Banking Crisis 3.0: Time To Change The Rules Of The Game – PopularResistance.Org So what caused this crisis, and what can be done to remedy it? In the midst of the 2008 economic crisis, former Fed Chair Alan Greenspan conceded that there was a flaw in his perception of the financial operating system. For 40 years, he had believed that banks could “self regulate” responsibly, a presumption that had proven to be flawed.

Bankenkrise 3.0: Zeit, die Spielregeln zu ändern

Von Ellen Brown, Scheer Post.

24. März 2023

Am 14. März sagte Roger Altman, ein ehemaliger stellvertretender Finanzminister in der Clinton-Regierung, auf CNN, dass die amerikanischen Banken kurz davor stünden, verstaatlicht zu werden:

Was die Behörden am Wochenende getan haben, war absolut tiefgreifend. Sie haben die Einlagen der Silicon Valley Bank garantiert, und zwar alle Einlagen. Das bedeutet, dass sie die gesamte Einlagenbasis des amerikanischen Finanzsystems garantiert haben. Die gesamte Einlagenbasis. Und warum? Weil man nicht alle Einlagen bei der Silicon Valley Bank garantieren kann und dann am nächsten Tag zu den Einlegern der First Republic Bank sagen kann: Tut mir leid, Ihre Einlagen sind nicht garantiert. Natürlich sind sie das.

… Dies ist also ein atemberaubender Schritt, der die Einlagenbasis des US-Finanzsystems effektiv verstaatlicht oder föderalisiert.

Die Einlagenbasis des Finanzsystems wurde nicht wirklich verstaatlicht, aber der Kongress erwägt Änderungen an der Versicherungsgrenze der FDIC. Ein Staat, der diese Probleme nicht hat, ist North Dakota, wo die staatliche Bank als “Mini-Fed” für den Staat fungiert. Doch zunächst ein genauerer Blick auf die Problematik.



Bail In, Bail Out oder “Sozialismus für die Reichen”?

Am Freitag, den 10. März, wurde die Silicon Valley Bank (SVB) von der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) unter Zwangsverwaltung gestellt. Die FDIC kündigte an, dass Einlagen, die die Versicherungsgrenze von 250.000 Dollar übersteigen, innerhalb der nächsten Woche eine Vorabausschüttung erhalten würden, während für den Rest der Gelder eine Konkursbescheinigung ausgestellt werden sollte. Bei den meisten Einlegern handelte es sich um wagnisfinanzierte Start-ups, die hohe Einlagen benötigten, um ihre Gehaltsabrechnungen zu begleichen und ihre Lieferanten zu bezahlen. Über 95 % der Einlagen waren nicht versichert und drohten verloren zu gehen. Es handelte sich im Grunde um eine “Bürgschaft” für die nicht versicherten Einlagen, die nur dann zurückgefordert werden konnten, wenn nach dem Verkauf der Vermögenswerte der Bank noch Mittel zur Verfügung standen.

Doch diese Vereinbarung hielt nur zwei Tage. Am 12. März wurde die Signature Bank unter Zwangsverwaltung gestellt, und die FDIC, das Finanzministerium und die Federal Reserve gaben gemeinsam bekannt, dass alle Einlagen bei den beiden Banken, nicht nur die unter der Versicherungsgrenze, auf Verlangen abgezogen werden können.

Bei einer Anhörung des Finanzausschusses des Senats am 16. März erklärte Finanzministerin Janet Yellen, dass die Garantie nicht für alle Einlagen bei allen Banken gelten würde. Vielmehr würde die Entscheidung von Fall zu Fall getroffen werden.

In einem Interview mit Bloomberg News am 16. März kritisierte die ehemalige Vorsitzende der FDIC, Sheila Bair, diese Entscheidung. Sie wies darauf hin, dass die beiden Banken, die eine Sonderbehandlung erhielten, nicht “systemrelevant” seien und dass die Kosten der erweiterten Garantie durch eine Sonderumlage auf alle versicherten Banken gedeckt werden sollten, einschließlich der kleinen Gemeinschaftsbanken, die wichtige Kredite für lokale Unternehmen bereitstellen. Sie argumentierte, dass, wenn Garantien über die Grenze von 250.000 $ hinaus gewährt werden sollten, diese für alle Einlagen gelten sollten.

In der Zwischenzeit gab die Federal Reserve am 12. März bekannt, dass sie eine Zweckgesellschaft mit der Bezeichnung “Bank Term Funding Program” (BTFP) eingerichtet hat, wie sie für die COVID-Entlastung im März 2020 vorgesehen war. Wie die COVID-Zweckgesellschaften sollte es mit 25 Mrd. USD aus dem Exchange Stabilization Fund (ESF), einem 1934 zur Stabilisierung des Dollar-Wechselkurses eingerichteten Fonds, abgesichert werden. Der BTFP sollte jeder Bank zur Verfügung stehen, die ihn benötigte, und das taten offensichtlich viele Banken. Allein in der Woche nach dem Zusammenbruch der SVB wurden über 300 Milliarden Dollar an kurzfristigen Krediten aus den verschiedenen Einrichtungen der Fed abgezogen.

Bei diesem Geld handelt es sich jedoch nicht um die Art von “kostenlosem Mittagessen”, das angeschlagenen Banken in der letzten Finanzkrise zur Verfügung gestellt wurde. Das Geld wird als Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr und einem saftigen Zinssatz von 4,88 % (Stand: 22. März) gewährt. Laut einer Pressemitteilung der Federal Reserve werden die Kredite an “zugelassene Einlageninstitute vergeben, die US-Staatsanleihen, Agency-Schuldtitel und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere sowie andere qualifizierte Vermögenswerte als Sicherheiten hinterlegen. Die Bewertung dieser Vermögenswerte erfolgt zum Nennwert. Das BTFP stellt eine zusätzliche Liquiditätsquelle für hochwertige Wertpapiere dar und erspart den Instituten den schnellen Verkauf dieser Wertpapiere in Stresssituationen.

“Zum Nennwert bewertet” bedeutet, dass die Banken ihre langfristigen Bundeswertpapiere bis zur Fälligkeit halten und gleichzeitig Barmittel erwerben können, um Abhebungen zu tätigen, ohne sie “zum Marktwert” bewerten und mit Verlust verkaufen zu müssen.

Der systemische Fehler

Wie kam es also zu dieser Krise, und was kann getan werden, um sie zu beheben?

Mitten in der Wirtschaftskrise von 2008 räumte der ehemalige Fed-Vorsitzende Alan Greenspan ein, dass sein Verständnis des Finanzsystems fehlerhaft war. 40 Jahre lang hatte er geglaubt, die Banken könnten sich selbst regulieren” – eine Annahme, die sich als falsch erwiesen hatte.

Im Fall der SVB hatte die Bank jedoch keine riskanten Kredite vergeben, wie sie in der Subprime-Krise zu beobachten waren, und auch verstärkte Stresstests” hätten sie nicht gerettet. Sie hatte ihre Einlagen größtenteils in Bundeswertpapieren angelegt, die angeblich die sichersten verfügbaren Vermögenswerte sind – so sicher, dass sie eine “Null-Risiko-Gewichtung” haben und keinen zusätzlichen Kapitalpuffer erfordern. Das Problem war, dass es sich um langfristige Anleihen mit niedrigen Zinsen handelte. Als die Zinsen in die Höhe schossen, sank der Marktwert der Anleihen, da die Käufer neuere Anleihen mit höheren Zinsen bevorzugten. Anleihen, die verkauft werden konnten, wurden mit Verlust verkauft, und einige mit der Kennzeichnung “bis zur Fälligkeit halten” konnten überhaupt nicht verkauft werden. Dadurch fehlte der SVB die Liquidität, um die plötzliche, unerwartete Nachfrage nach Abhebungen zu befriedigen.

Der Fehler, dem die SVB und viele andere “angeschlagene” Banken zum Opfer gefallen sind, ist das uralte Systemproblem des “borrowing short to lend long”. Seit Jahrhunderten leihen sich Banken das Geld von Einlegern, die erwarten, dass sie es auf Abruf zur Verfügung haben, und investieren es in langfristige Anlagen, die nicht sofort liquidiert werden können. Das System funktioniert so lange gut, wie die Einleger nicht in Panik geraten und ihr Geld auf einmal abziehen. Wenn sie dies jedoch tun und das Problem systemisch ist, können nicht nur einzelne Banken, sondern das gesamte Bankensystem zusammenbrechen.

Früher wurde dieser Fehler jedes Jahr im Dezember dramatisiert, wenn die Fernsehsender 1946 den Weihnachtsklassiker “It’s a Wonderful Life” ausstrahlten. Als die Bailey Brothers Building and Loan von einem Banküberfall betroffen war, musste George Bailey (Jimmy Stewart) den in Panik geratenen Einlegern erklären, dass ihr Geld an ihre Nachbarn verliehen worden war. Er war kurz vor dem Selbstmord, als ein Schutzengel ihm zeigte, wie wichtig er und seine Bank für die Gemeinschaft waren, und die Nachbarn halfen mit und retteten die Bank.

Noch näher an der heutigen Situation war die Krise der Spar- und Darlehenskassen (S&Ls) in den 1980er Jahren, nachdem die Federal Reserve die Zinssätze drastisch erhöht hatte, um die Inflation zu bekämpfen. Der Großteil der Vermögenswerte der S&Ls bestand aus langfristigen Hypotheken mit festen Zinssätzen. Als die Zinssätze stiegen, mussten sie mehr zahlen, um Einlagen anzuziehen, aber der Betrag, den sie mit ihren Festzinshypotheken verdienten, änderte sich nicht. Die Verluste häuften sich, aber der Versicherungsfonds der S&Ls, die FSLIC, hatte nicht genügend Geld, um alle Einleger der gescheiterten S&Ls zu entschädigen; daher drückten die Aufsichtsbehörden ein Auge zu und ließen sie als “Zombies” weiterarbeiten. Die Angelegenheit wurde schließlich 1989 durch ein Gesetz gelöst, das die S&L-Versicherung der FDIC unterstellte und die Resolution Trust Corporation einrichtete, um die verbleibenden in Schwierigkeiten geratenen S&Ls abzuwickeln. Die endgültigen Kosten für die Steuerzahler wurden auf bis zu 124 Milliarden Dollar geschätzt.

Wie bei George Baileys Savings and Loan lag der Fehler nicht in der Kreditvergabe mit Mindestreserve. Die S&Ls bündelten das Geld ihrer Kunden und verliehen nur das, was sie hatten. Der Systemfehler bestand und besteht darin, dass die Banken, um langfristige Kredite vergeben zu können, “das Geld anderer Leute” leihen müssen, von dem erwartet wird, dass es auf Abruf verfügbar ist. Heute stehen den Banken nicht nur ihre eigenen Einleger zur Verfügung, sondern auch die Einleger anderer Banken auf dem Fed-Funds-Markt sowie Pensionsfonds und andere institutionelle Gläubiger, die auf dem Repo-Markt Kredite vergeben. Aber sie alle erwarten, dass ihr Geld auf Abruf zur Verfügung steht; und wenn die Bank es in Form von langfristigen Krediten verliehen hat, kann die Bank bei dem Versuch, diese Nachfrage zu befriedigen, in einen Engpass geraten, indem sie ihre Reserven umschichtet.

Die gescheiterten Banken wurden nicht verstaatlicht, aber vielleicht hätten sie es werden sollen

Eine Option, die in der Krise 2008-09 diskutiert wurde, war die tatsächliche Verstaatlichung. Wie Prof. Michael Hudson im Februar 2009 schrieb:

Eine echte Verstaatlichung liegt vor, wenn Regierungen im öffentlichen Interesse handeln, um privates Eigentum zu übernehmen. … Eine Verstaatlichung der Banken auf diese Weise würde bedeuten, dass die Regierung den Kreditbedarf der Nation decken würde. Das Schatzamt würde die Quelle neuen Geldes werden und den Kredit der Geschäftsbanken ersetzen. Vermutlich würde dieser Kredit für wirtschaftlich und sozial produktive Zwecke vergeben und nicht nur, um die Preise von Vermögenswerten in die Höhe zu treiben und Haushalte und Unternehmen mit Schulden zu belasten, wie es bei der heutigen Kreditvergabepolitik der Geschäftsbanken der Fall ist.

Gar Alperovitz, emeritierter Professor an der University of Maryland, hat sich ebenfalls zu diesem Thema geäußert. In einem Artikel der New York Times aus dem Jahr 2012 mit dem Titel “Wall Street Is Too Big to Regulate” (Die Wall Street ist zu groß, um sie zu regulieren) wies er darauf hin, dass die fünf größten Banken – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo und Goldman Sachs – Vermögenswerte in Höhe von mehr als der Hälfte des nationalen BIP angehäuft haben. Er schrieb:

Mit hochbezahlten Lobbyisten, die jede vorgeschlagene Regulierung anfechten, wird es immer klarer, dass große Banken als Privatunternehmen niemals wirksam kontrolliert werden können. Wenn ein Unternehmen (oder fünf von ihnen) so groß und so konzentriert ist, dass Wettbewerb und Regulierung unmöglich sind, besteht der marktfreundlichste Schritt darin, seine Funktionen zu verstaatlichen …

Verstaatlichung ist nicht so schwierig, wie es klingt. Wir neigen dazu, zu vergessen, dass wir … die American International Group, eine der größten Versicherungsgesellschaften der Welt, im Wesentlichen verstaatlicht haben, und die Regierung besitzt immer noch etwa 60 Prozent ihrer Aktien.

Ein anderes Beispiel war Continental Illinois, die größte Bank, die 1984 in Konkurs ging und die siebtgrößte Bank des Landes war. Die FDIC löschte die bestehenden Aktionäre aus, führte Kapital zu, übernahm faule Vermögenswerte, ersetzte die Geschäftsleitung und besaß die Bank etwa ein Jahrzehnt lang, führte sie als Handelsunternehmen und verkaufte sie 1994.

Was in der letzten Finanzkrise eine radikale Abkehr von kapitalistischen Prinzipien darstellte, war keine “Verstaatlichung”, sondern eine beispiellose Welle von Bankenrettungen, die manchmal als “Wohlfahrt für die Reichen” bezeichnet wird. Die Steuerzahler trugen die Verluste, während das schuldige Management nicht nur zivil- und strafrechtlichen Strafen entging, sondern mit Rekordboni davonkam. Den Banken gelang es mit Hilfe eines Heeres von Lobbyisten, Gesetze so zu ändern, dass ehemals kriminelles Verhalten legal wurde. Statt einer Verstaatlichung gab es TARP, das Troubled Asset Relief Program, mit dem das Finanzministerium toxische Vermögenswerte von Finanzinstituten aufkaufte. Angesichts der Ungerechtigkeit dieser Lösung empfahlen viele Wirtschaftswissenschaftler stattdessen eine Verstaatlichung. Willem Buiter, Chefökonom der Citigroup und früheres Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, schrieb im September 2009 in der Financial Times:

Ist es tatsächlich die Realität des modernen, transaktionsorientierten Modells des Finanzkapitalismus, dass große Privatunternehmen enorme private Gewinne machen, wenn es gut läuft, und dass sie gerettet und vorübergehend in öffentliches Eigentum überführt werden, wenn es schlecht läuft, wobei der Steuerzahler das Risiko und die Verluste trägt?

Wenn das so ist, warum bleiben diese Aktivitäten dann nicht dauerhaft in öffentlicher Hand? Seit langem wird argumentiert, dass es keinen wirklichen Grund für privates Eigentum an Bankinstituten gibt, die Einlagen entgegennehmen, weil diese ohne eine Einlagensicherung und/oder Kreditgeber der letzten Instanz, die letztlich vom Steuerzahler gezeichnet werden, nicht sicher existieren können.

. . . Sobald der Staat für die Einlagen bürgt oder als Lender of Last Resort alternative Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, ist das einlagenbasierte Bankwesen eine Lizenz zum Gelddrucken. [Hervorhebung hinzugefügt].

Das sind alles gute Argumente, aber es ist unwahrscheinlich, dass der Kongress in nächster Zeit das gesamte Bankensystem verstaatlichen wird.

Was ist mit der Verstaatlichung des Liquiditätspools?

Ohne so weit zu gehen, könnte man den Liquiditätspool der Banken zu einer öffentlichen Einrichtung machen. Die Banken könnten sich direkt aus der tiefen Tasche der Zentralbank, dem “Kreditgeber letzter Instanz”, Geld leihen (oder vom Finanzministerium, wenn dieses so umgestaltet würde, dass es Geld als Kredit ausgeben könnte, ohne Steuern zu erheben oder Schulden zu machen). Die Banken müssten nach wie vor “vorsichtige” Kredite vergeben – Kredite an Kreditnehmer, die nachweislich in der Lage sind, das Geld zurückzuzahlen -, da sie bei erheblichen Ausfällen ihre Bücher nicht mehr ausgleichen könnten und in Konkurs gehen müssten. Sie würden weiterhin Zinsen erheben, um ihre Kosten zu decken, und sie würden weiterhin um Kreditnehmer konkurrieren, indem sie ihre Zinssätze niedrig halten, um die Grundsätze des “Marktkapitalismus” beizubehalten, die jetzt gelten. Die Kundeneinlagen könnten getrennt von den Krediten beschlagnahmt werden, z. B. bei staatlich unterstützten Postbanken. Die Sequestrierung von Kundengeldern ist in der Tat das, was Maklerunternehmen (wie Schwab und Fidelity) jetzt tun. Anstatt dass die Bank mit Ihrem Geld zockt, spielen Sie selbst mit ihm. Aber das kann natürlich auch riskant sein!

Eine Beschlagnahmung von Einlagen wird es wohl auch nicht geben. Was angestrebt wird, ist das, was Roger Altman vorausgesagt hat – eine FDIC-Versicherung für die gesamte Einlagenbasis. In einem Schreiben vom 17. März, über das Bloomberg News zuerst berichtete, forderte die Midsize Bank Coalition of America die Aufsichtsbehörden auf, “sofort … die volle Einlagensicherung für Einleger wieder einzuführen”, und zwar für zwei Jahre. Dies sei 2008 geschehen, heißt es in dem Schreiben, und sei eines der wirksamsten Instrumente in der großen Finanzkrise gewesen, und es müsse sofort wieder eingeführt werden. Wichtig ist, dass diese Erhöhung des Versicherungsschutzes, wie bereits zuvor geschehen, direkt von den Banken selbst bezahlt werden sollte, indem einfach die Einlagensicherungsgebühr für Banken erhöht wird, die sich für die Teilnahme an diesem erhöhten Versicherungsschutz entscheiden”.

Die Sorge der mittelgroßen Banken besteht darin, dass die Einleger zu den riesigen “too big to fail”-Banken fliehen, weil sie diese für sicherer halten. Doch wie Cornell-Professor Robert Hockett feststellt, vergeben mittelständische Banken Kredite an mittelständische Unternehmen, die das Rückgrat der produktiven Wirtschaft bilden. Er hat einen Gesetzesentwurf für eine universelle Einlagensicherung erarbeitet, der in Forbes besprochen wird. Es ist jedoch ein harter Kampf. Sogar Sheila Bair, die der Notlage der lokalen Banken durchaus wohlwollend gegenübersteht, hat Vorbehalte gegen eine vollständige Deckung. Wie auf MSN.com berichtet:

Die Vorsitzende der FDIC, Sheila Bair, sagte am Dienstag, dass der Kongress in Erwägung ziehen sollte, vorübergehend Garantien für Einlagen auf Transaktionskonten zu gewähren, die von Arbeitgebern für die Bezahlung ihrer Arbeitnehmer genutzt werden – ein Schritt, den einige Demokraten in Erwägung ziehen.

Bair sagte jedoch, es wäre eine “Überreaktion”, alle Bankeinlagen zu versichern.

“Eine unbegrenzte Versicherung wäre sehr teuer. Sie würde das Bankensystem belasten, von den Steuerzahlern gestützt werden und in erster Linie sehr, sehr reichen Leuten helfen”, sagte Bair in Washington Post Live.

Kleine Gemeinschaftsbanken – definiert als Banken mit einer Bilanzsumme von 10 Mrd. USD oder weniger – haben sich dagegen ausgesprochen, mehr zu zahlen, um den Ausfall größerer Banken wie der SVB zu decken.

Die Option der öffentlichen Bank

Eine mittelgroße Bank, die von diesem Aufruhr verschont geblieben ist, ist die Bank of North Dakota. Mit einer Bilanzsumme von 10,3 Milliarden Dollar im Jahr 2021 und einer Kapitalrendite von 15 % ist die BND im Besitz des Staates, der sie selbst versichert. Ein Ansturm auf die Bank ist nicht zu befürchten, da die Einnahmen des Staates den größten Teil der Einlagen ausmachen, die per Gesetz bei der BND hinterlegt werden müssen.

Die lokalen Banken des Staates werden ebenfalls durch den BND geschützt, dem es verboten ist, mit ihnen zu konkurrieren. Stattdessen arbeitet sie mit ihnen zusammen und hilft ihnen bei der Liquidität und Kapitalisierung. Die BND wurde als “Mini-Fed” für den Staat und seine Banken bezeichnet. Das erklärt, warum North Dakota mehr lokale Banken pro Kopf hat als jeder andere Bundesstaat, und das in einer Zeit, in der andere Bundesstaaten Banken durch große Bankenfusionen verloren haben und die Zahl der Banken in den USA radikal geschrumpft ist.

Der britische Professor Richard Werner hat vor kurzem ein Memo veröffentlicht, in dem er die Argumente für eine öffentliche Bank darlegt. Es wurde für den Bundesstaat Tennessee verfasst, der eine souveräne Staatsbank nach dem Vorbild von North Dakota in Erwägung zieht, aber die Argumente gelten für alle Bundesstaaten. Zu den erörterten Vorteilen gehören Dividenden, höhere Steuereinnahmen auf Staatsebene, die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen, größere lokale Autonomie und Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks, mehr Möglichkeiten zur Finanzierung der Kreditaufnahme des öffentlichen Sektors und der staatlichen Rentenfonds sowie der Schutz der Freiheit von Finanztransaktionen und der Privatsphäre.

Klein und lokal ist gut, aber auch kleine regionale Banken müssen ihre Ressourcen bündeln, um maximale Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten. Eine staatliche Bank nach dem Vorbild der Bank of North Dakota kann zinsgünstige Kredite, Liquidität und finanzielle Souveränität bieten, so dass die finanziellen Ressourcen im Staat bleiben und für öffentliche Zwecke verwendet werden, während sie gleichzeitig einen Gewinn für den Staat abwerfen. Übersetzt mit Deepl.com

