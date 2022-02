Diese Schande im Schatten des Krieges sollen deutsche Bürger nicht zu lesen bekommen. Während der russische Einmarsch als Völkerrechtsverbrechen verurteilt wird, hat das zionistische Regime alle Möglichkeiten Verbrechen der größten Schändlichkeit zu begehen.

Bild: Mohammad Ajluni, ein Palästinenser mit Down-Syndrom, wird in ein Krankenhaus gebracht, nachdem die israelische Polizei am 21. Februar 2022 im Viertel Sheikh Jarrah in Ost-Jerusalem drei Verletzte hinterlassen hat. [Al Qastal – Anadolu Agency]

Behinderte, Minderjährige oder Schwerkranke im Krankenhaus: Israelische Soldaten missbrauchen grenzenlos



Von Anjuman Rahman



24. Februar 2022

Fünf Sicherheitskräfte schlugen gnadenlos auf einen Palästinenser mit Down-Syndrom ein, der in Panik geriet und vor Schmerz und Angst schrie. Unbeeindruckt von seinen Angstschreien fuhren die Soldaten fort, Muhammad Al-Ajlouni gewaltsam zu packen und an ihm zu zerren, um ihn festzuhalten, was nach Angaben von Sanitätern auch ohne das Eingreifen von Einheimischen geschehen wäre.

Al-Ajlouni, 25, erlitt einen Schockzustand sowie starke Schmerzen im Nacken und in den Schultern, nachdem er von den israelischen Beamten misshandelt worden war.

Im Vergleich zu Israels lang andauernder kriegerischer Besatzung ist dies ein kleiner Vorfall. Aber er ist ein trauriges Symbol für die erniedrigenden, erschreckenden und oft tödlichen Erfahrungen, die Millionen von Palästinensern täglich machen müssen.

Ein 16-jähriges palästinensisches Kind aus dem Flüchtlingslager Al-Arroub nördlich von Hebron, das auf dem Weg zur Schule verhaftet wurde, wurde 2020 in das Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem eingeliefert, nachdem es während der Haft von israelischen Besatzungstruppen misshandelt worden war, um nur einige zu nennen.

Infolge der Schläge erlitt Mohammad Muqbel einen Unterkieferbruch und abgebrochene Zähne.

Im vergangenen Jahr hatten israelische Streitkräfte am Montag ein Krankenhaus im besetzten Westjordanland gestürmt und Panik unter den schwerkranken Patienten ausgelöst.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministers Mai Al-Kaili feuerten israelische Soldaten im Thabet-Thabet-Krankenhaus in der nördlichen Stadt Tulkarem Blendgranaten ab und stürmten das Hauptgeschoss der medizinischen Einrichtung, was bei vielen Patienten zu Panikattacken führte.

Im vergangenen Monat starb ein älterer Palästinenser, als er von der israelischen Armee im Dorf Jiljilya am Rande von Ramallah im besetzten Westjordanland festgenommen und angegriffen wurde.

Omar Abdulmajeed Asaad, 80, der an Atemwegs- und Herzproblemen litt, wurde in einer kalten Nacht zu Boden geworfen, geknebelt, mit verbundenen Augen und in Handschellen gefesselt.

Gestern Abend töteten israelische Streitkräfte einen 14-jährigen palästinensischen Jungen in der Stadt Al-Khader in der Nähe der besetzten Stadt Bethlehem im Westjordanland. Mohammed Shehadeh wurde durch einen Schuss verwundet und verblutete, als die Besatzungstruppen verhinderten, dass Krankenwagen zu ihm vordrangen.

Al-Ajlouni war nicht der erste behinderte Palästinenser, der angegriffen wurde und weltweit Aufmerksamkeit erregte. Der autistische Eyad Al-Hallaq wurde 2020 auf dem Weg zu der von ihm besuchten Sondereinrichtung tödlich angeschossen.

Der 32-Jährige aus dem Stadtteil Wadi Al-Joz, der geistig so alt ist wie ein achtjähriges Kind, wurde von Soldaten verfolgt, als er aus Angst um sein Leben in einen Müllraum rannte, und wurde erschossen, als er neben einem Mülleimer kauerte. Während er vor Schmerzen schrie, schrie die Betreuerin, die ihm dicht auf den Fersen war, dass er behindert sei und flehte die Polizei an, aufzuhören. Sie sagte, die Soldaten hätten ihre Schreie ignoriert und drei weitere Kugeln in Hallaqs Mittelteil gefeuert, als er verwundet auf dem Rücken lag.

Die Folgen seiner Ermordung riefen enorme Sympathie und Empörung hervor, und der Hashtag “Palestinian lives matter” wurde in den sozialen Medien geteilt und verbreitet.

Durch diese Art von Übergriffen erinnert Israel die Palästinenser daran, dass die Misshandlungen durch seine Soldaten keine Grenzen kennen und durch nichts aufzuhalten sind. Auf diese Weise wird ihnen klar gemacht, dass selbst die schwächsten und unschuldigsten Palästinenser für israelische Soldaten nicht tabu sind.

Und sie werden durch die Garantie getröstet, dass sie für ihre Taten nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Denn die Aufmerksamkeit ist vorübergehend.

Die Aufnahmen von Al-Ajlouni, der im Krankenhaus landete, kursieren derzeit im Internet und haben eine breite Verurteilung hervorgerufen, wie es auch bei der Ermordung von Hallaq zum Zeitpunkt seines Todes der Fall war. Diese erhöhte Aufmerksamkeit im Internet ist jedoch immer wieder nur vorübergehend.

Die sozialen Medien bleiben ein wichtiges Instrument für die Palästinenser, von denen viele der Meinung sind, dass die traditionelle Medienberichterstattung die Realität der Krise nicht ausreichend widerspiegelt.

Wie Hallaq lebt auch Al-Ajlouni in Wadi Al-Joz, einem Viertel in Ostjerusalem in der Nähe von Sheikh Jarrah, wo palästinensische Familien von der Räumung bedroht sind, um Platz für israelische Siedler zu schaffen.

Als er an einer Solidaritätskundgebung mit seinen Nachbarn vor dem Haus der Familie Salem teilnahm, wurde er von Soldaten ins Visier genommen und angegriffen. Von den 45 palästinensischen Familien, die in dem Viertel leben, sind 17 von Räumungsbefehlen betroffen. Die Salems sollen jedoch die einzigen sein, die das Verfahren bis zum Ende durchgezogen haben, da die Jerusalemer Gerichte die Einsprüche der Bewohner abgewiesen haben.

Seit Mai letzten Jahres, als alle Social-Media-Plattformen mit Videos von gewaltsamen Vertreibungen palästinensischer Familien in Sheikh Jarrah überschwemmt wurden, ist ein allmählicher, bemerkenswerter Rückgang der Social-Media-Aktivitäten von Nutzern auf der ganzen Welt zu verzeichnen, die ihre Empörung zum Ausdruck bringen und auf die Ereignisse in Sheikh Jarrah aufmerksam machen.

Und das trotz der anhaltenden Angriffe gegen die Bewohner.

Müssen noch mehr Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben werden, damit die israelischen Behörden verurteilt werden? Muss ein weiterer behinderter, älterer, minderjähriger oder bettlägeriger Palästinenser den Händen und Gewehren israelischer Soldaten zum Opfer fallen, um die Aufmerksamkeit der Welt erneut auf sich zu ziehen?

Die in London ansässige Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat Anfang des Monats einen 211-seitigen Bericht mit dem Titel “Israels Apartheid gegen Palästinenser” veröffentlicht, in dem sie zu dem Schluss kommt, dass der Besatzungsstaat ein “grausames Herrschaftssystem” eingeführt hat und “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” begeht. Letztes Jahr kamen B’Tselem und Human Rights Watch zu demselben Schluss, und in einem Rechtsgutachten von Yesh Din aus dem Jahr 2020 heißt es ebenfalls, dass im Westjordanland “das Verbrechen der Apartheid gegen die Menschlichkeit begangen wird”.

Hin und wieder spart ein Sprecher eines Landes, das behauptet, sich mit Palästina zu solidarisieren, oder ein UN-Beamter ein paar Worte der Kritik an den brutalen Übergriffen israelischer Soldaten aus, indem er “große Bedenken” äußert und daran erinnert, dass “Kinder nicht das Ziel von Gewalt sein dürfen”. Doch ähnlich wie die vorübergehenden Trends in den sozialen Medien, die ein palästinensisches Opfer unterstützen, wiederholen sie sich nur allzu oft.

Die internationale Gemeinschaft hat ihre Glaubwürdigkeit verloren, weil sie seit vielen Jahren keine langfristigen und wirksamen Maßnahmen zur Bewältigung der Notlage der Palästinenser ergriffen hat.

Jetzt ist es an der Zeit, dass die UN-Beamten und die führenden Politiker der Welt zur Tat schreiten und Israel zur Rechenschaft ziehen, aber sie versagen und weigern sich, dies zu tun. Darüber hinaus müssen die Nutzer sozialer Medien, die mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen, Palästina in den Vordergrund rücken und nie den Schwung verlieren, bis Palästina wirklich und wahrhaftig frei ist. Übersetzt mit Deepl.com

