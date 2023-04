Australia Pays Washington Swamp Monsters For War Advice ❖ Australia has been paying insiders of the US war machine for consultation on how to run the nation’s military, a massive conflict of interest given that Washington has been grooming Australia for a role in its war agendas against China.

Australien bezahlt Washingtoner Sumpfmonster für Kriegsberatung

von Caitlin Johnstone

27. April 2023

Australien hat Insider der US-Kriegsmaschinerie für Beratungen über die Führung des australischen Militärs bezahlt – ein massiver Interessenkonflikt, wenn man bedenkt, dass Washington Australien auf eine Rolle in seinen Kriegsplänen gegen China vorbereitet hat.

In einem Artikel mit der Überschrift “Pensionierte US-Admirale stellen australischen Steuerzahlern Tausende von Dollar pro Tag als Verteidigungsberater in Rechnung” berichtet die ABC, dass laut Dokumenten, die dem Kongress letzten Monat vom Pentagon zur Verfügung gestellt wurden, “Dutzende von pensionierten US-Militärs seit 2012 die Genehmigung erhalten haben, für Australien zu arbeiten.”

Für diejenigen, die nicht imperialistisch sprechen, bedeutet “US-Militärs im Ruhestand” im Allgemeinen: “Jemand, der früher von der US-Regierung bezahlt wurde, um die Interessen des US-Imperiums zu fördern, und jetzt von Unternehmen und/oder ausländischen Regierungen bezahlt wird, um die Interessen des US-Imperiums zu fördern.” Diese korrupten Kriegstreiber gehen in der Drehtür des DC-Sumpfes ein und aus, von der Regierung zu Jobs in der Kriegsindustrie, zu Auftritten in der Meinungsmache, zu einflussreichen Denkfabriken und dann wieder zurück in die Regierung, wobei sie die ganze Zeit über die Interessen des US-Imperiums fördern und dabei immer reicher werden.

Diese Dynamik ermöglicht es einer ständigen Konstellation von zuverlässigen Imperiumsmanagern, kontinuierlich Einfluss auf der ganzen Welt zur Unterstützung des US-Imperiums auszuüben, unabhängig davon, wer in der performativen Darbietung der Wahlpolitik ins Amt oder aus dem Amt gewählt wird. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, warum die US-Außenpolitik unabhängig davon, wer offiziell die gewählte Regierung in Washington führt, immer die gleiche bleibt, und es ist ein wesentlicher Grund dafür, warum die Medien und die Rüstungsindustrie, die die US-Kriegsmaschinerie unterstützen, immer wieder die gleiche Melodie spielen.

Zu den amerikanischen Sumpfmonstern, die Australien für seine Beratungsarbeit bezahlt, gehört auch der Spionagechef der Obama-Regierung, James Clapper, der nachweislich gelogen und manipuliert hat, um die Interessen des US-Imperiums zu fördern:

Im Jahr 2013 leistete Clapper einen Meineid, als er dem Senat unter Eid sagte, dass die NSA nicht wissentlich Daten über Millionen von Amerikanern sammelt, nur um diese Lüge einige Monate später durch die Leaks von Edward Snowden auffliegen zu lassen.

Im Jahr 2016 spielte Clapper eine entscheidende Rolle beim Schüren der öffentlichen Hysterie über Russland mit dem fadenscheinigen ODNI-Bericht über die angebliche russische Wahlbeeinflussung, der nach wie vor mit massiven Lücken behaftet ist. Später äußerte er wiederholt die Meinung, dass die Russen “fast genetisch bedingt” zu ruchlosem und subversivem Verhalten neigen.

Im Jahr 2020 unterzeichnete Clapper den berüchtigten und inzwischen völlig diskreditierten Brief ehemaliger Geheimdienstinsider, in dem es hieß, die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte sei wahrscheinlich eine russische Desinformationsmaßnahme.

Unter den von Australien bezahlten amerikanischen Militärberatern befindet sich auch ein Mann, über den wir erst neulich gesprochen haben, William Hilarides, der Australien sagen wird, wie es seine Marine umgestalten soll, weil offenbar keine Australier für diese Aufgabe zur Verfügung stehen. Wir wissen jetzt, dass Canberra laut den freigegebenen Pentagon-Dokumenten Hilarides seit 2016 bereits fast 2,5 Millionen Dollar für seine Beratungstätigkeit gezahlt hat.

Diese Information wurde ursprünglich von Craig Whitlock und Nate Jones von der Washington Post berichtet, die im vergangenen Jahr auch die bemerkenswerte Geschichte veröffentlichten, dass ein ehemaliger US-Marineadmiral namens Stephen Johnson tatsächlich als stellvertretender Marineminister Australiens gedient hatte, eine Position, die Ausländern normalerweise nicht offensteht.

Dies ist nur eine der vielen, vielen Möglichkeiten, wie Australien in die US-Kriegsmaschinerie verwoben wird, von unserer strategischen Verteidigungsüberprüfung 2023, die unsere Position als militärischer Aktivposten der USA weiter festschreibt, bis hin zu unserem Verteidigungsminister Richard Marles, der sagte, dass die australischen Verteidigungskräfte “über die Interoperabilität hinaus zur Austauschbarkeit” mit dem US-Militär übergehen, und verdächtig geheimnisvoll darüber war, wer seine Golfkameraden auf seiner letzten Reise in die USA waren, bis hin zu australischen Beamten, die Versuche, herauszufinden, ob die USA Atomwaffen nach Australien gebracht haben, wütend zurückweisen, bis hin zu den australischen Medien, die das australische Bewusstsein mit einer Anti-China-Hysterie überschwemmen, die so weit geht, dass wir jetzt Hassverbrechen gegen asiatische Australier erleben.

Ich habe mich immer gefragt, wie es wohl wäre, das Informationsumfeld von Washingtons nächstem militärischen Stellvertreter von innen zu erleben – wie es wohl wäre, ein Ukrainer zu sein, der im Vorfeld des Staatsstreichs von 2014 ein Ohr am Boden hat oder was auch immer. Nun, jetzt weiß ich es. Jetzt wissen es alle Australier, die ein Ohr an der Basis haben.

Obwohl ich hier lebe, habe ich die meiste Zeit meiner Kommentatorenkarriere australische Angelegenheiten abgetan, da ich mich darauf konzentriere, mich gegen die Katastrophen zu wehren, auf die die Menschheit als Ganzes zusteuert, und Australien erschien mir aufgrund seiner ohnmächtigen Unterwürfigkeit gegenüber Washington immer als ein ziemlich irrelevanter Akteur auf der Weltbühne. Aber es wird immer deutlicher, dass Australien gerade wegen seiner blinden Unterwürfigkeit gegenüber Washington Aufmerksamkeit verdient, denn diese Beziehung könnte dazu führen, dass unser Land im Dritten Weltkrieg in der ersten Reihe sitzt.

Die Australier müssen aufwachen und erkennen, was mit uns gemacht wird und welche abscheulichen Pläne unsere Nation ausgenutzt wird, um sie voranzubringen. Wir werden auf eine militärische Konfrontation von unvorstellbarem Schrecken vorbereitet, die absolut nicht stattfinden muss, und das alles im Namen von etwas so Trivialem wie der Sicherung der planetarischen Hegemonie der USA. Wir müssen anfangen, dazu Nein zu sagen, und zwar jetzt sofort. Übersetzt mit Deepl.com

