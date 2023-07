https://strategic-culture.org/news/2023/07/20/foreign-affairs-barrage-of-baloney-on-ukraine-is-keeping-the-phoney-war-going/



Außenpolitisches Sperrfeuer aus Blödsinn über die Ukraine hält den Scheinkrieg am Laufen

von Martin Jay



20. Juli 2023

Selenskyj ist nicht der Führer, der den Frieden mit Russland aushandeln wird, nicht jetzt und nicht irgendwann, schreibt Martin Jay.

Das Magazin Foreign Affairs hatte einen kurzen Moment der Aufmerksamkeit jenseits seines üblichen begrenzten elitären Publikums, als es die Frage stellte: „Sollte die Ukraine mit Russland verhandeln?“ Es präsentierte dem Leser einen Folianten, der dieses Thema vertiefte und auf den ersten Blick eine interessante Perspektive auf das darzustellen schien, was wir alle jetzt als inoffiziellen Waffenstillstand akzeptieren sollten, den die Ukraine erklärt hat, nachdem ihr das für den Krieg notwendige Material ausgegangen war: Munition.

Natürlich war es überhaupt keine Waffenstillstandserklärung. Ich habe mich über Sie lustig gemacht, und niemand kann mir das angesichts der Qualität der von Foreign Affairs veröffentlichten Artikel vorwerfen.

Was für ein absoluter Müll diese Artikel waren! Im Großen und Ganzen drehten sie sich alle um ein einziges Thema, das bestenfalls langweilig und schlimmstenfalls wahnhaft ist: dass die USA immer noch eine Supermacht sind und höhere Werte vertreten als Russland und sein Präsident.

Allein die Vorstellung, dass Präsident Selenskyj überhaupt in der Lage ist, einen Friedensvertrag auszuhandeln, ist urkomisch. Was Sie jedoch zum Staunen bringen wird, wenn Sie sich in das Pantheon des paternalistischen Geschwätzes vertiefen, ist die Tatsache, dass die Autoren nicht anerkennen, dass der Krieg in der Ukraine von der Ukraine und ihren NATO-Partnern langsam verloren wird und dass Russland in den sauren Apfel beißen und eine Reihe von Zugeständnissen machen muss, bevor es vor den NATO-Bossen auf die Knie geht und um Vergebung bittet.

Bevor der Westen Friedensgespräche in Erwägung ziehen könne, müsse Russland seine Aktivitäten in der Welt einschränken – was so viel heißt wie „keine neuen Freunde und Verbündeten mehr gewinnen“ -, woraufhin die westlichen Eliten dem Land die Rückkehr an den „Tisch der verantwortungsbewussten Nationen“ erlauben würden.

Dieses wahnhafte Narrativ, so könnte man argumentieren, hat den Westen überhaupt erst in den Schlamassel gebracht, in dem er sich befindet, denn die stellare Unfähigkeit, die Realitäten vor Ort zu betrachten und zu erkennen, wo die USA heute in der Welt stehen, hat dazu geführt, dass 130 Milliarden Dollar an US-Geldern für die Unterstützung eines Krieges verpulvert wurden, den weder der Westen noch die Ukraine gewinnen können. Die bloße Vorstellung, dass der Westen die moralische Oberhand hat und dass es an Russland ist, seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, bevor es wieder als Gastmitglied in den Country Club aufgenommen werden kann, ist urkomisch.

Wir sollten nicht vergessen, dass diese verantwortungsbewussten Nationen im Sommer 1995 einen Angriff unter falscher Flagge in Sarajewo vorgetäuscht haben, nur damit illegale NATO-Luftangriffe den Krieg gegen Milosevic „gewinnen“ konnten; dieselben Länder sind in Afghanistan einmarschiert und mussten nach zwanzig Jahren Kampf gegen die Taliban mit eingezogenem Schwanz abziehen, nachdem sie den Feind endgültig an die Macht gebracht hatten. Und vergessen wir nicht die US-Armee, die Bagdad stürmte und innerhalb von Stunden Saddams Gold plünderte, oder auch das Öl, das jeden Tag aus Nordsyrien gestohlen und auf dem freien Markt verkauft wird – alles mit Hilfe von US-Truppen.

Das sind keine leuchtenden Beispiele für Moral in Reinkultur. Und doch wird uns beim Lesen der Artikel vorgegaukelt, dass der Westen nicht nur die einzige wirkliche Macht ist, die zählt, sondern dass es in der Ukraine viel zu verhandeln gibt und sogar viel mehr, als Russland tun kann.

Die Idee eines Waffenstillstands im Koreakrieg wird von unseren Autoren verworfen, die nicht begreifen, dass die befestigte Linie, die die Russen errichtet haben, sehr gut hält und dass es für Russland in der Tat sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich sein wird, auch nur den Gedanken an eine vermittelte Friedensregelung in Erwägung zu ziehen, wenn von Moskau verlangt wird, auch nur einen Teil des eroberten und gehaltenen Landes abzugeben. Die Autoren des Auswärtigen Amtes räumen jedoch zumindest ein, dass es an der Zeit ist, mit Russland zu reden, und dass dies der richtige Zeitpunkt ist, zumindest müssen wir davon ausgehen, dass sie die Grundsätze der Kriegsführung verstanden haben, nämlich dass man mindestens doppelt so viele Soldaten haben muss wie der Feind, dass man bis an die Zähne ausgerüstet sein muss und dass man über erfahrene Offiziere verfügen muss, die von der Front aus führen können, wenn man auch nur die geringste Chance haben will, Dörfer zu erobern, die sich in russischer Hand befinden.

Das Eingeständnis Bidens, dass der Ukraine „die Munition ausgeht“, war ungeschickt und muss die Generäle im Pentagon veranlasst haben, die Hände in die Luft zu werfen. Das Problem bei dieser wahnhaften Sichtweise ist jedoch nicht nur, dass die amerikanische Elite mit den Realitäten des Krieges in der Ukraine nichts anfangen kann, sondern auch, dass Selenskyj nicht der Anführer ist, für den wir ihn vielleicht gehalten haben; er ist nicht der Anführer, der mit Russland über den Frieden verhandeln wird, nicht jetzt und nicht irgendwann. Die Artikel und vor allem ihre Überschriften sind also dumm, denn sie zeigen dem Leser sofort, wie schlecht die Autoren informiert sind und in welchem Kokon von Verblendung und Desinformation sie leben.

In den 1970er Jahren, als die amerikanische Presse frei über den Vietnamkrieg berichten durfte, schrieb ein Schriftsteller namens Michael Herr Dispatches, was eine Reihe derselben elitären Typen alarmierte, die nicht verstehen konnten, warum die Amerikaner mit all ihrer Feuerkraft zu keinem Zeitpunkt des Krieges auch nur annähernd als Sieger dastehen konnten. Die einzige Gewissheit in Bezug auf den Krieg in der Ukraine ist, dass der Westen sich immer wieder verkalkuliert und falsch informiert, und dieser Artikel ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was mit dem kritischen Denken nicht stimmt, wer dieses Denken an den Tag legt und wohin alles führt: Ein chaotischer, würdeloser Abgang wie in Vietnam, Afghanistan und in gewissem Maße auch im Irak ist unvermeidlich, und ein Blick auf das NATO-Foto von Selenskyj, der fassungslos, allein, verloren und verwirrt dreinschaut, gibt einen Hinweis darauf, wie bald dies geschehen wird. Amerika braucht einen neuen Michael Herr, um die dunkle Wahrheit über den Krieg zu berichten. Nur dann werden diese elitären Wehrdienstverweigerer bei Foreign Affairs auch nur einen Funken Realitätssinn haben, bevor sie sich noch mehr dieser schmutzigen Tastatur-Torheit hingeben, die sie wahrscheinlich Journalismus nennen. Übersetzt mit Deepl.com

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

