“Eine Platzhalterregierung, die ins Leere läuft” “Die Palästinenser stehen an zweiter Stelle”

Expectations at rock bottom as Bennett heads to Washington Naftali Bennett, Israel’s prime minister, is due in Washington this week for his first tete-a-tete with Joe Biden, the US president. Iran, by all accounts, tops the agenda. The Palestinians come second.

Bennett auf dem Weg nach Washington: Erwartungen auf dem Tiefpunkt

Von Omar Karmi

24. August 2021



Ein Mann schwingt eine Steinschleuder vor brennenden Autoreifen

Mehr Siedlungen, mehr Proteste, mehr Wut. Und das Fehlen einer politischen Perspektive bedeutet, dass sich die palästinensische Wut zunehmend gegen die PA selbst richtet. Nidal Eshtayeh Xinhua

Israels Premierminister Naftali Bennett wird diese Woche zu seinem ersten Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington erwartet.

Dem Vernehmen nach steht der Iran ganz oben auf der Tagesordnung. Die Palästinenser stehen an zweiter Stelle.

Der Besuch ist der Höhepunkt einer Reihe von Aktivitäten – oder vielleicht besser gesagt, einer sanften Brise -, in deren Verlauf die drei wichtigsten amerikanischen Palästina-Diplomaten in den letzten Wochen mit israelischen und palästinensischen Führern zusammengetroffen sind.

Der Besuch von William Burns, dem Chef der CIA, in der vergangenen Woche war der Höhepunkt einer Reihe von Besuchen, bei denen auch der Sondergesandte Hady Amr und Außenminister Antony Blinken darauf drängten, nach den clownesken Turbulenzen der Trump-Jahre und der Angeberei von Benjamin Netanjahu zu einer gewissen Normalität zurückzukehren.

Diese Besuche haben wenig gebracht. Das war auch nicht zu erwarten. Und wie die Ankündigung neuer Siedlungsausschreibungen in den besetzten Gebieten während Burns’ Besuch oder die Eröffnung eines glänzenden neuen Siedlungszentrums zur gleichen Zeit zeigen, hat sich vor Ort wenig geändert.

Wackelige Koalition

Keine Veränderung passt sowohl Bennett als auch Biden. Doch keine Veränderung ist untragbar, wenn die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland in den letzten Zügen liegt und der Gazastreifen am Rande einer humanitären Katastrophe steht.

Bennett steht an der Spitze einer zerbrechlichen Koalitionsregierung, die kaum in der Lage sein wird, viele Erschütterungen zu überstehen. Die Koalition hat bereits einen Anstieg der COVID-19-Fälle und Waldbrände außerhalb Jerusalems überstanden.

Doch der zunehmend angespannte Waffenstillstand im Gazastreifen kann jederzeit enden, solange die drakonische, seit 15 Jahren andauernde Abriegelung Israels nicht gelockert wird, die den Palästinensern in diesem geschundenen und verarmten Landstreifen nach wiederholten tödlichen israelischen Angriffen weder Entwicklung noch Wiederaufbau ermöglicht.

Jeder Flächenbrand im Gazastreifen würde wahrscheinlich das Ende einer Koalition bedeuten, die das gesamte politische Spektrum Israels umfasst, von der Vereinigten Arabischen Liste und Meretz bis zu Bennetts rechter Jamina und Avigdor Liebermans ultranationalistischer Yisrael Beiteinu.

Mit einer Mehrheit von nur einem Sitz gibt es keinen praktikablen Ansatz für eine Konfrontation – vom Nichtangriff bis zum Totalangriff -, der einen solchen Block aufrechterhalten würde.

Eine gewisse Lockerung der Blockade des Gazastreifens ist daher notwendig. Daher die am 19. August angekündigte Wiederaufnahme der Zahlungen aus Katar an den Gazastreifen.

Dies wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Geld ist nutzlos, wenn man es nicht für etwas ausgeben kann.

Aber Bennett hofft – wider Erwarten -, dass es fürs Erste reicht.

Kein Appetit

Auch Biden wird versuchen, so wenig wie möglich zu tun, damit so lange wie möglich alles beim Alten bleibt.

Die US-Regierung hat weder Lust noch den Wunsch, es mit Israels Unterstützern in Washington aufzunehmen, und ihre Prioritäten liegen woanders: Sie will ein Abkommen mit dem Iran, um zu vollenden, was Barack Obama begonnen hat, und sich vom Nahen Osten abwenden, um es mit China aufzunehmen.

Insbesondere hofft Biden, “heikle” Fragen zur US-Botschaft in Jerusalem zu vermeiden, die seine Regierung schon vor langer Zeit angekündigt hat und die sie beibehalten will. Er würde auch gerne die Frage der Finanzierung der Palästinensischen Autonomiebehörde umgehen, die auf den Widerstand des Kongresses stoßen und unter die Anti-Terror-Gesetzgebung fallen könnte, die Biden selbst im Kongress unterstützt hat.

Die von Donald Trump abgesegnete Verlegung der US-Botschaft wurde als Legitimierung des völkerrechtswidrigen israelischen Anspruchs auf ganz Jerusalem und als Untergrabung aller Bestrebungen für eine Zweistaatenlösung angesehen.

Da die Regierung Biden nicht in der Lage und nicht gewillt ist, das Konsulat zu verlegen, versucht sie, dieses Problem zu umgehen – schließlich greift sie den Verhandlungen über den endgültigen Status vor -, indem sie verspricht, das US-Konsulat für Palästina in der Stadt wieder zu eröffnen.

Bislang ist das nicht geschehen. Und wenn es nach den israelischen Gesetzgebern geht, wird es auch nicht geschehen.

Doch damit bleibt Biden nur wenig, was er zur Unterstützung der schwankenden Palästinensischen Autonomiebehörde anbieten kann, die von den USA seit Jahrzehnten gestützt wird.

Sowohl die Wiedereröffnung der palästinensischen Vertretung in Washington als auch die Wiederaufnahme der direkten Finanzhilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde, um die Glaubwürdigkeit ihres alternden Chefs Mahmoud Abbas zu stärken, dessen Zustimmungsrate kaum noch zweistellig ist, werden im Kongress auf erheblichen Widerstand stoßen.

Solange die Palästinensische Autonomiebehörde nicht ihre Zahlungen an die Familien von Palästinensern einstellt, die von Israel inhaftiert oder aus “Sicherheitsgründen” getötet wurden, gibt es für die Regierung Biden keine klare gesetzliche Möglichkeit, die Finanzierung wieder aufzunehmen.

Aber die Einstellung dieser Zahlungen – Sozialhilfe für Familien, die ihre Ernährer in einem Kampf verloren haben, den sie und die Palästinenser im Allgemeinen als legitimen Kampf gegen eine kriegerische und illegale israelische Militärbesetzung ansehen – könnte das Schicksal der PA besiegeln.

Ein sinkendes Boot

Ähnlich wie die israelische Koalitionsregierung befindet sich auch die Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde in einer prekären Lage.

Die schlechte Behandlung der Proteste nach der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen im Mai, der Tod des prominenten Dissidenten Nizar Banat im Gewahrsam der Palästinensischen Autonomiebehörde und das völlige Fehlen einer politischen Perspektive haben dazu geführt, dass die Palästinenser jegliches Vertrauen in die Führung im Westjordanland verloren haben.

Bislang hat die Palästinensische Autonomiebehörde mit einem der höchsten Verhältnisse von Sicherheitskräften zu Zivilisten weltweit überlebt.

Doch anders als die israelische Koalitionsregierung hat Abbas den Palästinensern durch die Absage der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen keine Möglichkeit gelassen, ihren Frustrationen Luft zu machen.

Die Wut der Bevölkerung wendet sich daher zunehmend von der israelischen Besatzung ab und richtet sich gegen die unmittelbare Ursache von Stagnation und Unterdrückung: die PA selbst.

Und wie Afghanistan gezeigt hat, kann sich der Zusammenbruch der herrschenden Strukturen exponentiell beschleunigen, sobald sie zu bröckeln beginnen.

Sowohl Bennett als auch Biden werden sich dessen bewusst sein, wenn sie sich am Donnerstag im Weißen Haus zusammensetzen. Aber keiner von beiden hat viel Lust, an der Sache herumzudoktern, und es gibt auch keinen großen Druck auf sie, dies zu tun: Wie seit der Unterzeichnung der Osloer Abkommen vor 28 Jahren ist die Palästina-Politik eine reine Verhandlungssache zwischen Israel und seinen Unterstützern in Washington.

Und obwohl es in ihrem Interesse liegt, die Palästinensische Autonomiebehörde in ihrer jetzigen Form aufrechtzuerhalten, ist die Palästinensische Autonomiebehörde unter dem derzeitigen Status quo nicht tragfähig.

Keiner der beiden Führer will das Boot ins Wanken bringen, aber das Boot ist am Sinken. Jeder kann das sehen, so wie jeder sehen konnte, was sich in Afghanistan abspielte, wenn auch nicht in der Geschwindigkeit, mit der es geschah.

Omar Karmi ist ein unabhängiger Journalist und ehemaliger Korrespondent für die Zeitung The National in Jerusalem und Washington, DC.

Ein riesiger Bildschirm zeigt einen Mann, der Gitarre spielt, während drei Personen auf der Bühne darunter stehen

Eine Platzhalterregierung, die ins Leere läuft

Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...