Australia Isn’t A Nation, It’s A US Military Base With Kangaroos ❖ One of the many, many signs that Australia is nothing more than a US military and intelligence asset is the way its government has consistently refused to intervene to protect Australian citizen Julian Assange from political persecution at the hands of the US empire.

Australien ist keine Nation, es ist eine US-Militärbasis mit Kängurus

Von Caitlin Johnstone

1. April 2023

Eines der vielen, vielen Anzeichen dafür, dass Australien nichts weiter ist als ein US-Militär- und Geheimdienststützpunkt, ist die Art und Weise, wie seine Regierung sich konsequent geweigert hat, einzugreifen, um den australischen Bürger Julian Assange vor politischer Verfolgung durch das US-Imperium zu schützen.

In einem neuen Artikel mit dem Titel “Penny Wong dämpft die Erwartung eines Durchbruchs im Fall Julian Assange” zitiert der Guardian die australische Außenministerin mit den Worten: “Wir tun, was wir können, zwischen Regierung und Regierung, aber es gibt Grenzen für das, was diese Diplomatie erreichen kann.” Wong sagte dies auf die Frage, ob Premierminister Anthony Albanese den berühmtesten Fall von Pressefreiheit der Welt mit dem US-Präsidenten und dem britischen Premierminister besprochen habe, als er sich vor zwei Wochen mit ihnen traf.

Wong weigerte sich zu sagen, ob ihr Regierungschef das Thema bei seinen angeblichen amerikanischen und britischen Amtskollegen angesprochen habe, und wiederholte stattdessen dieselbe Linie, die sie seit der Übernahme der Regierung durch die Labour-Partei vertritt: dass sich der Fall Assange “lange genug hingezogen hat und zu einem Ende gebracht werden sollte”. Was, wenn man genau hinhört, eigentlich keine Aussage für die Freilassung des WikiLeaks-Gründers oder die Blockierung der Auslieferung ist – sie sagt nur, dass der Fall auf die eine oder andere Weise schnell abgeschlossen werden sollte.

Diese Aussagen kamen als Antwort auf Fragen des grünen Senators David Shoebridge, der sich über die “stille Diplomatie” der Labor-Regierung im Fall Assange lustig machte.

“Die Idee, dass stille Diplomatie so still sein muss, dass die Regierung der Öffentlichkeit oder dem Parlament nicht sagen kann, ob der Premierminister überhaupt mit dem Präsidenten gesprochen hat, ist bizarr”, sagte Shoebridge.

Wong erklärte gegenüber Shoebridge, dass Australien nicht in der Lage sei, zum Schutz des gefeierten australischen Journalisten einzugreifen: “Wir sind als australische Regierung nicht in der Lage, in die Rechts- oder Gerichtsprozesse eines anderen Landes einzugreifen.”

Es stimmt zwar, dass Australien die USA nicht zwingen kann, die politische Inhaftierung und Verfolgung von Assange zu beenden, weil er Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt hat, aber es kann natürlich mit seinem vermeintlichen Verbündeten Diplomatie betreiben, um einen australischen Bürger zu schützen. Selbst Staaten, mit denen Australien kein Bündnis hat, werden von Canberra lautstark konfrontiert, wenn sie australische Staatsbürger inhaftieren, wie die gestern von Wong veröffentlichte Erklärung zur Inhaftierung der chinesisch-australischen Journalistin Cheng Lei durch China, in der der Außenminister ausdrücklich und unmissverständlich fordert, dass “Frau Cheng mit ihrer Familie wiedervereint wird.”

Erst gestern hatte Wong in einem Tweet Gerechtigkeit für Cheng und den amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich gefordert, der in Russland unter Spionagevorwürfen verhaftet worden war.

“Es ist ein Jahr her, dass die australische Staatsbürgerin Cheng Lei in Peking unter Ausschluss der Öffentlichkeit wegen Anschuldigungen der nationalen Sicherheit vor Gericht stand”, twitterte Wong. “Sie hat das Ergebnis noch nicht erfahren. Unsere Gedanken sind bei Frau Cheng und ihren Angehörigen. Australien wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass sie wieder mit ihren Kindern zusammengeführt wird.”

“Australien ist zutiefst besorgt über die Inhaftierung des Wall Street Journal Moskau-Korrespondenten Evan Gershkovich durch Russland. Wir fordern Russland auf, den Zugang zu konsularischem und rechtlichem Beistand zu gewährleisten”, twitterte Wong ein paar Stunden später.

Jetzt raten Sie mal, wie oft Penny Wong das Wort “Assange” getwittert hat?

Antwort: Null.

Was ist die Grundlage für diese Diskrepanz? Warum hat die australische Außenministerin China öffentlich aufgefordert, Cheng Lei freizulassen und sie zu ihren Kindern zurückzubringen, ohne die gleichen Forderungen an die USA für Julian Assange zu stellen? Assange hat ebenfalls Kinder und ist bereits viermal länger inhaftiert als Cheng – mehr als zehnmal länger, wenn man die Zeit seiner willkürlichen Inhaftierung in der ecuadorianischen Botschaft in London vor seiner Verhaftung mitzählt. Warum setzt sich die australische Regierung mehr für einen australischen Journalisten in China ein als für einen australischen Journalisten, der sich gegen seine Auslieferung an ein Land wehrt, mit dem wir angeblich verbündet sind und das sich selbst als Anführer der auf Regeln basierenden internationalen Ordnung sieht?

Die Antwort ist, dass Australien kein wirkliches Land ist. Es ist eine amerikanische Kolonie. Es ist eine riesige US-Militärbasis mit Kängurus.

Deshalb ist die “stille Diplomatie” der albanischen Regierung zur Freilassung von Assange so leise, dass man eigentlich nicht sagen kann, dass sie existiert.

Regelmäßige Leser erinnern sich vielleicht daran, dass wir das letzte Mal über eine Interaktion zwischen den Senatoren Wong und Shoebridge berichteten, als ersterer die Bemühungen des letzteren, herauszufinden, ob die australische Regierung dem US-Militär erlaubt, Atomwaffen ins Land zu bringen, herablassend abtat. Wong erklärte Shoebridge verärgert, dass die USA die Frage, wo sie ihre Atomwaffen aufbewahren, weder bestätigen noch dementieren, und dass die australische Regierung diese Position versteht und respektiert.

Wir stehen so weit unter der Fuchtel Washingtons, dass wir nicht einmal wissen dürfen, ob sich amerikanische Atomwaffen in unserem Land befinden, und unsere eigene Regierung kann sich nicht einmal für die Verteidigung ihres eigenen Bürgers einsetzen, wenn dieser für das Verbrechen des guten Journalismus verfolgt wird.

Nimmt man noch hinzu, dass Australien in einen AUKUS-Pakt gepresst wurde, der uns viel unsicherer macht, und eine feindliche Beziehung zu China, die unseren eigenen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen schadet, die Stationierung eines US-Atomwaffenstützpunkts, der uns zu einem nuklearen Ziel macht, und die Tatsache, dass die USA unsere Regierung buchstäblich stürzen, wann immer ihre gewählten Führer die strategischen Interessen der USA bedrohen, dann wird klar, dass unser so genanntes “Land” im Grunde nur ein US-Flugzeugträger ist, der zufällig die Größe eines Kontinents hat.

Das wäre schon schlimm genug, wenn diese Bastarde uns nicht dazu drängen würden, im Dritten Weltkrieg eine führende Rolle zu spielen. Wir müssen anfangen, gegen unsere Versklavung durch das US-Imperium und gegen die Pentagon-Marionetten in unserer eigenen Regierung zu kämpfen, als ob unser Leben davon abhinge, denn das tut es ganz eindeutig. Übersetzt mit Deepl.com

