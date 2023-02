End the War, You Idiots! NATO should stop their Pilate hand-wringing about sending their upgraded Tiger tanks to Ukraine’s wrecking yards as they are damned in any case. NATO should stop their Pontius Pilate hand-wringing about sending their upgraded Tiger tanks to Ukraine’s wrecking yards as they are damned whether they throw good tanks after bad, or if they do not.

© Foto: Public Domain

Beendet den Krieg, ihr Idioten!

von Declan Hayes

1. Februar 2023

Die NATO sollte mit ihrem Pontius-Pilatus-Handgemenge aufhören, wenn es darum geht, ihre aufgerüsteten Tiger-Panzer in die ukrainischen Abwrackwerften zu schicken, denn sie ist in jedem Fall verdammt, ob sie gute Panzer den schlechten hinterherwirft oder nicht. Das Beste, was die NATO tun kann, ist, eine Verteidigungslinie zu bilden, die sich von den Bordellen Rumäniens im Süden über Polen bis hin zu den Pickelstaaten des Baltikums und den großmäuligen weiblichen Führern Schwedens und Finnlands erstreckt. Die Ukraine ist, wie zuvor Vietnam und Afghanistan, ein hoffnungsloser Fall. Die NATO sollte diesen Krieg beenden, indem sie ihre Koffer packt, nach Hause geht und es Zelenskys Schergen überlässt, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.

Die Amerikaner können ihre Bradleys schicken, die Briten ihre Challenger-Panzer, die Franzosen ihre Leclercs und die Deutschen ihre Leoparden. Russland wird sie alle vernichten und alle Besatzungen, die das Pech haben, sie zu bemannen. Wenn Hitlers Tiger die russische Flut nicht aufhalten konnten, werden sie es auch nicht können.

Die Briten können zwar nach Herzenslust mit ihren unbesiegbaren Challengern prahlen, aber diese britischen Wunderwaffen werden kaputt gehen und repariert werden müssen, wenn sie die Schlachtfelder der Ukraine erreichen. Vorausgesetzt, Russland schickt sie nicht in die Hölle, bevor sie zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Seine Wunderwaffen in der Ukraine zu präsentieren, ist eine Sache. Sich zu behaupten, wie die Wehrmacht herausfand, ist eine andere.

Kein Plan, so erklärte der legendäre deutsche Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke 1871 in seinem Aufsatz “Über Strategie”, überlebt die erste Begegnung mit dem Feind. Dies wird mit Sicherheit auch bei den Tigern der NATO der Fall sein, die genauso schlecht abschneiden werden wie die Panzer der Wehrmacht in Stalingrad und in Kursk, der größten Panzerschlacht der Geschichte, als von Manstein, von Kluge und einige andere große Befehlshaber des Reiches gegen Schukow, Popow und ihre endlosen Kolonnen von T34 antraten, die für das ukrainische Gelände besser geeignet waren als die Wunderwaffenpanzer des Reiches, die Challenger, Leoparden, Bradleys und Leclercs ihrer Zeit.

Die Deutschen hatten bei Stalingrad, Kursk und in der Normandie eine Reihe von Nachteilen, von denen viele auch heute noch relevant sind. Zunächst einmal wirft Goebbels’ unerbittliche Propaganda, so lange durchzuhalten, bis sich das Blatt auf magische Weise wendet, einen Vorgeschmack auf den heutigen Rund-um-die-Uhr-Kauderwelsch, der uns erzählt, dass Russland auf den Knien liegt und mit ein paar scharfen, von der NATO gelenkten Schlägen auf seine verwundbaren Regionen erledigt werden kann.

Der Kiewer (sic) Independent (sic) des MI5 ist in dieser Hinsicht führend. Die russischen Streitkräfte in der Ukraine sind nichts, was Estland oder die Slowakei nicht an einem feuchten Wochenende auslöschen könnten, heißt es dort. Russland ist nur ein fettleibiger Teddybär, der nur darauf wartet, dass ihm die Eingeweide herausgerissen und die Innereien herausgehackt werden, so wie ein Schlachtermesser ein totes Schwein zerteilt.

Obwohl die meisten psychotischen NATO-Medien es gerne sähen, wenn Russland nach dem alten Prinzip “Wer blutet, der führt” in Stücke gehackt würde, hat sich dieser Prozess seit der illegalen Invasion der NATO im Irak beschleunigt, bei der die Journalisten des Westens nicht nur mit dem US-Militär zusammenarbeiteten, sondern auch deren Verbrechen bejubelten, ebenso wie die von Blackwater und anderen privatisierten Firmen, die wie James Bond mit Lizenzen zum Töten, Vergewaltigen und Plündern nach Lust und Laune ausgestattet wurden. Obwohl die Medien der NATO und nicht nur die Witzbolde des Kyiv Independent dafür verantwortlich sein sollten, verdienen sie viel Gesellschaft auf der Anklagebank.

Zu ihren Mitangeklagten sollten vor allem Geschäftemacher wie die Familien Bush und Blair, schmierige Profiteure wie die Haliburton-Familie Cheney und Pinocchios wie Merkel und Hollande gehören, deren glatte Lügen über das Minsker Abkommen die Ukraine in die Hölle geführt haben. Solange politische Profiteure wie sie und die Rüstungskonzerne, denen sie verpflichtet sind, nicht in vollem Umfang für ihre Verbrechen und ihre Dummheit bezahlen, werden die Kinder in der Ukraine, in Syrien, im Jemen, in Libyen und im Irak weiterhin mit ihrem Leben bezahlen.

Aber auch die amerikanischen und britischen Generäle, die für die Tötung dieser Kinder verantwortlich sind oder die ihre Asow- und ISIS-Vertreter bewaffnet haben, um sie zu töten, sollten büßen – nicht nur für ihre eigene Schuld, sondern auch für ihre krasse Dummheit. Diese dummen Generäle wissen, dass die Panzerregimenter der Sowjetunion von 1945 bis 1989 unaufhaltsam waren und dass sich die NATO deshalb, da sie keine anderen Optionen hatte, darauf vorbereitet hatte, den Dritten Weltkrieg in Süddeutschland und der Tschechoslowakei mit Atomwaffen zu führen.

Glaubt man angesichts der überwältigenden Überlegenheit der ehemaligen Sowjetunion im Panzerkrieg wirklich, dass Gerasimow und seine Kumpels nicht ein paar Tipps aufgeschnappt haben, dass sie nicht noch ein paar Tricks für den Bodenkrieg in petto haben? Oder glauben sie, dass Gerasimovs Streitkräfte wie die von Gaddafi mit Waffen überschwemmt sind, von denen sie keine Ahnung haben, wie sie sie einsetzen sollen? Wenn dem so ist, sollten sie besser ihren Frieden mit Gott machen, denn sie werden ihm sehr bald begegnen.



Die Geschäftemacher der NATO sind von ihrer eigenen Hybris besoffen. Durchtränkt vom Blut der Unschuldigen im Jemen, in Syrien, im Irak und im Jemen glauben sie, dass ihre Verbrechen, die bisher ungestraft geblieben sind, ihnen in der Ukraine noch größere Gewinne einbringen werden. Aber da irren sie sich.

Die NATO hat zwar ihre eigenen Friedensbewegungen erfolgreich gedämpft, aber sie hat nichts getan, um Russland zu schwächen, das sich von seiner postsowjetischen Malaise erholt hat. Betrachtet man Russlands Feuerkraft, wie sie hier dargestellt wird, so ist sie furchterregend. In Bezug auf Personal, Luftwaffe, Land- und Seemacht, natürliche Ressourcen, Finanzen, Logistik und Geografie ist Russland eine Weltmacht, mit der man sich nicht vorschnell auf einen völlig vermeidbaren Kampf einlassen sollte, vor allem nicht auf einen Kampf, der Russlands beträchtliche Stärken ausspielt.

Was Panzer, selbstfahrende Artillerie und mobile Raketenwerfer anbelangt, ist Russland die überragende Weltmacht. Die Russen lassen sich nicht unterkriegen, und alle britischen, französischen, deutschen und amerikanischen Panzerbesatzungen, die in die Ukraine vordringen, sollten sich in Acht nehmen. Sollten sie auch nur in Erwägung ziehen, Russlands Grenzen zu durchbrechen, sollten sie sich am besten eine demografische Karte besorgen, die ihnen verrät, dass nur Moskau und St. Petersburg mehr als 1.500.000 Einwohner haben und dass Russlands 143.000.000 Bürger, die über ihr riesiges und unbesiegbares Heimatland verstreut sind, jede Streitmacht vernichten werden, die dumm genug ist, einzumarschieren, so wie die Knüppel, Sensen und Schwerter ihrer Vorfahren Napoleons La Grande Armée ins Verderben schickten.

Auch wenn sich die Geschichte in der Ukraine höchstwahrscheinlich in etwas weitaus Schrecklicherem als einer bloßen Farce wiederholen muss, sind diejenigen, die die Zeugnisse der Geschichte ignorieren, zum Untergang verurteilt. Eine solche Stimme aus dem Jenseits ist die von Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, einem Cousin von General Heinrici, der sage und schreibe 53 Jahre lang in den Armeen des Deutschen Kaiserreichs, des Königreichs Preußen, der Weimarer Republik und des nationalsozialistischen Deutschlands diente und dabei mehr als nur ein paar Tricks aufgeschnappt hat. Als ihm Hitlers Pläne zur Abwehr der Invasion in der Normandie vorgelegt wurden, spottete er, dass weder Feldmarschall von Moltke der Ältere noch Feldmarschall von Moltke der Jüngere ihm jemals eine solche Dummheit verziehen hätten, wenn er Hitlers idiotische Pläne umsetzen würde.

Als Hitler die Bitten von Rommel und von Rundstedt ablehnte, Caen sofort zu evakuieren, fragte Feldmarschall Kietel, Hitlers kriecherischer Stabschef, von Rundstedt: “Was sollen wir tun?” Von Rundstedt antwortete scharf: “Macht Schluss mit dem Krieg, ihr Idioten!”.

Kluge Worte, die heute noch genauso aktuell sind wie am 30. Juni 1944, als von Rundstedt sie Hitler und seinen Mit-Idioten gegenüber äußerte. Aber Idioten hören nie zu, nicht auf einen von Rundstedt, einen Rommel oder einen Schőnbach, denn es gibt zu viel leicht verdientes Geld, wenn man sich an diejenigen anbiedert, die von der Produktion der Challengers, der Bradleys, der Leclercs und der Leopard profitieren und die sie und das unermessliche Leid, das sie verursachen, weiterhin produzieren werden, solange Idioten wie Selenskyj und dem britischen Schürzenjäger Boris Johnson, der sich nach Kiew zurückgezogen hat, um Selenskyj seinen Text vorzubereiten, zugehört wird. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …