Bennett sagt, er werde sich nicht mit Mahmoud Abbas treffen, ein palästinensischer Staat sei ein “schrecklicher Fehler

Ein Siedlerkönig und Staatsterrorist, mit Blut an seinen Händen, will sich nicht mit einem palästinensischen Präsidenten treffen und mit was für einer Begründung!

Bennett says he won’t meet Mahmoud Abbas, Palestinian state a ‘terrible mistake’ Prime Minister Naftali Bennett said on Tuesday that he sees no reason for him to meet with Palestinian Authority leader Mahmoud Abbas, despite a number of high-level contacts between Israel’s new government and the PA.

Von TOI-Mitarbeitern

14. September 2021,

Ministerpräsident Naftali Bennett sagte am Dienstag, er sehe keinen Grund, sich mit dem Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas zu treffen, trotz einer Reihe von hochrangigen Kontakten zwischen Israels neuer Regierung und der PA.

Bennett, der im Rahmen einer Reihe von Interviews, die er israelischen Nachrichtenagenturen gab, mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan sprach, führte an, dass die Palästinensische Autonomiebehörde vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) Anklage wegen Kriegsverbrechen gegen Israel erhebt und weiterhin monatliche Stipendien an Sicherheitsgefangene zahlt, darunter auch an solche, die wegen der Tötung von Israelis verurteilt wurden.

“Ich sehe keine Logik darin, jemanden zu treffen, der IDF-Soldaten in Den Haag verklagt und ihnen Kriegsverbrechen vorwirft, während er gleichzeitig Gehälter an Terroristen zahlt”, sagte Bennett dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan. “Ich sehe keine Logik darin, ihn zu treffen.”

Im März kündigte die Chefanklägerin des IStGH an, dass sie eine Untersuchung der von Israel und den Palästinensern seit dem 13. Juni 2014 im Westjordanland, im Gazastreifen und in Ostjerusalem begangenen Handlungen einleiten werde. Es war Abbas’ Antrag an Den Haag, der zur Eröffnung der Untersuchung führte.

Bennett erklärte Anfang des Monats gegenüber amerikanisch-jüdischen Führern, dass er sich nicht mit Abbas treffen werde, und begründete dies mit der Entscheidung des PA-Chefs, Israel vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen.

Das inoffizielle Gespräch mit führenden Vertretern der Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations fand wenige Tage nach dem Treffen von Verteidigungsminister Benny Gantz mit Abbas in Ramallah statt, dem ersten hochrangigen persönlichen Gespräch zwischen israelischen und palästinensischen Vertretern seit über zehn Jahren.

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas hält eine Rede im Hauptquartier der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah, am 5. Mai 2020. (Flash90)

Auf die Frage nach der Bedeutung des Treffens für die Politik der neuen Regierung gegenüber den Palästinensern wiederholte Bennett am Dienstag seine Überzeugung, dass in naher Zukunft kein politischer Durchbruch möglich sei, und blieb bei seiner seit langem vertretenen Position, dass es keinen palästinensischen Staat geben sollte.

“Ich bin gegen einen palästinensischen Staat – ich denke, das wäre ein schrecklicher Fehler”, sagte er. “Ich werde das nicht tun.”

Gleichzeitig, so Bennett, stimme er mit Gantz’ Ansatz überein, Kontakte und Verbindungen zu palästinensischen Beamten aufrechtzuerhalten, um Ruhe und Sicherheitskoordination zu gewährleisten.

Er fügte jedoch hinzu, dass es derzeit keine Möglichkeit zur Wiederaufnahme von Friedensgesprächen mit den Palästinensern gebe.

“Wir alle verstehen, dass dies im Moment nicht relevant ist”, sagte er.

Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde unterhalten seit jeher eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit im Westjordanland, die beide Seiten als sehr wichtig erachten. Die Sicherheitsbeziehungen wurden jedoch im vergangenen Jahr herabgestuft, als sich die Beziehungen zu den Palästinensern aufgrund einer Reihe von Maßnahmen des damaligen US-Präsidenten Donald Trump, die die israelische Position zu begünstigen schienen, verschlechterten. Abbas sagte, dass die Beziehungen nach dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden im Januar wiederhergestellt würden.

Bennett gab im Vorfeld von Jom Kippur allen drei großen Fernsehsendern sowie mehreren Zeitungen und Nachrichtenseiten Interviews.

In einem Gespräch mit der Nachrichtenseite Walla sagte der Premierminister, er wisse, dass viele Israelis wütend auf ihn seien wegen seiner Entscheidung, eine Regierung mit linken und arabischen israelischen Parteien zu bilden, aber er stehe zu diesem Schritt.

“Es gibt eine ganze Reihe von Menschen in der Öffentlichkeit, die sehr enttäuscht darüber sind, dass diese Regierung gebildet wurde und wie sie gebildet wurde”, sagte Bennett. “Ich hoffe und bitte darum, dass sie unvoreingenommen sind und mich und die Regierung nach unseren Taten beurteilen.”

Bennett, der sich während der Amtszeit der Regierung mit dem Jesch Atid-Vorsitzenden Yair Lapid im Amt des Ministerpräsidenten abwechseln wird, konnte eine Koalition aus linken, zentristischen und rechten Parteien sowie der islamistischen Ra’am bilden, vor allem dank ihres gemeinsamen Ziels, Benjamin Netanjahu aus dem Amt des Ministerpräsidenten zu verdrängen.

Die neue Regierung, die im Juni nach vier nationalen Wahlen seit April 2019 ihr Amt antrat, setzt sich aus acht der 13 Parteien zusammen, die bei den Wahlen am 23. März Sitze gewonnen hatten: Jesch Atid, Blau und Weiß, Jisrael Beytenu, Arbeit, Jamina, Neue Hoffnung, Meretz und Ra’am.

Netanjahu und seine Verbündeten haben Bennett regelmäßig dafür gescholten, dass er sich auf die Unterstützung von Ra’am verlassen hat, um die Regierung zu vereidigen, obwohl der Likud nach den Parlamentswahlen im März eigene Anstrengungen unternommen hat, die islamistische Partei zu umwerben.

Bennett sagte am Dienstag, er hätte die Gelegenheit zur Bildung einer unwahrscheinlichen Regierung, die das politische Spektrum umspannt, verstreichen lassen und stattdessen eine fünfte Wahl anstreben können, “und ich weiß, dass viele Leute wütend sind, und das ist okay, und ich stehe zu meiner Entscheidung”.

Bennett entschuldigte sich in einem Gespräch mit Channel 12 News bei der Familie von Barel Hadaria Shmueli, einem Grenzpolizisten, der am 21. August von einem palästinensischen Bewaffneten aus nächster Nähe in den Kopf geschossen wurde und gut eine Woche später seinen Verletzungen erlag.

Grenzpolizist Barel Shmueli, der am 21. August 2021 bei einer Schießerei an der Grenze zum Gazastreifen lebensgefährlich verwundet wurde. Er starb am 30. August an seinen Verletzungen. (Grenzpolizei)

Seine Familie sowie rechtsgerichtete Aktivisten und Abgeordnete der Opposition beschuldigten das Militär, zu restriktive Einsatzregeln erlassen zu haben, die ihrer Meinung nach die Truppen daran hinderten, die Randalierer vom Grenzzaun fernzuhalten.

Shmuelis Vater schlug vor, Bennett solle wegen des Vorfalls zurücktreten, seine Mutter sagte, sie vertraue weder der Regierung noch der Armee. Die Familie hat auch die Untersuchung der israelischen Verteidigungskräfte abgelehnt und eine unabhängige Untersuchung gefordert.

“Ich habe einen Fehler gemacht”, sagte er und bezog sich dabei auf einen Anruf bei der Familie, bei dem er den Namen Shmueli mit dem seines Vaters verwechselt hatte. “Ich entschuldige mich bei der Familie, aber es ist wichtig festzuhalten, dass er nicht ermordet wurde, sondern bei der Erfüllung seiner Pflicht gestürzt ist.”

Die IDF hat bestritten, dass die Vorschriften für das offene Feuer schuld waren – und darauf hingewiesen, dass Shmueli selbst auf die Randalierer geschossen hat, als sie die Grenze stürmten – und sagte, dass die Art und Weise, wie die Truppen eingesetzt wurden, schuld war.

Als Reaktion auf Bennetts Interview bezeichnete Shmuelis Mutter Nitza Bennett in den sozialen Medien als “Hund” und “Mörder”, bevor sie den Beitrag offenbar löschte.

“Schäm dich, du Stück Hund”, schrieb sie am Dienstagabend auf Facebook.

“Wie kannst du es wagen zu sagen, dass mein Sohn nicht ermordet wurde, du bist ein Mörder mit Blut an deinen Händen… Ich verspreche dir, Bennett, wir werden uns eines Tages treffen”, fügte sie unheilvoll hinzu. Übersetzt mit Deepl.com

