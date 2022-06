Geschmolzene Versprechen…… Wann werden junge jüdische Deutsche aufwachen und sich zu Wort melden?

Evelyn Hecht-Galinski

Wafic Faour sagte gegenüber Mondoweiss, dass diese Nachricht zeige, wie Menschen weiterhin die Existenz und den Kampf des palästinensischen Volkes leugnen. “Wenn man etwas sagt, wird man als antisemitisch abgestempelt”, sagte er. “Der Kampf wird weitergehen. Amerikaner, insbesondere junge jüdische Amerikaner, wachen auf und melden sich zu Wort, und sie weigern sich, sich von diesen Organisationen vertreten zu lassen.”

Ben & Jerry’s Eiscreme zum Verkauf in Israel im Jahr 2014 (Foto: Uziel302/Wikimedia)

Ben & Jerry’s Eiscreme wird weiterhin in Israel und im Westjordanland verkauft

Von Michael Arria

29. Juni 2022

Unilever, die Muttergesellschaft von Ben & Jerry’s, hat angekündigt, dass das Eis weiterhin in ganz Israel und dem besetzten Westjordanland verkauft werden soll. Im vergangenen Sommer hatte Ben & Jerry’s erklärt, dass es seine Geschäfte in den “besetzten Gebieten” bis zum Ende dieses Jahres einstellen werde, weil dies “nicht mit unseren Werten vereinbar” sei.

Unilever verkaufte den israelischen Zweig der in Vermont ansässigen Marke an Avi Zinger, den Eigentümer von American Quality Products. Zinger kann das Eis nun unter hebräischen und arabischen Namen in der gesamten Region verkaufen, auch im illegal besetzten Westjordanland. Zinger feierte den Kauf offen als einen Sieg gegen die BDS-Bewegung. “Es gibt keinen Platz für Diskriminierung beim kommerziellen Verkauf von Eiscreme”, sagte er. “BDS hat verloren. Ich habe jetzt das Recht, Ben & Jerry’s unter seinem hebräischen und arabischen Namen zu verkaufen… für immer. Dies ist ein Sieg für diejenigen, die Zusammenarbeit und Koexistenz anstreben, und eine durchschlagende Niederlage für die Diskriminierung”.

Die Gruppe Vermonters for Justice in Palestine (VTJP) hatte über ein Jahrzehnt lang eine Kampagne gegen Ben & Jerry’s geführt, als das Unternehmen im Juli 2021 nach dem israelischen Angriff auf den Gazastreifen im Frühjahr endlich ankündigte, Maßnahmen zu ergreifen. Die Aktivisten gaben sich nicht damit zufrieden, dass sich das Unternehmen einfach aus den illegalen Siedlungen zurückzieht, sondern wollten, dass die Geschäfte mit Israel ganz eingestellt werden. “Verstehen Sie mich nicht falsch, das ist ein sehr positiver Schritt, aber ich versuche zu verstehen, wie wir uns die Beziehung zwischen Ben & Jerry’s und den BDS-Gesetzen in Israel vorstellen können”, sagte Wafic Faour von VTJP gegenüber Mondoweiss nach der Ankündigung. “Ich frage mich, wie sie weiterhin in dem Gebiet operieren werden… Wir haben hier also mehr Fragen als Antworten. Wir wissen nicht, was passieren wird.”

In einem Kommentar in der New York Times begründeten die Gründer von Ben and Jerry’s, Ben Cohen und Jerry Greenfield, die Entscheidung mit der Verantwortung des Unternehmens, stellten aber klar, dass sie die BDS-Bewegung nicht unterstützen. Solche Vorbehalte führten zu keinem erkennbaren Wohlwollen. Das Unternehmen wurde von Politikern in Israel und den Vereinigten Staaten angegriffen. Texas, Florida, New Jersey und Colorado beschlossen sogar, ihre staatlichen Anteile an Unilever zu veräußern.

Orna Barbivai, Israels Wirtschaftsministerin, zertrümmert ein Pint von Ben & Jerry’s, um die Entscheidung des Unternehmens anzuprangern, den Verkauf in den besetzten Gebieten einzustellen. Barbivai gehört der zentristischen Partei Jesch Atid an, die von liberalen Zionisten unterstützt wird. Screenshot.

Orna Barbivay, Israels Wirtschaftsministerin, zertrümmert ein Glas Ben & Jerry’s, um die Entscheidung des Unternehmens anzuprangern, ab 2021 nicht mehr in den besetzten Gebieten zu verkaufen. Barbivai gehört der zentristischen Jesch Atid-Partei an, die von liberalen Zionisten unterstützt wird. Screenshot.

Als Unilever den Speiseeishersteller vor über zwanzig Jahren aufkaufte, konnte Ben & Jerry’s einen unabhängigen Vorstand beibehalten, um seine fortschrittlichen Werte zu bewahren. Jetzt stehen die beiden Unternehmen in einem klaren Konflikt. Auch wenn die Vorstandsmitglieder die illegalen Siedlungen Israels ablehnen, scheinen sie nicht in der Lage zu sein, die neue Entscheidung ihrer Muttergesellschaft zu stoppen.

“Wir sind uns der Ankündigung von Unilever bewusst”, so Ben & Jerry’s in einer Erklärung. “Obwohl unsere Muttergesellschaft diese Entscheidung getroffen hat, sind wir damit nicht einverstanden. Die Vereinbarung von Unilever bedeutet, dass Ben & Jerry’s in Israel im Besitz von AQP sein und von ihr betrieben werden wird. Unser Unternehmen wird nicht länger von Ben & Jerry’s in Israel profitieren. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass es mit den Werten von Ben & Jerry’s unvereinbar ist, dass unsere Eiscreme in den besetzten palästinensischen Gebieten verkauft wird.”

Unilever gab eine Erklärung ab, in der es heißt, dass es “die Gelegenheit des vergangenen Jahres genutzt hat, um sich die Perspektiven in dieser komplexen und sensiblen Angelegenheit anzuhören und glaubt, dass dies das beste Ergebnis für Ben & Jerry’s in Israel ist.” Das Unternehmen bekräftigte auch seine Ablehnung von BDS: “Wir haben nie unsere Unterstützung für die Boykott-Divestment-Sanktionen-Bewegung zum Ausdruck gebracht und haben nicht die Absicht, diese Position zu ändern.”

Ein Vertreter des “aktivistischen Investors” Nelson Peltz, der nächsten Monat in den Vorstand von Unilever einziehen soll, lobte die Entscheidung. Peltz gehört dem Vorstand des Simon Wiesenthal Center an, das Unilever im vergangenen Jahr als antisemitisch bezeichnet hatte. “Respekt und Toleranz haben sich durchgesetzt”, erklärte Peltz’ Sprecher.

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israels-claim-it-defeated-ben-jerrys-melts-under-scrutiny

