“Beita ist unbesiegbar”

Der Kampf um die Rettung dieses palästinensischen Dorfes vor israelischen Siedlern

Von Yumna Patel

7. Juli 2021 –

Anfang Mai kam eine Gruppe israelischer Siedler mit Wohnwagen an und errichtete einen illegalen Außenposten auf dem Gipfel des Jabal Sabih am Rande von Beita, im nördlichen besetzten Westjordanland. Seitdem gibt es jeden Tag Proteste in dem Dorf, die nicht enden wollen.

Anfang Mai kam eine Gruppe israelischer Siedler mit Wohnwagen an und errichtete einen illegalen Außenposten auf dem Gipfel des Jabal Sabih am Rande von Beita, im nördlichen besetzten Westjordanland. Seitdem gab es mehr als zwei Monate lang jeden Tag ununterbrochen Proteste in dem Dorf, und die israelische Antwort darauf war hart.

Seit Beginn der Proteste in Jabal Sabih haben israelische Streitkräfte fünf Palästinenser getötet: vier Bewohner von Beita und einen jungen Mann aus dem nahe gelegenen Dorf Yatma. Die jüngsten Opfer der Proteste in Beita waren zwei Teenager: der 16-jährige Mohammed Hamayel und der 17-jährige Ahmed Bani Shamsa. Die beiden waren Berichten zufolge Schulfreunde und gehörten zu den Hunderten von Jugendlichen aus Beita, die regelmäßig an den Protesten teilnahmen.

Hunderte weitere Palästinenser aus Beita und den umliegenden Dörfern wurden während der Proteste von israelischen Streitkräften verletzt, eine beträchtliche Anzahl davon mit scharfer Munition. Einige Einheimische schätzen, dass es seit Beginn der Proteste über 1.000 Verletzungen mit scharfer Munition gegeben hat.

Der Eviatar-Außenposten wurde von einer Gruppe israelischer Siedler errichtet, die unter dem Schutz des israelischen Militärs erfolgreich den Berggipfel und Dutzende Hektar Land in der Umgebung besetzt haben. Nach israelischem Recht gelten Außenposten wie Eviatar als illegal, da sie ohne vorherige Genehmigung der Behörden gebaut werden, im Gegensatz zu offiziellen Siedlungen, die von der Regierung gebaut und subventioniert werden. Sowohl Außenposten als auch Siedlungen sind nach internationalem Recht illegal. Trotzdem haben die Siedler in Eviatar den Außenposten weiter ausgebaut und in nur wenigen Wochen schätzungsweise 45 Wohnwagen und Fertighäuser errichtet. Die israelische Regierung hat die Siedler im Außenposten auch mit befestigten Straßen, Wasserleitungen und Strom versorgt.

Viele der Siedler in Eviatar kommen aus den umliegenden Siedlungen und Außenposten in der Gegend, einschließlich der Siedlung Yitzhar, in der einige der berüchtigtsten gewalttätigen Siedler der gesamten Westbank leben. Nur wenige Kilometer von Beita entfernt liegt die Stadt Duma, wo 2015 eine Gruppe israelischer Siedler ein palästinensisches Haus in Brand setzte und drei Mitglieder der Familie Dawabsheh tötete, darunter ein 18 Monate altes Baby. Die Palästinenser in Beita befürchten, dass die Siedler noch gewalttätiger werden, wenn der Außenposten auf ihrem Land bleibt, und dass ihre Familien ein ähnliches Schicksal erleiden könnten wie die Dawabshehs.



Die jüngsten Proteste in Beita sind die jüngsten in einer langen Geschichte des Anti-Siedlungs-Widerstands in der Stadt. Seit 1988 haben die Menschen hier eine Reihe von Versuchen israelischer Siedler, ihr Land zu übernehmen, erfolgreich abgewehrt.

Erst letztes Jahr versuchten israelische Siedler, einen anderen Berg in der Stadt namens Jabal al-Urmah zu besetzen, was massive Proteste in der Gegend auslöste. Am 11. März 2020 hielten hunderte Bewohner von Beita, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen, ein friedliches Sit-in auf dem Berggipfel ab. Sie wurden von den israelischen Streitkräften angegriffen, die Tränengas, Gummigeschosse und scharfe Munition auf die Menschenmenge abfeuerten. Abdulghani Dweikat war an diesem Tag mit seinem 22-jährigen Sohn Islam dort. “Die Stelle, an der Islam getötet wurde, ist genau hier”, sagte Dweikat gegenüber Mondoweiss vom Gipfel des Jabal al-Urmah.

“Eine ältere Person, etwa 70 Jahre alt, wurde mit einem Gummigeschoss und Tränengas in die Brust geschossen. Also ging ich los, um ein paar Taschentücher zu holen und sie ihm zu bringen. Als ich das Zelt verließ, sah ich, wie die Leute nach dem Krankenwagen riefen”, erzählte er. “Und ich sah den Islam, er war hier”, sagte Dweikat und zeigte auf eine Stelle auf dem Boden, die inzwischen von Sträuchern überwuchert war. “Ich konnte nichts tun. Ich wusste nicht, was passiert war. Ich fing an, die Soldaten anzuschreien: ‘Ihr habt ihn getötet, ihr habt ihn getötet'”, sagte er. “Ich fiel hin und schrie wieder. Und dann schossen sie mir zweimal in die Seite”, sagte er und zeigte auf die linke Seite seines Unterleibs. “Ich habe immer noch die Narben.” Dweikat reiht sich ein in eine lange Liste von Eltern in Beita, deren Kinder von israelischen Streitkräften getötet wurden.

Seit 1967 sind 77 Bewohner der Stadt von Israel getötet worden. Viele von ihnen während Protesten wie denen am Jabal al-Urmah und Jabal Sabih.

Wenn bei Sonnenuntergang der Ruf zum Gebet durch die Stadt schallt, sind die Straßen von Beita praktisch leer. Die meisten Bewohner der Stadt machen sich auf den Weg zum Jabal Sabih, zu dem, was sie “Nächte der Verwirrung” nennen. Über den Berg verstreut, teilen sich die Bewohner von Beita in Gruppen oder Teams auf, von denen jedes eine andere Aufgabe hat, um die Siedler auf dem Berggipfel zu irritieren und zu stören. Ein Team richtet Laser auf den Außenposten und die israelischen Truppen, die auf dem Jabal Sabih stationiert sind, während andere Gruppen die Aufgabe haben, Hupen zu blasen und lauten Lärm zu machen, und der Rest, hauptsächlich junge Männer, zünden Fackeln an und marschieren durch das Tal hinunter und setzen Reifen in Brand, um Rauch in Richtung des Außenpostens aufsteigen zu lassen. Andere kleine Gruppen junger Männer, die so nah wie möglich an den Außenposten herankommen, wo sie sich den israelischen Soldaten entgegenstellen, nur mit Steinen und selbstgebauten Steinschleudern bewaffnet.

“So Gott will, wird mit der Unterstützung der jungen Männer und ihrer Entschlossenheit und Willenskraft diese Siedlung entfernt werden. Und die Besatzung wird ebenfalls enden. Und unser Land Palästina wird frei und unabhängig sein, und seine Hauptstadt wird Jerusalem sein”, sagte ein Demonstrant gegenüber Mondoweiss. Noch Stunden nach den nächtlichen Verwirrungsaktionen gingen israelische Streitkräfte gegen die Demonstranten vor, setzten Drohnen und Militärjeeps ein und feuerten Tränengas, Gummigeschosse und scharfe Munition ab. Trotz der gewaltsamen Reaktion der israelischen Streitkräfte auf die Proteste sind viele Familien weiterhin jede Nacht zu den nächtlichen Verwirrungsaktivitäten auf den Berg gekommen. “Wir wollen nicht, dass unsere Kinder sterben. Keiner will, dass seine Kinder sterben. Ich möchte, dass meine Kinder aufwachsen. Und eine Familie haben und an der Universität studieren”, sagte Mohammad Hamayel, während er den Berg hinuntermarschierte, den Arm über seinen Teenager-Sohn Aws gelegt.

“Mein älterer Sohn will nächstes Jahr in die Türkei gehen und Medizin studieren. Diejenigen, die ihre Träume zerstören, sind nicht wir. Diejenigen, die ihre Träume töten, sind nicht wir, es ist die Besatzung”, sagte er. Ende Juni, nach wochenlangen Protesten, erreichte die israelische Regierung unter ihrem neuen Premierminister Naftali Bennett ein Abkommen mit den Siedlern von Eviatar. Die Vereinbarung besagte, dass die Siedlerfamilien, die sich auf dem Außenposten aufhielten, die von ihnen gebauten Häuser verlassen würden, aber die Strukturen selbst würden bleiben und in eine Jeschiwa-Schule umgewandelt werden. Keiner der Bewohner von Beita und auch nicht die Palästinenser, die Land in Jabal Sabih besitzen, wurden zu dem Abkommen befragt. “Nichts wird uns besänftigen, bis diese Siedlung wieder so wird, wie sie war, als Olivenhain”, sagte ein Lehrer aus Beita gegenüber Mondoweiss. “Das ist das einzige, was uns glücklich machen wird.” “Wir sind wütend. Wir sind nicht glücklich über irgendeine der Entscheidungen, die sie gestern und vorgestern getroffen haben”, sagte sie. “Wir hoffen, dass mit Gottes Hilfe die ganze Siedlung verschwinden wird. “Und wir sagen, wenn sie die Wohnwagen stehen lassen, werden unsere Söhne hingehen und sie niederbrennen.”

Die Bewohner von Beita bestehen darauf, dass der Eviatar-Außenposten, egal ob er in Form einer Wohnsiedlung oder einer Schule errichtet wird, immer noch illegal ist und von ihrem Land entfernt werden muss. Bis das passiert, sagen sie, werden sie weiter protestieren, egal was es kostet. Übersetzt mit Deepl.com

