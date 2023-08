Rename The Secretary Of State The Secretary Of Hypocrisy US Secretary of State Tony Blinken tweeted in celebration of Pakistan’s preparations for „free and fair elections“ on Wednesday, a week after it was revealed that the US pressured Pakistan to oust its popular democratically elected prime minister Imran Khan last year.

US-Außenminister Tony Blinken hat am Mittwoch in einem Tweet die Vorbereitungen Pakistans auf „freie und faire Wahlen“ gefeiert, eine Woche nachdem bekannt wurde, dass die USA Druck auf Pakistan ausgeübt haben, um den populären, demokratisch gewählten Premierminister Imran Khan im vergangenen Jahr abzusetzen.

Benennen Sie den Außenminister in Minister der Heuchelei um

von Caitlin Johnstone

17. August 2023

US-Außenminister Tony Blinken hat am Mittwoch die Vorbereitungen Pakistans auf „freie und faire Wahlen“ getwittert, eine Woche nachdem bekannt wurde, dass die USA Druck auf Pakistan ausgeübt haben, um den populären, demokratisch gewählten Premierminister Imran Khan im vergangenen Jahr zu stürzen.

„Glückwunsch an den neuen pakistanischen Interimspremierminister @anwaar_kakar“, twitterte Blinken. „Während Pakistan sich auf freie und faire Wahlen im Einklang mit seiner Verfassung und dem Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit vorbereitet, werden wir unser gemeinsames Engagement für wirtschaftlichen Wohlstand weiter vorantreiben.“

Ein in der vergangenen Woche von The Intercept veröffentlichter Artikel mit dem Titel „Secret Pakistan Cable Documents U.S. Pressure to Remove Imran Khan“ enthüllte Beweise dafür, dass das US-Außenministerium, dem Blinken vorsteht, Druck auf die pakistanische Regierung ausgeübt hat, um Khan im März letzten Jahres aus dem Amt zu entfernen. Ein durchgesickertes Dokument berichtet, dass der Beamte des Außenministeriums, Donald Lu, dem pakistanischen Botschafter in den Vereinigten Staaten unverhohlen damit drohte, dass es für Pakistan „schwer werden würde“, wenn Khan nicht abgesetzt würde, aber „alles vergeben wäre“, wenn er es täte, und dass den USA und ihren europäischen Verbündeten die „aggressiv neutrale Haltung“ des Premierministers zum Ukraine-Krieg nicht gefiel.

Im darauffolgenden Monat wurde Khan durch ein Misstrauensvotum abgesetzt und sitzt nun im Gefängnis, wo er offiziell für fünf Jahre aus der Politik ausgeschlossen ist.

Die Echtheit des Dokuments wurde von pakistanischen Beamten, die gegen Khan eingestellt sind, widerwillig bestätigt. Vor der Veröffentlichung durch The Intercept hatte das US-Außenministerium jedoch mehrfach dementiert, was der Inhalt des Dokuments enthüllt. Letzten Monat sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, unmissverständlich, dass „die Vereinigten Staaten keine Position zu einem politischen Kandidaten oder einer Partei gegenüber einer anderen in Pakistan oder einem anderen Land haben“, was durch die Enthüllungen in dem Dokument eindeutig widerlegt wird.

Wenn Beamte der mächtigsten, gewalttätigsten und zerstörerischsten Regierung der Welt ihrem Land sagen, dass es „schwierig wird“, wenn der Premierminister nicht abgesetzt wird, aber „alles vergeben wird“, wenn er abgesetzt wird, dann ist das natürlich eine dreiste Einmischung in die demokratischen Prozesse dieses Landes. Doch hier ist der Leiter des Außenministeriums, der von den wunderbaren „freien und fairen Wahlen“ in Pakistan schwärmt.

Anfang dieses Monats veröffentlichte das Außenministerium auf Twitter (oder wie auch immer wir es jetzt nennen) ein weiteres Prachtexemplar und zitierte Blinken mit den Worten: „Regierungen, die die Menschenrechte verletzen, sind fast immer dieselben, die andere wichtige Teile dieser Ordnung missachten – wie etwa die Invasion, Nötigung und Bedrohung anderer Länder oder die Verletzung von Handelsregeln.“

All das tut die US-Regierung natürlich regelmäßig.

Solch eklatante Heuchelei ist für US-Außenminister normal, denn ihr Job bringt es mit sich, dass sie Begriffe wie Demokratie und Menschenrechte nicht als Werte verwenden, die sie fördern wollen, sondern als politische Knüppel, die gegen ihre Feinde eingesetzt werden.

Dies wurde in einem durchgesickerten Memo des Außenministeriums aus dem Jahr 2017 deutlich, in dem das kriegstreiberische Sumpfmonster Brian Hook zu sehen war, wie er dem damaligen Außenminister Rex Tillerson – damals ein Neuling in der DC-Unterwelt – erklärte, wie die US-Regierung „Menschenrechte“ sieht. Hook erklärte Tillerson, dass Menschenrechtsverletzungen bei Amerikas Feinden scharf kritisiert und bei Nationen, die sich dem Diktat Washingtons beugen, übersehen werden sollten.

„Eine nützliche Richtlinie für eine realistische und erfolgreiche Außenpolitik ist, dass Verbündete anders – und besser – behandelt werden sollten als Gegner“, schrieb Hook und nannte China, Russland, Nordkorea und den Iran als Beispiele für gegnerische Nationen, die wegen Menschenrechtsverletzungen aggressiv kritisiert werden sollten, und nannte Ägypten, Saudi-Arabien und die Philippinen als Beispiele für mit den USA verbündete Nationen, in denen Menschenrechtsverletzungen übersehen werden sollten.

Das Memo war mit „SENSITIVE BUT UNCLASSIED“ gekennzeichnet, was eine gute Bezeichnung für Informationen über etwas ist, das in Washington zwar nicht wirklich geheim ist, dem man aber dennoch lieber keine große Aufmerksamkeit schenken würde.

Da wir wissen, dass dies die etablierte Orthodoxie im US-Außenministerium ist, ist es kein Wunder, dass die Staatssekretäre immer in einer Art und Weise sprechen, die den Aktionen ihrer eigenen Regierung direkt zuwiderläuft. Das US-Imperium schert sich nicht um Demokratie oder Menschenrechte, es geht ihm um Macht und Kontrolle. Lippenbekenntnisse zu Demokratie und Menschenrechten sind nur eine der Möglichkeiten, wie sie die Illusion moralischer Autorität erzeugen, während sie die Regierungen, die ihnen nicht gefallen, diplomatisch untergraben.

Aus diesem Grund wäre es vielleicht besser, das Außenministerium als Abteilung für Heuchelei zu bezeichnen, und den Außenminister als Minister für Heuchelei. Oder vielleicht der Minister für heuchlerisches Fingerhakeln, wenn man es genau nehmen will.

Das Außenministerium sollte ursprünglich das Gegenstück zum Kriegsministerium sein. Das Kriegsministerium (das später in Verteidigungsministerium umbenannt wurde, um die Dinge nicht zu offensichtlich zu machen) sollte sich auf den Krieg konzentrieren, das Außenministerium auf die Diplomatie und den Frieden.

Als sich die Machtstruktur der USA zu einem weltumspannenden Imperium entwickelte, das von endloser Gewalt und Aggression abhängig ist, konzentrierte sich das Außenministerium mehr und mehr darauf, auf der Weltbühne interventionistische Narrative zu erzeugen, um internationale Unterstützung für Hungersanktionen, Stellvertreterkriege und Kriegskoalitionen zu gewinnen.

In der Praxis hatten die USA also zwei Kriegsabteilungen: das Verteidigungsministerium und das Außenministerium. Das ist der Grund, warum die Staatssekretäre der Nation immer chauvinistischer und psychopathischer werden, bis zu dem Punkt, an dem eine Art antisoziale Persönlichkeitsstörung fast schon eine Voraussetzung für den Posten ist.

Aber genau das ist es, was das US-Imperium an diesem Punkt der Geschichte ist: ein riesiger, sich über den Planeten ausbreitender Tyrann mit einer schweren Persönlichkeitsstörung. Das US-Imperium weist alle Persönlichkeitsmerkmale eines bösartigen Narzissten auf – es sieht die Menschen als Ressourcen, die es ausbeutet, anstatt sie als Menschen zu betrachten, zu denen es eine Beziehung aufbauen kann; es kommuniziert, um zu manipulieren und zu kontrollieren, anstatt Kontakte zu knüpfen und zu verstehen, und jeder, der seine Wünsche nicht als vorrangig ansieht, wird zu seinem Feind.

Man könnte sich kein besseres Gesicht für diese Operation wünschen als Antony John Blinken. Übersetzt mit Deepl.com

