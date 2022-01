Ein Gigant, moralisch und geistig

“Ich wünschte, ich könnte über die Notlage der Palästinenser schweigen. Das kann ich aber nicht!”

https://www.middleeasteye.net/news/champion-palestinians-archbishop-tutu-funeral-cape-town

Bild: Sargträger tragen den Sarg von Erzbischof Desmond Tutu nach einer Totenmesse in der St. George’s Cathedral in Kapstadt zum Leichenwagen, 1. Januar 2022 (AFP)



Beerdigung von Erzbischof Tutu, dem Fürsprecher der Palästinenser, in Kapstadt

Die südafrikanische Anti-Apartheid-Ikone war ein scharfer Kritiker der israelischen Besatzung Palästinas und der Belagerung des Gazastreifens

Von MEE-Mitarbeitern

1. Januar 2022

Die Beerdigung von Erzbischof Desmond Tutu, dem großen Helden des Kampfes gegen das repressive, rassistische südafrikanische Apartheidregime, fand am Samstag in Kapstadt statt.

Der Friedensnobelpreisträger starb am Sonntag im Alter von 90 Jahren.

Als Zeitgenosse von Nelson Mandela war Tutu nicht nur dafür bekannt, dass er ein dunkles Kapitel der Rassendiskriminierung in seinem Land beendete, sondern auch dafür, dass er sich gegen Ungerechtigkeiten in der ganzen Welt aussprach, auch im Nahen Osten, wo er die israelische Besetzung Palästinas und die Belagerung des Gazastreifens scharf kritisierte.

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa lobte den verstorbenen Erzbischof als “unseren moralischen Kompass und unser nationales Gewissen”, als sich Südafrika am Neujahrstag bei einem Staatsbegräbnis von ihm verabschiedete.

“Unser verstorbener Vater war ein Kreuzritter im Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Frieden, nicht nur in seinem Geburtsland Südafrika, sondern auf der ganzen Welt”, sagte Ramaphosa in seiner Trauerrede in der St.-Georgs-Kathedrale in Kapstadt, in der Tutu jahrelang gegen Rassenungerechtigkeit gepredigt hatte.

Ich wünschte, ich könnte über die Notlage der Palästinenser schweigen. Das kann ich aber nicht!’

– Erzbischof Desmond Tutu

Tutu war ein leidenschaftlicher Kritiker der israelischen Besatzung in Palästina.

“Ich wünschte, ich könnte über die Not der Palästinenser schweigen. Aber das kann ich nicht! Der Gott, der da war und gezeigt hat, dass wir frei werden sollten, ist der Gott, der in der Heiligen Schrift als derselbe beschrieben wird, gestern, heute und in Ewigkeit”, sagte er 2013 der Washington Post.

Er zog Parallelen zwischen der israelischen Besatzung und der Apartheid in Südafrika.

“Was den Palästinensern an den Checkpoints angetan wird, ist für uns das, was wir in Südafrika erlebt haben.”

Tutu sollte zusammen mit Professorin Christine Chinkin eine UN-Untersuchungsmission leiten, die im November 2006 einen israelischen Angriff auf den Gazastreifen im Stadtteil Beit Hanoun untersuchen sollte, bei dem 19 Palästinenser, darunter sieben Kinder, ums Leben kamen.

Israel verweigerte Erzbischof Tutu und Professorin Chinkin die Genehmigung zur Einreise in den Gazastreifen, aber sie konnten schließlich über Ägypten in das belagerte Gebiet reisen. Sie trafen sich mit Überlebenden und Augenzeugen und erstellten einen Bericht für den Menschenrechtsrat.

Die gesamte Situation ist abscheulich

In einer Erklärung zu seiner Mission im Mai 2008 prangerte der Erzbischof die seit 2007 andauernde israelische Belagerung des Gazastreifens als “grobe Verletzung der Menschenrechte” an. Er sagte auch, die israelische Belagerung widerspreche den jüdischen und christlichen Schriften.

“Diese Schriften sprechen von einem Gott: einem Gott des Exodus, einem Gott, der sich notorisch für die Schwachen, die Unterdrückten, die Leidenden, die Waisen, die Witwen und die Fremden einsetzt”, sagte er.

“Wir sind schockiert, und das, was wir von den Opfern und Überlebenden des Massakers von Beit Hanoun gehört haben, hat uns noch mehr erschüttert. Für uns ist die gesamte Situation abscheulich”, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von Desmond Tutu und Professor Chinkin.

“Wir glauben, dass normale israelische Bürger diese Blockade, diese Belagerung nicht unterstützen würden, wenn sie wüssten, was sie für normale Menschen wie sie selbst bedeutet. Nein, sie würden eine Politik nicht unterstützen, die die Treibstofflieferungen einschränkt oder automatisch die Stromversorgung unterbricht.

“Sie würden eine Politik nicht unterstützen, die das Leben einfacher Männer und Frauen in Krankenhäusern gefährdet, die den Krankenhäusern das Wasser und die Nahrung abschneidet und damit das Leben von Säuglingen gefährdet.”

Ein Mitglied der palästinensischen Familie al-Asamneh umarmt den Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu während seines Besuchs bei der Familie in Beit Hanun im nördlichen Gazastreifen, 28. Mai 2008

Im August 2009 besuchte Desmond Tutu zusammen mit einer Delegation der internationalen Nichtregierungsorganisation “The Elders” Israel und die besetzten palästinensischen Gebiete, um sich für den Frieden einzusetzen.

Zuletzt erklärte Desmond Tutu in einem 2014 in der israelischen Zeitung Haaretz veröffentlichten Artikel seine Unterstützung für die internationale Bewegung des Boykotts, der Sanktionen und des Divestments als friedliches Mittel gegen die israelische Besatzung.

“Diejenigen, die weiterhin mit Israel Geschäfte machen und dazu beitragen, dass in der israelischen Gesellschaft ein Gefühl der ‘Normalität’ herrscht, erweisen den Menschen in Israel und Palästina einen schlechten Dienst. Sie tragen zur Aufrechterhaltung eines zutiefst ungerechten Status quo bei”, schrieb er.

Der Erzbischof sprach sich gegen Gewaltakte auf beiden Seiten des Konflikts aus, bezeichnete aber Israels Reaktion auf palästinensische Raketen als “unverhältnismäßig brutal”.

“Ich habe diejenigen in Palästina verurteilt, die Raketen auf Israel abgefeuert haben. Sie schüren die Flammen des Hasses. Ich bin gegen jede Form von Gewalt.

“Raketen, Bomben und grobe Beschimpfungen sind kein Teil der Lösung. Es gibt keine militärische Lösung.

“Die Lösung wird eher aus dem gewaltfreien Instrumentarium kommen, das wir in den 1980er Jahren in Südafrika entwickelt haben, um die Regierung von der Notwendigkeit zu überzeugen, ihre Politik zu ändern.

Ein Gigant, moralisch und geistig

Nach der Totenmesse schien die Sonne, als sechs weiß gekleidete Geistliche, die als Sargträger fungierten, den Sarg aus der Kathedrale zu einem Leichenwagen rollten, berichtete Reuters.

Tutus Leichnam wird in einer umweltfreundlichen Form der Einäscherung aquamatisiert und seine Asche anschließend in einer privaten Zeremonie hinter der Kanzel der Kathedrale beigesetzt.

“Er war zwar körperlich klein, aber moralisch und geistig ein Riese unter uns”, sagte der pensionierte Bischof Michael Nuttall, der viele Jahre lang Tutus Stellvertreter war.

Vor der Kathedrale, in der die Zahl der Gottesdienstbesucher im Rahmen der Covid-19-Maßnahmen begrenzt war, wurden naturgetreue Poster von Tutu mit gefalteten Händen aufgestellt.

Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, der die weltweite Anglikanische Gemeinschaft leitet, sagte in einer aufgezeichneten Botschaft: “Die Menschen haben gesagt: ‘Als wir im Dunkeln waren, hat er Licht gebracht’, und das … hat weltweit Länder erhellt, die mit Angst, Konflikten, Verfolgung und Unterdrückung zu kämpfen haben.” Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...