Baerbock muss weg Open Petition BITTE UNTERSCHREIBEN

Beide Petitionen habe ich aus voller Überzeugung unterschrieben Evelyn Hecht-Galinski

Am 24.01.2023 hat die Bundes Außenministerin Annalena Baerbock im Europarat in Straßburg öffentlich nach einer Rede gesagt: “…We are fighting a war against Russia…” Auf deutsch: “Wir führen einen Krieg gegen Russland”. *https://www.youtube.com/watch?v=LmSZQS3HdTI* (https://www.youtube.com/watch?v=LmSZQS3HdTI) Zwar ist die Aussage rechtlich unsinnig, denn nur der Bundestag kann den den Verteidigungsfall erklären.