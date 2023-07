Bandera, Biden and the BBC’s War on Our Intelligence NATO’s Ukrainian war will not be the end of their criminality. China and the South China Sea are next and slaughtering the citizens of the…

Bandera, Biden und der Krieg der BBC gegen unsere Intelligenz

Von Declan Hayes

13. Juli 2023

Der Krieg der NATO in der Ukraine wird nicht das Ende ihrer Kriminalität sein. China und das Südchinesische Meer sind die nächsten, und das Abschlachten der Bürger des Fruchtbaren Halbmonds bleibt eine ständige Besessenheit der NATO.

Die dem MI5 unterstellte BBC berichtete kürzlich über “eine höchst symbolische Geste der Versöhnung”, bei der die Präsidenten Polens und der Ukraine die Zehntausenden von Polen ehrten, die von Banderas ukrainischen Schergen während des Massakers von Wolhynien (Volyn) im Jahr 1943 massakriert wurden.

Abgesehen davon, dass der Bericht ein Bild des ukrainischen Clownprinzen Selenskyj in seinem vorschriftsmäßigen GI-Joe-Outfit zeigte, war er auf seine eigene Art und Weise banal genug, denn die BBC teilte uns mit, dass “der Gottesdienst in der Kathedrale von Lutsk ökumenisch war und sowohl orthodoxe als auch katholische Geistliche daran teilnahmen”, dass “ein Holzkreuz” auf einem Feld errichtet wurde, um der Opfer zu gedenken, und dass “der russische Präsident Wladimir Putin Herrn Selenskyjs Regierung wiederholt – und grundlos – als ‘Nazis’ im Stil von Bandera gebrandmarkt hat”.

Diese Punkte sind wichtig, da es so viele überwältigende Beweise dafür gibt, dass das Selenskyj-Regime so eng mit den Bandera-Nazis verbunden ist (keine Klammern erforderlich), dass dies vernünftigerweise nicht bestritten werden sollte. Der ökumenische Aspekt ist ebenfalls von Bedeutung, denn da die orthodoxe Kirche in der Ukraine verboten ist, sollte kein katholischer Bischof, der etwas auf sich hält, zulassen, dass Selenskyj oder seine staatlich geförderte “Kirche” (Klammern erforderlich) die Tür seiner Kathedrale verdunkelt.

Viel wichtiger als all das ist, dass die BBC, die derzeit in einen weiteren ihrer regelmäßigen Kindersexskandale verwickelt ist, regelmäßig als eine der besten Nachrichtenquellen der Welt gilt, obwohl sie nichts dergleichen ist.

Die BBC ist lediglich die Verkaufsstelle des NATO-Desinformationsimperiums und eine ebenso wichtige Nachrichtenquelle wie die Feinkostabteilung Ihres Supermarktes, die wertvolle Einblicke in die weltweite Agrarindustrie bietet. Wie aus dem oben zitierten Artikel hervorgeht, besteht die Rolle der BBC darin, uns dasjenige Granulat an Fehlinformationen zu servieren, das die NATO zu einem bestimmten Zeitpunkt für ihre Agenda als am geeignetsten erachtet.

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche relativ geringe Rolle die BBC bei den NATO-Kampagnen spielt, sollten Sie sich die Äußerungen der Carnegie-Stiftung zur Ukraine ansehen. Bedenken Sie dann, dass die Carnegie-Stiftung nur ein kleiner Fisch im großen Schwarm der Denkfabriken der NATO ist, einschließlich derjenigen in den Vereinigten Staaten und Großbritannien.

Dann sollte man bedenken, dass diese Denkfabriken auch nur ein kleiner Teil des umfassenderen zensurindustriellen Komplexes der NATO sind, dessen allumfassende Ausmaße darauf hindeuten, dass die NATO nichts unversucht lässt und keine Informationsquelle unbefleckt lässt, damit ihre Darstellung akzeptiert und unbestritten bleibt. Diejenigen von uns, die nicht wollen, dass ihre Intelligenz durch einen Schluck aus solch verseuchten Quellen beleidigt wird, müssen sich anderweitig versorgen, und da die NATO Russia Today und ähnliche Quellen verboten hat, ist dies eine zeitraubende und oft vergebliche Aufgabe.

Nehmen wir das Problem der Streubomben, das nicht nur die russischen Bürger beunruhigen muss, sondern auch das Oberkommando der russischen Streitkräfte, dessen Aufgabe es ist, diese Bürger vor solchen Grausamkeiten zu schützen. Unter anderem von der BBC erfahren wir, dass US-Präsident Biden in dieser Frage mit seinem Gewissen gerungen hat und diesen Hamlet-ähnlichen Kampf schließlich, wenn auch widerwillig, gewonnen hat, ebenso wie US-Präsident Obama sein eigenes, nicht vorhandenes Gewissen überwand und die syrischen Kopfgeldjäger bewaffnete.

Da amerikanische Präsidenten entgegen den Beteuerungen des britischen Kriegsverbrechers Boris Johnson kein Gewissen haben, werden ihre Handlanger solche Wettkämpfe immer gewinnen. Die Amerikaner und ihre britischen Handlanger im Kosovo haben nicht nur andere Länder, in die sie eingedrungen sind, mit solchen Geschützen gesättigt, sondern solche Barbareien waren immer ein fester Bestandteil ihrer Schlachtpläne. Ganz gleich, ob es sich um die Ausrottung der amerikanischen Indianer, ihre nicht enden wollenden Streifzüge durch Lateinamerika, ihre Grausamkeiten auf den Philippinen, in Vietnam und Korea und auf tausend anderen Schlachtfeldern “von den Hallen des Montezuma bis zu den Küsten von Tripolis” handelt, ihr Schlachtplan war immer derselbe: Massenmord, Kollateralschäden, wie diese Psychopathen es euphemistisch nennen.

Obwohl der kambodschanische Premierminister Hun Sen die Amerikaner anfleht, “Mitleid mit dem ukrainischen Volk zu haben” und es nicht mit diesen schrecklichen Todeswaffen zu überziehen, wie sie es in Kambodscha und Laos getan haben, verschwendet er seinen Atem, denn diese Amerikaner und ihre BBC-Cheerleader haben weder ein Gewissen noch einen Sinn für Moral.

Auch wenn Jen Psaki und andere amerikanische Kriegsverbrecher früher Streubomben verurteilt haben, so wie sie jetzt ihr Loblied singen, ist das genauso irrelevant wie Putin und Tausende von uns, die darauf hinweisen, dass Banderas Nazi-Erbe im Herzen von Zelenskys Rumpfreich sitzt.

Das liegt daran, dass wir keine Debatte mit rationalen oder ehrlichen Menschen führen. Vielmehr befinden wir uns in einer Situation, in der wir Zelensky ernst nehmen sollen, trotz seiner Vorliebe, sein Geschlechtsteil in der Öffentlichkeit zu zeigen. Wir sollen die estnische Ministerpräsidentin ernst nehmen, obwohl sie sich als Online-Troll betätigt. Und wir sollen Creepy Joe Biden ernst nehmen, trotz seiner Vorliebe, an kleinen Mädchen zu schnüffeln, als wäre er ein dekadenter BBC-Moderator.

Die Briten haben die Nase voll von den Sexskandalen der BBC, und sie sind nicht allein. Sowohl die syrische als auch die indische Regierung haben diesen Serienverbrechern den Laufpass gegeben, weil die BBC nach den Worten des syrischen Informationsministeriums trotz wiederholter Warnungen der syrischen Behörden “von Zeit zu Zeit absichtlich subjektive und falsche Informationen geliefert hat”.

Der Sprecher des indischen Außenministeriums, Arindam Bagchi, bezeichnete die BBC-Sendung als “Propagandastück”, das eine “anhaltende koloniale Denkweise” verdeutliche. Und der indische Regierungsberater Kanchan Gupta bezeichnete die BBC-Beiträge als “feindselige Propaganda” und “indienfeindlichen Müll” und fügte hinzu, Neu-Delhi habe YouTube und Twitter angewiesen, die Fehlinformationen der BBC über Indien zu sperren.

Und dann ist da noch das quixotische Bulgarien, das wir bereits im Zusammenhang mit dem Wirken des belarussischen Friedensaktivisten und Präsidenten Alexander Lukaschenko gelobt haben. Bulgarien hat sich wieder einmal zu Wort gemeldet und Zelensky erklärt, dass er sich militärisch nicht durchsetzen kann, dass Bulgarien andere Prioritäten hat, als ihm und seinen Kumpanen endlose Berge von Geschützen zu schenken, und dass er sich lieber für den Frieden in der Ukraine einsetzen sollte, als ein ewiges Rädchen in der permanenten Kriegsmaschine der NATO zu sein.

Auch wenn dieser Krieg eines Tages enden wird, müssen China, Iran und die anderen Sieger daraus lernen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um eine Wiederholung dieser NATO-Kriegsverbrechen in der Ukraine so weit wie möglich zu verhindern. Auch wenn die Regierungen Syriens, Bulgariens und Indiens, wenn auch mit Verspätung, den richtigen Kurs eingeschlagen haben, reicht das bei weitem nicht aus. Die BBC muss trotz ihres nicht gerade geschickten Schwenkens nach Asien zum Paria werden, und ihre Zigarrenschmeißer und deren Helfershelfer müssen für die Dauer ihres natürlichen Lebens ins Gefängnis, ohne die Möglichkeit der Bewährung, Herrn Zelenskys Regierung, die Nazis im Bandera-Stil (ohne Klammern), sollte ebenfalls eingesperrt werden, und zwar nicht nur wegen der Inhaftierung der Gebrüder Kononowitsch und viel zu vieler anderer, um sie hier aufzuzählen, sondern wegen einer ganzen Reihe von Verbrechen, die sich auf ihre Zusammenarbeit im Bandera-Stil mit der NATO und ihren verschiedenen Denkfabriken, “diplomatischen” (ohne Klammern) und Medienvertretern beziehen.

Der Krieg der NATO in der Ukraine wird nicht das Ende ihrer Kriminalität sein. China und das Südchinesische Meer sind die nächsten, und das Abschlachten der Bürger des Fruchtbaren Halbmonds bleibt eine ständige Besessenheit der NATO. Gegen all das können wir derzeit nichts unternehmen.

Aber was wir tun können, ja, was wir tun müssen, ist zu verstehen, was die NATO und ihre Galaxien von Denkfabriken und geheimen Einflussnehmern im Schilde führen, um sicherzustellen, dass die Kriminalität der Regierung von Herrn Selenskyj, der Nazis im Stil von Bandera (ohne Klammern) und gleichgesinnter Nazis (ohne Klammern) weitergeht. Zuallererst müssen wir es einer wachsenden Zahl von Briten gleichtun, indem wir die BBC ausschalten und unseren souveränen Verstand wieder einschalten. Obwohl dies einfach zu sein scheint, ist es, wie Lord Keynes vor über einem Jahrhundert andeutete, alles andere als das. So wie Keynes gezeigt hat, dass der amerikanische Präsident Wilson “der größte Betrüger auf Erden” war, so müssen auch wir uns von den betrügerischen BBC- und Biden-Jochen losmachen. Da Frieden nicht mit der permanenten Kriegswirtschaft koexistieren kann, die die Existenz von BBC und Biden untermauert, müssen wir uns für das eine oder das andere entscheiden und uns dann in die eine oder die andere Richtung bewegen. Und obwohl unsere anfänglichen kleinen Schritte weg von Biden und der BBC zunächst trivial und folgenlos erscheinen mögen, wird der unvermeidliche Tag der Abrechnung sie umso schneller treffen, wenn eine große Masse von uns sie verlässt. Übersetzt mit Deepl.com

