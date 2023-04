Russian official says Crimean fuel tank blaze likely drone attack Russian-installed Governor Mikhail Razvozhayev wrote on Telegram that a huge blaze has broken out in Sevastopol. A huge fire has broken out in the Crimean port city of Sevastopol following a probable drone attack on a fuel storage tank, Mikhail Razvozhayev, the Russian-installed governor wrote on Telegram. “A fuel tank is on fire…

Berichten zufolge löste ein Drohnenangriff der Ukraine einen großen Brand auf der Krim aus

In einem Treibstoffdepot in der Stadt Sewastopol auf der Halbinsel, auf der die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist, brach ein großes Feuer aus.

Aufsteigender Rauch nach einem angeblichen Drohnenangriff in Sewastopol, Krim, am 29. April 2023

Rauch steigt nach einem angeblichen Drohnenangriff in Sewastopol, Krim, am Samstag auf [Reuters]

Veröffentlicht am 29. April 2023

In der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim ist nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff auf einen Treibstofftank ein Großfeuer ausgebrochen.

Der Brand wurde in Bezug auf die Schwierigkeit, ihn zu löschen, in die höchste Kategorie eingestuft, schrieb der von Russland eingesetzte Gouverneur Michail Raswoshajew am

Das Feuer brannte noch immer, konnte aber eingedämmt werden, und es wurde niemand verletzt. Der Brand der Öltanks habe keine Verletzten gefordert und werde die Treibstoffversorgung in Sewastopol nicht beeinträchtigen, sagte er.

“Die vier Treibstofftanks, die getroffen wurden, sind praktisch schon ausgebrannt”, sagte Raswoschajew und fügte hinzu, dass eine Fläche von 1.000 Quadratmetern in Flammen aufgegangen sei.

“Die Situation ist unter der Kontrolle unserer Feuerwehrleute und aller operativen Dienste”.

In den sozialen Medien geteilte Bilder zeigten Flammen, die Treibstofftanks verschlangen, und eine dicke schwarze Rauchwolke, die über der Stadt aufstieg.

Ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte sagte, ihm lägen keine Informationen vor, die darauf schließen ließen, dass die Ukraine für den Brand vom Samstag verantwortlich sei.

Sewastopol ist seit dem Einmarsch Russlands in die gesamte Ukraine im Februar 2022 wiederholt Gegenstand von Luftangriffen gewesen. Kiew hat wiederholt seine Absicht erklärt, die Halbinsel Krim zurückzuerobern, die Russland 2014 unter internationalem Aufschrei widerrechtlich annektiert hatte.

Nach früheren Angriffen auf die Krim hat sich die Ukraine nicht offen zur Verantwortung bekannt, sondern betont, dass sie das Recht hat, als Reaktion auf eine “russische Aggression” jedes Ziel anzugreifen. Übersetzt mit Deepl.com

