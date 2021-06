Wieder einmal wurde das zionistische Regime und seine Vertreter und Freunde seinem Ruf gerecht. Von dieser berüchtigten Botschafterin, Tzipi Hotovely nicht anders zu erwarten!

Bild:

A pro-Israel demonstration in London was marked by violent Hebrew slogans. Justin Ng Avalon

At London Israel demo, calls to “burn” Palestinian villages Britain’s leading pro-Israel groups have come under fire after their demonstration on 23 May was attended by prominent far-right figure Tommy Robinson. But The Electronic Intifada has established that there was a much wider problem that day outside the Israeli embassy in London. Some protesters chanted violently anti-Palestinian slogans and the far-right presence went beyond Robinson.

Bei Londoner Israel-Demo Aufrufe zum “Verbrennen” palästinensischer Dörfer

Von Asa Winstanley



1. Juni 2021



Großbritanniens führende Pro-Israel-Gruppen sind unter Beschuss geraten, nachdem ihre Demonstration am 23. Mai von dem prominenten Rechtsextremisten Tommy Robinson besucht wurde.

Aber The Electronic Intifada hat festgestellt, dass es an diesem Tag vor der israelischen Botschaft in London ein viel größeres Problem gab.

Einige Demonstranten skandierten gewaltsam antipalästinensische Parolen und die rechtsextreme Präsenz ging über Robinson hinaus. Sie können Beweise in unserem Video sehen.

Die Hauptrednerin war Tzipi Hotovely, Israels Botschafterin im Vereinigten Königreich. Sie ist eine religiöse Extremistin und eine offen anti-palästinensische israelische Politikerin.

Sie sagte, dass “Israel über seine Feinde siegen wird” und dass “Israel euch sieht und hört und euch dankt.”

Sie wurde von der Menge bejubelt, mit Sprechchören von “Tzipi! Tzipi!”

Die Organisatoren hatten Mühe, die Auswirkungen der Demonstration in den Griff zu bekommen.

Trotz des Versprechens im Vorfeld, dass “Teilnehmer, die jede Art von extremistischer Agenda unterstützen, entfernt werden”, zog der Protest Tommy Robinson und einige seiner Anhänger an.

Robinson – dessen richtiger Name Stephen Yaxley-Lennon ist – ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein führender britischer antimuslimischer Aktivist. Er ist der Gründer der islamfeindlichen Gruppe der English Defence League.

Andere Redner von der Plattform (die hinter einer massiven Sicherheitspräsenz kaum sichtbar war) waren die ehemalige Abgeordnete und Ex-Vorsitzende der Labour Friends of Israel Joan Ryan, der Vorsitzende des Jewish Leadership Council Jonathan Goldstein und die konservativen Abgeordneten Theresa Villiers und Christian Wakeford.

Aber während das Board of Deputies of British Jews und die Zionist Federation of Great Britain and Ireland versucht haben, sich von Robinson zu distanzieren, enthüllte eine Untersuchung von The Electronic Intifada ein größeres Problem des rechtsextremen Rassismus an diesem Tag.

Collage von drei Frauen, die in ein Mikrofon sprechen

Botschafterin Tzipi Hotovely, die ehemalige Labour-Abgeordnete Joan Ryan und die Präsidentin des Board of Deputies of British Jews, Marie van der Zyl. (Zionistische Föderation von Großbritannien und Irland)

Während der Vorstand und die Föderation beide öffentlich behauptet haben, “Frieden” zu wollen und “Gaza von der Hamas zu befreien”, waren viele junge Unterstützer bei ihrem Protest nicht bei der Sache.

Eine Überprüfung von online gepostetem Filmmaterial zeigt eine enthusiastische Gruppe junger Zionisten, die “Möge euer Dorf brennen” skandieren – ein gewalttätiger antipalästinensischer Slogan, der häufig in Hebräisch verwendet wird.

Solche Aufstachelung ist unter jüdischen Extremisten in Israel und der besetzten Westbank üblich.

“Nach ‘Tod den Arabern’ ist dies der nächste populäre Gesang der völkermordenden jüdischen Supremacisten” in Israel, sagte der Journalist und Israel-Experte David Sheen gegenüber The Electronic Intifada.

In einem anderen schockierenden Video von der Londoner Demonstration, eine Gruppe von zionistischen Jugendlichen verhöhnen Gegendemonstranten, die palästinensische Fahnen halten und “Free, free Palestine!” skandieren, die in einiger Entfernung standen.

“Sie schwenken Flaggen, die keine Nation haben!”, rief einer der Zionisten über ein Megaphon, zur Erregung der jungen Menge. “Es gibt kein Palästina!”

“Es wird nie ein Palästina geben. Es ist unser Land! Es ist mein verdammtes Land!”, rief er.

Ein anderer junger Zionist rief den Gegendemonstranten auf Hebräisch zu: “Leben für Rabbi Meir Kahane!”.

Der Gründer von zwei von den USA als terroristisch eingestuften Gruppen – der Jewish Defense League in den USA und ihrem israelischen Zweig Kach – Meir Kahane war ein gewalttätiger Extremist, der offen für die Vertreibung aller Palästinenser aus dem, was er als “Land Israel” bezeichnete – dem historischen Palästina zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer – eintrat.

Heute sitzen Kahanes Anhänger wieder im israelischen Parlament und standen kurz vor dem Eintritt in eine Koalitionsregierung mit Benjamin Netanjahu.

Obwohl der Aufruf erst mehr als eine Woche im Voraus erfolgte, schafften es die Organisatoren, nach Schätzungen von The Morning Star 1.500 Menschen zu versammeln.

Das stand in scharfem Kontrast zu der Palästina-Solidaritätsdemonstration in London vom Vortag, die den Londoner Hyde Park mit schätzungsweise 200.000 Menschen überflutet hatte, berichtete The Morning Star.

Der antipalästinensische Journalist Lee Harpin berichtete, dass einige Teilnehmer Robinson offen begrüßt hätten. Einer von ihnen sagte Berichten zufolge: “Tommy war eingeladen … er kam, war höflich, er war unterstützend. … Wir brauchen alle Freunde, die wir bekommen können.”

Linksgerichtete jüdische Gruppen haben Robinson und die Pro-Israel-Demonstration im Allgemeinen verurteilt.

David Rosenberg von der Gruppe der jüdischen Sozialisten warf dem Abgeordnetenhaus und seiner Präsidentin Marie van der Zyl Heuchelei vor.

“Hotovelys virulente islamfeindliche Ansichten und ihre Unterstützung für ethnische Säuberung stimmen perfekt mit Tommy Robinsons Ansichten überein”, sagte Rosenberg dem Morning Star.

Glyn Secker von Jews for Justice for Palestinians sagte, es gebe “kein Wort der Kritik an Israels Ansturm” auf Gaza aus dem Vorstand.

Sie sollten daher nicht überrascht sein, dass solcher Extremismus die Tommy Robinsons dieser Welt zu ihrer Demonstration anzieht.”

Im Jahr 2016 unternahm Robinson eine Reise nach Israel und in das besetzte Westjordanland sowie auf die Golanhöhen – ein Teil Syriens, den Israel 1967 ethnisch gesäubert und seitdem militärisch besetzt hat.

Der Hauptorganisator der Demonstration – die Zionistische Föderation – und der Befürworter, das Board of Deputies of British Jews, twitterten anschließend, dass Robinson “nicht willkommen” sei.

Aber sowohl das Board als auch die Federation selbst haben eine lange Geschichte der Lobbyarbeit für Israel und der Verleumdung von Palästinensern und ihren Unterstützern als “antisemitisch”.

Die Zionistische Föderation und das Board of Deputies antworteten nicht auf Bitten um Kommentare

Die Hauptrednerin der Demonstration, Tzipi Hotovely, hat mehr als ein Jahrzehnt antipalästinensischer und antimuslimischer Hetze und Aktivismus in Israel auf dem Buckel.

Hotovely hat israelische Gruppen unterstützt, die die Zerstörung der Jerusalemer al-Aqsa-Moschee fordern, die Zerstörung palästinensischer Dörfer gefordert, aktiv Siedler-Extremisten in der Westbank unterstützt und sogar behauptet, dass es “kein palästinensisches Volk” gibt. Sie hat auch dazu aufgerufen, dass Israel seine Grenzen auf das benachbarte arabische Land Jordanien ausdehnt – ein kriegerischer Akt.

Die Menge jubelte nicht nur Hotovely zu, sondern begrüßte auch Robinson und einige buhten sogar die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Marie van der Zyl, aus, als sie sich darauf vorbereitete, eine Rede zu halten.

In einem Video, das kurz nach der Demo veröffentlicht wurde, sagte Robinson, dass die Reaktion des Abgeordnetenhauses “nur zeigt, wie abgehoben sie sind”. Er sagte, dass er von vielen auf der Demonstration herzlich willkommen geheißen worden sei, und nannte den Vorstand “die politisch korrekte, entschuldigende, erbärmliche, schwache, feige Führung der jüdischen Gemeinde.”

Er sagte, dies sei “dasselbe wie in unserer Gemeinde” – womit er weiße Engländer zu meinen schien – “wir alle werden sauer auf die Leute, die uns führen.”

Er sagte, er sei dort gewesen, um “meine Solidarität mit dem jüdischen Volk zu zeigen” und bedankte sich bei allen, die ihn willkommen hießen und sagte, er habe eine großartige Zeit gehabt.

Robinsons Behauptung, pro-jüdisch zu sein, wird durch seine implizite Aussage widerlegt, dass jüdische Menschen nicht Teil “unserer Gemeinschaft” sind – d.h. dass Juden nicht wirklich Engländer oder Briten sind.

Eine solche antijüdische Ideologie ist sowohl der zionistischen Bewegung als auch den meisten Formen des rechtsextremen faschistischen Diskurses heute gemein.

Andere Videos, die auf sozialen Medien veröffentlicht wurden, zeigen, dass Robinson von einigen der Anwesenden buchstäblich umarmt wurde, wobei einige für Fotos posierten.

Zwei Männer posieren für ein Foto

Der rechtsextreme Anführer Tommy Robinson wurde herzlich empfangen. Justin Ng Avalon

Der rechtsextreme Aktivist Peter Mcilvenna war ebenfalls vor Ort und filmte den Tag für seinen YouTube-Kanal Hearts of Oak. In dem Video sagte Mcilvenna, es sei ein “Vergnügen und eine Ehre”, dort zu sein.

Robinson sagte zu Mcilvenna: “Ich bin nur gekommen, um zu sagen, dass das englische Volk – das wahre englische Volk – mit Ihnen steht. Wir stehen an der Seite Israels.”

Mcilvenna hat eine Geschichte der Unterstützung für Robinson, der auch als “Mitwirkender” auf seiner Website aufgeführt ist.

Mcilvenna war offenbar getrennt von dem ehemaligen Führer der English Defence League angereist. “Tommy tauchte auf, was eine nette Überraschung war”, schloss er in seinem Video.

Mcilvenna beschreibt sich selbst als “großer Unterstützer Israels” und als “christlicher Zionist.”

In einem kürzlichen Video interviewte er Richard Landes, den Professor an einer israelischen Universität, der das rassistische Konzept von “Pallywood” prägte – den dämonisierenden Mythos, dass Palästinenser gewohnheitsmäßig lügen, um Israel zu belasten.

Videos von der Demo legen nahe, dass Robinson vielleicht einen Punkt über die Unzufriedenheit einiger britischer Zionisten mit dem Board of Deputies hatte.

In der Werbung für diesen Tag wurde das Board of Deputies nicht als Organisator genannt.

Ein archivierter Live-Stream der Demonstration von YouTuber “Subject Access” zeigt, dass die Präsidentin des Boards, Marie van der Zyl, ausgebuht wurde, als sie das Mikrofon nahm, um zu sprechen.

Die Menge schien ihre Rede größtenteils zu ignorieren, sie unterhielten sich untereinander und riefen an einigen Stellen sogar Zwischenrufe. In Erwartung ihrer Rede rief ein Mann, dass der Vorstand eine “Zeitverschwendung” sei.

Anwesend waren auch so altgediente antipalästinensische Aktivisten wie der Blogger David Collier und die verurteilten Kriminellen Jonathan Hoffman und Damon Lenszner. Übersetzt mit Deepl.com

Hebräische Übersetzung von David Sheen.

Video von Tala Kaddoura.

Asa Winstanley ist ein investigativer Journalist und Redakteur bei The Electronic Intifada.

Board of Deputies of British Jews Tommy Robinson Tzipi Hotovely Tod den Arabern Joan Ryan Marie van der Zyl Jonathan Goldstein Theresa Villiers Christian Wakeford Zionist Federation of Great Britain and Ireland Meir Kahane David Rosenberg Glyn Secker Peter Mcilvenna David Collier Jonathan Hoffman Damon Lenszner

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...