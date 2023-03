Als ob das was ändert am “Krebsgeschwür” der deutschen Medienlandschaft, die Mannschaften wechseln und die Köpfe rollen aber Tendenz bleibt gleich. Ich demonstrierte schon in den späten 60er Jahren gegen den Springer Konzern und seine tödlichen Hetz-Zeitungen. Soviel Unglück wie sie angerichtet haben und anrichten ist eine einzige mediale Schande. Evelyn Hecht-Galinski

Beben im Springer-Konzern: Gesamte “Bild”-Chefredaktion rausgeworfen Der Medienkonzern Axel Springer wechselt die Chefredaktion der “Bild” aus. Die derzeitigen Chefredakteure Johannes Boie, Alexandra Würzbach und Claus Strunz verlieren ihre Posten, teilte Axel Springer am Donnerstag mit. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Marion Horn den Vorsitz der Chefredaktion, die damit in den Verlag zurückkehrt. Robert Schneider werde wie geplant Mitte April Chefredakteur der “Bild”.

Wie der Konzern Axel Springer am Donnerstag-Nachmittag mitteilte, wird die “Bild”-Chefredaktion mit sofortiger Wirkung verkleinert und neu geordnet. Neue Vorsitzende der Chefredaktionen wird Marion Horn, die damit auf Johannes Boie folgt, der die Position vor zwei Jahren übernahm, nachdem Julian Reichelt vor die Tür gesetzt worden war. Horn soll dazu beitragen, die Tageszeitung “journalistisch und strategisch” weiterzuentwickeln, “mit starkem Boulevard-Profil”, wie es in der Mitteilung heißt. Außerdem will man mit der neuen Chefredaktion den digitalen Wandel aktiv vorantreiben. Der Springer Verlag will “Bild” und “Die Welt” als gedruckte Zeitungen aufgeben. “Mein Ziel ist, die digitale Transformation zu vollenden und aus Axel Springer ein reines Digitalunternehmen zu machen”, teilte der Konzern-Chef Mathias Döpfner noch in Januar mit. Marion Horn stieg bei Bild im Jahre 2001 ein, im Jahre 2013 wurde sie die erste Chefredakteurin der Bild am Samstag (BamS). In dieser Position arbeitete sie sechs Jahre. Neben Horn gehört ab dem 17. April auch Ex-Focus-Chefredakteur Robert Schneider zur dann zweiköpfigen Chefredaktion der “Bild”-Gruppe. Die derzeitigen Chefredakteure Johannes Boie, Alexandra Würzbach und Claus Strunz scheiden aus ihren bisherigen Rollen aus. Über mögliche künftige Aufgaben im Hause Axel Springer soll zu einem späteren Zeitpunkt informiert werden. Mehr zum Thema – “Putin ließ Nord Stream schon beim Bau verminen” – Bild kassiert Shitstorm auf Twitter

