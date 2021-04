Frage: Warum wohl bekam weder Bernie Sanders, noch Elizabeth Warrren von Präsident Biden ein Ministeramt im Kabinett?

Bild: Democratic presidential candidates Sen. Elizabeth Warren (D-MA) (L) and Sen. Bernie Sanders (I-VT) interact during a break at the Democratic presidential primary debate on February 25, 2020 in Charleston, South Carolina [Win McNamee/Getty Images]

Basispolitik sieht Graswurzel-Aktivismus hinter einem pro-palästinensischen Wandel in den USA

Von Ramzy Baroud

27. April 2021

Auf einer Online-Konferenz der J Street brachen die US-Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren kürzlich ein weiteres politisches Tabu, als sie ihre Bereitschaft bekundeten, US-Militärhilfe als Mittel einzusetzen, um Druck auf Israel auszuüben, die palästinensischen Menschenrechte zu respektieren. Sanders ist der Meinung, dass die USA “bereit sein müssen, wirklichen Druck auszuüben, einschließlich der Einschränkung der US-Hilfe, als Reaktion auf Schritte beider Seiten, die die Chancen auf Frieden untergraben.” Warren zeigte unterdessen die Bereitschaft, die Militärhilfe als “Werkzeug” einzuschränken, um Israel zu einer “Kurskorrektur” zu bewegen.

Im Allgemeinen sind Sanders’ zunehmend pro-palästinensische Positionen progressiver als die von Warren. Beide bewegen sich jedoch immer noch innerhalb des Mainstream-Diskurses der Demokraten: eine Bereitschaft, Israel zu kritisieren, solange diese Kritik mit gleicher – wenn nicht sogar noch deutlicherer – Kritik an den Palästinensern verbunden ist.

Seraj Assi erklärte diese Dichotomie in einem Artikel, der im Jacobin Magazine veröffentlicht wurde: “Sanders’ Haltung zu Israel-Palästina könnte zweifelsohne progressiver sein. Er hat konsequent für die US-Militärhilfe für Israel gestimmt, die die Besatzung, den Siedlungsausbau und die systematische Gewalt gegen Palästinenser subventioniert. Er ist immer noch gegen die BDS-Kampagne (Boykott, Desinvestition und Sanktionen), indem er 2017 einen Anti-BDS-Brief an den UN-Generalsekretär unterzeichnete und seine Ablehnung von BDS bekräftigte.”

Wie Assi jedoch selbst andeutete, kann Sanders’ Position zu Palästina und Israel nicht einfach anhand eines imaginären Ideals beurteilt werden. Sie sollte im Kontext von Amerikas eigener politischer Kultur gesehen werden, in der jede Kritik an Israel als “ketzerisch”, wenn nicht gar als offen antisemitisch angesehen wird.

Sanders’ Einfluss auf den gesamten politischen Diskurs der Demokraten ist spürbar. Er hat den Weg für radikalere, jüngere Stimmen im US-Kongress geebnet, die nun offen den Besatzungsstaat kritisieren, während sie vom Zorn der Pro-Israel-Lobby, hauptsächlich des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), weitgehend verschont bleiben. Vorbei sind die Zeiten, in denen AIPAC und andere pro-israelische Druckgruppen den innenpolitischen amerikanischen Diskurs über Israel und Palästina prägten. Noch deutet nichts darauf hin, dass sich das Blatt vollständig gegen Israel gewendet hat. Dennoch darf eine entscheidende Veränderung der öffentlichen Meinung in den USA nicht ignoriert werden. Es ist diese populäre Verschiebung, die Stimmen innerhalb der Demokratischen Partei ermächtigt, sich freier zu äußern, ohne ihre politischen Karrieren zu gefährden, wie es in der Vergangenheit oft der Fall war.

Um die Wurzeln der anti-israelischen Besatzung und der pro-palästinensischen Stimmung unter den Demokraten zu entschlüsseln, könnten einige Zahlen hilfreich sein. Während Sanders, Warren und andere Funktionäre der Demokraten bereit sind, Israel zu kritisieren, aber BDS vehement ablehnen, vertritt die Mitgliedschaft der Demokratischen Partei nicht die gleiche Ansicht. Eine Umfrage des Brookings-Instituts Anfang 2020 ergab, dass unter den Demokraten, die von BDS gehört hatten, “eine Mehrheit, 48 Prozent, sagte, sie unterstützten die Bewegung, während nur 15 Prozent sagten, sie seien dagegen.”

Dies deutet darauf hin, dass der Aktivismus an der Basis, der sich direkt an die gewöhnlichen Amerikaner wendet, weitgehend deren Ansichten über die Bewegung zum Boykott Israels prägt. Gewöhnliche Demokraten führen den Weg an, während ihre Vertreter lediglich versuchen, aufzuholen.

Andere Zahlen zeigen auch, dass die überwiegende Mehrheit der Amerikaner die Bemühungen der Pro-Israel-Bewegung ablehnt, Gesetze und Gesetzgebung als politisches Instrument zu fördern, um Boykotte zu kriminalisieren. Solche Gesetze, so glauben sie zu Recht, verletzen die verfassungsmäßigen Rechte auf freie Meinungsäußerung. Erwartungsgemäß sind 80 Prozent der Demokraten führend in der Ablehnung solcher Maßnahmen, gefolgt von 76 Prozent der Unabhängigen und 62 Prozent der Republikaner.

Solche Nachrichten müssen für Tel Aviv beunruhigend sein. Die israelische Regierung hat durch AIPAC und andere pro-israelische Gruppen viel investiert, um BDS und jede andere Bewegung, die die militärische Besatzung und systematische Apartheid in Palästina kritisiert, als “antisemitisch” zu brandmarken.

Die Israelis finden dieses neue Phänomen ziemlich verwirrend. Premierminister Benjamin Netanjahu wurde in der Vergangenheit wiederholt kritisiert, sogar von israelischen Mainstream-Beamten und Medienexperten, weil er die Demokraten gegen den Besatzungsstaat aufbrachte, indem er sich unverblümt auf die Seite des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und seiner republikanischen Partei gegen ihre innenpolitischen Rivalen in Amerika stellte. Damit hat Netanjahu im Grunde dazu beigetragen, dass die Unterstützung Israels von einer parteiübergreifenden Angelegenheit zu einer reinen Sache der Republikaner wurde. Eine Gallup-Umfrage vom Februar 2020 spiegelte diese Realität wider und ergab, dass 70 Prozent der Demokraten die Gründung eines palästinensischen Staates unterstützen, im Vergleich zu nur 44 Prozent der Republikaner.

Die verwurzelte Unterstützung für Israel unter den Establishment-Demokraten ist zu tief – und gut finanziert -, um in ein paar Jahren ausgelöscht zu werden, aber der pro-palästinensische, anti-israelische Besatzungstrend hält unvermindert an, selbst nach der Niederlage von Trump gegen den Kandidaten der Demokratischen Partei, Präsident Joe Biden. Vor allem das vergangene Jahr war schwierig für die Pro-Israel-Lobby, die an Wahlenttäuschungen nicht gewöhnt ist. Im vergangenen Juni zum Beispiel malte sich die Lobby in eine Ecke, als sie sich hinter einen der treuesten Unterstützer des Besatzungsstaates, den Abgeordneten Eliot Engel aus New York, stellte und seinen Gegner Jamaal Bowman als “antiisraelisch” bezeichnete.

Bowman ist kaum anti-israelisch, obwohl seine Position relativ gemäßigter ist als Engels extreme, einseitige Ansichten. In der Tat hatte Bowman deutlich gemacht, dass er weiterhin die US-Hilfe für Israel unterstützt und sich offen gegen BDS ausspricht. Doch im Gegensatz zu Engel war er nicht der perfekte Kandidat, dessen Liebe zu Israel blind, bedingungslos und ewig ist. Zur Verlegenheit der Lobby verlor Engel seinen Sitz im US-Kongress, den er seit mehr als 30 Jahren innehatte.

Im Gegensatz zu Bowman ist Cori Bush eine Graswurzel-Aktivistin aus Missouri, die den pro-israelischen Kongressabgeordneten William Lacy Clay verdrängt hat. Sie hat die Palästina-Boykott-Bewegung als eine Sache der Meinungsfreiheit verteidigt, trotz einer unerbittlichen Verleumdungskampagne, die sie als “antisemitisch” bezeichnete, nur weil sie auf Fotos mit Pro-Palästina-Aktivisten zu sehen war. Letzten August wurde Bush – eine schwarze Amerikanerin aus bescheidenen Verhältnissen – US-Repräsentantin für den 1. Kongressdistrikt von Missouri, trotz der Bemühungen der Pro-Israel-Lobby, ihr eine solche Position zu verwehren.

Es ist wichtig, die Rolle anzuerkennen, die Einzelpersonen bei der unbestreitbaren Verschiebung innerhalb des amerikanischen politischen Diskurses über Palästina und Israel spielen. Gewöhnliche Menschen machen einen echten Unterschied. Während die Pro-Israel-Lobby immer noch die doppelte Waffe des Geldes und der Propaganda schwingt, erweist sich der politisch engagierte Aktivismus an der Basis als entscheidend, um die amerikanische Solidarität mit Palästina zu gewinnen und diese Solidarität langsam aber sicher in politische Erfolge zu verwandeln. Das ist Politik von unten nach oben in Aktion. Übersetzt mit Deepl.com

