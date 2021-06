Bennett’s political theatre: The decisive Israeli-Palestinian fight ahead Many Palestinians believe that the 10-21 May military confrontation between Israel and the Gaza Resistance, along with the simultaneous popular revolt across Palestine, was a game-changer. Israel is doing everything in its power to prove them wrong.

Bild: Israeli Prime Minister Naftali Bennett speaks during a visit to a Maccabi healthcare maintenance organisation (HMO) outlet which offers vaccinations against the coronavirus disease (COVID-19) in Holon, near the central city of Tel Aviv, on June 29, 2021. (Photo by AMIR COHEN / POOL / AFP) (Photo by AMIR COHEN/POOL/AFP via Getty Images)

Bennetts politisches Theater: Der entscheidende israelisch-palästinensische Kampf steht bevor

Von Ramzy Baroud

29. Juni 2021

Viele Palästinenser glauben, dass die militärische Konfrontation zwischen Israel und dem Gaza Widerstand vom 10. bis 21. Mai, zusammen mit der gleichzeitigen Volksrevolte in ganz Palästina, ein Wendepunkt war. Israel tut alles, was in seiner Macht steht, um ihnen das Gegenteil zu beweisen.

Die Palästinenser sind berechtigt, diesen Standpunkt zu vertreten; schließlich haben es ihre winzigen militärischen Fähigkeiten in einem belagerten und verarmten winzigen Landstrich, dem Gazastreifen, geschafft, die massive und überlegene israelische Militärmaschinerie zurückzudrängen – oder zumindest zu neutralisieren.

Für die Palästinenser geht es jedoch nicht nur um Feuerkraft, sondern auch um ihre begehrte nationale Einheit. In der Tat fördert der palästinensische Aufstand, der alle Palästinenser unabhängig von ihrem politischen Hintergrund oder ihrer geografischen Lage einschloss, einen ganz neuen Diskurs über Palästina – fraktionslos, selbstbewusst und zukunftsorientiert.

Die Herausforderung für das palästinensische Volk ist, ob es in der Lage sein wird, seine Errungenschaften in eine tatsächliche politische Strategie zu übersetzen und endlich die erdrückende und oft tragische Zeit nach den Osloer Verträgen hinter sich zu lassen.

Natürlich wird das nicht so einfach sein. Schließlich gibt es mächtige Kräfte, die stark in den Status quo investiert sind. Für sie wird jede positive Veränderung auf dem Weg zur palästinensischen Freiheit mit Sicherheit zu politischen, strategischen und wirtschaftlichen Verlusten führen.

Die Palästinensische Autonomiebehörde, die ohne demokratisches Mandat agiert, ist sich ihrer verletzlichen Position bewusster als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Vergangenheit. Die einfachen Palästinenser haben nicht nur kein Vertrauen in diese “Behörde”, sondern sehen sie als Hindernis auf ihrem Weg zur Befreiung. Es war nicht überraschend zu sehen, wie der Präsident der PA, Mahmoud Abbas, und viele seines korrupten inneren Kreises auf der Welle der palästinensischen Volksrevolte ritten und ihre Sprache vollständig, wenn auch flüchtig, von einem Diskurs, der sorgfältig entworfen wurde, um die Zustimmung der “Geberländer” zu gewinnen, zu einem Diskurs wechselten, der das Lob des “Widerstands” und der “Revolution” sang.

Diese korrupte Clique ist verzweifelt, sie will ihre Privilegien erhalten und um jeden Preis überleben.

Wenn die Palästinenser mit ihrer Volksmobilisierung und ihrem Aufwärtstrend weitermachen, ist Israel jedoch derjenige, der am meisten zu verlieren hat. Eine langfristige palästinensische Intifada, ein Volksaufstand, mit konkreten Forderungen und unter einer einheitlichen nationalen Führung, würde die größte Bedrohung für Israels militärische Besatzung und Apartheidregime seit vielen Jahren darstellen.

Die israelische Regierung, diesmal unter der unerfahrenen Führung des derzeitigen Premierministers Naftali Bennett und seines Koalitionspartners, des zukünftigen Premierministers Yair Lapid, ist eindeutig unfähig, eine Strategie für die Zeit nach dem Gaza-Krieg zu formulieren. Wenn man das politische Getöse und den bizarren Machtwechsel vom ehemaligen israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu zu Bennetts Koalition einmal außer Acht lässt, hat man das Gefühl, dass Netanjahu immer noch das Sagen hat.

Bennett ist bisher in jeder Angelegenheit, die die Palästinenser betrifft, Netanjahus Spielbuch gefolgt. Er und vor allem sein Verteidigungsminister Benny Gantz – Netanyahus ehemaliger Koalitionspartner – sprechen weiterhin von ihrem militärischen Triumph in Gaza und der Notwendigkeit, auf diesem angeblichen “Sieg” aufzubauen. Am 15. Juni bombardierte die israelische Armee mehrere Orte in dem belagerten Streifen und am 18. Juni erneut. Ein paar weitere Bomben werden das Ergebnis des Mai-Krieges jedoch kaum ändern.

Es ist an der Zeit, unsere “militärischen Erfolge (in) politische Gewinne umzuwandeln”, sagte Gantz am 20. Juni. Leichter gesagt als getan; nach dieser Logik hat Israel seit vielen Jahren “militärische Erfolge” in Gaza erzielt, nämlich seit seinem ersten großen Krieg gegen den Streifen in 2008-09. Seitdem wurden Tausende von Palästinensern, meist Zivilisten, getötet und viele weitere verwundet. Der palästinensische Widerstand ging jedoch unvermindert weiter, und es wurden tatsächlich keinerlei “politische Erfolge” erzielt.

Gantz erkennt wie Bennett und Lapid an, dass Israels Strategie in Gaza ein kompletter Fehlschlag war. Da ihr Hauptziel darin besteht, an der Macht zu bleiben, sind sie an die Regeln des alten Spiels gebunden, die von rechten Politikern formuliert und von Rechtsextremisten aufrechterhalten wurden. Jede Abweichung von diesem gescheiterten Strategem bedeutet einen möglichen Zusammenbruch ihrer wackeligen Koalition.

Anstatt eine neue, realistische Strategie zu entwerfen, ist Israels neue Regierung damit beschäftigt, symbolische Botschaften zu senden. Die erste Botschaft geht an ihr Hauptzielpublikum, Israels rechte Wählerschaft, insbesondere Netanjahus verärgerte Anhänger, dass die neue Regierung sich gleichermaßen für Israels “Sicherheit” einsetzt, für die Sicherstellung einer demographischen Mehrheit im besetzten Jerusalem wie im Rest Palästinas, und dass kein palästinensischer Staat jemals realisiert werden wird.

Eine weitere Botschaft an die Palästinenser und im weiteren Sinne an die ganze Region, deren Völker und Regierungen sich während des Maikrieges hinter dem palästinensischen Aufstand versammelt haben, ist, dass Israel eine gewaltige Militärmacht bleibt und dass die grundlegende militärische Gleichung vor Ort unverändert bleibt.

Mit der Fortsetzung der Eskalation in und um Gaza, den gewalttätigen Provokationen in Sheikh Jarrah und ganz Ost-Jerusalem und der fortgesetzten Einschränkung des dringend notwendigen Wiederaufbaus in Gaza betreibt Bennetts Koalition politisches Theater. Solange die Aufmerksamkeit auf Gaza und Jerusalem fixiert bleibt, solange kaufen Bennett und Lapid weiterhin Zeit und lenken die israelische Öffentlichkeit von einer bevorstehenden politischen Implosion ab.

Die Palästinenser erweisen sich einmal mehr als kritische Spieler in der israelischen Politik. Schließlich war es die palästinensische Einigkeit und Entschlossenheit im Mai, die Netanyahu demütigte und seine Feinde ermutigte, ihn schließlich zu stürzen. Jetzt könnten die Palästinenser möglicherweise den Schlüssel zum Überleben von Bennetts Koalition in der Hand halten, vor allem, wenn sie einem Gefangenenaustausch zustimmen – der Freilassung mehrerer israelischer Soldaten, die von palästinensischen Gruppen in Gaza gefangen genommen wurden, im Austausch für die Freilassung hunderter palästinensischer Gefangener, die unter schrecklichen Bedingungen in Israel festgehalten werden.

Am Tag des letzten Gefangenenaustauschs, im Oktober 2011, hielt Netanyahu eine Fernsehansprache, die sorgfältig darauf zugeschnitten war, sich als Israels Retter zu präsentieren. Bennett und Lapid würden sich an einer ähnlichen Gelegenheit erfreuen.

Es obliegt Israels neuen Führern, Vorsicht walten zu lassen, wie sie von diesem Punkt an vorgehen. Die Palästinenser beweisen, dass sie nicht länger Spielfiguren in Israels politischem Zirkus sind und dass auch sie Politik spielen können, wie die letzten Wochen gezeigt haben.

Bis jetzt hat Bennett bewiesen, dass er ein weiterer Netanyahu ist. Doch wenn Israels am längsten amtierender Premierminister es letztendlich nicht geschafft hat, die Israelis von seiner politischen Doktrin zu überzeugen, wird Bennetts Scharade wahrscheinlich viel früher aufgedeckt werden, und der Preis wird dieses Mal sicher noch höher sein. Übersetzt mit Deepl.com

