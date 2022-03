“Der Vorfall im Theater von Mariupol ist eines der verdächtigsten Ereignisse des Krieges. Sowohl BBC als auch CNN zitieren die Behauptung eines örtlichen ukrainischen Beamten, wonach Hunderte von Menschen in dem Gebäude getötet wurden, legen aber keine Beweise vor, um diese Behauptung zu überprüfen”.

BBC correspondent-fixer shaping Ukraine war coverage is PR operative involved in “war-messaging tool” – The Grayzone BBC reports on the suspicious destruction of a theater in the Ukrainian city of Mariupol were co-authored by a Ukrainian PR agent tied to a firm at the forefront of her country’s information warfare efforts.

BBC-Korrespondent, der die Kriegsberichterstattung über die Ukraine gestaltet, ist ein PR-Agent, der an einem “Instrument für Kriegsbotschaften” beteiligt ist



Von Max Blumenthal



25. März 2022

BBC-Berichte über die verdächtige Zerstörung eines Theaters in der ukrainischen Stadt Mariupol wurden von einer ukrainischen PR-Agentin mitverfasst, die mit einer Firma in Verbindung steht, die an vorderster Front an der Informationskriegsführung ihres Landes beteiligt ist.

Bevor sie als Reporterin für die BBC in der Ukraine arbeitete, war Orysia Khimiak als PR-Agentin für ein Start-up-Unternehmen namens Reface tätig, das eine “realitätsverzerrende App” entwickelt hat, die jetzt als “eine Art ukrainisches Kriegsnachrichten-Tool” dient, wie es die Washington Post nannte.

Laut ihrem Linkedin-Profil war Khimiak bis Oktober 2021 PR-Direktorin bei Reface. Während dieser Tätigkeit baute Khimiak nach eigenen Angaben “langfristige Beziehungen zu Redakteuren und Medienvertretern” auf. Sie hat auch einen PR-Kurs für das in Kiew ansässige Projector Institute geleitet, dessen Website die Besucher derzeit mit dem Slogan “Ruhm für die Ukraine” begrüßt. We Will Win”.

Dank ihrer zahlreichen Medienkontakte spielt Khimiak nun eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der BBC-Berichterstattung über den russisch-ukrainischen Krieg. Sie hat sogar gemeinsam mit dem Korrespondenten des Senders in Lemberg, Hugo Bachega, Berichte verfasst, in denen sie die russische Schuld an der Bombardierung des Theaters in Mariupol aufzeigt.

Khimiak verrät ihre politische Voreingenommenheit in ihrer Twitter-Bio, indem sie erklärt, sie sei “ein Fixer in Lviv für Journalisten, die ein ehrliches Bild des russischen Krieges gegen die Ukraine zeigen. Die Ukraine wird sich wehren.”

Khimiaks Twitter-Hintergrund bezieht sich auf die “Schlangeninsel”, über die westliche Medien ausführlich berichteten und die als Beweis für die Tapferkeit des ukrainischen Militärs angepriesen wurde. Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij starben 13 ukrainische Grenzsoldaten “heldenhaft” bei der Verteidigung eines Inselstützpunkts gegen die russische Marine. “Russisches Kriegsschiff, fick dich!”, waren die letzten Worte der Soldaten, so hieß es zumindest.

Die ukrainischen Grenzsoldaten tauchten schließlich lebend als russische Gefangene auf. Die gesamte Geschichte über den Mut unter Beschuss, einschließlich der berühmten letzten Worte der Verteidiger der Schlangeninsel, war ein Mythos – eine von so vielen Geschichten, die von pro-ukrainischen Elementen erfunden oder stark verzerrt wurden, dass es unmöglich geworden ist, sie zu zählen.

Auf der Twitter-Seite des PR-Agenten, der sich zum BBC-Korrespondenten Khimiak gewandelt hat, wird das gefälschte Unentschieden auf der Schlangeninsel immer noch als reales historisches Ereignis behandelt. Auf ihrer Twitter-Timeline schreibt Khimiak die BBC-Berichte über die Zerstörung des Theaters in Mariupol gut. Sie und ihr Co-Autor Bachega haben noch nicht auf eine Anfrage von The Grayzone geantwortet.

Der Vorfall im Theater von Mariupol ist eines der verdächtigsten Ereignisse des Krieges. Sowohl BBC als auch CNN zitieren die Behauptung eines örtlichen ukrainischen Beamten, wonach Hunderte von Menschen in dem Gebäude getötet wurden, legen aber keine Beweise vor, um diese Behauptung zu überprüfen.

CNN und BBC berufen sich bei der Behauptung von Hunderten von Toten auf eine einzige offizielle pro-Asow-Quelle

Die russischen Streitkräfte haben in Mariupol, wo sie sich mit den ukrainischen Streitkräften unter der Führung des neonazistischen Asow-Bataillons heftige Straßenkämpfe lieferten, große Zerstörungen angerichtet.

Wie dieser Reporter jedoch ausführlich berichtete, wurde das Mariupol-Theater von sich zurückziehenden Asow-Kämpfern kontrolliert, die verzweifelt um ein militärisches Eingreifen der NATO baten. Mehrere Evakuierte haben behauptet, Asow habe das Theater gesprengt, um den Eindruck eines russischen Angriffs zu erwecken, der den Westen in den Krieg hineinziehen könnte. In der Zwischenzeit ist noch kein Video des angeblichen russischen Angriffs auf das Theater aufgetaucht, und Bilder von der angeblichen Rettung von Überlebenden oder dem Massensterben am Tatort sind nicht verfügbar.

Am 25. März, neun Tage nach dem Vorfall, sendete CNN das angeblich erste Filmmaterial von dem Angriff auf das Theater. Das Filmmaterial (siehe unten) war nur 20 Sekunden lang und zeigte eine kleine Gruppe von Zivilisten, die langsam eine Treppe zum Erdgeschoss eines Gebäudes hinuntergehen. Hinter der Kamera ist ein Sprecher zu hören, der wiederholt auf einen Luftangriff hinweist, aber behauptet, dass die Menschen im ersten Stock überlebt hätten.

Das Video scheint einige Zeit nach dem Angriff aufgenommen worden zu sein, da auf dem Video, das nach der Explosion aufgenommen wurde, nichts von dem Schwelbrand zu sehen ist. Dieses Video, das unten zu sehen ist und am 16. März aufgenommen wurde, zeigt ein rauchendes Gebäude, in dem sich weder Retter noch Menschen befinden.

CNN behauptet außerdem, dass 300 Zivilisten in dem Theater getötet wurden. Die BBC übernahm ebenfalls die offizielle ukrainische Angabe von 300 Toten, räumte aber ein: “Die Kommunikation mit Mariupol ist nach wie vor schwierig, so dass es schwer ist, die Informationen unabhängig zu überprüfen.”

Beide Sender stützten sich bei dieser dramatischen Behauptung auf nur eine einzige Quelle: Petr Andrjuschtschenko, ein Berater des Bürgermeisters von Mariupol, der kürzlich das neonazistische Asow-Bataillon als mutige “Verteidiger” seiner Stadt lobte.

Die Beweise des Beamten? Der BBC zufolge “konnten die Beamten die Zahl der Todesopfer überprüfen, weil sie Aufzeichnungen darüber hatten, wer sich vor dem Raketenangriff im Theater aufhielt, und mit Überlebenden gesprochen hatten”.

Westliche Medien hielten es nicht für angebracht zu erwähnen, dass Andrjuschtschenko wahrscheinlich weit von Mariupol entfernt ist, da er kürzlich zugab, “dass wir gezwungen sind, uns zu bewegen, um unser Geheimdienstnetz zu erhalten”. Sein Chef, Bürgermeister Wadim Bojtschenko, ist Berichten zufolge vor einigen Tagen aus der Stadt geflohen.

Seltsamerweise behaupteten parteiische ukrainische Reporter einen Tag nach dem Angriff, dass alle, die im Keller des Theaters Schutz gesucht hatten, wie durch ein Wunder überlebt hätten.

Illia Ponomarenko, Korrespondent der von den USA und der EU unterstützten Zeitung Kiew Independent, zitierte einen Tag nach dem Vorfall im Theater offizielle Quellen, die behaupteten, alle hätten überlebt

Ebenfalls am 17. März erklärte die Ombudsfrau der ukrainischen Regierung, Ludmyla Denisova, auf Telegram: “Das (Theater-)Gebäude hat dem Einschlag einer Hochleistungsbombe standgehalten und das Leben der Menschen geschützt, die sich im Bunker versteckt hatten.”

Vier Tage vor dem Vorfall informierten Einwohner von Mariupol die russischen Medien darüber, dass das Theater Schauplatz einer Operation unter falscher Flagge sein sollte, um westliche Empörung hervorzurufen und eine NATO-Intervention auszulösen.

Einen Tag nach dem Vorfall sagten Zivilisten, die aus Mariupol evakuiert worden waren, gegenüber im Donbass ansässigen Medien aus, dass Asow-Kämpfer das Theater in die Luft sprengten, als sie sich zurückzogen. Sie schilderten weiter, wie Asow sie während der gesamten Kämpfe als menschliche Schutzschilde benutzte und sogar auf sie schoss, als sie versuchten zu fliehen.

Zu den merkwürdigsten Aspekten des Vorfalls im Theater gehörte das Verschwinden aller Fahrzeuge vom Parkplatz vor dem Gebäude Stunden vor der Explosion. Es scheint, als seien sie entfernt worden, um zu vermeiden, dass sie durch die erwartete Explosion beschädigt werden.

Fotos und Maxar-Satellitenbilder des Theaters (oben) vom 15. März zeigen unmittelbar neben dem Gebäude geparkte Fahrzeuge

Auf Fotos und Maxar-Satellitenbildern, die unmittelbar nach der Explosion des Theaters aufgenommen wurden, sind keine Fahrzeuge zu sehen, als ob sie in Erwartung der Explosion entfernt worden wären

Der ukrainische PR-Agent, der zum Fixer der BBC wurde, wählt lokale Quellen aus

Der BBC-Korrespondent Bechaga und sein Korrespondent Khimiak ignorierten die Berichte von Evakuierten aus Mariupol, die sagten, die Asow-Kämpfer hätten das Theater zerstört, bevor sie sich zurückzogen, und wandten sich zunächst an offizielle ukrainische Quellen und einen Einwohner, der am Tag des angeblichen Angriffs nicht im Theater war.

Am 17. März, dem Tag nach dem Vorfall im Theater, berichteten Bechaga und Khimiak, dass “den ukrainischen Behörden zufolge [das Theater] von Russland bombardiert wurde…”. Ihre einzige Quelle vor Ort sagte, sie habe das Theater einen Tag vor der Zerstörung des Gebäudes verlassen – zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten, wenn nicht sogar alle, die sich auf dem Gelände befanden, das Theater zu verlassen schienen. “Wir wussten, dass wir weglaufen mussten, weil bald etwas Schreckliches passieren würde”, sagte sie der BBC.

Die BBC-Reporterin und die PR-Agentin, die sich in eine Reporterin verwandelt hat, hat am 22. März einen Folgeartikel verfasst, in dem sie zwei lokale Zeugen zitiert, die sagten, sie hätten sich in der Nähe des Theaters befunden, als eine massive Explosion stattfand. Beide gaben filmische Schilderungen ab, die der Open-Source-Geheimdienstanalyst Michael Kobs in Frage stellte.

Der männliche Zeuge sagte, er habe “viele blutende Menschen gesehen”. In einer Zeit, in der fast jeder Mensch ein Smartphone bei sich trägt, ist jedoch noch kein Video der von ihm beschriebenen erschütternden Szene aufgetaucht.

Schließlich wandte sich die BBC an McKenzie Intelligence, ein privates Unternehmen, das von einem ehemaligen Offizier des britischen Militärgeheimdienstes gegründet wurde, und stellte die Hypothese auf, dass eine russische 500-Pfund-Laserrakete zur Zerstörung des Theaters eingesetzt wurde. Der Open-Source-Analyst Kobs wies jedoch darauf hin, dass “das Zentrum der Zerstörung genau in der Mitte der Bühne liegt, so dass zwei dumme Bomben unmöglich die Schuld daran tragen können”.

Während die BBC darauf bedacht zu sein scheint, die offizielle ukrainische Darstellung des Vorfalls im Theater zu legitimieren, sind andere Mainstream-Medien stillschweigend weitergegangen. “Selbst jetzt ist das Schicksal der meisten dieser Menschen [im Theater] noch unbekannt”, schrieb die NY Times am 21. März.

BBC-Fixer/Korrespondent arbeitete für die Firma, die hinter dem Top-Tool für ukrainische Kriegsnachrichten” stand

Die Entscheidung der BBC, eine offenkundig nationalistische ukrainische PR-Agentin mit der Leitung ihrer Kriegsberichterstattung zu betrauen, unterstreicht die absolute Übereinstimmung des Senders mit den Zielen der NATO.

Vor ihrer Tätigkeit beim britischen Staatssender war Khimiak für die Öffentlichkeitsarbeit eines in Kiew ansässigen Start-up-Unternehmens zuständig, das eine KI-App entwickelt hat, mit der Nutzer ihre Gesichter auf die Körper berühmter Persönlichkeiten legen können. Die App mit dem Namen Reface hat sich zu einer Art ukrainischem Kriegsnachrichten-Tool” entwickelt, das Millionen von Nutzern mit antirussischen Push-Benachrichtigungen versorgt, berichtet die Washington Post.

Der Post zufolge sind “realitätsverfälschende Apps wie Reface eine Möglichkeit für die Nutzer, Nachrichten aufzunehmen, die sie sonst ausblenden würden. Die Leute haben ihre Wachsamkeit gegenüber politischen Nachrichten auf diesen Plattformen erhöht… Aber sie senken sie für eine immersive Erfahrung wie den Gesichtertausch.

Reface sagt nun, dass es sich in einem “viralen Kampf gegen #russianterrorists” befindet.

Die ehemalige Reface-PR-Direktorin Khimiak, die sich zur BBC-Korrespondentin und Moderatorin gewandelt hat, ist ihrerseits nicht zurückhaltend, wenn es um die russischen Gegner der Ukraine geht. “Ich kann die Meinung, dass nicht alle Russen schlecht sind, einfach nicht akzeptieren. Alles, was ich fühle, ist Schmerz und Hass, denn ihr Schweigen ist eine Folge dieses Krieges”, erklärte sie auf Twitter als Reaktion auf ein Video, das Retter zeigt, die versuchen, ein junges Mädchen aus Trümmern zu retten.

Obwohl die BBC in ihrer eigenen Werteerklärung verkündet: “Vertrauen ist die Grundlage der BBC. Wir sind unabhängig, unparteiisch und ehrlich”, so ist es kaum verwunderlich, dass die BBC einen ukrainischen PR-Spezialisten, der sich zu seinem Hass auf alle Russen bekannt hat, mit der Berichterstattung über den Krieg im Land beauftragt hat.

Wie The Grayzone im Februar 2021 berichtete, beteiligte sich der gemeinnützige Arm des britischen Senders, BBC Media Action, an einem verdeckten Programm des britischen Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO), das ausdrücklich darauf abzielte, “Russland zu schwächen”.

Wie unten zu sehen, enthüllten britische FCDO-Dokumente, dass BBC Media Action vorschlug, über einen privaten britischen Auftragnehmer namens Aktis pro-NATO-Medien in Konfliktgebieten wie der Donbass-Region in der Ostukraine, dem derzeitigen Brennpunkt der Kämpfe zwischen pro-russischen Kräften und dem ukrainischen Militär, zu pflegen und zu fördern.

Die geheime BBC-Initiative zur Informationskriegsführung hatte den Sender in einen Arm des britischen Geheimdienstes verwandelt, der als Akteur in einem ausländischen Konflikt agierte, über den die BBC-Medien gleichzeitig objektiv zu berichten vorgaben.

Jetzt hat die BBC jeden Anschein von Objektivität abgelegt, indem sie einen offenkundig nationalistischen ukrainischen PR-Agenten eingestellt hat, um ihre Berichterstattung über einen der am heftigsten umstrittenen Vorfälle in einem Krieg voller zynischer Täuschungen zu gestalten. Übersetzt mit Deepl.com

BBCCNNKonzernmedienDonbasmainstream-MedienMariupolMariupol-TheaterMedienRusslandUkraineVolodymyr Zelensky

Der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoreportagen und mehrere Dokumentarfilme, darunter Killing Gaza, produziert. Blumenthal gründete 2015 The Grayzone, um Amerikas Zustand des permanenten Krieges und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen journalistisch zu beleuchten.