Der “neue” Kriegswind weht durch die Knesset, seine “Herangehensweise” ist nur allzu gut bekannt

Bennett warnt Hamas: Gaza wird sich an eine andere israelische Herangehensweise gewöhnen müssen Von Jonathan Lis

20.06.2021



20.06.2021Naftali Bennett warnte die Hamas am Sonntag, dass sich der Gazastreifen an eine neue Realität gewöhnen müsse, nur eine Woche nachdem er als Premierminister vereidigt wurde und inmitten erneuter Spannungen mit der Enklave.

Bennett fuhr fort, dass "unsere Feinde die Regeln lernen werden – wir werden keine Gewalt tolerieren, wir werden keine Rinnsale (von Raketen) tolerieren, wir werden 'Rebellen' nicht verstehen oder akzeptieren", fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die Tatsache, dass die Hamas, die militante Organisation, die den Streifen regiert, den gelegentlichen Raketenbeschuss oft auf Gruppen schiebt, die gegen ihre Autorität "rebellieren". Während der Zeremonie auf dem Jerusalemer Berg-Herzl-Friedhof sagte Bennett auch, dass die Hamas die Leichen der israelischen Soldaten Hadar Goldin und Oron Shaul, die im Gaza-Krieg 2014 getötet wurden, "sieben Jahre lang zu lange" aufbewahrt habe. Bennett versprach, dass seine Regierung alles in ihrer Macht stehende tun werde, um die Leichen der Soldaten zurückzubekommen, ebenso wie die beiden israelischen Zivilisten, die die Hamas in Gaza gefangen hält – Abera Mengistu und Hisham al-Sayed. Auch Verteidigungsminister Benny Gantz sagte bei der Zeremonie, dass Israel nach den jüngsten Kämpfen mit dem Gazastreifen seine "militärischen Errungenschaften für politische Gewinne" nutzen sollte. "Wir arbeiten daran, einen langfristigen Frieden herbeizuführen, gemäßigte Figuren zu stärken, insbesondere die Palästinensische Autonomiebehörde, unsere Jungs nach Hause zu bringen und eine bessere Realität für unsere Nachbarn in Gaza zu schaffen. Wenn sie ihre Situation ändern wollen, ist dies der Weg, dies zu tun." Letzte Woche, kurz nachdem Bennetts neue Regierung vereidigt worden war, feuerten Palästinenser aus dem Gazastreifen Brandbomben auf Israel ab. Daraufhin griff die Armee militärische Ziele der Hamas im Gazastreifen an – eine etwas härtere Reaktion, als Israel im Allgemeinen auf solche Ballons gibt. Die Palästinenser antworteten daraufhin mit Maschinengewehrfeuer, so die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte, was zur ersten Raketensirene im Süden führte, seit die letzte Runde der Kämpfe in Gaza vor einem Monat endete. Infolgedessen befahl IDF-Stabschef Aviv Kochavi der Armee, sich auf die Möglichkeit neuer Kämpfe vorzubereiten. Übersetzt mit Deepl.com

Kriegswind weht durch die Knesset

