anderer Spitzenprädator (der Mensch).

+ Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte Nigeria China in der Bevölkerungszahl übertreffen….

+ Das nationale Zeugnis für die Naturwissenschaften wurde gerade veröffentlicht:

4. Klasse: 36% fähig

8. Klasse: 35% kompetent

12. Klasse: 22% kompetent

Das ist doch das geplante Ergebnis, oder? ….

+ Gab es jemals eine Nation, die lächerlicher stolz auf ihren intellektuellen Niedergang war als die USA?

+ Ein faszinierender neuer Bericht legt nahe, dass es in Landschaften, in denen Wölfe vorkommen, 24% weniger Kollisionen zwischen Autos und Rehen gibt, zum Teil, weil die Reh-Populationen zurückgehen, und zum Teil, weil Wölfe dazu neigen, Straßen als Jagdkorridore zu nutzen, die die Rehe zu meiden lernen. Wenn Wölfe so böse wären, wie sie von westlichen Ranchern und Politikern dargestellt werden, würden sie dann nicht die Rehe in Richtung Autos scheuchen?



+ Mir war nicht klar, obwohl ich es hätte wissen müssen, dass Thomas Mann vom FBI und McCarthy gejagt und schließlich während der Hexenjagd der Roten Angst vor das HUAC gezerrt wurde. Mann war kein Kommunist, aber er weigerte sich, den Kommunismus oder seine Anhänger zu verurteilen. Aber ein Nicht-Kommunist, der sich weigerte, ein “Antikommunist” zu sein, war natürlich eine viel gefährlichere Bedrohung für das ganze Red Scare Projekt, weshalb sie so bösartig hinter ihm her waren. Was die Hexenjäger forderten, war Konformität und Unterwerfung. Man musste abschwören; zu schweigen bedeutete, verdächtig zu sein. “Als amerikanischer Staatsbürger deutscher Abstammung kann ich schließlich bezeugen, dass ich mit bestimmten politischen Strömungen schmerzlich vertraut bin: Geistige Intoleranz, politische Inquisitionen und abnehmende Rechtssicherheit, und das alles im Namen eines angeblichen ‘Ausnahmezustands’. So hat es in Deutschland angefangen.” (Siehe die Neuauflage seiner Reflections of a Non-Political Man, erschienen bei NYRB.)

+ In meiner Kolumne letzte Woche habe ich das Loblied auf Dirk Bogarde gesungen. Dies veranlasste mich zu einer E-Mail: “Haben Sie seine Version von Justine gesehen?” Den Roman des göttlichen Marquis? Leider nein, den von Lawrence Durrell, aus dem Alexandria-Quartett. Unter der Regie von George Cukor mit einem Drehbuch von Filmkritiker Andrew Sarris! Es muss eine Travestie sein. Aber es schreit förmlich danach, gesehen zu werden. Und wo? Genau hier…

+ Jedes Mal, wenn ich jetzt mein altes Exemplar von Sarris’ The American Cinema aufschlage, schwebt eine Seite heraus, so hoffnungslos angeknackst ist der Buchrücken. Aber ich würde es hassen, mir ein neues Exemplar zu besorgen, weil ich so viel daraus gelernt und mich über 40 Jahre hinweg so vehement mit ihm auseinandergesetzt habe. Das Seltsame ist, dass Sarris nicht mein Lieblingsfilmkritiker ist und ich seine Prosa immer als gestelzt und steif empfunden habe. Es ist einfach eines dieser Bücher, zu denen ich immer wieder zurückkehre, obwohl ich fast jede Behauptung auswendig gelernt habe, vielleicht weil es das erste Buch war, das mir eine neue Sichtweise auf Filme eröffnete und viele meiner Annahmen über Regisseure wie Kubrick in Frage stellte, die er in die wunderbar treffende Kategorie “Angestrengter Ernst” einordnete: “Angestrengte Ernsthaftigkeit”. Wie LPs haben auch einzelne Bücher eine Art, sich in unser Leben einzunisten, und eine “Neuauflage” fühlt sich in unseren Händen einfach nicht richtig an.

+ Ich empfehle sehr, sich Liliana Cavanis Dokumentarfilm Women of the Resistance von 1965 anzusehen. Während Cavanis abendfüllende Erkundungen der psycho-sexuellen Dimensionen des Faschismus, insbesondere des Nachtportiers, die amerikanischen Kritiker oft verwirrt, wenn nicht gar abgestoßen haben, sind ihre Dokumentarfilme hierzulande fast unbekannt. Ich war mir ihrer jedenfalls nicht bewusst. Außerdem war ich zwar mit den Widerstandsbewegungen in Frankreich und Polen einigermaßen vertraut, aber ich wusste fast nichts über den Widerstand gegen Faschismus und Nazismus innerhalb Italiens. In diesem kurzen, kraftvollen Film interviewt Cavani ein gutes Dutzend italienischer Frauen, die dafür kämpften, Mussolini und später die Nazi-Besatzung zu stürzen. Sie planten Gefängnisausbrüche für andere Führer des Widerstands, betrieben Kommunikationsnetzwerke, spionierten die SS aus, halfen, italienische Juden zu verstecken, versorgten Verbündete mit Informationen, planten Attentate auf Nazi-Führer, ertrugen Folter und Gefangenschaft, auch in Todeslagern wie Ravensbruck, betrieben Waffenhandel und verübten Hinterhalte. Diese Frauen kamen aus allen Bereichen der italienischen Gesellschaft, Bauern und Intelligenzler, Nonnen und Prostituierte, Katholiken, Atheisten und Juden. Die echte Antifa.

+ Eines Tages am Set von The Public Enemy fragte James Cagney die barbusige Jean Harlow, wie sie ihre Brüste “so hoch” halte. Ohne eine Antwort zu verpassen, antwortete Harlow: “Ich lege sie die ganze Nacht in Eis, Schatz.”

+ John Steinbeck schrieb einen noch unveröffentlichten… Werwolf-Roman? Das gibt völlig neue Möglichkeiten, welche Art von Charakteren man weit östlich von Eden antreffen könnte.

+ Alice Coltrane: “Einige Kritiker sagten immer, Johns Musik sei nihilistisch, und niemand verstehe sie. Aber der Mann ist auf der Suche nach seiner Seele, und wenn er das tut, können sich seine Zuhörer damit identifizieren. A Love Supreme änderte eine Menge dieser negativen Haltungen. Als das herauskam, sagten die Leute: ‘Ohhh, das ist es also, wovon er spricht.’ “

+ Was unterschätzte Dylan-Songs angeht, steht “Dark Eyes” auf einer Stufe mit der elektrischen Version von Blind Willie McTell und Julius and Ethel…

Ausgebucht

Was ich diese Woche lese…

The Operating System: Eine anarchistische Theorie des Staates

Eric Laursen

(AK Press)

Snowden’s Box: Vertrauen im Zeitalter der Überwachung

Jessica Bruder und Dale Maharidge

(Verso)

Die freie Welt: Kunst und Gedanke im Kalten Krieg

Louis Menand

(Farrar, Straus und Giroux)

Klang-Grammatik

Was ich mir diese Woche anhöre…

Die kompletten Louis-Armstrong-Studioaufnahmen für Columbia und RCA Victor 1946-1966

Louis Armstrong

(Mosaic Records)

Afrique Victime

Mdou Moctar

(Matador)

Sharecropper’s Sohn

Robert Finley

(Universal Music)

Der Unschuldige, den die Gesellschaft abstößt

“Die Bourgeois in ihrem Sonntagsgewand, die am Elefanten der Bastille vorbeikamen, sagten gerne, während sie ihn mit ihren markanten Augen verächtlich musterten: “Wozu soll das gut sein?” Er diente dazu, ein kleines Wesen, das keinen Vater, keine Mutter, kein Brot, keine Kleidung, keine Zuflucht hatte, vor der Kälte, dem Frost, dem Hagel und dem Regen zu bewahren, um es vor den Winden des Winters zu schützen, vor dem Schlummer im Schlamm, der Fieber erzeugt, und vor dem Schlummer im Schnee, der den Tod erzeugt. Es diente dazu, die Unschuldigen aufzunehmen, die von der Gesellschaft abgestoßen wurden.” (Victor Hugo, Les Misérables)

Jeffrey St. Clair ist Redakteur von CounterPunch. Seine jüngsten Bücher sind Bernie and the Sandernistas: Field Notes From a Failed Revolution und The Big Heat: Earth on the Brink (mit Joshua Frank) Er ist erreichbar unter: sitka@comcast.net oder auf Twitter @JSCCounterPunch .

