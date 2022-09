Baerbock hat in wenigen Sätzen das gesamte Konzept der westlichen Demokratie diskreditiert Von Andrew Korybko

Das Konzept der westlichen Demokratie wird weithin so verstanden, dass die gewählten Vertreter eines Landes immer den Interessen ihres Volkes dienen und ihm gegenüber rechenschaftspflichtig sind. Weshalb die jüngste Grundsatzerklärung der deutschen Außenministerin absolut schockierend ist. Annalena Baerbock hat am vergangenen Mittwoch, während einer Konferenz zum Thema “Die klare und gegenwärtige Gefahr für die Demokratie: Wie reagieren wir?”, ironischerweise folgendes antidemokratische Gelöbnis abgelegt:

“Wenn ich Leuten in der Ukraine das Versprechen gebe ‘Wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht’ – dann will ich mein Versprechen auch halten. Egal, was meine deutschen Wähler denken, aber ich möchte gegenüber den Menschen in der Ukraine mein Versprechen halten. Darum ist es für mich wichtig, immer offen und klar zu bleiben. Das bedeutet, dass jede Maßnahme die ich treffe, so muss klar sein, dass diese bestehen bleiben, so lange die Ukraine mich braucht.

Wir stehen jetzt vor einem Winter, in dem wir als demokratische Politiker herausgefordert werden. Die Leute werden auf die Straße gehen und sagen: ‘Wir können unsere Energiekosten nicht bezahlen’. Und ich werde sagen: ‘Ja, ich weiß, also helfen wir euch mit sozialen Maßnahmen.’ Aber ich will nicht sagen: ‘Okay, dann stoppen wir die Sanktionen gegen Russland.’ Wir werden zur Ukraine stehen, und das bedeutet, dass die Sanktionen auch im Winter aufrecht erhalten werden, auch wenn es für die Politiker wirklich hart wird.”