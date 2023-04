“Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Bewegungen für Gerechtigkeit durch Gesetze, die abweichende Meinungen kriminalisieren, zum Schweigen gebracht werden.”

Anti-Protest Laws Are Not About Safety, They Are About Silencing Dissent – scheerpost.com We must not allow our movements for justice to be silenced by laws that criminalize dissent. By Ashley K. Shelton / Truthout At least 42 people who have protested the building of an 85-acre, $90 million police training facility in Atlanta, Georgia, have been charged with domestic terrorism.

Demonstranten marschieren in Minneapolis in der Nähe von Hennepin/Lake und gedenken Manuel Teran(Tort), der von Polizisten bei einem längeren Protest in einem Wald in Atlanta erschossen wurde, nachdem er auf sie geschossen haben soll. Sie hielten am Lake/Girard, wo die Demonstrantin Deona Marie am 13.06.21 getötet wurde. Chad Davis aus Minneapolis, Vereinigte Staaten, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons

Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Bewegungen für Gerechtigkeit durch Gesetze, die abweichende Meinungen kriminalisieren, zum Schweigen gebracht werden.

Bei Anti-Protest-Gesetzen geht es nicht um Sicherheit, sondern darum, Andersdenkende zum Schweigen zu bringen

Von Ashley K. Shelton / Truthout

11. April 2023

Mindestens 42 Menschen, die gegen den Bau eines 90 Millionen Dollar teuren, 85 Hektar großen Trainingsgeländes für die Polizei in Atlanta, Georgia, protestiert haben, sind wegen inländischen Terrorismus angeklagt worden. Während Demonstranten immer befürchten, für die Ausübung ihres verfassungsmäßigen Rechts auf Proteste kriminalisiert zu werden, hat die Anklage wegen inländischen Terrorismus eine besonders abschreckende Wirkung. Die Anklage gegen Demonstranten wegen innerstaatlichen Terrorismus erfolgt Monate, nachdem ein Demonstrant, Manuel Paez Terán (der sich Tortuguita nannte), von der Polizei getötet wurde.

In den gesamten Vereinigten Staaten gibt es immer mehr Gesetze, die Proteste unterdrücken und kriminalisieren. Seit 2017 hat North Dakota eine Reihe von Anti-Protest-Gesetzen in Erwägung gezogen, darunter eines, das es dem Generalstaatsanwalt erlaubt, Polizisten von außerhalb der Stadt zur Bekämpfung von Protesten einzusetzen. In South Dakota erlaubt ein Gesetz dem Bundesstaat, unter bestimmten Umständen Proteste von 20 oder mehr Personen zu verbieten. Im Jahr 2021 verabschiedete der Gesetzgeber von Oklahoma ein Gesetz zum Schutz von Autofahrern, die Demonstranten anfahren. Die Gesetzgeber in Florida, North Carolina, North Dakota und Tennessee haben ebenfalls Gesetze zum Schutz von Autofahrern, die Demonstranten anfahren, in Erwägung gezogen. Zwar sind viele dieser Maßnahmen gescheitert, aber die Tatsache, dass einige Gesetzgeber es für akzeptabel halten, dass Autofahrer Menschen anfahren, nur weil sie ihr Recht auf eine friedliche Versammlung nach dem Ersten Verfassungszusatz wahrnehmen, ist lächerlich.

Das sind nicht die einzigen Staaten, die Gesetze zur Kriminalisierung von Protesten erwogen oder verabschiedet haben. Seit Januar 2017 haben 45 Staaten 267 Gesetzesentwürfe in Erwägung gezogen, die das Recht auf Protest einschränken, so das International Center for Not-For-Profit Law. Derzeit schränken mindestens 39 Gesetze das Recht auf Protest ein, darunter Gesetze, die den Ort des Protests einschränken, Gesetze, die Autofahrern, die Demonstranten schaden, Immunität gewähren, Gesetze, die Strafen für Proteste in der Nähe von Öl- und Gaspipelines und anderen kritischen Infrastrukturen vorsehen, Gesetze, die darauf abzielen, Organisatoren, die Demonstrationen planen, für die Kosten der Proteste finanziell haftbar zu machen, Gesetze, die den Begriff des Aufruhrs zu weit fassen, usw. Das ist kein Versehen; wir beobachten in jedem Bundesstaat, in jeder Stadt und in jeder Gerichtsbarkeit einen koordinierten Versuch, Andersdenkende zum Schweigen zu bringen.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es bei Anti-Protest-Gesetzen nicht um Sicherheit geht, sondern darum, Andersdenkende zum Schweigen zu bringen. Sie sind speziell darauf ausgerichtet, arme Menschen, Schwarze oder Angehörige anderer marginalisierter Gemeinschaften zum Schweigen zu bringen. Wenn wir uns nicht gegen solche Maßnahmen wehren und alles in unserer Macht Stehende tun, um sie zu stoppen, werden wir eskalierende Kampagnen erleben, die Schwarze Menschen, Farbige, religiöse Minderheiten und andere Randgruppen zum Schweigen bringen. Sobald dies geschieht, werden unsere Gemeinschaften keine Möglichkeit haben, Gesetze anzufechten, die viele zu Menschen zweiter Klasse degradieren.

Zu diesem Thema gibt es viel zu erörtern, also lassen Sie uns hier beginnen: Warum protestieren die Menschen überhaupt? In den USA kommt es häufig zu Protesten als Reaktion auf die von weißen Rassisten und der Polizei ausgeübte Gewalt sowie auf die Bestrebungen, Frauen, farbigen Menschen, LGBTQ-Personen und religiösen Minderheiten ihre Rechte zu entziehen. Nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten kam es zu Protesten an allen Küsten des Landes. Als er das Einreiseverbot für Muslime verhängte, das Menschen aus Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit die Einreise in die USA verwehrt, kam es zu einer weiteren Welle von Protesten. Natürlich gab es auch eine Reihe von Demonstrationen als Reaktion auf tödliche Polizeischüsse oder andere Fälle von Polizeigewalt. Letzteres ist so häufig der Fall, dass Schwarze sich in einem ständigen Zustand befinden, in dem sie Erschießungen durch die Polizei sehen, verarbeiten und anfechten.

Als Trayvon Martin 2012 in Sanford, Florida, ermordet wurde, sahen wir, wie eine Schar junger Menschen mit den Dream Defenders das Florida State Capitol besetzte. Als Michael Brown 2014 in Ferguson, Missouri, getötet wurde, kam es im ganzen Land zu einer Reihe von Aufständen. Als Freddie Gray 2015 in Baltimore, Maryland, ermordet wurde, leistete die Gemeinschaft durch Proteste Widerstand. Als Sandra Bland im selben Jahr in einem Gefängnis in Waller County, Texas, in Polizeigewahrsam starb, protestierten Mitglieder der Gemeinschaft. Als Alton Sterling 2016 in Baton Rouge, Louisiana, getötet wurde, gab es breite Proteste. In der New Yorker Bronx reagierte die Polizei im Sommer 2020 bei Protesten gegen die Tötung von George Floyd mit Gewalt. Die Stadt zahlt nun 21.500 Dollar an jeden Demonstranten, und an der Demonstration nahmen rund 300 Personen teil.

So wie die Gesetzgeber immer schlauer werden, wenn es um Gesetze geht, die Proteste einschränken, müssen auch die Organisatoren für Gerechtigkeit kreativ, entschlossen und unnachgiebig sein. Wenn wir das tun, werden wir weiterhin nicht nur gewinnen, sondern unsere Siege auch verteidigen.

Wir erleben derzeit eine Bedrohung der Grundrechte, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Wir wissen, wenn wir die Menschen erreichen, können wir sie zum Handeln zwingen. Eines der bemerkenswerten Nebenprodukte der sozialen Medien ist, dass sie dafür sorgen können, dass Millionen – und nicht nur eine Handvoll Menschen – eine Videoaufnahme innerhalb von Sekunden sehen. Videos können auch dazu beitragen, bei Nicht-Schwarzen Empathie aufzubauen, damit sie sich dem Kampf für Gerechtigkeit anschließen.

Als beispielsweise das Video des ehemaligen Polizeibeamten Derek Chauvin aus Minneapolis, der Floyd erstickte, in Umlauf kam, waren die meisten Zuschauer empört und untröstlich. Die daraus resultierenden Proteste waren die größten und wahrscheinlich die vielfältigsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Vielen fiel es schwer, wegzuschauen, und die Menschen forderten Veränderungen.

Anti-Protest-Gesetze sind ein direktes Ergebnis effektiver Organisatoren für Rassengerechtigkeit und multirassischer Demonstrationen. Wir dürfen diese Tatsache nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen die Regierungen auf lokaler, bundesstaatlicher und föderaler Ebene dazu drängen, nicht nur das Recht auf friedliche Versammlungen zu schützen, sondern sich auch mit den Gründen zu befassen, warum die Menschen überhaupt demonstrieren. Wie meine Kollegin Tameka Greer von Memphis Artists for Change sagte: “Es ist ein trauriger Zustand, dass die Regierung Gesetze erlässt, um Proteste zu verhindern, aber keine Gesetze verabschiedet, um die Tötung von Schwarzen durch die Polizei zu verhindern.”

Die Kriminalisierung Andersdenkender ist weder in den USA noch im Ausland eine neue Taktik. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist, sich dagegen zu wehren. Wir müssen uns weiterhin organisieren; wir müssen weiterhin Wege finden, wie sich unsere Gemeinschaften in Widerstandsbewegungen engagieren können; und wir müssen die Massen weiterhin darüber aufklären, warum Bewegungen zur Beschneidung unseres Rechts, uns friedlich zu versammeln, uns allen schaden, nicht nur Schwarzen.

Vor allem aber dürfen wir nicht der Angst nachgeben. Wir dürfen uns nicht vor diesen Bestrebungen fürchten und damit Gesetzgebern, die nicht im Einklang mit dem Volk stehen, ihren Willen lassen. Wir müssen uns wehren und aufdecken – heute, morgen und für immer. Übersetzt mit Deepl.com

Ashley K. Shelton ist die Gründerin und Präsidentin der Power Coalition for Equity & Justice und Mitglied der Black Southern Women’s Collaborative.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …