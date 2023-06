Endlich befasst sich ein angesehener britisch-israelischer Historiker mit diesem, einem von vielen lang geheimgehaltenen, der vielen zionistischen , bisher verheimlichten zionistischen Terroranschläge. Evelyn Hecht-Galinski

Avi Shlaim says he has ‘proof of Zionist involvement’ in 1950s attack on Iraqi Jews British-Israeli historian claims in new memoir that Mossad carried out bombings to drive Jews out of Iraq and hasten their transfer to Israel



Der britisch-israelische Historiker Avi Shlaim spricht am 14. Dezember 2010 in der saudischen Hauptstadt Riad (AFP)

Bild: Cover Wikipedia

Avi Shlaim sagt, er habe “Beweise für die zionistische Beteiligung” an den Anschlägen auf irakische Juden in den 1950er Jahren

Der britisch-israelische Historiker behauptet in seinen neuen Memoiren, dass der Mossad Bombenanschläge verübte, um Juden aus dem Irak zu vertreiben und ihren Transfer nach Israel zu beschleunigen

Von MEE-Mitarbeitern

17. Juni 2023

Der britisch-israelische Historiker Avi Shlaim hat in seinem neuen Buch behauptet, “unbestreitbare Beweise” für die israelische Beteiligung an Angriffen auf jüdische Gemeinden im Irak in den frühen 1950er Jahren gefunden zu haben.

Shlaims Autobiografie Three Worlds: Memoirs of an Arab-Jew, die seine Kindheit als irakischer Jude und sein anschließendes Exil in Israel beschreibt, wurde letzte Woche veröffentlicht.

Laut einer Rezension der Memoiren, die am Samstag in der Zeitschrift Spectator erschien, enthüllt Shlaim in seinem Buch “unbestreitbare Beweise für eine zionistische Beteiligung an den Terroranschlägen”, die zwischen 1950 und 1951 einen Massenexodus von Juden aus dem Irak auslösten.

Der Historiker kam nach umfangreichen persönlichen Recherchen zu dem Schluss, dass ein Granatenanschlag auf die Masuda-Shemtov-Synagoge in Bagdad – bei dem im Januar 1951 vier Juden getötet wurden – von einem Araber verübt wurde, während andere Bombenanschläge angeblich vom Mossad, dem israelischen Spionagedienst, verübt wurden.

Mit diesen Anschlägen sollte die Überführung von 110.000 Juden aus dem Irak in den damals neu gegründeten Staat Israel beschleunigt werden, sagte er.

Middle East Eye hat Shlaim um einen Kommentar gebeten.

Mehr als 800.000 Juden haben zwischen 1948 und den frühen 1980er Jahren die Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas entweder verlassen oder wurden aus ihnen vertrieben. Die meisten von ihnen ließen sich in Israel nieder.

Im Jahr 2005 waren 61 Prozent der israelischen Juden ganz oder teilweise mizrachischer Abstammung – der soziologische Begriff, der für die Juden aus der Region nach der Gründung Israels geprägt wurde.

Familie floh aus dem Irak

In seinem Buch beschreibt Shlaim, wie er einer derjenigen war, die vor der Gewalt in der Region flohen.

Seine Eltern, die 1945 in Bagdad geboren wurden, waren gut vernetzte und wohlhabende Angehörige der jahrtausendealten jüdischen Minderheit im Irak.

Im Alter von fünf Jahren war Shlaim jedoch gezwungen, mit seiner Familie nach den Bombenanschlägen auf Juden in der irakischen Hauptstadt zu fliehen.

Die Anschläge erfolgten weniger als zwei Jahre nach der ethnischen Säuberung, die die Palästinenser als Nakba (Katastrophe) bezeichnen und die 1948 zur Gründung des Staates Israel führte.

Die zionistischen Streitkräfte töteten 13.000 Palästinenser, zerstörten und entvölkerten rund 530 Dörfer und Städte, verübten mindestens 30 Massaker und vertrieben 750.000 Menschen während der Nakba.

Mehr als 6.000 israelische Juden, darunter 4.000 Soldaten und 2.000 Zivilisten, wurden getötet, ebenso wie etwa 2.000 Soldaten aus arabischen Ländern.

Nakba: Großbritannien und die geheimen Palästina-Memos von 1948

Shlaim stellt in seinem Buch fest, dass irakische Juden erst in den 1940er Jahren mit Antisemitismus konfrontiert wurden, als sie verdächtigt wurden, an der britischen Invasion des Irak im Jahr 1941 und an der Nakba beteiligt gewesen zu sein.

Er fügt hinzu, dass das zionistische Projekt dazu führte, dass Juden aus allen arabischen Ländern von respektierten Mitbürgern zu einer Art fünfter Kolonne wurden, die mit dem neuen jüdischen Staat verbündet war.

Shlaim schildert, wie Juden wie er, die aus der Region stammen, von aschkenasischen Juden, die aus Europa stammen, diskriminiert wurden.

Mizrachi-Israelis gehören nach wie vor zu den ärmsten Gemeinschaften Israels und leben in Entwicklungsstädten und unterprivilegierten Vierteln.

Shlaim, emeritierter Professor für internationale Beziehungen an der Universität Oxford, wanderte später als Teenager in das Vereinigte Königreich aus und kehrte vorübergehend nach Israel zurück, um seinen Militärdienst abzuleisten. Übersetzt mit Deepl.com

