Autoritarismus nimmt in westlichen “freien Demokratien” weiter zu



Von Caitlin Johnstone



31. Mai 2023

❖

Heute haben wir in Tyrannei drei Berichte über die rasant zunehmenden autoritären Übergriffe in den westlichen “freien Demokratien”.

Lasst uns eintauchen.

1. Der Reporter der Grayzone wird von der britischen Anti-Terror-Polizei wegen seiner journalistischen Arbeit festgenommen.

Kit Klarenberg von der Grayzone wurde nach seiner Rückkehr nach Großbritannien am 17. Mai von “sechs anonymen Anti-Terror-Beamten in Zivil” festgenommen, die ihn “über fünf Stunden lang über seine Berichterstattung ausquetschten”, so ein neuer Bericht des Grayzone-Redakteurs Max Blumenthal.

Blumenthal berichtet, dass Klarenberg viele Fragen über die Grauzone und seine Arbeit für das unabhängige Blatt gestellt wurden. Die Polizei habe die elektronischen Geräte und SD-Karten des Journalisten beschlagnahmt, Fingerabdrücke genommen, DNA-Abstriche entnommen und ihn intensiv fotografiert” und ihm mit Verhaftung gedroht, falls er sich nicht fügen würde.

Blumenthal schreibt, dass die Polizeiaktion wahrscheinlich eine Vergeltungsmaßnahme für Klarenbergs Berichterstattung für das Blatt war, das britische Beamte und etablierte Medienvertreter mit unbequemen Informationen über ihr Verhalten verärgert hat:

Klarenbergs Verhör scheint Londons Art der Vergeltung für die bahnbrechenden Berichte des Journalisten zu sein, in denen er große britische und US-amerikanische Geheimdienstintrigen aufgedeckt hat. Allein im vergangenen Jahr hat Klarenberg aufgedeckt, wie eine Kabale von Tory-Hardlinern im Bereich der nationalen Sicherheit gegen das Gesetz über Staatsgeheimnisse verstoßen hat, um den Brexit auszunutzen und Boris Johnson als Premierminister zu installieren. Im Oktober 2022 sorgte er für internationale Schlagzeilen mit seiner Enthüllung der britischen Pläne zur Bombardierung der Brücke von Kertsch, die die Krim mit der Russischen Föderation verbindet. Im April dieses Jahres sorgte sein Bericht über die Rekrutierung von zwei Flugzeugentführern des 11. September durch die CIA für eine virale Sensation, die in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregte.

Zu Klarenbergs folgenreichsten Enthüllungen gehörte sein Bericht vom Juni 2022, in dem der britische Journalist Paul Mason als Kollaborateur des britischen Sicherheitsstaates entlarvt wurde, der darauf aus war, The Grayzone und andere Medien, Wissenschaftler und Aktivisten, die die Rolle der NATO in der Ukraine kritisieren, zu vernichten.

Blumenthal behauptet, dass Klarenberg nichts Ruchloseres getan habe, als “dieselben journalistischen Praktiken anzuwenden, auf die die bekanntesten Zeitungen des Westens, von der New York Times bis zur Washington Post, angewiesen sind, um selbst Nachrichten zu verbreiten”, und sagt, dass es den Anschein habe, dass “die britischen Behörden Klarenberg nicht wegen irgendwelcher Rechtsverstöße festhielten, sondern weil er Tatsachenberichte veröffentlichte, die die Verstöße des nationalen Sicherheitsstaates gegen innerstaatliches und internationales Recht sowie die bösartigen Machenschaften seiner Lakaien in den Medien aufdeckten.”

Blumenthal selbst war vor einigen Jahren in den Vereinigten Staaten rechtlichen Schikanen und Einschüchterungen ausgesetzt. Er wurde verhaftet und wegen “Körperverletzung” angeklagt, als er über die imperialen Bemühungen berichtete, die venezolanische Regierung aus ihrer Botschaft in Washington DC zu vertreiben. Die Anklage wurde später fallen gelassen.

Die Grauzone hat in den letzten Jahren einige der besten unabhängigen Berichte in den alternativen Medien gemacht und sollte ihren nun offensichtlichen Status als Stachel im Fleisch des Imperiums mit Stolz tragen.

2. Südaustralien verabschiedet drakonisches Anti-Protest-Gesetz.



Als Reaktion auf die jüngsten unbequemen Demonstrationen von Umweltaktivisten hat der Bundesstaat Südaustralien – ohne die Öffentlichkeit zu konsultieren – im Eiltempo ein Gesetz verabschiedet, das die Strafen für nicht genehmigte Proteste exponentiell erhöht. Demonstranten drohen nun bis zu drei Monate Gefängnis und Geldstrafen von 50.000 Dollar, wenn sie sich des äußerst vagen Tatbestands der “Behinderung eines öffentlichen Ortes” schuldig machen.

Das Human Rights Law Center nimmt dazu wie folgt Stellung:

Nach New South Wales, Tasmanien, Victoria und Queensland, die in den letzten fünf Jahren Anti-Protest-Gesetze verabschiedet haben, ist Südaustralien die jüngste Jurisdiktion, die schwere Strafen gegen Menschen verhängt, die sich an friedlichen Protesten beteiligen. Die südaustralischen Anti-Protest-Gesetze sehen die härtesten Geldstrafen in Australien vor.

Der Gesetzentwurf ist überzogen und wird das Recht auf Protest in Südaustralien einschränken. Der Gesetzentwurf ist möglicherweise auch verfassungswidrig und verstößt eindeutig gegen die anerkannten Grundsätze der internationalen Menschenrechtsnormen.

Der südaustralische Premierminister Peter Malinauskas zeigte sich schockiert und beleidigt darüber, dass irgendjemand glauben könnte, lebensverändernde Strafen für vage definierte Protestaktivitäten hätten irgendeine Auswirkung auf die Protestaktivitäten, indem er sagte: “Eines der Dinge, die ich bei einigen Kommentaren zu diesem Gesetzentwurf ziemlich beunruhigend fand, ist, dass es irgendwie das Recht der Menschen auf Protest beschneidet oder mindert, was einfach nicht stimmt.”

Sehr witzig.

Jetzt wäre wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um meine regelmäßige Erinnerung daran zu wiederholen, dass Australien die einzige so genannte Demokratie der Welt ist, die keine nationale Charta oder irgendeine Art von Bill of Rights hat. Als die strengen Covid-Maßnahmen in Kraft waren, wurde dem Autoritarismus der australischen Regierung viel Aufmerksamkeit gewidmet, aber Tatsache ist, dass dieses Land schon lange vor Covid kopfüber in die Tyrannei abgetaucht ist und dies auch jetzt noch tut, wo die Abriegelungen längst vorbei sind. Es gibt einfach nicht genug Kontrollen und Gegenkontrollen, um dies zu verhindern, und nicht genug Willen der Öffentlichkeit, dafür zu kämpfen, solange dies noch möglich ist.

3. Das Außenministerium weist Fragen über die ukrainische Inhaftierung eines US-Bürgers wegen Redeverbrechen zurück.

Auf einer Pressekonferenz letzte Woche wies der neue Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, Fragen darüber, ob die US-Regierung irgendetwas gegen die Verhaftung des Kommentators Gonzalo Lira unternimmt, der von der ukrainischen Regierung wegen Meinungsdelikten angeklagt wird, rundweg zurück.

Hier ist die Abschrift des Außenministeriums des Austauschs:

FRAGE: Danke. Liam Cosgrove von der Epoch Times. Das war also vor ein paar Wochen, aber ich habe noch keine offizielle Erklärung dazu gesehen. Ein US-Bürger, der sich in der Ukraine aufhält, wurde verhaftet, und es handelt sich um einen in Kalifornien geborenen Mann, der in der Vergangenheit als Mitarbeiter von Business Insider tätig war und einen YouTube-Kanal hatte. Er war ein ausgesprochener Kritiker des Zelenskyy-Regimes. Der ukrainische SBU veröffentlichte eine Pressemitteilung, in der es hieß, er sei verhaftet worden, weil er Putins Invasion gerechtfertigt habe. Letztendlich ging es also um eine Rede. Ich habe mit dem Kongressabgeordneten Ted Lieu, einem Demokraten, gesprochen, und er sagte, er fordere das Außenministerium auf, sich mit seinen Behörden in Verbindung zu setzen, um eine Art Verhandlung zu führen, damit er freigelassen wird. Sind Sie sich dessen bewusst? Was halten wir davon, dass unsere Verbündeten US-Bürger wegen ihrer Äußerungen im Ausland festhalten?

MR MILLER: Ich möchte ganz allgemein sagen, dass uns der Bericht bekannt ist. Wir unterstützen natürlich die Ausübung der Redefreiheit überall auf der Welt, und dabei möchte ich es belassen.

FRAGE: Sie setzen sich also nicht für seine Freilassung ein?

MR MILLER: Ich werde meine Kommentare dort lassen, wo ich sie gerade gelassen habe.

Es kommt nicht jeden Tag vor, dass einem US-Sprecher eine Frage gestellt wird, die so unbequem ist, dass er sich ganz offen weigert, sie zu beantworten, ohne auch nur so zu tun, als ob er eine Erklärung dafür hätte.

Berichten zufolge drohen Lira, einem US-Bürger, fünf bis acht Jahre Gefängnis, weil er “öffentlich die bewaffnete Aggression der Russischen Föderation gerechtfertigt” und “öffentlich die bewaffnete Aggression der Russischen Föderation gerechtfertigt” habe, so der SBU.

Sind die Amerikaner damit einverstanden, dass ihre Regierung einen sehr schnellen, sehr radioaktiven Dritten Weltkrieg riskiert, um die Freiheit und die Demokratie einer Nation zu verteidigen, die US-Bürger wegen Redeverbrechen inhaftiert? Ich schätze, wir werden es nie erfahren, denn niemand fragt sie danach.

Wenn westliche Regierungen die Zensur, die Propaganda und die Verfolgung von Journalisten immer weiter ausweiten müssen, um die westliche Freiheit und Demokratie zu verteidigen, ist es dann wirklich Freiheit und Demokratie? Und ist sie es wert, verteidigt zu werden? Übersetzt mit Deepl.com

