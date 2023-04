Bantamweight Bonaparte Macron is right in the wrong way about “European” strategic autonomy. By Sumantra MAITRA It’s a great tragedy of our times that France, despite its culture being unabashedly the most beautiful ever to have existed in humanity as well as being on the “right side of history” (at least most of the time, if there was ever such a side), gets the blame for everything.

Macron hat auf die falsche Art und Weise Recht mit der “europäischen” strategischen Autonomie.

Bantamgewicht Bonaparte

Von Sumantra MAITRA

14. April 2023

Es ist eine große Tragödie unserer Zeit, dass Frankreich, obwohl seine Kultur unverschämt die schönste ist, die es je in der Menschheit gegeben hat, und obwohl es auf der “richtigen Seite der Geschichte” steht (zumindest die meiste Zeit, falls es je eine solche Seite gab), für alles die Schuld bekommt.

Um es mit William Pitt zu sagen: Frankreich hat sich während der Französischen Revolution durch Überanstrengung selbst zum Untergang verurteilt und damit Europa durch sein Beispiel gerettet. Der ungelenke Jakobinismus ist seitdem zu einem Schlagwort geworden, das nicht nur für die schreckliche Gesamtheit des erzwungenen säkularen Liberalisierungsprozesses und der damit einhergehenden ideologischen Kriegsführung steht, sondern auch Historiker daran erinnert, was passiert, wenn missgebildete, neidische Mittelmänner einen entarteten Mob anführen, der alles zerstört, was einer Zivilisation schön und heilig ist.



Und so endet jede Revolution, die auf sozialem Neid beruht und sich als Ideologie ausgibt, oft mit einem Tyrannen, der das Land noch weiter ins Verderben stürzt, indem er eine Koalition von Großmächten einlädt, um es zurechtzustutzen. In Wirklichkeit war Frankreich federführend bei der Bildung eines Friedenskonzerts der Großmächte in Europa, vielleicht das beste Friedensmodell, das je geschaffen wurde, nur nicht so, wie es sich das Land vorstellte.

In der Neuzeit hatte Frankreich in Bezug auf, nun ja, Deutschland recht. Paris erkannte früher als jeder andere, dass die Vereinigung von ganz Germanien zur Schaffung einer gewaltigen Macht im Herzen Europas führen würde, die viel zu groß für Europa ist, um sie zu verwalten, aber zu klein, um Europa zu kontrollieren – ganz zu schweigen davon, dass sie humorlos genug war, um zwei katastrophale Weltkriege auszulösen. Sowohl Mitterrand als auch Thatcher erkannten zu spät, dass das Sprichwort, Deutschland sei schön genug, um nicht vereinigt zu werden, so dass ein paar von ihnen übrig blieben, historisch wahr ist. Aber tragischerweise wurden sie von der Unipolarität überrollt.

Deutschland und das gaullistische Frankreich hatten in den letzten Jahren Recht mit ihrem naiven Versuch, den Nahen Osten zu säkularisieren und zu verweiblichen. Aber sie wurden von denjenigen als “Kapitulationsaffen” verspottet, die ihrerseits Billionen verloren, Tausende von Toten zu beklagen hatten und ihre relative Macht in einem der dümmsten Akte der Selbstzerstörung dieses Jahrhunderts aushöhlten.

Nicht zufrieden mit dem ideologischen Sieg, hat das atlantische Frankreich seitdem diesen gallischen Realismus ins Gegenteil verkehrt, um die immer leichtgläubigen Angloamerikaner zu einem weiteren Missgeschick in Libyen zu verleiten – einem Missgeschick, das den Realismus “Tyrannei ist ein besserer Verbündeter als Anarchie” vergessen ließ -, was zur Zerstörung eines Mittelmeerpuffers führte, eine Migrationskrise auslöste, die bis heute anhält, und eine dauerhafte Veränderung der europäischen Politik bewirkte. Frankreich führte daraufhin einseitig – als Ehrensache unter Großmächten – seinen eigenen gescheiterten “Krieg gegen den Terror” in Afrika.

Vor diesem Hintergrund ist die jüngste Bemerkung von Präsident Emmanuel Macron über die Vasallität Europas gegenüber den Vereinigten Staaten (die immer mehr zu einem regelmäßigen europäischen Anliegen wird) ein weiterer Fall von Recht haben auf die falsche Weise. Macron, der aus irgendeinem Grund abends nicht in seiner Hauptstadt spazieren gehen kann, weil es immer wieder zu Unruhen kommt, gab in China ein aufsehenerregendes Interview, in dem er “Europa” als dritte Supermacht bezeichnete, die ein Gleichgewicht zwischen China und den USA herstellt. Laut Politico sagte er: “Das Paradoxe wäre, dass wir vor lauter Panik glauben, wir seien nur Amerikas Gefolgsleute… die Frage, die die Europäer beantworten müssen… ist es in unserem Interesse, [eine Krise] auf Taiwan zu beschleunigen? Nein. Das Schlimmste wäre, zu denken, dass wir Europäer bei diesem Thema zu Mitläufern werden und uns von der US-Agenda und einer chinesischen Überreaktion leiten lassen müssen.”



“Wenn die Spannungen zwischen den beiden Supermächten zunehmen, werden wir weder die Zeit noch die Mittel haben, unsere strategische Autonomie zu finanzieren, und wir werden zu Vasallen”, fügte Macron hinzu.

An und für sich eine starke Aussage. Aber wie (und ich kann nicht glauben, dass ich das schreibe) Senator Marco Rubio zu Recht bemerkte, spricht er für Europa? Es ist eine alte Kissingersche Frage. Wenn man “Europa” anrufen muss, wen soll man dann anrufen?

Wie immer hat Macron zur Hälfte Recht. Solange Europa (und eigentlich nur Frankreich) von “strategischer Autonomie der EU” spricht, wird dieses Paradoxon fortbestehen, denn die härteste Wahrheit ist, dass es keine Europäische Union ohne Amerika gibt. Die europäische Einheit ist ein künstliches Konstrukt, gewollt durch die amerikanische Eroberung. Die lächerliche Flagge und die mittelmäßige Bürokratie, die lose zusammengebunden sind, ohne eine gemeinsame verbindliche Sprache und mit einer immer weiter schrumpfenden Christenheit, wird nur durch die amerikanische Hegemonie und den Schutz erhalten.

Europa war immer nur durch Hegemonie geeint, ob vorübergehend oder langfristig: Römisch, napoleonisch oder nationalsozialistisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Europa von Russland und Amerika erobert und aufgeteilt. Nach dem Kalten Krieg diktierte die amerikanische Hegemonie die gegenwärtige Form und Gestalt des institutionalisierten Friedens. Ganz gleich, wie oft europäische Denker von “europäischen Gründervätern” schwärmen, Europa wird ein künstliches Konstrukt bleiben, aufgeteilt zwischen Nationalstaaten mit unterschiedlichen Interessen.

Solange es mutiert und wächst, wird es niemals ein gemeinsames, vereintes Reich geben, das die Grundvoraussetzung für gemeinsame, vereinte Interessen ist. “Strategische Autonomie” ist in der Theorie ein gutes Prinzip. In der Praxis macht es wenig Sinn, denn sowohl Strategie als auch Autonomie erfordern einen Souverän, der unabhängig entscheiden kann. Wie der alte britische Yes-Minister-Clip zeigt, hat die Expansion des irredentistischen, ständig paranoiden und militaristischen Mittel- und Osteuropas die Verfolgung eines gemeinsamen strategischen Interesses unmöglich gemacht. Wann, wenn überhaupt, in der Geschichte hat eine Expansion nicht zu einer Verwässerung geführt?

Man fragt sich, ob Macron das Problem erkannt hat, es aber nicht laut aussprechen kann. Für jemanden, der sich so gut mit großspurigen jupiterianischen Umschreibungen und den unbequemen Lehren der Geschichte auskennt, ist Macron sicher klar, dass die Union, die einst als Vektor zur Stärkung der französischen und deutschen Macht in ganz Europa gedacht war, nun entschlossen ist, die historischen Großmächte auszuhöhlen.



Was hindert Frankreich daran, so schnell wie Polen aufzurüsten? Frankreich, mit der einzigen intakten Staats- und Forschungskapazität unter den westlichen Mächten, mit einer bedeutenden Wirtschaft, mit unabhängigen Marine- und nuklearen Abschreckungskapazitäten – ganz zu schweigen von einer hierarchischen, an der Sorbonne ausgebildeten “realistischen” Elite, die die französischen Interessen in der Sprache des “europäischen Föderalismus” vertritt – kann schneller als jede andere Macht in Europa aufrüsten. Sicherlich ist ihnen klar, dass der alte Kontinent letztlich nur eine Sprache versteht, nämlich die der kriegerischen Macht und der Unterwerfung. Die französisch-griechische Allianz gegen die Türkei war ein großartiges Modell für bilaterale Sicherheitspakte und Abschreckung durch die Marine. Warum nicht mehr davon fördern? Ohne harte Macht ist es offensichtlich sinnlos, historische Einschätzungen zu treffen. Macron schreibt keinen Universitätsaufsatz. Wissen ist nichts ohne Weisheit, Macht und den Willen, diese Macht klug einzusetzen.

Das derzeitige Arrangement funktioniert eindeutig nicht. Wie ich bereits schrieb, “ein euro-atlantischer Schwenk nach Asien mit der NATO, die im Pazifik patrouilliert; und zweitens, ein relativ autarkes Europa und eine Lastenverschiebung, so dass sich Amerika zusammen mit seinen pazifischen Verbündeten wie Japan und Australien darauf konzentrieren kann, den Aufstieg Chinas auszugleichen. Das erste wird nicht geschehen. Ungeachtet einer gelegentlichen einsamen deutschen Fregatte im Indopazifik als Geste der Solidarität ist es töricht, die Ressourcen auf diese Weise zu verteilen. Eine bessere Option wäre es, die europäische Sicherheit den Europäern zu überlassen und unabhängigen europäischen Großmächten die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen und Mini-Entitäten unter einem breiten, losgelösten amerikanischen Nuklearschirm zu suchen und durchzuführen, anstatt einen unnatürlichen institutionalisierten Frieden auf Kosten der amerikanischen Überdehnung und des Niedergangs aufrechtzuerhalten.

Wenn Europa eine unabhängige Außenpolitik braucht, muss sie von unabhängigen Nationalstaaten und Großmächten ausgehen. Die Tragödie Frankreichs, des Landes von Richelieu und Talleyrand, der eisernen Hände in Samthandschuhen, besteht darin, dass Frankreich in einzigartiger Weise in der Lage ist, von heute auf morgen eine führende Position in der europäischen Sicherheitspolitik einzunehmen, aber oft von bantamgewichtigen Bonapartes geführt wird, die wissen, was zu tun ist, denen aber der Wille eines großen Mannes fehlt. Übersetzt mit Deepl.com

theamericanconservative.com

