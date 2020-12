Benefizversteigerung der Galerie Arbeiterfotografie für Julian Assange: Werke, die noch zu haben sind Von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

Aktuelles



Benefizversteigerung der Galerie Arbeiterfotografie für Julian Assange

IMAGINEartists4assange: Werke, die noch zu haben sind

Von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

Über 11.000 Euro Reinerlös zugunsten von Julian Assange erbrachte die Versteigerung IMAGINEartists4assange in den Kunsträumen der Michael Horbach Stiftung mit Auktionator Gérard Goodrow. Das heißt vor Ort waren es rund 5.000 Euro. Aber auch nach der Versteigerung gab es Gebote und Zuschläge. Hinzu kommen noch (bisher) rund 1.000 Euro Spenden. Es besteht jetzt die Möglichkeit, weitere Werke zu erstehen und selbstverständlich auch zu spenden. Die Galerie Arbeiterfotografie hat zudem eine erschwingliche Edition von 16 Motiven aus der Ausstellung “Free Assange Living Exhibition” in einer 20er Auflage zu 20 Euro je Blatt Digitaldruck, nummeriert und gestempelt im Format von ca. 42×30 cm, herausgegeben, wovon je 10 Euro an Julian Assange gehen.. Die geplante – öffentlichkeitswirksame – Übergabe am 6. Dezember im Rahmen der Verleihung des Stuttgarter Friedenspreises an Julian Assange ist in dieser Form nicht möglich, da die Veranstaltung auf das “Frühjahr 2021” vertagt wurde. Davon unabhängig geht der Betrag noch in diesem Jahr (vor Weihnachten!) an Julian Assanges Vater John Shipton. Ein großer Dank geht nochmals an alle Beteiligten, besonders an die Künstlerinnen und Künstler.

Verfahren zum Erwerb zugunsten von Julian Assange:

Angebot mit Werkangabe per eMail an arbeiterfotografie@t-online.de mit Name, Adresse, Telefonnummer

Nach Eingang von Betrag + Versandkosten erfolgt der Versand; auch Abholung ist möglich. Galerie Arbeiterfotografie, Merheimer Str, 107, 50733 Köln, Tel: 0221/727 999

Weitere Spenden sind selbstverständlich willkommen!

Konto: Anneliese Fikentscher

IBAN: DE76 3701 0050 0405 2275 03

Verwendungszweck: SPENDE artists4assange

7

Anne R. Kieschnick

Aus der Serie “Wasser 2000”, 2000

Radierung (Aquatinta), 35 x 64 cm (im Rahmen 60 x 80 cm)

500 Euro, Mindestgebot: 300 Euro

1951 geboren in Neschwitz

1976 Studium in Düsseldorf, Fachhochschule für Design und Visuelle Kommunikation (Prof. Assmann, Prof. Peukert)

1982 Pietrasanta (Italien), Beginn der Marmorbearbeitung

1986 Freischaffende künstlerische Aktivitäten auf multmedialer Basis, vorwiegend bildnerische Objekte und Installationen

1994 Gasthörer Kunstakademie Düsseldorf

2002 Gasthörer Gesamthochschule / Universität Siegen (Kunst)

“Anne ist außerordentlich erfindungsreich in ihren Mitteln und Materialien. (Holz, Marmor, Pappmaché, Gießharz, Metall,…) … Ab 1982 war sie häufig und regelmäßig in Pietrasanta in der Nähe von Carrara, um dort an Marmor plastisch zu arbeiten.” Klaus Stein (Neue Rheinische Zeitung NRhZ.de, 2013)

8

Jos Deenen

“Everybody has the right to freedom of expression, but some kind of animals have more rights to express themselves by words and deeds”, 2020

Collage für Julian Assange, 39 x 59 cm (im Rahmen 66 x 88 cm)

1800 Euro, Mindestgebot: 1000 Euro

1989 begann der in Venlo in der „Franse Republiek“ residierende Rebell Jos Deenen, die Technik der Fotocollage mit bewusstem Bezug zu „Monteurdada“ John Heartfield zu seiner Ausdrucksweise zu bestimmen. Kein einziges der verwendeten Fotos stammt von ihm, alles Material ist in zig Ordnern thematisch gesammelt und stammt aus illustrierten Hochglanz-Zeitschriften. Jede Collage ist individuell – oft in von Künstlers eigener Hand geschaffenem Rahmen – präsentiert. Jedes einzelne Werk ergibt hinter TruVu-Glas (True View für den ungetrübten Durchblick) eine explosive Mischung. Das heutige DeenenWerke-Verzeichnis DWV umfasst 1318 Collagen zu den Themen Kirche und (NS-)Staat, sexuelle Unterdrückung und Missbrauch, Krieg und Lüge. Zusammengefasst handelt es vom großen Wahnsinn des menschlichen Selbstbetruges. (UZ, 10.4.2015)

10

Otto Mecky

O.T., 2013

Öl auf Leinwand, 45 x 55 cm

via Galerie Brigitte Schenk

Mindestgebot: 4500 Euro

Otto Mecky entwickelt seit Anfang der 2000er Jahre „runde“ Bilder, die von allen Seiten zu betrachten sind. Der Künstler fordert geradezu dazu auf, das Bild in alle Richtungen zu drehen, um die Perspektive zu ändern. Dies führt nicht nur zu einer vollkommenen Ausgewogenheit, sondern vor allem zu einem Raumgefühl, dem sich das „Bild an und für sich“ unterordnet.

11

Roberto Cabot

“Seine mit Zuckerhut”, 2011

Fotoarbeit, 40 x 30 cm (im Rahmen 58 x 46 cm)

via Galerie Brigitte Schenk

Mindestgebot: 3500 Euro

Zunehmende Flexibilität, ständiges Transit-Dasein, die Gleichzeitigkeit von komplexen Vorgängen, das Umschichten von linearer Bewegung in synchrones Voranschreiten von Zeit, die Abhängigkeit von Elektrik und Elektronik hat zu einem Paradigmenwechsel von Selbstdarstellung geführt. Roberto Cabot Biographie eignet sich wie keine andere zur Vorlage der Darstellung paralleler Bildwelten. In Brasilien geboren, in Frankreich aufgewachsen, in Deutschland und Spanien gelebt, viersprachig aufgewachsen und sechs Sprachen fließend sprechend, ist er nicht nur ein hochtalentiertes, linguistisches Multitalent, sondern auch -oder gerade deshalb- in mehreren Kulturen gleichzeitig beheimatet. “Die Seine am Zuckerhut „ ist nur eines seiner vielen E-Scape Fotografien, in denen dies zum Ausdruck kommt.

16

Delta.

“Strange Paradise”, 2020

Skulptur aus Holz und Reispapier

500 Euro, Mindestgebot: 300 Euro

23

AFK

“Persecution of Assange – London”, 2019

Fotografie auf Banner, 148 x 215 cm

800 Euro, Mindestgebot: 450 Euro

Pseudonymous graffiti artist from Bergen, Norway, work period start 2013

AFK ist seit vielen Jahren besorgt um die Meinungsfreiheit, die Massenüberwachung und die Doppelmoral der Medien, wenn es um die Berichterstattung über politische Verbrechen geht, die von den Vereinigten Staaten und westlichen Verbündeten begangen wurden. “Wenn Sie dies tolerieren … wer wird der Nächste sein?” Zu nrk.no sagt AFK, dass das Bild ein “Versuch ist, zu veranschaulichen, worum es bei der Verfolgung von Assange wirklich geht und was für uns alle auf dem Spiel steht, wenn wir zulassen, dass die Vereinigten Staaten die Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen kriminalisieren.“ (Die Verfolgung von Assange – Damit wir nicht vergessen, 2019, von Terje Alnes)

https://afkstreetart.com/

26

Curtis Anderson

“Prêt-à-porter Monochromes”, 2010

Handgeschöpftes Papier aus Leinen, kaschiert auf Alu-Dibond, 69 x 40 cm

via Galerie Brigitte Schenk

3000 Euro, Mindestgebot: 1.000 Euro

Curtis Anderson (*1956 in USA) ist ein amerikanischer Künstler. Er lebt seit 1985 in Deutschland. Ausstellungstätigkeit im In- und Ausland seit 1985

Die erste Generation “Prêt-à-porter Monochromes” entstand 2003. Dazu schrieb Wilfried Dickhoff: “Die ‘Prêt-à-porter Monochromes’ bestehen aus, von Curtis Anderson getragenen, Kleidungsstücken namhafter Modedesigner, die zunächst zu Farbstoffen destilliert und dann mit den Methoden traditioneller Papierherstellung zu handgeschöpften Wandobjekten verarbeitet wurden. Diese Transformation von persönlich getragenen Designerklamotten in monochrome Bilder, diese nicht nur chemische Verwandlung von Mode in eine künstlerische Bildbehauptung, verleiht ihnen offensichtliche dekonstruktive Züge. Die ‘Prêt-àporter Monochromes’ enttäuschen die religiöse Spiritualität, zu deren Symbolik sie scheinbar einladen und konfrontieren materiell mit der Fragwürdigkeit einer in ihrer Kontextualität aufgehenden und der Kernstruktur der Mode, der ewige Wiederkehr des Neuen, gehorchenden ‘Kunst’.”

Curtis Anderson: Das Projekt ist theoretisch endlos. Ich habe 2010 in Auftrag des koreanischen Kultur Ministeriums mit sechs Modeschöpfern aus Korea für eine Ausstellung in „The New York Public Library“ neue Monochromes geschaffen. Das vorliegende Exemplar ist dann entstanden.

28

Clemens Kaletsch

“Novemberbild”, Allerheiligen 2020

Mischtechnik, Pigment mit Papier auf Bauhaus-Kartonage, 70 x 50 cm (im Rahmen)

Signatur: vorderseitig

2000 Euro, Mindestgebot: 1.500 Euro

Clemens Kaletsch wurde 1957 in München geboren. Er studierte an der Universität für angewandte Kunst Wien bei Oswald Oberhuber und an der Akademie der bildenden Künste Wien bei Arnulf Rainer. Die vorliegende Arbeit (“Novemberbild”) fällt aus dem Rahmen seiner vielfach luftig “schwebenden” Motive und Farben. In den Augenhöhlen scheinen Landschaften auf, die die Freiheit (für Julian Assange) symbolisieren können… “Seine Werke sind weder abstrakt, noch figurativ. Sie halten in jeder Sequenz eine eigentümliche, schwebende Balance zwischen Lesbarkeit und Andeutung, zwischen Formfindung und Auflösung.” (Beate Ermacora, Der Janusblick, in: Clemens Kaletsch, Europe Feeling, Ausstellungskatalog Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr, S. 6–9)

32

Ulrich Moskopp

UNTITLED, 2019

Fotografie, Kreide auf Aluminium, 24,7 x 19,7 cm

2500 Euro, Mindestgebot: 500 Euro

1961 geboren in Köln

1983-1991 Kunstakademie Düsseldorf, Meisterschüler bei Gotthard Graubner

1995-2006 Raketenstation Hombroich

2000 Arbeitsstipendium in Rom des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen

lebt und arbeitet in Köln

35

Kerstin Nieke

3 analoge Collagen, Unikate

21 x 29,7 cm (im Rahmen)

Hier Collage: Gehirnwäsche

280 Euro pro Collage, Mindestgebot: 450 Euro für alle drei (150 Euro für eine)

ab 1982: Studium der Film, Theater und Fernsehwissenschaft Uni Köln u.a. bei Maria Vedder, Peter Fischli

1991 bis 1994: Gastkunststudium an der Kunstakademie Münster bei Rainer Barzen

ab 1982: Polaroidarbeiten und Kurzfilme 8mm, 16mm, Video

ab 1991 Videogramme, Zeichnungen, Foto und Videoprojekte, analoge Collagen

Einzelausstellungen seit 2014

41

Heinz Zolper

O.T.

handcolorierte radierung, 52 x 44 cm

aus: Michael Horbach Stiftung

800 Euro, Mindestgebot 450 Euro

Heinz Zolper wurde 1949 in Köln geboren, wo er auch heute noch lebt und arbeitet. Sein Kunststudium absolvierte er 1969-1972 an der Kunstakademie Düsseldorf und 1969-1974 an der Fachhochschule Köln, im Fachbereich Kunst und Design. Seit 1974 ist er freischaffender Künstler und verbindet verschiedenste Darstellungsformen miteinander: Fotografie, Grafik, Video, Skulptur, Malerei.

Werke von Zolper befinden sich in nationalen und internationalen Sammlungen, darunter: zahlreiche amerikanische Museen, das Kanzleramt, der Kreml, die Sammlung der Bundesregierung, die Sammlung der Landesregierung NRW, die Sammlung der Deutschen Bank.

42

Peter H. Fürst

Telephone-Call, 1966

aus: Das Photgraphische Archiv

Edition: 3 + 1 AP

Lambda-C-Print, Dibond

120 x 120 cm

2400 Euro, Mindestgebot 1500 Euro

Peter H. Fürst (* 1933 in Österreich, 2018 gestorben in Köln)

Mitglied im Bund freischaffender Fotodesigner BFF (seit 1971), Verleihung des Titels “European Master of Photography” durch Europhot, Berufung in die (DGPh) Deutsche Gesellschaft für Photographie (1974). Member International Center of Photography New York (2013), 1968 Beginn der Partnerschaft mit Ralf Baumgarten einem Diplom-Psychologen, viele Fürst-Fotos entstehen aufgrund gestalt-psychologischer Überlegungen die in fotografische Konzeptionen eingebracht werden, zunehmend entstehen freie Arbeiten, u.a. die psychologische Serie “Die sieben Gesichter einer Frau”, neuartige Dessous-Aufnahmen, die Peter H. Fürst weltberühmt machen. 1993

Symposium der Arbeiterfotografie mit Ralf Baumgarten, Elisabeth Biondi, Prof. Jörg Boström, Josef Csallos, Roland Gretler, Walter Heilig, Prof. Diethard Kerbs, David C. Turnley. 2010 Ausstellung “Zeitreise Haiti”, Farbphotographien von 1980, zur 20. internationalen Photoszene Köln bei Marc Boucherie-Design Köln in Zusammenarbeit mit Ärzte ohne Grenzen / Erdbebenhilfe Haiti. Arbeiten in internationalen Privat- und Museumssammlungen.

+ DIE EDITION +++ DIE EDITION +++ DIE EDITION +++ DIE EDITION +

16 Motive aus der Ausstellung “Free Assange Living Exhibition” in einer 20er Auflage zu 20 Euro je Blatt Digitaldruck, nummeriert und gestempelt [IMAGINEartists4assange] im Format von ca. 42×30 cm, herausgegeben, wovon je 10 Euro an Julian Assange gehen.



Todos somos Julián

Daniela Karina Tomé (ARG)

orig. Acryl auf LW, 2020

70×50 cm, unverkäuflich

repro lizensiert



London, 22.2.2020

Rally mit John Shipton,

Kristinn Hrafnsson

und Vivian Westwood

arbeiterfotografie.com

peter betscher



London, 24.2.2020

Proteste vor dem

Woolwich Crown Court

arbeiterfotografie.com

peter betscher



London, 24.2.2020

Proteste vor dem

Woolwich Crown Court

arbeiterfotografie.com

andreas neumann



London, 22.2.2020

Roger Waters

Free Julian Assange

FACG FreeAssange

CommitteeGermany



London, 22.2.2020

Proteste vor dem

Australia House

FACG FreeAssange

CommitteeGermany



London, 24.2.2020

John Shipton mit Kölner

Karlspreis für Julian Assange

FACG FreeAssange

CommitteeGermany



London, 24.2.2020

Proteste vor dem

Woolwich Crown Court

arbeiterfotografie.com

andreas neumann



London, 24.2.2020

p2 Proteste vor dem

Woolwich Crown Court

arbeiterfotografie.com

anneliese fikentscher



London, 26.2.2020

Straßenprotest

free political prisoner

FACG FreeAssange

CommitteeGermany



London, 24.2.2020

p1 Proteste vor dem

Woolwich Crown Court

arbeiterfotografie.com

anneliese fikentscher



London, 26.2.2020

yellow wo-man

free assange / JA

FACG FreeAssange

CommitteeGermany



London, 26.2.2020

hands off assange

keine auslieferung

FACG FreeAssange

CommitteeGermany



I AM JULIAN ASSANGE

we are millions project der

courage foundation

aus: living exhibition, 2020

galerie arbeiterfotografie



Brüssel, 15.2.2020

Protest: Where are all

the journalists?

FACG FreeAssange

CommitteeGermany



I AM JULIAN ASSANGE

John Pilger, licenced sign

we are millions

aus: living exhibition, 2020

galerie arbeiterfotografie

VERKAUFTE WERKE +++ VERKAUFTE WERKE +++ VERKAUFTE WERKE

1

Dea Bohde & Son

“dropwise”, 2020

Scherenschnitt, Schwarzes Tonpapier, 35 x 50 cm (im Rahmen 55 x 67cm)

Signatur: vorderseitig

Eigens für Julian Assange entstanden

VERKAUFT – 500 Euro, Mindestgebot: 300 Euro

Dea Bohde

1946 geb. in Hagen

1963-1965 Studium FH Wuppertal Grafik Design, Prof. Schrievers

1979–1981 Studium FH Köln Prof. Daniel Spoerri und Prof. Heinz Edelmann

Seit 1983 Arbeit als freischaffende Künstlerin in Köln

2011-2016 Künstlerische Beratung und Fund Raising im Residenzprogramm InterArtes für junge Künstler, ab 2013 im Vorstand. InterArtes verleiht jährlich den Gargonza Arts Award.

Dea Bohde ist im Beraterteam von Mathias Burchardt, das sich um die Sicherung des Werks von Erwin Hapkes „Faltbarer Welt” bemüht.

Ausstellungen in Stuttgart Leipzig, München, Köln, Bonn…

Art Cafés in Köln und Mobile Art Cafés (mit Künstlern, Medienschaffenden, Philosophen…), monatlich wechselnde Ausstellung anderer Künstler/innen im BOHDE FENSTER, Köln.

2

Davide Dormino

“ANYTHINGTOSAY?”, 2017

(Auf drei Stühlen: Edward Snowden, Julian Assange und Chelsea Manning. Der vierte für die, die dazu etwas zu sagen haben.)

Druck mit Mischtechnik, 50 x 39 auf auf Papier 75 x 56 cm

Signatur: vorderseitig – am Rand der Prägung

ohne Rahmen

VERKAUFT – 700 Euro, Mindestgebot: 500 Euro

Davide Dormino, geboren 1973, ist ein italienischer Bildhauer. Seine Werke befinden sich sowohl in privaten Sammlungen weltweit als auch im öffentlichen Raum. Im Jahr 2011 schuf er im Auftrag der Vereinten Nationen das Denkmal für die Opfer des Erdbebens von Port au Prince in Haiti. Seine lebensgroße Bronze-Skulptur ANYTHINGTOSAY? wurde von über 400 SpenderInnen ermöglicht. Vom 16. bis 18. Oktober 2020 wurde sie im Rahmen einer 55stündigen Mahnwache für die Freilassung von Julian Assange vor dem Kölner Dom präsentiert – verbunden mit der Verleihung des Kölner Karlspreises für Engagierte Literatur und Publizistik an die Eventmanagerin und Künstlerin Sabiene Jahn und Julian Assange.

Davide Dormino: “Kunst kann politisch sein. Ich glaube an Aktionen. Öffentliche Kunst hat die Macht, Menschen wachsen zu lassen und ihren Standpunkt zu ändern. Der Stuhl hat eine doppelte Bedeutung. Er kann bequem sein, aber er kann auch ein Podest sein… Sie alle haben sich entschieden, sich auf die Stühle des Mutes zu stellen…”

3

Joseph Beuys

Aufkleber der Free International University (FIU), 1981

Filzstift rot signiert von Joseph Beuys, Durchmesser: 10,5 cm

Nr. 30 (Stempelnummerierung) von ca. 90 Exemplaren

Aus dem Achberger Beuys-Archiv

VERKAUFT – 400 Euro, Mindestgebot: 80 Euro

“Wer meine Kunst verstanden hat, wendet sich den Ideen zu.”

Beuys hat im wahrsten Sinne des Wortes große, menschenbewegende und seine Zeit überdauernde Kunstwerke hinterlassen. Man denke etwa an “Unschlitt” (tallow) oder “7000 Eichen”. Dass aber sein gesprochenes Wort nicht nur ein zeitbedingtes, marginales Unterkapitel seiner Kunsttätigkeit war, zeigt schon seine eigene Einschätzung, dass nämlich der “Erweiterte Kunstbegriff” sein “größtes”, am “besten gelungenes Kunstwerk” sei. (fiu-verlag)

Die FIU [Free International University] wurde am 27. April 1973 im Düsseldorfer Atelier von Joseph Beuys gegründet und bestand als gemeinnützig anerkannter, eingetragener Verein zwei Jahre über den Tod des Künstlers hinaus bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1988. (wikipedia)

4

Andreas Blankenstein

MODOS, November 1999

Mischtechnik II, Ölgemälde auf Leinwand, 55 x 65 cm

mit Pfalzrahmenleiste mit Hängevorrichtung / mit Zertifikat zur Werkprovenienz

Signatur: rückseitig

VERKAUFT – Mindestgebot: 150 Euro

Studium Germanistik, Philosophie, Geschichte an der Universität Köln, Studium der Freien Kunst an der FH Köln (Ubierring), Bildhauerei bei Prof. Hanskarl Burgeff, Malerei bei Prof. Karl Marx, Zeichnen bei Prof. Rolf Maria Koller (bekannter Portraitist der Kölner Szene). 1993 Meisterschüler M.A. der FH Köln

5

Tanya Ury

“unruhestift” (concrete weisser neger23), 2011

Grafik visueller konkreter Poesie, 7er Edition, 35 x 50 cm (im Rahmen 50 x 60 cm)

Tintenstrahl-Druck mit 12 Farben auf Fotopapier

signatur: rückseitig

VERKAUFT – 1000 Euro, Mindestgebot: 750 Euro

Tanya Ury (geboren 1951 in London) ist eine britisch-deutsche Künstlerin und Autorin. Sie studierte Bildende Kunst am Exeter College von 1985 bis 1988. 1989 war sie für ein Semester ERASMUS-Stipendiatin am Kölner Institut für Theater, Film und Fernsehwissenschaft, Universität zu Köln. 1990 graduierte sie als Master of Fine Art an der Reading University. Von 1991 bis 1992 war sie Gastdozentin an der Sheffield Hallam University und erhielt das Stipendium Colin Walker Fellowship of Fine Art. Von 2014-2017 war sie Mitglied der Jury des Hans und Lea Grundig-Preises, Rosa-Luxemburg-Stiftung (D)

6

Vivian Babeliow

“Die Wahrheit ist ein Geschenk”, 2017

Mischtechnik mit Nachtlichtfarbe auf Zeitung, 40 cm x 50 cm

VERKAUFT – 147 Euro, Mindestgebot: 49 Euro

Vivian Babeliow, aufgewachsen in Köln

Malerei, Fotos, Installationen, Mix Media

Letzte Ausstellungen

2020 „GREEN“, BAS, Kolonie-Wedding, Leize Jenius

2020 „Schlacht der Formate, Kreise gegen Quadrate, BAS Galerie, Berlin

2018/2017 „Die Farbe der Zeit“, Galerie Projektraum, Berlin

2016 “Museo de Arte Contemporaneo Plaza”, La Paz, Bolivien.

Ausbildung

1986-1989 Kunstakademie Düsseldorf, Prof. Markus Lüpertz, Malerei, Kasper König, Kunstvermittlung.

1981-1985 Schule für Kunst und Design Köln: Kunststudium Prof. Karl Marx, Prof. Daniel Spoerri (Projekt Alice hinter den Spiegeln), Philosophie Günter Schulte. Kunstgeschichte Dr. Marlies Grüterich. Film, Marcel Odenbach. Wulf Herzogenrath, Kunstvermittlung (Kunstverein Köln)

1980-1881 Studium der Kunstgeschichte in Wien.

9

Dagmar Kröger

“In Prison – I’ll wait! Im Knast – Ich warte!”, 2020

Pastell- und Aquarellzeichnung auf Papierkarton, 21 x 30 cm

rückseitig signiert und beschriftet

VERKAUFT – 120 Euro, Mindestgebot: 50 Euro

Düsseldorfer “Privat-Künstlerin”

kleine Ausstellungen in Hotel und Kneipen

Aktzeichengruppe im ZAKK

Teilnahme an Düsseldorfer Kunstpunkten

12

Gerhard Jeske

“Und dennoch, venceremos”, 1974 (gewidmet den Gefangenen des Militärputsches in Chile, darunter Victor Jara, 11. September 1973)

Öl auf Hartfaser, 35 x 45 cm

VERKAUFT – 2000 Euro, Mindestgebot: 800 Euro

“Der Mut stößt an seine Grenze, die Feigheit ist grenzenlos.” G.JESKE

Jahrgang 1929, geboren in Danzig, lebt heute in Hamburg. Theologe von der Ausbildung, Fotograf vom Beruf, Grafiker, Publizist und politischer Schriftsteller. Die Erinnerungen seiner Jugend in Danzig sind die spezifische Krönung seiner publizistischen Tätigkeit. Sie haben einen besonderen historischen Wert und sind Form seiner literarischen Erzählungen, die das tägliche Leben in der Freien Stadt Danzig wiedergeben – vor allem der Arbeiterfamilien in der Zeit des unruhigen Friedens und des tragischen Krieges. Als Fotograf [zeitweise Mitwirkung / Veröffentlichung bei Arbeiterfotografie] hatte er aktiv im gesellschaftlichen Leben teilgenommen und sich auf Enthüllungen und Bekämpfung von Nazismus eingelassen. Seit den siebziger Jahren arbeitete er mit Menschen aus Danzig zusammen, die für eine deutsch-polnische Annäherung tätig waren… (Verlag / vlb / af)

13

Rudolph Bauer

“Soli[darität]”, 2020

Bildmontage aus Zeitungs-/Zeitschriftenauschnitten, 22,0 x 25,8 cm (im Rahmen)

vorderseitig signiert

VERKAUFT – 400 Euro, Mindestgebot: 250 Euro

Rudolph Bauer: geb. 1939 in Amberg, Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie in Erlangen, Frankfurt/Main, Konstanz: 1972-2002, Prof. an der Universität Bremen, Schriftsteller (politische Lyrik), lebt in Bremen

14

Rudolph Bauer

“Free Assange”, 2020

Bildmontage aus Zeitungs-/Zeitschriftenauschnitten, 21,3 x 21,4 cm (im Rahmen)

vorderseitig signiert

VERKAUFT – 400 Euro, Mindestgebot: 250 Euro

15

Jos Deenen

“Free Press, Free Assange”

Plakat, 80 x 120 cm

VERKAUFT – 250 Euro, Mindestgebot: 100 Euro

17

Lucas Tiefenthaler

Skulptur “ANYTHINGTOSAY?” von Davide Dormino am Lünersee in den österreichischen Alpen, September 2020 (parallel zum Verfahren in London)

Fotografie auf Alu-Dibond, 80 x 120 cm

VERKAUFT – 800 Euro, Mindestgebot: 450 Euro

Vom 16. bis 18. Oktober 2020 wurde die Skulptur im Rahmen einer 55stündigen Mahnwache für die Freilassung von Julian Assange vor dem Kölner Dom präsentiert – verbunden mit der Verleihung des Kölner Karlspreises für Engagierte Literatur und Publizistik an die Eventmanagerin und Künstlerin Sabiene Jahn und Julian Assange.

Lucas Tiefenthaler ist ein österreichischer Outdoor Fotograf: “Abenteuer und Selbstbestimmung sind mein Lebensmittelpunkt. Diese Lebenseinstellung verbinde ich mit der wundervollen und zu gleich rauen Kulisse unseres Planeten und bringe sie vor meine Linse. Das ist meine Art zu zeigen, wie ich die Welt sehe.”

18

Andreas Erdmann

“free Assange”, 2020

Collage auf Aquarellpapier, 30 x 20 cm (im Rahmen)

Signatur: vorderseitig

VERKAUFT – 300 Euro, Mindestgebot: 75 Euro

Geboren 1958 Wasserfall, Westfalen. Schulzeit Witten und Bochum. Studium der Bildhauerei und Malerei in Freiburg (Breisg.) bei Reimar von Bonin und Paul Pollock, Improvisationsseminar in Wuppertal bei Pär Ahlbom, HFBK Hamburg bei Bernhard Johannes Blume. Seit 1990 Ausstellungstätigkeit und Klangaktionen im In- und Ausland, Lebt und arbeitet in Köln

19

Carmen Biste

“Free Assange”, Demonstration im Mauerpark Berlin, 2020

Fotografie auf Alu-Dibond, 30 x 40 cm

VERKAUFT – 120 Euro, Mindestgebot: 50 Euro

Carmen Biste

1981-1985 Studium der Malerei, Prof. Stefan Wewerka, Hochschule für Kunst und Design Köln: Prof. Daniel Spoerri, Seminar und Projekt Alice hinter den Spiegeln, Philosophie bei Prof. Günter Schulte, Kunstgeschichte Marlies Grüterich Kunstgeschichte/Seminar bei Wulf Herzogenrath (Kölner Kunstverein), 1985-1989 Zweitstudium Film bei Robert van Ackeren. Seit 2011 Autorin (Alltag in der DDR; Falsche Heiler (Pseudonym. A.Breslau). 2021 erscheint Zwei Leben/Thema Transplantation). 2014 Gründung des Verlags Sinnfeld/Buch und Film. 2004-2008 Pressefotografin/Reporterin. 1994 Gründung und Mitherausgabe der Kunstzeitschrift Daheim. Ab 1990 Künstlerische Fotografin mit Ausstellungsaktivitäten (Einzel- und Gruppenausstellungen im In-und Ausland) bis 2004,

20

Peter Leliott

“Julian’s beard”, 2020

pencil on grey paper, 21 x 29,7 cm

VERKAUFT – 220 Euro, Mindestgebot: 100 Euro

Peter Lelliott (* 1961 in Kenya) ist ein britischer Maler. Er lebt in London.

Ausstellungstätigkeit im In- und Ausland seit 1988

21

Andreas Bergen

“demnächst – upcoming”, 2016

Fotografie, Inkjetprint auf Papier, 21 x 29,7 cm

Signatur: rückseitig

VERKAUFT – 30 Euro, Mindestgebot: 1,89 Euro

visual artist, kurator, kunstvermittler, lebt in münchen

seit den 80er jahren gestalterische arbeit mit mixed media in den bereichen:

bild, zeichnung, buch, fotografie, video & wwweb

studium der bildenden kunst, kunstgeschichte & germanistik in münchen.

langjährige bildnerische und existentielle zusammenarbeit, performances und

Präsentationen mit maria heinzlmann, audio-visuelle aufführungen mit dem trio für frei improvisierte musik “klangräumer”, köln

gründung des „tassen-flachVerlages”, köln und münchen &

mitherausgeber des “schwarzer rhabarber”, zeitschrift, mit dem inhatlichen Schwerpunkt visuelle poesie, konzeptuelle Zusammenarbeit mit wolfgang l. diller, realisierung von ausstellungen, schwerpunkt videokunst…

22

Claudia G.

“Daniele & Claudia für die Freiheit von Julian”, 1. August 2020 (Berlin Friedensfest)

Fotodruck in Sepia & Rot, Leinwand auf Holzrahmen, 40 x 60 cm,

signiert von Daniele Ganser (Schweizer Friedensforscher)

VERKAUFT – 400 Euro, Mindestgebot: 250 Euro

Medienwissenschaftlerin, Werbefotografin und Grafikerin, Jahrgang 1980, in Sachsen geboren, wohnhaft in Köln, je 20 Jahre in den alten und neuen Bundesländern der BRD gelebt, Freiheitskämpferin, Friedensbewegung, Arbeiterfotografie, Fotojournalismus, Demonstrationsdokumentation

1998: Gestaltungstechnische Assistentin für Grafik

2000: Werbe- und Industriefotografin, Rosenheim und München

2003: Bundeslandsiegerin Bayerns im Nachwuchshandwerk Fotografie (zuvor München und Oberbayern)

2009: Medienwissenschaften (Medienkulturwissenschaften/Medienmanagement), Universität zu Köln

24

Bernd Zimmer

“Schwimmendes Licht”, 2019

3farbiger Holzschnitt

38 x 56,5 cm

VERKAUFT – 600 Euro, Mindestgebot: 350 Euro

Bernd Zimmer (* 6. November 1948 in Planegg bei München) ist ein deutscher Maler und ein Vertreter der Neuen Wilden. Er lebt und arbeitet in Polling, Oberbayern (Deutschland), Piozzano, Italien und Warthe, Brandenburg.

1979 Stipendium der Karl-Schmidt-Rottluff-Stiftung

1982/83 Stipendium der Villa Massimo, Rom

„Ich will das Privileg unseres Daseins verstehen – oder zumindest erahnen.“

„Ich übertrage Gesehenes, besser Erlebtes, in Abstraktion und Fiktion. Dahinter steckt der Wunsch, das erlebnisorientierte Bild von der Gegenständlichkeit zu befreien, aus dem Zusammenhang der Zentralperspektive auszusteigen und einzusteigen in reine Farbmalerei.”

25

Bärbel Nolden

“Blitzer I”, 2018

verleimte Karton-Scheiben, coloriert in Mischtechnik; konischer Ton-Zement-Sockel

Höhe: 42, Breite: 34, Tiefe 9 cm

VERKAUFT – 350 Euro, Mindestgebot: 200 Euro

Sich ausschließlich auf ein Metier beschränken – und das womöglich ein Leben lang –, das wollte sie nie. Und so hat Bärbel Nolden Theaterspielen gelernt und Zeichnen, hat Gesangsunterricht genommen und Texte geschrieben, Philosophie und Germantistik studiert, und über die Jahre hin alles durcheinander ausgeübt. In den letzten Jahren ist die bildende Kunst mehr und mehr ins Zentrum gerückt. Bilder, Objekte und Figurinen sind entstanden, komponiert aus Farben, Formen, Linien oder gerne auch aus vorgefundenen Materialien. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind auf der einen Seite ungegenständliche Kompositionen, auf der anderen ein Panoptikum skurriler Typen, zeichnerisch ausgearbeitet oder als Assemblagen aus gefundenem Krempel sowie Standbilder aus dreidimensional verleimten Kartonschichten.

27

Boris Becker

“Südquerhausfassade des Kölner Doms”, 2017

Fotografie, Lambda print, ca. 50 x 60 cm (im Rahmen 60 x 80 cm)

Edition 100 Expl. + 20 AP

Signatur: rückseitig auf Rahmen und Bild

VERKAUFT – 500 Euro, Mindestgebot: 380 Euro

1961 | geboren in Köln (Sohn des Schriftstellers Jürgen Becker)

1982-1984 | Studium an der Hochschule der Künste Berlin bei Professor Wolfgang Ramsbott

1984-1990 | Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Professor Bernd Becher

1988| Meisterschüler

1996-1997 | Aufenthalt in Rom

2004-2006 | Gastprofessur für Fotografie an der Hochschule für Künste Bremen

2010-2011 | Vertretungsprofessur für Fotografie an der Kunsthochschule für Medien Köln

Auszeichnungen:

1993 | Arbeitsstipendium des Landes Schleswig – Holstein

1995 | Villa Massimo, Rom (für 1996)

1996 | Chargesheimer – Preis der Stadt Köln

2003 | Arbeitsstipendium Künstlerhaus Lukas, Ahrenshoop (für 2004)

2004 | Künstlerdorf Schöppingen

2008 | Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf

2017 | AKM Kunstpreis, Koblenz

2019 | Kunstpreis der Künstler DIE GROSSE, Düsseldorf

29

Hartmut Barth-Engelbart

“Don’t make him Murder”, 1991

Plakat-Collage, 50 x 70 cm (auf Karton 65 x 98 cm)

VERKAUFT – 150 Euro, Mindestgebot: 80 Euro

Mein Plakat entstand 1991 gegen den Golfkrieg und war im Einsatz vor US-Kasernen in Hanau und Gelnhausen im Rahmen einer Desertionskampagne. Ein evangelischer Pfarrer in Gelnhausen verbot die Teilnahme am Gottesdienst in Uniform. Es wurde eine Spendenkampagne für Zivilklamotten für US-Soldaten organisiert, die sollten die gespendeten Zivilklamotten in der Sakristei gegen ihre Uniformen austauschen und so an den Gottesdiensten teilnehmen dürfen. Eine Reihe der so zivilgetarnten US-GIs konnten wir direkt aus dem Gottesdienst verschwinden lassen, verstecken und ins Ausland schicken. Das Plakat ist Teil einer ganzen Reihe solcher Plakate, die ich für diese Kampagne geschaffen hatte.

30

Ursula Behr

“Besatzung schmeckt bitter”, 2011

Zeichnung (Mischtechnik) aquarelliert auf Papier, 21 x 29,7 cm

rückseitig signiert und beschriftet: Pax Christi Bonn, – BDS – , Entwurf Kampagne Besatzung schmeckt bitter

VERKAUFT – 250 Euro, Mindestgebot: 120 Euro

“Ich prangere an, wo die meisten schweigen…”

Gesellschaftskritische Malerin, abgeschlossenes Studium Sozialwesen mit Diplom, 1960 geboren in Ulm, 1983 Malerin in Fulda, 2007 Malerin in Berlin, 2018 gestorben in Damaskus

“Meine Kunst ist bei Obrigkeit, Kirche und Staat nicht immer beliebt. Ich ziehe kritische und politische Kunst meist der schönen Kunst vor…” Themen sind Frieden, Gerechtigkeit mit Schwerpunkt der “letzten” Jahre: Palästina, Irak, Afghanistan und Syrien, wo sie nach einer großen Ausstellung nach langer schwerer Krankheit verstarb und begraben ist.

Die Bilder von Ursula Behr wecken durch ihren oft harten expressiven Stil nicht immer angenehme Gefühle beim Betrachter. So muß man manchmal zweimal hinsehen um ein Bild vollständig zu erkennen… Die Künstlerin will keine ‘Modebilder’ malen, die dem aktuellen Trend entsprechen.

“Das Leben besteht nicht nur aus schönen Seiten, nur läßt man die unschönen Seiten gar zu gerne weg… Für mich müssen Bilder eine Aussage haben, sich einmischen in das, was oftmals untragbar ist. Ich ziehe kritische und politische Kunst meist der schönen Kunst vor. Ich prangere an, wo die meisten schweigen…” (atelier behr/af)

31

Jan Haake

Mappe “Und die Jahre ziehn ins Land…” mit 12 Grafiken, 1987

Nr. 105 von 500 signierten Exemplaren, DIN A3

Daraus hier die Zeichnung “White City (Warum wir unsere Neger nicht verhungern lassen)”

VERKAUFT – 750 Euro, Mindestgebot: 200 Euro

33

Andreas Erdmann

Serie von drei Fotografien (hier Bild 2)

ohne Titel, 2020

je 25 x 20 cm im Rahmen

VERKAUFT – Mindestgebot: 120 Euro für die Serie (Einzelbild 40 Euro)

Geboren 1958 Wasserfall, Westfalen. Schulzeit Witten und Bochum. Studium der Bildhauerei und Malerei in Freiburg (Breisg.) bei Reimar von Bonin und Paul Pollock, Improvisationsseminar in Wuppertal bei Pär Ahlbom, HFBK Hamburg bei Bernhard Johannes Blume. Seit 1990 Ausstellungstätigkeit und Klangaktionen im In- und Ausland, Lebt und arbeitet in Köln

34

Jens Hagen

Serie von drei Fotografien

Aufnahmen mit Jimi Hendrix, Rolf Dieter Brinkmann, Günter Wallraff

aus der „EDITION JENS HAGEN 68“, hier:

Jimi Hendrix nach einer Signierstunde im Studio DuMont, Köln, Januar 1969

Qualitätsdruck auf 255 g/qm Epson Premium Glossy Paper

Bildformat 23,3 x 15,7 cm / Papierformat 29,7 x 21 cm

Foto © Jens Hagen / für den Nachlass Jens Hagen: Dorothee Joachim

HAStK Best. 1753 (Hagen, Jens)

VERKAUFT – 150 Euro pro Foto, Mindestgebot: 300 Euro für die Serie (Einzelbild 100 Euro)

Jens Hagen (1944–2004) war Journalist, Fotograf, Hörspielautor, Schriftsteller, Dichter, Bildender Künstler und politischer Aktivist; er lebte und arbeitete von 1964 bis zu seinem Tod in Köln.

36

Coral Franz

Free political Prisoner

Die Nummer auf dem Bild ist die Gefängnisnummer von Julian Assange

Tusche und Ölmalerei auf Papier, 60 x 40 cm

VERKAUFT – 300 Euro, Mindestgebot: 100 Euro

Coral Franz ist Studentin an der Universität der Künste Berlin, Schweizerin mit bolivianischen Wurzeln, 1990 geboren in la Paz (Bolivien)

37

Rosemarie Trockel

Sherlock Holmes, 1989 / 2020

Pigmentdruck auf Barytpapier, montiert auf Alu-Dibond, gerahmt

Pigment Print on baryt paper, mounted on alu dobond, framed

80 x 60 cm, 31 1/2 x 23 5/8 inches

Edition 1/2

VERKAUFT – 8500 Euro, Mindestgebot: 6000 Euro

Seit Anfang der 1980er Jahre ist Rosemarie Trockel eine der vielseitigsten und wegweisendsten Künstlerinnen der zeitgenössischen Kunst. In ihren Collagen, Strickbildern, Skulpturen, Installationen und Filmarbeiten untersucht sie soziale Vorbilder, geschlechtsspezifisches Verhalten und kulturelle Codes, die sie mit Diskursen aus Philosophie, Theologie und Naturwissenschaften kombiniert. Trockel erforscht in diesen Arbeiten sowohl zeitgenössische als auch historische Diskurse zur künstlerischen und sozialen Identität. Ihre feministische Perspektive stellt das Konzept des männlichen Kunstgenies in Frage und formuliert eine emphatische Kritik sowohl an der Kunstwelt als auch an restriktiven sozialen Normen im Hinblick auf soziale und sexuelle Identität.

Rosemarie Trockel (geb. 1952 in Schwerte, Deutschland) studierte an der Fachhochschule Köln. Ihre ersten Ausstellungen fanden 1983 in den Galerien Monika Sprüth Köln und Philomene Magers Bonn statt. Jüngste Einzelausstellungen wie The same Different im Moderna Museet Malmö (2018/19), Reflection/Riflessioni in der Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli in Turin (2016), Märzôschnee ûnd Wiebôrweh sand am Môargô niana më waren im Kunsthaus Bregenz (2015) zu sehen, ihre Ausstellung A Cosmos im Museo National Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, im New Museum New York and Serpentine Gallery London (2012/2013) und Flagrant Delight in Wiels Brussels, Culturegest Lisboa and Museion Bozen (2012/2013). Ihre Retrospektive 2005 Post-Menopause fand im Museum Ludwig Köln und in Maxxi, Rom statt. 1999 war sie die erste Künstlerin, die Deutschland auf der Biennale in Venedig vertrat, und 1997 nahm sie an der documenta X in Kassel teil. Im Jahr 2011 erhielt sie den Kaiserring Goslar, 2014 den Roswitha Haftmann Preis in Zürich.

Mehr Informationen unter: spruethmagers.com/artists/rosemarie_trockel

38

Patrick Kast

Ein Beitrag zum Projekt #anything to say?

“für einen Augenblick der vierte Mann – just now – the fourth man”

cgn 18.10.2020

40 x 25 cm (im Rahmen 50 x 40 cm)

VERKAUFT – 120 Euro, Mindestgebot 50 Euro

Der Fotograf:

Patrick Kast, geboren 1972 in Köln, gelernter gestaltungstechnischer Assistent für Design, arbeitet seit Anfang der 1990er im Bereich der audiovisuellen Medien. Ab 1994 bei dem grossen Privatsender für Nachrichten- und On-Air Design – 1996 Wechsel zum Musikfernsehen, dort prägte er bis 2004 die Erscheinungsbilder diverser Jugendformate und Musiksender in ganz Europa. Seit 2004 als freier Filmemacher und Creative Director für audiovisuelle Medien für nationale und internationale Marken und Projekte tätig. Sonst einfach ein dokumentarischer Fotograf der Gegenwart.

39

Marianne Tralau

Busy, 2009

Zeichnung

ca. 60 x 50 cm

rückwärtig signiert

VERKAUFT – 300 Euro, Mindestgebot 200 Euro

Marianne Tralau

Sie verweigert die Bezeichnung Künstlerin. Sie betont die Handweberin (mit Staatspreis). Sie behauptet, Proletin zu sein und war Lehrerin (Handarbeit und Mathematik). Ihr Vater war Bauhausschüler, ihr erster Mann Kölner, Katholik und Künstler. Der Zweite ist Journalist, Filmemacher und Quergänger. Nach der Trennung schlossen sie Freundschaft. Kompromiss ist nicht ihr Wort, die Ecke jedoch – die umdiegedachte wie die faktische – ihr Wohlfühlort. (tralau.com)

Filmerin mit Peter Kleinert (kaos-archiv.de)

Galeristin der KAOS Galerie (3 Gästebücher in “Kölner Kunstrausch. Zwischen Idealismus und Kommerz in den 80er Jahren) Zentralarchiv für deutsche und internationale Kunstforschung (Zadik) Köln, Media Park 2018-2019.

Ausstellungstätigkeit in Leipzig, Bangkok, USA. Lebt – nach langer Zeit in Eckernförde – heute (wieder) in Köln.

40

Ilse Henin,

O.T., 2020

Pastellkreiden auf Papier, 40 x 60 cm

VERKAUFT – 400 Euro, Mindestgebot: 250 Euro

Ilse Henin

*1944 in Köln/Cologne, lebt und arbeitet in the Eifel region, Rheinland-Pfalz (D), Von 1966 bis 1970 studierte sie an der Kunstakademie Karlsruhe bei Prof. Horst Egon Kalinowski. Von 1970-1978 nahm sie regelmäßig am Neumarkt der Künstler in Köln teil. Ihre Zeichnungen waren in Einzel- und Gruppenausstellungen in Deutschland, Frankreich und Italien ausgestellt.

Repros: Künstlerinnen und Künstler, Galerie Brigitte Schenk, arbeiterfotografie



Hinweis auf die Live-Streams



Köln: Benefizversteigerung zugunsten von Julian Assange

youtube kanal arbeiterfotografie Livestream am 14.11.2020 ab 19 Uhr

Benefiz-Versteigerung zugunsten von Julian Assange

Am 14.11.2020 startete der Verein Arbeiterfotografie mit der Versteigerung von Kunstwerken, deren Erlös der Verteidigung des #WikiLeaks-Journalisten Julian #Assange zugute kommen soll. Die Versteigerung fand in der Michael-Horbach-Stiftung in Köln statt.

362 Aufrufe

FreeAssangeCommitteeGermany https://www.facebook.com/FACGJU/

Siehe auch:



Benefizversteigerung der Galerie Arbeiterfotografie in den Kunsträumen der Michael Horbach Stiftung, Köln, 13./14.11.2020

IMAGINEartists4assange

Von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

NRhZ 755 vom 23.10.2020

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27091

Online-Flyer Nr. 757 vom 27.11.2020